Doug Casey zum Thema „Daten als das neue Öl“: Auswirkungen auf Privatsphäre und Gewinne

Internationaler Mensch: Bevor die Menschen verstanden, was Öl ist, betrachteten sie es als Abfall. Als man später das wirtschaftliche Potenzial von Öl erkannte, wurde es von einem unerwünschten Abfallstoff in eine lukrative Ware verwandelt.

Ähnlich sagte der britische Mathematiker und Unternehmer Clive Humby: „Daten sind das neue Öl“. Damit meint er, dass Daten, die früher als wertlos angesehen wurden, bei Raffinerie und Analyse extrem wertvoll werden können.

Was halten Sie von alledem?

Doug Casey: Datenbanken wissen praktisch alles über jeden. Billionen von Mikrochips sind zunehmend vernetzt. Das Internet der Dinge lebt in der Cloud. Sie werden von Algorithmen gesteuert und zunehmend von künstlicher Intelligenz. Sie sind so komplex, dass ich mich frage, ob sie nicht ihr eigenes Leben entwickeln könnten. Wenn SkyNet existiert, wächst es wahrscheinlich jeden Tag größer und mächtiger.

„Sie“ wissen alles über uns, sowohl individuell als auch als Gruppen. Es ist sehr ähnlich zu dem, was Larry Ellison vor 30 Jahren sagte, sinngemäß: „Vergessen Sie die Privatsphäre, sie existiert nicht mehr.“ Und das war vor Jahrzehnten. Heute ist es um Größenordnungen wahrer.

Die meisten Orte, an die wir gehen, wen wir sehen, wie wir uns fühlen, was wir tun und haben, sagen und schreiben, glauben und denken, könnten anderen wertlos erscheinen. Aber wenn Tausende oder Millionen von Bits davon aggregiert und analysiert werden, bilden sie ein Muster, das „sie“ nutzen können. Und nutzen tun sie es. Meistens jetzt auf eine subtile, mehr oder weniger gutartige Weise. Aber Bedingungen können sich ändern.

Internationaler Mensch: Handys, Computer, Smart-TVs, Autos, Google, Facebook, X (früher Twitter) und unzählige andere Geräte und Plattformen sammeln enorme Daten über unsere Interaktionen, Vorlieben und Handlungen.

Alle diese Informationen werden gespeichert und können verfeinert und analysiert werden.

Was sind die kommerziellen Implikationen der Monetarisierung dieser Daten?

Doug Casey: Ich versuche, mir keine Sorgen über die kommerziellen Implikationen dieser Datenmonetarisierung an sich zu machen. Zum Teil, weil man ihr wirklich nicht ausweichen kann und die meisten kommerziellen Anwendungen Ihnen wahrscheinlich nicht schaden werden.

Jedoch arbeiten Unternehmen Hand in Hand mit dem Staat und setzen seine Gesetze und Vorschriften auf immer direktere Weise durch. Nicht zu erwähnen, dass die meisten Großunternehmer, wie fast alle hohen Regierungsbeamten, dazu neigen, Soziopathen zu sein.

Heute ist jeder an sein Handy gebunden. Das Ding ist spaßig, praktisch und fast notwendig. Aber Sie sollten so weit wie möglich Abstand davon halten, nicht nur wegen der Privatsphäre, sondern auch für geistige Gesundheit und Vernunft. Viele Menschen scheinen nabelschnurartig mit ihrem Gerät verbunden zu sein, ohne zu wissen, dass es ständig Propaganda füttert, während es Tonnen von Daten auf wahrscheinlich feindliche Adressaten hochlädt. Jede Minute, die Sie darauf verbringen. Ich hasse mein Handy und vermeide es zu verwenden. Das Gleiche gilt für elektronische Fahrzeuge (EVs).

Alle Autos haben heute Tausende von Computerchips. Die schlimmsten Übeltäter sind jedoch EVs, die ständig alles melden, senden und empfangen, was passiert. Ihre Geschwindigkeit, wo Sie sich befinden, und vielleicht sogar, was Sie im Auto sagen, ob Sie es wissen oder mögen oder nicht, wird Teil eines dauerhaften semi-öffentlichen Datensatzes.

Ich bin in gewisser Weise ein Fan der Technologie elektronischer Fahrzeuge. Sie machen in Städten Sinn, in denen sie nicht weite Strecken fahren und über Nacht leicht aufgeladen werden können. Und in gemäßigten Gebieten, um die Batterie nicht zu entladen. Die staatlichen Vorgaben für eine universelle Nutzung bis 2030 sind jedoch aus vielen Gründen, die nicht relevant für dieses Gespräch sind, schlichtweg wahnsinnig.

Generell sollten Sie sich von EVs fernhalten, genauso wie von Handys. Das gilt doppelt für Alexa und Siri. Im besten Fall sind sie „Frenemies“; sie sind aufdringliche, verstandesverrückende Wichtigtuer, die darauf aus sind, Sie zu verraten. Das Gleiche gilt für soziale Medien.

Menschen, die ständig auf Facebook, Twitter und ähnlichen Plattformen sind, verschwenden nicht nur ihr Leben, sondern legen auch alles über ihr Leben offen. Es ist, als würden sie absichtlich einen Fall gegen sich selbst aufbauen, der gegen sie verwendet werden kann und wird.

Es ist, als würden Sie jeden Tag Seiten zu Ihren FBI-, CIA-, IRS- und NSA-Dateien hinzufügen und ihnen die Mühe ersparen, Sie auszuspionieren. Es ist, als würden Sie eine Flagge schwenken und sagen: „Beobachten Sie mich! Untersuchen Sie mich, wenn Sie etwas freie Zeit haben!“

Internationaler Mensch: Die Menge an Daten, die Regierungen über ihre Bürger haben, ist fast unvorstellbar und wächst täglich. Regierungen sind begeistert von der Aussicht, digitale IDs, Impfpässe, CBDCs und andere digitale Kontrollmechanismen einzuführen.

Was sind die Auswirkungen auf die persönliche Freiheit, wenn Regierungen so viele Daten über Einzelpersonen haben?

Doug Casey: Wie wir gerade besprochen haben, arbeiten Unternehmen Hand in Hand mit dem Staat, sowohl direkt als auch indirekt. Es ist ein intrinsischer Aspekt des Staatskapitalismus oder, um Mussolinis Wort zu verwenden, des Faschismus.

Der Kernpunkt ist, dass sie alles über Sie wissen. Wenn es ihnen passt, könnten „sie“ drohen, sensible Daten in einem privaten, öffentlichen oder rechtlichen Forum offenzulegen. Erpressung? Nicht, wenn es Ihre Vorgesetzten tun. Die Aussicht ist jedoch einschüchternd. Es macht Ihnen Lust, ein gutes kleines Lamm zu sein. Das ist die ganze Idee und der Grund, warum sie in unserer Schein-„Demokratie“ nur selten gezwungen sind, die Handschuhe auszuziehen.

Natürlich, wenn in den USA ein formelles Sozialkreditsystem eingeführt wird, wie es in China der Fall ist, können Sie nichts tun, ohne dass ein Algorithmus feststellt, ob das gut oder schlecht war. Die Auswirkungen auf die persönliche Freiheit sind schlimmer als schrecklich. Sie sind katastrophal und orwellsch. Wahrheit, Gerechtigkeit und traditionelle amerikanische Werte? Vergessen Sie es.

Internationaler Mensch: Abgesehen von der Bedrohung durch Regierungen für Ihre Daten stellen private Kriminelle eine wachsende Gefahr dar. Es vergeht fast kein Tag, an dem man nicht von einem Cyber-Einbruch hört, bei dem Hacker auf persönliche, finanzielle und gesundheitliche Daten zugreifen.

Was denken Sie darüber?

Wie können die Menschen ihre Daten schützen?

Doug Casey: Regierungen sind die schlechtesten möglichen Hüter von Daten.

Es gefällt mir nicht, alles – oder zumindest vieles – am Computer zu machen. Aber man hat tatsächlich wenig Wahl, im modernen Leben zu leben. Und es wird schlimmer.

Da Computer immer leistungsfähiger werden, werden sie sowohl invasiver als auch notwendiger für das Leben, wie es ist. Können Sie Ihre Daten mit Biometrie schützen? Nun, bis zu einem gewissen Grad, aber Ihre biometrischen Daten können erfasst und gegen Sie verwendet werden. Und sobald sie Ihre biometrischen Daten haben, sind das nur noch mehr Daten, mit denen sie Sie kontrollieren können. Biometrie ist bestenfalls ein zweischneidiges Schwert, das meistens gegen Sie schneidet.

Im Krieg hat der Angreifer immer den Vorteil. Er sucht immer nach Wegen, die Verteidigung zu unterlaufen und zu überwinden, und kann unerwartet zuschlagen, wenn er eine Schwäche findet. In der Computerwelt ist das genauso; Innovation begünstigt den Aggressor. Der Durchschnittsbürger wird immer auf dem Rückfuß sein.

Das Beste, was Sie tun können, ist, elektronische Geräte so wenig wie möglich zu verwenden. Und verwenden Sie sie so gut Sie können, um den Feind zu unterlaufen, nicht mit ihm zu arbeiten.

Ich muss sagen, dass die derzeit größte „unmittelbare und gegenwärtige Gefahr“, um ihre Sprache zu verwenden, CBDCs sind. Sie werden nichts kaufen, verkaufen, besitzen oder übertragen können, ohne durch den Computer der Zentralbank zu gehen. Sie haben die Aussicht, uns zu wahren Leibeigenen zu machen. Leibeigene mit einem derzeit hohen Lebensstandard, aber dennoch Leibeigene.

Der durchschnittliche Amerikaner wird es jedoch begrüßen. Es wird so praktisch erscheinen…

Internationaler Mensch: Welche Investitions- oder Spekulationsmöglichkeiten sehen Sie, um von diesem Trend zu profitieren?

Doug Casey: Die eigentliche Frage lautet: Wie kann man vom anhaltenden Zusammenbruch der westlichen Zivilisation profitieren? Es ist pervers, denn die westliche Zivilisation repräsentiert fast alles, was gut und erhaltenswert ist. Darum geht es wirklich, das steht auf dem Spiel. Aber wir leben jetzt in einer verkehrten Welt, und viele Menschen wollen sie zerstören.

Einige würden sagen, dass man Aktien von erfolgreichen Computerunternehmen kaufen sollte, die scheinheilige Mottos haben, die sie wie Ihren Freund erscheinen lassen.

Denken Sie an „Sei nicht böse“, das, wie Sie sich erinnern werden, vor Jahren Googles Motto war. Aber mit der wenigen intellektuellen Ehrlichkeit, die sie noch haben, haben sie das fallengelassen, weil sie tatsächlich böse sind.

Sie sind nicht einmal Ihr Frenemy; sie sind tatsächlich Ihr Feind.

Die Welt durchläuft gerade eine Revolution, die so groß ist wie die Agrarrevolution vor 5.000 Jahren oder die Industrielle Revolution vor 200 Jahren.

Ich bin mir nicht sicher, was die genaue Natur der aktuellen Revolution sein wird, denn sie hat so viele Tentakel und so viele Aspekte – Robotik, Nanotechnologie, Biotechnik, Quantencomputing und KI, um nur einige zu nennen. Was gerade passiert, wird in Ray Kurzweils Singularität gipfeln, die die gesamte Natur des Lebens selbst unerkennbar und dauerhaft verändern wird.

Aber da ich ein Optimist bin, wird das vielleicht eine gute Sache sein.