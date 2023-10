Nachdem Sie dieses Video gesehen haben, werden Sie nie wieder eine Covid-Injektion wollen

Die Corona-Impfungen haben keine Leben gerettet. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die erhöhte Sterblichkeit in den untersuchten Ländern mit der Einführung der Impfprogramme zusammenfiel.

Die Forscher schätzen, dass weltweit etwa 17 Millionen Menschen an den Folgen der Corona-Impfungen gestorben sind.

‘No Lives Were Saved’ by COVID-19 Vaccines, Scientists Estimate



As the number of deaths clearly increased, upon closer examination, they noticed that the excess deaths coincided with the timing of the #COVID19 vaccine program rollout. pic.twitter.com/56uhwfGiOr