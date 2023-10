Trudeaus brutales Euthanasie-Regime nimmt jetzt arme indigene Menschen und gefährdete Kinder ins Visier

Die Trudeau-Regierung ist fest entschlossen, staatlich finanzierten Suizid auszuweiten, auch auf Kosten von gefährdeten Jugendlichen und indigenen Gemeinschaften, die sie angeblich unterstützt.

Am 2. Oktober veröffentlichte der National Review einen weiteren aufschlussreichen Bericht von Alexander Raikin, einem der besten Journalisten, der über Euthanasie und assistierten Suizid berichtet. Raikins Berichterstattung ist voller erschütternder Enthüllungen darüber, wie Aktivisten der Euthanasie planen, das Regime auf Kinder, Arme und andere gefährdete Bevölkerungsgruppen auszuweiten. Ein Anekdote stach besonders hervor. 2018, auf der Jahreskonferenz der Canadian Association of MAID Assessors and Providers (CAMAP), legten die Referenten – und Aktivisten von Dying with Dignity – dar, wie sie christliche Institutionen untergraben und die Euthanasie vorantreiben würden.

„Nur zwei Jahre nach Beginn von Kanadas Euthanasie-Experiment“, schreibt er, „planten Ärzte, wie sie die Euthanasie auf Kinder, insbesondere auf indigene Kinder, ausweiten könnten, da sie ‚als weise gelten, weil sie den Vorfahren am nächsten stehen’“. Ein Panel diskutierte darüber, wie man am besten „MAID für gefährdete, indigene, obdachlose und gebrechliche alte Bevölkerungsgruppen“ bereitstellen könnte. Ein Panelist sagte: „Ich habe einen First-Nation-Patienten, der alle Kriterien für MAID erfüllt, aber viel von seinem Leiden ist auf ein Leben in Armut zurückzuführen. Wenn ich seine sozialen Determinanten der Gesundheit ändern könnte, könnte sich seine Situation verbessern.“

Mit anderen Worten, wenn wir ihr Leiden umdefinieren könnten, könnten wir sie legal durch eine tödliche Injektion töten.

In Anbetracht der kollektiven Aufarbeitung, die Kanada seit mehreren Jahrzehnten über das dunkle Erbe der Wohnheimschulen und das daraus resultierende intergenerationelle Trauma in vielen indigenen Gemeinschaften durchläuft, könnte man meinen, dass Politiker begierig darauf wären, indigenen Stimmen zum Thema Suizid zuzuhören. Das ist leider nicht der Fall. So wie die Trudeau-Regierung Experten für Suizidprävention, Aktivisten für Menschen mit Behinderungen und Experten für psychische Gesundheit ignoriert hat, werden auch die indigenen Menschen ignoriert. Am 27. September gab Meaghan Walker-Williams in der National Post in einem eindrucksvollen Leitartikel mit dem Titel „MAID ist eine Bedrohung für gefährdete indigene Jugendliche“ eine weitere Warnung heraus:

„Heute ist Suizid eine stille Krise, die sich in indigenen Gemeinschaften entfaltet und das Herz unserer Zukunft trifft: unsere Jugend. Laut Statistics Canada ist die Suizidrate für First Nations etwa dreimal so hoch wie der Landesdurchschnitt. Die Zahlen für Jugendliche sind noch herzzerreißender. First-Nations-Individuen im Alter von 15 bis 24 Jahren sind sechsmal häufiger Suizid gefährdet als Nicht-Indigene.“

Walker-Williams stellt fest, dass die Position der Regierung zu MAID – dass es ein Menschenrecht ist und somit grundsätzlich ein soziales Gut – im Widerspruch zu den Überzeugungen vieler indigener Gruppen steht, die menschliches Leben als intrinsisch wertvoll betrachten. Befürworter des kanadischen Euthanasie-Regimes werden behaupten, dass die Gesetze neutral sind – weder dafür noch dagegen. Aber Neutralität in dieser Angelegenheit ist unmöglich. Wie Walker-Williams betont:

„Es ist wichtig zu betonen, dass die Coast Salish und viele indigene Kulturen das Leben als heilig betrachten. Die Erzählung, dass MAID überhaupt eine implizite Option für diejenigen in Verzweiflung aufgrund sozioökonomischer Herausforderungen sein könnte, ist nicht nur alarmierend, sondern widerspricht dem Wesen unseres Glaubens.“

„In einer Umgebung, in der die Suizidraten bei indigenen Jugendlichen bereits sehr besorgniserregend sind, haben Medien und Staat eine Verantwortung. Die Darstellung von Suizid oder Vorschläge dazu als Lösung müssen aufgegeben werden, wenn es um indigene Jugendliche geht – besonders solche in Pflege oder solche, die von extremer Armut oder schwerer Behinderung betroffen sind. Das Fördern von Diskussionen oder Richtlinien, die diese tragische Wahl auch nur indirekt als Mainstream darstellen, könnte die Krise unbeabsichtigt verstärken.“

„Kanada muss das Verständnis und den Respekt für seine First Nations priorisieren und die einzigartigen Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, erkennen. Die Bekämpfung der Ursachen von Verzweiflung unter unserer Jugend – von den Narben historischer Traumata bis hin zu aktuellen sozioökonomischen Herausforderungen – erfordert umfassende Lösungen. Das Anbieten von Wegen, das Leben vorzeitig zu beenden, sollte nicht dazu gehören.“

Leider wird Walker-Williams‘ Bitte ignoriert, es sei denn, es kommt zu einem Regierungswechsel. Die Trudeau-Regierung ist fest entschlossen, staatlich finanzierten Suizid auf Suizidgefährdete auszuweiten, und dies wird im nächsten März kanadisches Gesetz werden, wenn Trudeau immer noch Premierminister ist. Walker-Williams beendet ihren Leitartikel mit der Bitte, dass „die Erzählung fest darin verankert bleibt, die Heiligkeit des Lebens zu bewahren“, die „ein Eckpfeiler der Coast Salish-Lehren ist“. Aber diese Regierung glaubt nicht, dass menschliches Leben heilig ist. Die christliche Lehre hält ebenfalls fest, dass menschliches Leben heilig ist, aber diese Tatsache wurde in der Diskussion um Euthanasie völlig weggelassen – und wenn sie zur Sprache kam, wurde sie von vornherein abgelehnt.

Jedes Mal haben Christen und Lebensschützer gewarnt, dass Kanadas Euthanasie-Regime die Gefährdeten ausbeuten und die Armen und Geisteskranken ausnutzen würde. Das hat sich als wahr erwiesen, immer wieder. Es ist so offensichtlich wahr geworden, dass selbst ein Großteil der Mainstream-Presse zugibt, dass die Dinge „zu weit“ gegangen sind, ohne zuzugeben, dass sie selbst für dieses Regime in erster Linie verantwortlich sind. Bei jedem Schritt wurden unsere Warnungen ignoriert. Leider gibt es für gefährdete indigene Jugendliche keinen Grund zu glauben, dass dieser Premierminister und diese Regierung die Warnungen auch diesmal nicht ignorieren werden.