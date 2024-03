Kanadischer Oppositionsführer sagt Weltwirtschaftsforum, CBDC und digitaler Identität den Kampf an

Der kanadische Oppositionsführer Pierre Poilievre hat bei einer Kundgebung in Toronto, die nach dem Rücktritt von Tony Trudeau stattfand, eine klare Agenda für Veränderungen vorgestellt. Inmitten einer begeisterten Menge versprach er, die Kontrolle über wichtige Aspekte des Lebens zurückzugeben.

Poilievre, der in Meinungsumfragen seit Monaten einen deutlichen Vorsprung vor Trudeau hat, gab am Sonntag den Startschuss für eine neue Kampagne gegen die drastische Erhöhung der CO₂-Steuer, die am 1. April in Kraft treten soll.

Der Vorsitzende der Konservativen Partei Kanadas, Pierre Poilievre: „Wir werden allen unseren Ministern und Parlamentsmitgliedern jegliche Beteiligung am Weltwirtschaftsforum verbieten. Es wird keinen obligatorischen digitalen Ausweis geben. Keine digitale Währung der Zentralbank.“ Glauben Sie, dass er es ernst meint, oder ist es nur ein weiterer Fall, den Leuten zu sagen, was sie hören wollen, um gewählt zu werden, und dann im Amt wie gewohnt weiterzumachen?

Auch dem Weltwirtschaftsforum sagte der Oppositionsführer den Kampf an. „Wir werden die Teilnahme unserer Minister und Parlamentarier am Weltwirtschaftsforum verbieten“, rief er unter großem Jubel.

„Es wird keine verpflichtende digitale Identität geben“, fuhr Poilievre fort. „Keine digitale Währung der Zentralbank.“ Unterdessen jubelte die begeisterte Menge weiter.

„Wir geben den Menschen in diesem Land die Kontrolle über ihr Leben zurück“, verkündete Poilievre mit Entschlossenheit.

Währenddessen forderte Trudeau lebenslange Haftstrafen für diejenigen, die „Reden hassen“, was Poilievre und seine Anhänger vehement ablehnten.

Zuvor hatte die Premierministerin der kanadischen Provinz Alberta, Danielle Smith, in einem Interview scharfe Kritik am WEF geübt. „Warum in aller Welt sollten wir etwas mit dem Weltwirtschaftsforum zu tun haben wollen? Das muss ein Ende haben“, sagte sie mit Blick auf eine Partnerschaft, die die Gesundheitsbehörde von Alberta mitten in der Pandemie mit dem WEF eingegangen war.

Smith sagte, er finde es abstoßend, wenn Milliardäre mit ihrem Einfluss auf politische Führer prahlten, wie es „der Chef dieser Organisation“ getan habe.

„Solange diese Organisation damit prahlt, wie viel Einfluss sie auf politische Führer hat, möchte ich nichts damit zu tun haben“, betonte Smith. „Meine Aufgabe hier in Alberta ist es, die Probleme der Albertaner zu lösen.