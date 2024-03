Heute vor vier Jahren wurde die Freiheit in Brand gesteckt

Jeffrey A. Tucker

„Hütet euch vor den Iden des März“, zitiert Shakespeare die Warnung des Sehers Julius Caesar vor einem bevorstehenden Attentat am 15. März. Der Tod der amerikanischen Freiheit ereignete sich etwa um diese Zeit vor vier Jahren, als Befehle von allen Ebenen eintrafen: Die Regierung beschloss, alle Versammlungsorte im Innen- und Außenbereich zu schließen.

Es war nicht wirklich ein Gesetz und niemand hat darüber abgestimmt. Scheinbar aus dem Nichts kamen Leute, die von der Öffentlichkeit weitgehend ignoriert worden waren, die Bürokraten des öffentlichen Gesundheitswesens, alle zusammen, um den Verantwortlichen – Bürgermeistern, Gouverneuren und dem Präsidenten – zu sagen, dass die einzige Möglichkeit, mit einem Atemwegsvirus umzugehen, darin bestünde, die Freiheit und die Unabhängigkeitserklärung abzuschaffen.



Und das taten sie, nicht nur in den USA, sondern überall auf der Welt.



Die Zwangsschließungen in den USA begannen am 6. März, als der Bürgermeister von Austin, Texas, die Schließung des Technologie- und Kunstfestivals South by Southwest ankündigte. Hunderttausende Verträge von Teilnehmern und Zulieferern wurden sofort gekündigt. Der Bürgermeister sagte, er handle auf Anraten seiner Gesundheitsexperten, die wiederum auf die CDC verwiesen, die wiederum auf die Weltgesundheitsorganisation, die wiederum auf die Mitgliedsstaaten und so weiter.



An diesem Tag gab es in Austin, Texas, keine Aufzeichnungen über Covid, aber sie waren sich sicher, dass sie ihren Teil dazu beigetragen hatten, die Ausbreitung zu stoppen. Dies war der erste Einsatz der „Zero Covid“-Strategie, die zeitweise offizielle US-Politik wurde, ebenso wie in China.



Es war nie ganz klar, wer die Schuld trug oder wer die Verantwortung übernehmen würde, weder juristisch noch anderweitig.



Die Pressekonferenz am Freitagabend in Austin war erst der Anfang. Am darauffolgenden Donnerstagabend erreichte die Lockdown-Manie ihren Höhepunkt. Donald Trump verkündete im nationalen Fernsehen, alles sei unter Kontrolle, aber er werde alle Reisen innerhalb und außerhalb der US-Grenzen, aus Europa, Großbritannien, Australien und Neuseeland stoppen. Amerikaner sollten bis Montag zurückkehren, sonst säßen sie fest.



Amerikaner im Ausland bezahlten in Panik ihre Flugtickets in die Heimat und drängten sich an internationalen Flughäfen, wo sie bis zu acht Stunden in langen Schlangen warten mussten. Dies war das erste deutliche Anzeichen dafür, dass die Umsetzung der Dekrete keine Konsequenzen haben würde.



Es gibt keine historischen Aufzeichnungen darüber, dass ein amerikanischer Präsident jemals ohne Kriegserklärung weltweite Reisebeschränkungen dieser Art verhängt hätte. Bis dahin und seit Beginn des Reisezeitalters war es für jeden Amerikaner eine Selbstverständlichkeit, ein Ticket zu kaufen und ein Flugzeug zu besteigen. Das war nun nicht mehr möglich. Sehr schnell wurde es sogar schwierig, von Staat zu Staat zu reisen, da die meisten Staaten schließlich eine zweiwöchige Quarantäne einführten.



Am nächsten Tag, Freitag, dem 13. März, wurde der Broadway geschlossen und New York begann sich zu leeren, da alle Einwohner, die konnten, in Sommerhäuser oder in andere Bundesstaaten fuhren.



An diesem Tag rief die Trump-Regierung den nationalen Notstand aus und berief sich dabei auf den Stafford Act, der der Federal Emergency Management Administration neue Befugnisse und Ressourcen einräumt.



Darüber hinaus veröffentlichte das Gesundheitsministerium ein geheimes Dokument, das Monate später an die Öffentlichkeit gelangte. Dieses Dokument löste den Lockdown aus. Es ist bis heute auf keiner Regierungswebsite zu finden.

Die Coronavirus Response Task Force des Weißen Hauses unter der Leitung des Vizepräsidenten wird einen landesweiten Ansatz koordinieren, an dem Gouverneure, staatliche und lokale Beamte sowie Mitglieder des Kongresses beteiligt sind, um die besten Optionen für die Sicherheit, das Wohlergehen und die Gesundheit der amerikanischen Bevölkerung zu finden. HHS ist die federführende Bundesbehörde für die Koordinierung der Reaktion der Bundesregierung auf COVID-19.

Schließungen wurden manifestiert:

Empfehlen Sie eine deutliche Einschränkung öffentlicher Versammlungen und die Absage fast aller Sportveranstaltungen, Aufführungen sowie öffentlicher und privater Treffen, die nicht telefonisch einberufen werden können. Schulschließungen sind in Erwägung ziehen. Verabschiedung umfassender „Bleib-zu-Hause-Richtlinien“ für öffentliche und private Organisationen, mit fast 100 % Telearbeit für einige, obwohl wichtige öffentliche Dienste und Infrastrukturen möglicherweise eine Notbesetzung benötigen. Die Strafverfolgungsbehörden könnten sich stärker auf die Kriminalprävention konzentrieren, wobei die routinemäßige Überwachung von Geschäftsfronten von Bedeutung sein könnte.

In dieser Vision einer schlüsselfertigen, totalitären Kontrolle der Gesellschaft wurde der Impfstoff vorab genehmigt: „Arbeiten Sie mit der Pharmaindustrie zusammen, um antivirale Medikamente und Impfstoffe herzustellen“.



Die Verantwortung für die Politik wurde dem Nationalen Sicherheitsrat übertragen. Das CDC war nur die Marketingabteilung. Deshalb fühlte es sich wie Kriegsrecht an. Ohne diese Worte zu benutzen, wurde genau das erklärt. Es wurde sogar auf Informationsmanagement gedrängt, was Zensur stark implizierte.



Das Timing ist hier faszinierend. Das Dokument wurde an einem Freitag veröffentlicht. Aber nach allen autobiografischen Berichten – von Mike Pence und Scott Gottlieb bis hin zu Deborah Birx und Jared Kushner – traf sich das versammelte Team erst am Wochenende des 14. und 15., Samstag und Sonntag, mit Trump selbst.



Laut ihrem Bericht war dies seine erste wirkliche Begegnung mit dem Drang, das ganze Land abzuriegeln. Widerwillig stimmte er einer Frist von 15 Tagen zu, um die Wogen zu glätten. Am Montag, den 16. verkündete er mit dem berühmten Satz: „Alle öffentlichen und privaten Orte, an denen sich Menschen versammeln, sollten geschlossen werden.“

Das macht keinen Sinn. Die Entscheidung war bereits gefallen und alle Genehmigungsunterlagen waren bereits im Umlauf.



Es gibt nur zwei Möglichkeiten.



Erstens: Das Heimatschutzministerium hat dieses HHS-Dokument vom 13. März ohne Trumps Wissen oder Autorität herausgegeben. Das erscheint unwahrscheinlich.



Zweitens: Kushner, Birx, Pence und Gottlieb lügen. Sie haben sich für eine Geschichte entschieden und bleiben dabei.



Trump selbst hat nie den Zeitplan oder den genauen Zeitpunkt erklärt, an dem er beschlossen hat, grünes Licht für den Lockdown zu geben. Bis heute meidet er das Thema, abgesehen von der ständigen Behauptung, er bekomme nicht genug Anerkennung für seinen Umgang mit der Pandemie.



Bei Nixon lautete die berühmte Frage immer: Was wusste er und wann wusste er es? Was Trump und den Lockdown betrifft, haben wir – im Gegensatz zu den falschen Anschuldigungen einer Absprache mit Russland – keine Untersuchung. Bis heute scheint sich niemand in den großen Medien auch nur im Geringsten dafür zu interessieren, warum, wie und wann die Menschenrechte per bürokratischem Erlass abgeschafft wurden.



Im Rahmen der Ausgangssperren teilte die 2018 gegründete Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, die Teil des Heimatschutzministeriums war und ist, die gesamte US-Arbeitnehmerschaft in wesentliche und unwesentliche Arbeitnehmer ein. Sie haben auch Zensurprotokolle eingeführt und durchgesetzt, weshalb es so scheint, als hätten sich nur wenige dagegen gewehrt. Außerdem wurde die CISA mit der Überwachung der Briefwahl beauftragt.



Nur acht Tage nach Beginn des 15. Jahres kündigte Trump an, das Land bis Ostern, also bis zum 12. April, öffnen zu wollen. Seine Ankündigung vom 24. März wurde von der nationalen Presse als empörend und unverantwortlich bezeichnet, aber man muss bedenken, dass Ostern bereits nach der ursprünglichen zweiwöchigen Schließung war. Was wie eine Öffnung aussah, war somit eine Verlängerung der Schließung.



Diese Ankündigung Trumps ermutigte Birx und Fauci, eine zusätzliche 30-tägige Schließung zu fordern, die Trump auch gewährte. Noch am 23. April sagte Trump zu Georgia und Florida, die sich lautstark für eine Wiedereröffnung ausgesprochen hatten: „Es ist zu früh“. Er stritt öffentlich mit dem Gouverneur von Georgia, der seinen Staat als erster wieder öffnete.

Noch vor Ablauf der 15 Tage wurde das 880 Seiten umfassende CARES-Gesetz vom Kongress verabschiedet und vom Präsidenten unterzeichnet. Es genehmigte die Verteilung von 2 Billionen US-Dollar an Staaten, Unternehmen und Einzelpersonen und garantierte damit die Aufrechterhaltung der Abschottung für die gesamte Dauer.



Es gab nie einen erklärten Ausstiegsplan, abgesehen von Birx‘ öffentlichen Erklärungen, dass sie keine Covid-Fälle im Land haben wolle. Das würde nie passieren. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das Virus seit Oktober 2019 in den USA und Kanada zirkuliert. Eine berühmte Seroprävalenzstudie von Jay Bhattacharya wurde im Mai 2020 veröffentlicht und kam zu dem Schluss, dass Infektionen und Immunität in dem untersuchten kalifornischen Bezirk bereits weit verbreitet waren.



Dies implizierte zwei entscheidende Punkte: Es gab keine Hoffnung für die Zero-Covid-Mission, und diese Pandemie würde wie alle anderen enden: Endemie durch Exposition, nicht durch einen Impfstoff als solchen. Das war sicher nicht die Botschaft, die von Washington ausging. Damals hatte man das Gefühl, dass wir uns alle zurücklehnen und auf den Impfstoff warten sollten, an dem die Pharmaunternehmen arbeiteten.

Erinnern sie sich, was im Sommer 2020 passiert ist? Eine unruhige Generation von Kindern, die genug davon hatte, zu Hause zu bleiben, nutzte die Gelegenheit, um gegen die Rassenungerechtigkeit zu protestieren, die mit der Ermordung von George Floyd verbunden war. Die Gesundheitsbehörden genehmigten diese Kundgebungen – im Gegensatz zu Protesten gegen Ausgangssperren – mit der Begründung, Rassismus sei ein noch schlimmerer Virus als Covid. Einige dieser Proteste gerieten außer Kontrolle und wurden gewalttätig und zerstörerisch.



In der Zwischenzeit hatte sich der Drogenmissbrauch ausgebreitet – die Spirituosen- und Marihuana-Läden waren nie geschlossen worden – und das Immunsystem war durch den Mangel an normaler Exposition geschwächt worden, genau wie es die Ärzte in Bakersfield vorausgesagt hatten. Millionen von Kleinbetrieben wurden geschlossen. Der Lernverlust durch Schulschließungen nahm zu, da sich herausstellte, dass eine Schule nur basierend auf Zoom praktisch wertlos war.



Ungefähr zu diesem Zeitpunkt schien Trump – dank des weisen Rates von Dr. Scott Atlas – zu begreifen, dass er betrogen worden war, und er begann, die Staaten zu drängen, die Schule wieder zu öffnen. Aber es war merkwürdig: Er schien sich weniger in der Position eines amtierenden Präsidenten zu befinden als in der eines öffentlichen Experten, der seine Wünsche twitterte, bis sein Account gesperrt wurde. Es gelang ihm nicht, die Büchse der Pandora die er geöffnet hatte wieder zu schließen.

Zu diesem Zeitpunkt war Trump allen Berichten zufolge davon überzeugt, dass die ganze Anstrengung ein Fehler gewesen war und dass er dazu verleitet worden war, das Land, das er groß zu machen versprochen hatte, zu ruinieren. Es war zu spät. Die Briefwahl war weitgehend zugelassen, das Land lag in Trümmern, die Medien und die Gesundheitsbürokraten beherrschten den Äther, und in den letzten Monaten seines Wahlkampfes gelang es ihm nicht einmal mehr, sich mit der Realität vor Ort auseinanderzusetzen.



Viele prophezeiten damals, dass Covid nach Bidens Amtsantritt und der Freigabe des Impfstoffs für besiegt erklärt werden würde. Das ist aber nicht geschehen, und zwar vor allem aus einem Grund: Die Resistenz gegen den Impfstoff war größer als erwartet. Die Biden-Administration versuchte, das gesamte US-Personal zu Impfungen zu zwingen. Ein Urteil des Obersten Gerichtshofs verhinderte dies, allerdings erst, nachdem die Personalabteilungen im ganzen Land bereits damit begonnen hatten.

Im Laufe der Monate – und vier Großstädte schlossen alle öffentlichen Unterkünfte für Ungeimpfte, die verteufelt wurden, weil sie die Pandemie verlängerten – wurde klar, dass der Impfstoff die Infektion oder Übertragung nicht stoppen konnte und wollte, was bedeutete, dass diese Impfung nicht als Nutzen für die öffentliche Gesundheit eingestuft werden konnte. Selbst als privater Nutzen war die Evidenz gemischt. Der Schutz, den die Impfung bot, war nur von kurzer Dauer, und die Berichte über Impfschäden häuften sich. Auch heute noch können wir das Ausmaß des Problems nicht vollständig überblicken, da wichtige Daten und Dokumentationen weiterhin geheim gehalten werden.

Nach vier Jahren befinden wir uns in einer merkwürdigen Situation. Wir wissen immer noch nicht genau, was Mitte März 2020 passiert ist: Wer hat wann welche Entscheidungen getroffen und warum? Es gab keinen ernsthaften Versuch auf höchster Ebene, eine klare Bilanz zu ziehen, geschweige denn die Schuldigen zu benennen.

Nicht einmal Tucker Carlson, der angeblich eine entscheidende Rolle dabei spielte, Trump in Panik wegen des Virus zu versetzen, wollte uns sagen, woher er seine Informationen hatte oder was seine Quelle ihm gesagt hatte. Es gab eine Reihe wertvoller Anhörungen im Repräsentantenhaus und im Senat, aber sie wurden von der Presse kaum oder gar nicht beachtet, und keine davon konzentrierte sich auf die Lockdown-Anordnungen selbst.

Die vorherrschende Haltung im öffentlichen Leben ist, alles zu vergessen. Dabei leben wir heute in einem ganz anderen Land als noch vor fünf Jahren. Unsere Medien werden überwacht. Soziale Medien werden weitgehend zensiert, was gegen den ersten Verfassungszusatz verstößt, ein Problem, mit dem sich der Oberste Gerichtshof in diesem Monat befassen wird, ohne dass das Ergebnis sicher ist. Der Verwaltungsstaat, der die Kontrolle übernommen hat, hat die Macht nicht abgegeben. Die Kriminalität hat sich normalisiert. Kunst- und Musikinstitutionen liegen am Boden. Das Vertrauen der Öffentlichkeit in alle offiziellen Institutionen ist am Boden. Wir wissen nicht einmal, ob wir den Wahlen noch trauen können.



In den ersten Tagen des Lockdowns warnte Henry Kissinger, die Welt werde „in Flammen aufgehen“, wenn der Eindämmungsplan nicht gut funktioniere. Er starb im Jahr 2023, und inzwischen brennt die Welt tatsächlich. Der wesentliche Kampf, der heute in jedem Land der Welt ausgefochten wird, ist der Kampf zwischen der Autorität und der Macht des permanenten staatlichen Verwaltungsapparats – genau dem Apparat, der die totale Kontrolle über die Abriegelungen übernommen hat – und dem aufklärerischen Ideal einer Regierung, die dem Willen des Staates gegenüber verantwortlich ist.

Wie dieser Kampf ausgehen wird, ist die entscheidende Geschichte unserer Zeit.