Jeff Bezos pumpt 60 Millionen Dollar in die Entwicklung von Fleischimitaten

Der Milliardär und Amazon-Gründer Jeff Bezos hat sich dem Krieg gegen Lebensmittel angeschlossen und 60 Millionen Dollar in die Entwicklung gefälschter Fleischprodukte gesteckt.

Bezos schließt sich Microsoft-Mitbegründer Bill Gates und dem Weltwirtschaftsforum (WEF) in ihrem Bestreben an, rein amerikanisches, auf Farmen und Ranches gezüchtetes Fleisch durch synthetische, in Fabriken massenproduzierte „Lebensmittel“ zu ersetzen.

Diese Schritte sind Teil der Bemühungen der Globalisten, die Kontrolle über die Nahrungsmittelversorgung zu erlangen.

Wie Slay News berichtete, drängen die korporatistischen kommunistischen Eliten darauf, die Landwirte aus der Lebensmittelversorgung zu verdrängen und Fleisch- und Milchprodukte durch im Labor gezüchtete „Fleisch“- und „Milch“-Produkte sowie Produkte auf Insektenbasis zu ersetzen, die alle massenhaft in industriellen Anlagen hergestellt und an die Allgemeinheit verfüttert werden können.

Der Bezos Earth Fund (BEF) wird zunächst 60 Millionen Dollar für die Erforschung und Entwicklung „alternativer Proteine“ ausgeben.

Die Universität Melbourne definiert „alternative Proteine“ als „pflanzliche und lebensmitteltechnologische Alternativen zu tierischen Proteinen“, wozu auch „Lebensmittel“ auf Insektenbasis gehören.

Die BEF gab am Dienstag bekannt, dass die 60 Millionen Dollar Teil der 1-Milliarde-Dollar-Kampagne der Organisation sind, die darauf abzielt, „Ernährungssysteme zu verändern“ und „den Klimawandel zu bekämpfen“.

Der Schritt wurde von der BEF-Vizepräsidentin Lauren Sánchez, der Verlobten von Bezos, angekündigt.

In einem Interview mit Bloomberg News warb Andy Jarvis, Leiter der BEF-Initiative „Future of Food“, für „alternative Proteine“ – im Labor gezüchtete „Lebensmittel“ auf Insektenbasis.

„Alternative Proteine sind ein Muss, wenn wir innerhalb der planetarischen Grenzen bleiben wollen, wenn wir 10 Milliarden Menschen innerhalb dieser Grenzen ernähren wollen“, sagte Jarvis gegenüber Bloomberg.

„Wir investieren in alternative Proteine, weil sie erfolgreich sein müssen.

„Sie werden weniger Kosten und besser schmecken“.

Unsere stellvertretende Vorsitzende Lauren Sánchez hat gerade auf @aspenideas 60 Millionen Dollar für die Bezos Centers for Sustainable Protein angekündigt! Angesichts der Herausforderung, bis 2050 10 Milliarden Menschen zu ernähren, ist diese Initiative entscheidend für die Entwicklung erschwinglicher, nahrhafter Alternativen:

📣🌱 Our Vice Chair Lauren Sánchez just announced at @aspenideas $60M for Bezos Centers for Sustainable Protein! As we face the challenge of feeding 10 billion by 2050, this initiative is crucial for developing affordable, nutritious alternatives: https://t.co/aA9catouQu. pic.twitter.com/UgEW9QxykK