US-Regierung macht den Anfang und investiert in künstliche Intelligenz zur Überwachung kritischer Stimmen

Die US-Regierung wird beschuldigt, Dutzende Millionen Dollar an Steuergeldern für die Finanzierung von „KI“-Werkzeugen zur Zensur regierungskritischer Personen auszugeben und gleichzeitig zu versuchen, dies vor der Öffentlichkeit zu verbergen.

Dies geht aus einem Zwischenbericht hervor, der vom House Judiciary Select Subcommittee on the Weaponization of the Federal Government Committee erstellt wurde.

Der Bericht nennt die National Science Foundation (NSF) als das Instrument, mit dem die Regierung die Entwicklung dieser Instrumente durch die Vergabe von Zuschüssen an verschiedene Empfänger finanziert.

Der Bericht behauptet auch, dass Big Tech durch diese Instrumente ins Spiel kommt.

Aber das ist bis jetzt nicht alles: Die NSF wird auch beschuldigt, eine Strategie der „schwarzen Liste“ entwickelt zu haben, um Medienorganisationen ins Visier zu nehmen, die versuchen, Licht in die Aktivitäten der NSF zu bringen, was zu Zensur und Propaganda führt (d.h. die Förderung bestimmter Ansichten und die Unterdrückung anderer).

Der Zensur-Industrie-Komplex ist der Name, den die Gegner für diese Machenschaften gewählt haben, an denen die Regierung, gemeinnützige Organisationen, Technologie-Giganten und Universitäten wie die University of Michigan, die University of Washington, die University of Wisconsin und das Massachusetts Institute of Technology (MIT) beteiligt sind.

Der Bericht weist darauf hin, dass die Wurzeln dieser von der NSF betriebenen Massenzensur in der Pandemie und den Präsidentschaftswahlen 2020 liegen, wobei der Grund wie immer „Fehlinformationen“ sind.

Kritiker argumentieren jedoch oft, dass der Begriff „Fehlinformation“ in Wirklichkeit „Information, die der Regierung nicht gefällt“ bedeutet. Dies wäre jedoch verfassungswidrig, weshalb private Unternehmen, die großen Einfluss auf die öffentliche Meinung haben, einbezogen werden müssten, so die Befürworter, die der Regierung und Big Tech Absprachen vorwerfen.

Der Bericht des Unterausschusses untermauert diese Interpretation der Situation, indem er feststellt, dass die millionenschweren Subventionen deklaratorisch zur „Bekämpfung von Fehlinformationen“ verwendet werden.

In Wirklichkeit aber, so heißt es in dem Dokument weiter, „ist das Ziel dieser vom Steuerzahler finanzierten Projekte die Entwicklung von KI-basierten Zensur- und Propagandawerkzeugen, die von Regierungen und Big Tech genutzt werden können, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen, indem bestimmte Ansichten eingeschränkt oder andere gefördert werden“.

Auf Anfrage wies ein Sprecher der NSF die Behauptungen als falsch zurück und bestritt, dass die Bundesbehörde an Zensur oder inhaltlichen Richtlinien und Vorschriften beteiligt sei.

Der Sprecher sagte, dass die NSF in Übereinstimmung mit ihrer Satzung und den „Richtlinien“ des Kongresses handele und dass die Zuschüsse in die Forschung fliessen, „um das Verständnis von Kommunikationstechnologien zu fördern, die Dinge wie Deep Fakes ermöglichen und wie Menschen damit interagieren“.

Der Sprecher schien auch bestrebt zu sein, das Thema von den fraglichen Instrumenten, die auf die freie Meinungsäußerung der Amerikaner abzielen, auf (vermutlich ausländische) „Gegner“, Betrüger und das nationale Interesse zu lenken.

Das fragliche Förderprogramm wird als „Track F“ identifiziert, aber der NSF-Vertreter bestritt auch, dass es die Politik der Agentur sei, die Öffentlichkeit im Dunkeln zu lassen, indem sie Medien auf die schwarze Liste setze.

Der Bericht des Unterausschusses geht jedoch ausführlich auf die verschiedenen Instrumente ein und erläutert, wie sie finanziert und entwickelt wurden.

Die NSF arbeitete bei der Entwicklung von WiseDex mit der Universität von Michigan zusammen. Die Universität warb für ihren „Fehlinformationsdienst“ als Hilfe für politische Entscheidungsträger auf Plattformen, die „die Verantwortung für schwierige Urteile auf jemanden außerhalb des Unternehmens verlagern wollen (…), indem sie die schwierige Verantwortung der Zensur externalisieren“.

Der Steuerzahler hat 750.000 Dollar für die Entwicklung von WiseDex ausgegeben. Die Software wurde entwickelt, um „den Wahrheitsgehalt von Social-Media-Inhalten zu bewerten“ – mit anderen Worten ein „Faktencheck“-Tool – und dann den Plattformen bei der Entscheidung zu helfen, ob sie zensieren sollen oder nicht.

Zu dieser Sammlung von NSF-finanzierten Tools gehören neben WiseDex auch Course Correct, SearchLit und Co-Insights, die von den größten sozialen Plattformen wie YouTube, Facebook, Twitter und Reddit genutzt wurden oder werden.

Unter den zahlreichen Universitäten, die einen NSF-Zuschuss erhalten haben, ist auch Meedan, eine gemeinnützige Organisation, die sich auf die Entwicklung von Software zur Verbesserung des Journalismus und der digitalen Kompetenz spezialisiert hat.

In diesem Fall erhielt die Gruppe 5,75 Millionen Dollar, um sie mit Co-Insights zu „verstärken“, die für „Desinformationsinterventionen“ verwendet werden. Auch das MIT hat sich für Interventionen entschieden, nennt seine Software SearchLit und verspricht „effektive Interventionen“.

Das MIT schaffte es sogar, genau diejenigen zu beleidigen, deren Geld es ausgab, um sie zum Schweigen zu bringen, indem es sein Produkt als notwendig anpries, weil „große Teile der Öffentlichkeit nicht in der Lage sind, online zwischen Wahrheit und Fiktion zu unterscheiden“, und in diesem Zusammenhang Militärveteranen, Konservative und Minderheiten hervorhob.

Der Kongressbericht kritisierte insbesondere die sogenannte Faktenprüfung als Waffe im angeblichen „Krieg gegen Desinformation“ als pseudowissenschaftlich und in Wirklichkeit als Mittel der politischen und ideologischen Zensur.

Derartige Verdächtigungen hielten die NSF jedoch nicht davon ab, die University of Wisconsin-Madison für die Entwicklung von Course Correct zu finanzieren.