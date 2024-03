KI, Handflächenscanner, Gesichtserkennung, Augmented Reality und mehr: Die dystopische Zukunft ist jetzt

Es wird oft gesagt, dass sich die Welt in einen dystopischen Albtraum verwandeln wird, wenn nichts dagegen unternommen wird. Die Realität ist jedoch, dass wir bereits so weit sind.

Gerade in den vergangenen Jahren haben sich Dinge wie künstliche Intelligenz (KI), bargeldlose Zahlungssysteme, Augmented Reality und vieles mehr so schnell entwickelt, dass man meinen könnte, wir befänden uns in einer Dystopie – obwohl noch viel mehr auf uns zukommt.

Wenn nicht eine Art schwarzer Schwan dem Ganzen ein Ende bereitet, wird aus der dystopischen Zukunft schnell eine dystopische Gegenwart – und in vielerlei Hinsicht ist sie es bereits.

Nehmen wir unter anderem das Handflächen-Scanning. Das Bezahlen von Lebensmitteln und anderen Waren mit einer Handbewegung statt mit Bargeld oder Krediten war einmal ein futuristisches Konzept aus der Apokalypse. In einigen Geschäften wird es jedoch bereits eingesetzt, unter anderem bei Whole Foods Market und dem Mutterkonzern Amazon in seinen Amazon-Fresh-Läden.

„Das Handflächenerkennungssystem funktioniert, indem es die Zahlungsinformationen eines Nutzers mit seinem einzigartigen Handabdruck verknüpft“, erklärt The Exposé (Großbritannien). „Wenn Sie Amazon Prime-Mitglied sind, können Sie ihn auch mit Ihrem Prime-Konto verknüpfen – so müssen Sie nicht mehr in der Amazon-App nach Ihrem Code suchen, um im Laden einzukaufen.

„Bei Whole Foods halten Sie einfach Ihre Handfläche über das Lesegerät, wenn Sie bezahlen möchten, und das System findet Ihr Prime-Konto, wendet alle Rabatte an und belastet die Kreditkarte, mit der Sie sich angemeldet haben.

Wenn die Wirklichkeit zum Videospiel wird

Was ist mit Gesichtserkennung? Beim jüngsten G20-Gipfel der dystopischen Weltpolitiker in Brasilien musste sich jeder Teilnehmer „einem biometrischen Validierungsprozess unterziehen, indem er sein Gesicht mit den Standgeräten von Serpro scannte“.

Serpro ist übrigens eine von der brasilianischen Regierung betriebene Datenverarbeitungsagentur, die plant, die Gesichtserkennung im ganzen Land einzuführen. Wer zeitnah etwas kaufen oder verkaufen will, muss sich wahrscheinlich einem Gesichtsscan unterziehen und mit einer Handbewegung statt mit Bargeld oder Krediten bezahlen.

„Wenn es ihnen gelingt, diese Technologie einzuführen, wird sie unweigerlich von immer mehr Institutionen übernommen werden“, warnt das Exposé. „Und dann werden Sie vielleicht eines Tages aufwachen und feststellen, dass Sie keinen Job bekommen, kein Bankkonto eröffnen oder einkaufen können, ohne dass Ihr Gesicht gescannt wurde – was werden Sie dann tun?

Apple hat gerade sein berüchtigtes Augmented-Reality-Headset Apple Vision Pro vorgestellt, das die Realität ständig erweitert und den Alltag mehr zu einem Videospiel als zur Realität macht. Das wird sich gut mit Gesichtserkennung und Bezahlsystemen mit Handabtastung kombinieren lassen.

„Apple behauptet, dass der Vision Pro, der ab 3.499 Dollar erhältlich ist, der Anfang von etwas ist, das ‚Spatial Computing‘ genannt wird, was im Wesentlichen darauf hinausläuft, dass man Anwendungen überall um sich herum ausführen kann“, erklärt The Exposé.

„Und die Werbung des Unternehmens lässt sich davon nicht beeindrucken: Sie zeigt Menschen, die den Vision Pro ständig tragen. Bei der Arbeit! Beim Wäschewaschen! Beim Spielen mit ihren Kindern! Der Anspruch ist groß: Apps und Informationen über die reale Welt zu legen – die Realität zu erweitern.

Und dann ist da noch Elon Musks neuer Gehirnimplantat-Chip Neuralink, der Menschen in transhumane Roboter-Hybride verwandeln soll. Aus einem Grund lieben viele Konservative Musk, weil er viele konservative Dinge über X sagt, aber der Kerl will die Menschheit zerstören und alle in hybride Computer verwandeln.

Das menschliche Leben ist heilig, ebenso wie die natürliche Welt, die uns umgibt, aber Musk und andere wie er wollen sie zerstören, indem sie die natürliche Welt, einschließlich der Menschen, mit Computern „augmentieren“ oder „hybridisieren“. Sagen Sie einfach Nein, wie die verstorbene Nancy Reagan einmal sagte.