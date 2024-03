Nach der Ukraine bereiten die USA eine länderübergreifende “Kill Chain” für einen Stellvertreterkrieg gegen Taiwan vor

Washington hat den Verkauf des Link-16-Systems an Taiwan genehmigt. Dies ist das letzte Glied einer vom US-Militär sogenannten “transnationalen Kill Chain” gegen China und signalisiert die Bereitschaft zum Krieg.

Wenn man einen Buddha malt oder modelliert, werden in vielen Traditionen die Augen als allerletztes gemalt. Erst wenn die Augen fertiggestellt sind, ist die Skulptur voll lebendig und kraftvoll.

Die Vereinigten Staaten haben ein Waffenpaket im Wert von 75 Millionen Dollar für die Provinz Taiwan genehmigt, das den Verkauf des Kommunikationssystems Link 16 beinhaltet.

Die Anschaffung von Link 16 ist vergleichbar mit dem “Bemalen der Augen des Buddha”: Ein letzter Schliff, der Taiwans Militärsysteme und Waffenplattformen lebendig und weitsichtig macht.

Es verleiht tödliche Kräfte, oder prosaischer ausgedrückt, in den Worten des US-Militärs, vervollständigt es Taiwan als letztes, tödliches Glied einer, wie es das US Naval Institute nennt, “transnationalen Koalitions-Kill-Chain” für den Krieg gegen China.

Was genau ist Link 16? Link 16 ist ein Schlüsselsystem im militärischen Kommunikationsarsenal der USA. Konkret handelt es sich um das störungsresistente taktische Datennetz zur Koordinierung von NATO-Waffensystemen für gemeinsame Kriegseinsätze.

Wenn dieser Verkauf zustande kommt, signalisiert er ein ernsthaftes, detailliertes und zielstrebiges Engagement für den kinetischen Krieg. Es würde signalisieren, dass die Regierung Biden es mit ihrem Wunsch, einen großangelegten Krieg mit China wegen Taiwan zu provozieren und zu führen, ebenso ernst meint wie mit Russland wegen der Ukraine, wo dieses System ebenfalls eingeführt wurde.

Wichtiger als jede einzelne Waffenplattform ist, dass dieses System es dem taiwanesischen/ROC-Militär ermöglicht, alle seine Kriegsführungsplattformen mit den Streitkräften der USA, der NATO, Japans, Koreas und Australiens in einer kombinierten Kriegsführung zu integrieren und zu koordinieren.

Die tödlichste Verbindung

Link 16 wäre die tödlichste Technologie, die je transferiert wurde, denn sie ermöglicht es, See-, Luft- und Landstreitkräfte mit anderen zu koordinieren, um eine tödliche Wirkung zu erzielen.

So können unter anderem strategische Nuklear-/Tarnkappenbomber (US B-1B Lancers, B-2 Spirits) mit Plattformen für die elektronische Kriegsführung und Überwachung (EA Growlers, Prowlers, EP-3s), Jagdflugzeugen und Bombern (F-16, F-22, F-35s) koordiniert werden und eine gemeinsame Kriegsführung mit US-amerikanischen, französischen und britischen Trägerkampfgruppen, japanischen SDF-Zerstörern, südkoreanischen Hyun Moo-Raketenzerstörern sowie THAAD- und Patriot-Radaren und Raketenbatterien durchführen.

Es ermöglicht auch die Koordinierung mit Satelliten in der niedrigen Erdumlaufbahn und anderen Mitteln der Space Force.

Mit anderen Worten: Link 16 liefert ein Gehirn und ein Nervensystem für die verschiedenen tödlichen Gliedmaßen und Waffen, die die taiwanesischen Behörden auf Veranlassung der USA angeschafft und vorbereitet haben. Es gewährleistet Interoperabilität und US-Kontrolle.

Es bereitet Taiwan effektiv darauf vor, als Speerspitze und Auslöser einer multinationalen Kriegsoffensive gegen China eingesetzt zu werden.

Um einen Vergleich zu ziehen, wäre dies so, als würde China Separatisten in einem US-Territorium oder -Staat (z. B. Hawaii, Guam, Puerto Rico, Texas) nicht nur mit Waffen und Ausbildung versorgen – was bereits eine kriegerische Handlung darstellt, die die USA derzeit durchführen -, sondern die aufständischen Streitkräfte direkt mit den Überwachungs-, Aufklärungs- und Kommando-/Kontrollsystemen der PLA verbinden.

Dies koordiniert und vervollständigt, um es mit den Worten des US Naval Institute (USNI) auszudrücken, das letzte Glied in einer “transnationalen Koalitions-Kill-Chain” für den Krieg.

Den Frieden aushebeln, Drachenzähne säen

Die aktuelle US-Kriegsdoktrin gegen China basiert auf einer verteilten, verstreuten, diffusen, netzwerkzentrierten Kriegsführung, die entlang der unzähligen Inseln der Inselstaaten, die China im Pazifik umgeben, geführt werden soll.

Das sind die “Inselketten”, die die USA eingekreist und mit Drachenzähnen versehen haben: Zehntausende von Truppen, bewaffnet mit mobilen Angriffsplattformen und Raketen.

Dies soll mit unterirdischer Kriegsführung, automatisierter/autonomer Kriegsführung und Waffen und Angriffen mit größerer Reichweite koordiniert werden.

Mächtige Denkfabriken wie CSBA, CNAS, CSIS, RAND und das Pentagon haben die Doktrin, die Details, die Logistik und die Mittel für dieses Konzept seit über einem Jahrzehnt intensiv ausgearbeitet und sich gleichzeitig intensiv dafür eingesetzt.

Mit dem Verkauf von Link 16 an Taiwan wird ein wesentlicher Teil dieses Konzepts verwirklicht und vervollständigt, indem die chinesische Insel als Schlussstein dieser “multinationalen Kill Chain” eingebunden wird.

Diese Doktrin der Streuung basiert auf einem “Stein-Schere-Papier”-Konzept, bei dem die vernetzte Streuung die (chinesische) Präzision “ausgleicht”.

Chinas Fähigkeit, sich selbst und seine Küstengebiete mit Präzisionsraketen zu verteidigen, kann durch diffuse, verteilte Angriffe von allen Inselketten aus unterminiert werden.

Es sei darauf hingewiesen, dass diese Verbreitung und Streuung von Angriffsplattformen über den gesamten Pazifik die Behauptung widerlegt, es handele sich um eine inhärent abschreckende Strategie zur Verteidigung der Insel Taiwan. Die Streuung ist eindeutig offensiv und zielt darauf ab, die Verteidigungsanlagen zu überrennen und zu überwältigen: Wie in der Ukraine dient dies nicht der Abschreckung, sondern der Ermöglichung eines Krieges.

Dies deutet darauf hin, dass ein aggressiver totaler Krieg gegen China vorbereitet wird, der auf taktischer und operativer Ebene tödlich sein kann.

Auf strategischer Ebene wird derzeit am CFR, am CNAS und in anderen einflussreichen Denkfabriken in Washington über eine “langwierige Kriegsführung” mit China gesprochen, über die Vorhaltung von Systemen und Munition für den Krieg, über die Vorbereitung auf einen industriellen Krieg für die unausweichliche Notwendigkeit eines Krieges mit China.

Diese Diskussion schließt die Vorbereitungen für einen nuklearen Erstschlag gegen China ein.

Die USA spüren, dass die Zeit für ihre Macht rapide abläuft. Wenn ein Krieg unvermeidlich ist, dann sind sie bestrebt, den Krieg lieber früher als später zu beginnen.

RAND warnte 2016, dass das Jahr 2025 das äußere Fenster für die USA sei, um im Krieg mit China zu siegen. Das “Minihan-Fenster” deutet ebenfalls auf das Jahr 2025 hin. Das “Davidson-Fenster” ist 2027.

Die Frage in Washington bezüglich eines Krieges mit China ist nicht ob, sondern wann – und wie.

Link 16 macht das “Wie” einfacher und rückt das “Wann” näher.

Aber die USA sind immer noch in der Ukraine engagiert. Können sie einen Zweifrontenkrieg führen?

Die derzeitige Regierung hat russophobe Hardliner, die Russland in der Ukraine weiter ausbluten lassen wollen. Sie will einen langwierigen Krieg mit Russland. Sie glaubt fest daran, dass sie einen Zweifrontenkrieg führen kann.

Viele US-Beamte glauben auch, dass ein Krieg mit der Ukraine und ein Krieg mit China miteinander verbunden sind. Sie sehen Russland und China als eine einzige Achse “revisionistischer Mächte” (d. h. offizieller Feinde), die sich gegen die USA verschwören, um ihre so genannte “regelbasierte Ordnung” (d. h. die US-Hegemonie) zu untergraben.

Außerdem könnte ein Rückzug der USA aus der Ukraine die Entschlossenheit und Bereitschaft der taiwanesischen Behörden schwächen, im Namen Washingtons Krieg zu führen.

Zu Beginn des Krieges, als die russischen Erfolge in der Ukraine noch ungewiss waren, verkündete Bi-khim Louise Hsiao (Taiwans gewählter Vizepräsident) öffentlich, dass die ukrainischen Siege eine Botschaft an China und der Beweis für eine wirksame Doktrin seien, mit der man einen Krieg gegen China führen und gewinnen könne. Die taiwanesischen Behörden waren und sind somit ein wichtiger Unterstützer des Stellvertreterkriegs in der Ukraine.

Aber auch der umgekehrte Fall trifft zu. Wenn die USA die Ukraine aufgeben und verlieren, sendet dies eine klare Botschaft an die Menschen auf der Insel Taiwan, dass sie als Nächstes benutzt und aufgegeben werden; dass ihr von den USA auferlegter Krieg und ihre Kriegsdoktrin (leichte, verteilte, asymmetrische kombinierte Kriegsführung) zur Bekämpfung Chinas ein Rezept für katastrophale Verluste ist.

Die USA planen, Stellvertreter für den Krieg gegen China einzusetzen: Taiwan, Korea, Japan (JAKUS), die Philippinen und Australien (AUKUS). So können sie ihre perfide, unzuverlässige und instrumentelle Denkweise nicht zu offenkundig signalisieren.

Washington muss den Schein aufrechterhalten. Es darf nicht so aussehen, als würde es in der Ukraine offen verlieren oder sie aufgeben. Es braucht ein “anständiges Intervall” oder einen plausiblen Vorwand, um zu verschwinden.

Doch die USA sind überfordert. So sind sie beispielsweise auf koreanische Munition für die Ukraine angewiesen, und Südkorea hat mehr Munition geliefert als die gesamte EU zusammen.

Außerdem befinden sich die USA derzeit im Krieg mit sich selbst. Die Zersplitterung ihres politischen Gefüges kann nur durch einen gemeinsamen Krieg gegen einen gemeinsamen Feind geeint werden. Russland ist für die USA nicht dieser Feind. China ist es. Die Republikaner wollen jetzt einen Krieg mit China.

Eli Ratner und Elbridge Colby haben sich jahrelang über die Notwendigkeit geärgert, Waffen, Rüstungsgüter und Munition zu horten, um einen Krieg gegen China führen zu können.

Seit dem Ausbruch des Ukraine-Konflikts hat Ratner hart daran gearbeitet, Indien in die Lieferkette der US-Rüstungsindustrie einzubinden, und er behauptet, damit erfolgreich gewesen zu sein.

Der beträchtliche militärisch-industrielle Komplex Südkoreas wird in die Vergabe von Unteraufträgen für den Krieg der USA gegen China hineingezogen.

Da viele der großen Chaebol-Konzerne ihre Anfänge als Subunternehmer für den Krieg in Vietnam hatten (Hyundai war beispielsweise ein Subunternehmer für Halliburton/Brown & Root), kehrt die koreanische Wirtschaft einfach zu ihren kriegerischen Wurzeln zurück.

Die südkoreanische Wirtschaft befindet sich derzeit aufgrund der von den USA erzwungenen Sanktionen gegen China in einer Krise. Große koreanische Elektronikunternehmen haben aufgrund der von den USA verhängten Chip-Sanktionen 60 bis 80 % ihrer Gewinne verloren.

Unter diesen Bedingungen scheint die Herstellung von Militärgütern und/oder die Vergabe von Unteraufträgen der einzige Weg in die Zukunft zu sein.

Auf diese Weise zwingen die USA ihren Vasallen eine Kriegswirtschaft auf.

Das Geschäft der USA ist der Krieg

Außerdem kommt die US-Hilfe für die Ukraine der eigenen Rüstungsindustrie zugute.

Das Geschäft der USA ist der Krieg. Davon profitieren nicht nur die bestehenden US-Rüstungsunternehmen, sondern auch die gesamte Technologiebranche und die Lieferkette, die sich derzeit neu ausrichtet.

Ein Großteil der US-Tech-Industrie versucht, an der Zitze der Regierung zu saugen, die jetzt in Vorbereitung auf den Krieg reichlich fließt.

Andererseits geht es der US-Wirtschaft insgesamt nicht gut, und es kommt zu massiven Entlassungen, vor allem im Bereich der Verbraucher- und Unternehmenstechnologie.

Der militärische Keynesianismus im Hintergrund und die Einbindung von Lobbygruppen, die von der Rüstungsindustrie finanziert werden und enge Verbindungen zur Regierung haben (wie CNAS, West Exec Advisors und CSIS), sorgen dafür, dass der Krieg immer die nächstbeste Lösung für schwierige wirtschaftliche Zeiten ist.

Gleichzeitig versuchen die USA, die Lieferketten zu entkoppeln, was Chancen für US-Firmen schafft (sowohl im Inland als auch als Zulieferer für US-Vasallen).

Die automatisierte, KI-gestützte Kriegsführung wird ein wesentlicher Bestandteil dieser Entwicklung sein, ebenso wie verstreute, dezentrale Kriegsführungsplattformen, die Stellvertreter wie Südkorea und Japan nutzen.

Dies passt in das bestehende historische Muster: Die Geschichte der westlichen Technologie zeigt, dass Technologie und Maschinen immer zuerst für den Krieg entwickelt wurden.

Danach wurden sie zu Werkzeugen der Unterhaltung und Ablenkung und später zu produktiven Werkzeugen für den allgemeinen industriellen Gebrauch.

Die Maschinerie des Krieges, der Mystifizierung und der Unterdrückung

Dieses Muster geht auf die frühesten Maschinen und Erfindungen des Westens zurück: Der Kran, der Flaschenzug, der Hebel waren allesamt militärische Technologien – Kriegsmaschinen (die bei Belagerungen eingesetzt wurden).

Später wurden sie zu Maschinen der Illusion und der Ablenkung (die im griechischen Theater als Bühnenmaschinen eingesetzt wurden).

Erst viel später wurden sie für den allgemeinen Gebrauch – und die Ausbeutung – in der Herstellung und Produktion eingesetzt.

Dies gilt auch für viele andere Technologien, darunter:

das Internet, das ursprünglich entwickelt wurde, um eine redundante militärische Kommunikation im Falle eines Atomschlags zu ermöglichen;

GPS, für Präzisionsbombardements;

Computerchips mit integrierten Schaltkreisen, eine Miniaturisierung elektronischer Schaltkreise, die in den Konus von Raketenlenksystemen passen;

Digitalcomputer, die von Alan Turing bei dem Versuch entwickelt wurden, militärische Verschlüsselungen zu knacken;

Mikrowellenherde, ursprünglich Radartechnologie, die zunächst als “Radar-Range” vermarktet wurde;

Analogrechner, die für militärische Berechnungen erfunden wurden; und

Rückkopplungssysteme für Leitsysteme.

Die Kernenergie hat ihren Ursprung natürlich in den Atomwaffen.

Auch die künstliche Intelligenz war von Anfang an für das automatisierte Gefechtsmanagement gedacht, insbesondere um einen Zweitschlag zu ermöglichen, nachdem Menschenleben vernichtet worden waren.

Ein KI-Krieg ist bereits im Gange, mit US-Sanktionen gegen KI-bezogene Chips und Computer, zusammen mit einem algorithmischen Wettlauf zur Unterdrückung von Dissens und Kritik im Informationsbereich.

Krieg und Wirtschaft sind im Westen eng miteinander verknüpft, und Krieg ist der erste Hebel, der gezogen wird, wenn die Wirtschaft kritisch stagniert oder einen Schub braucht.

Gibt es eine Möglichkeit für Frieden?

Die USA müssen ihre neokonservativen Fantasien von einem hegemonialen globalen Imperium aufgeben und sich sanft in die gute Nacht zurückziehen, wenn es Frieden geben soll.

Washington muss in gutem Glauben mit Russland verhandeln und den Prozess der Deeskalation seiner Stellvertreter in der Ukraine, in Palästina und im Pazifik einleiten.

Es muss sich um eine Win-Win-Zusammenarbeit in einer multilateralen Ordnung bemühen, die auf dem Völkerrecht und der gegenseitigen Koexistenz beruht, und nicht um seine eigene von oben verordnete “regelbasierte Ordnung”.

Sie muss das Ein-China-Prinzip respektieren, ihre Einmischung in Chinas Angelegenheiten beenden und aufhören, einen Krieg mit China vorzubereiten und zu provozieren.

Die herrschende Klasse der USA ist jedoch nicht bereit, dies zu tun. Und sie hat nur noch ein paar Hebel in der Hand. Der militärische Hebel ist der nächstgelegene und am leichtesten zu handhaben.

Wie Martin Luther King Jr. sagte: “Die USA sind der größte Gewaltverursacher der Welt”.

Wie ein Betrunkener an der Bar nach dem letzten Aufruf – betrunken von der Macht – ist Washington entschlossen, mit einem Kampf abzutreten.

Dieser Kampf könnte einen nuklearen Erstschlag beinhalten. Palästina hat gezeigt, wozu es fähig ist

In der Ukraine geht es nicht mehr um Krieg oder Frieden. Der stellvertretende Außenminister Kurt Campbell sieht die Ukraine als “einheitliches Feld” für einen Krieg mit China. Er schwelgt in der Möglichkeit einer “großartigen Symphonie des Todes” in Asien.

Die Koda wird natürlich eine ohrenbetäubende Fermate des Schweigens auf dem gesamten Planeten sein. Es sei denn, wir stoppen diesen wahnsinnigen Marsch in den Krieg.