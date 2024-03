Die Biowaffenindustrie hat den amerikanischen Geist erobert. Wie können wir sie stürzen?

Von Toby Rogers, Ph.D.

Der politische Ökonom Toby Rogers, Ph.D., argumentiert, dass die COVID-19-Pandemie eine wirtschaftliche Verlagerung hin zu Big Pharma markiert, die von der Schädigung der Gesundheit durch Impfstoffe profitiert und dann die Nebenwirkungen behandelt, alles koordiniert durch einen Biokriegskomplex, der jetzt Regierungsbehörden, die Wissenschaft und die Medien beeinflusst, um dieses „Negativsummenspiel“ zu betreiben.

Letzte Woche bin ich nach Connecticut gereist, um an einer viertägigen Klausurtagung für Schriftsteller teilzunehmen, die von Jeffrey Tucker und dem Brownstone Institute veranstaltet wurde. Es war erstaunlich.

Die Redner hielten 15 Minuten lang Vorträge zu einem Thema oder einer Frage, an die sich 15 Minuten lang eine Diskussion anschloss. Nachfolgend finden Sie meine Ausführungen von der Klausurtagung (leicht bearbeitet):

I. Einführung

In den nächsten 15 Minuten möchte ich über die Krise des Covid sprechen, über die Wirtschaftskrise, mit der wir konfrontiert sind, und darüber, wie sich unsere Wirtschaft in den letzten vier Jahren verändert hat.

Die Krise von Covid besteht nicht nur darin, dass die herrschende Klasse eine Menge Menschen getötet hat.

Die Krise von Covid besteht darin, dass sich die grundlegende Basis unserer Wirtschaft von einem Positivsummenspiel zum schlimmsten Negativsummenspiel der Menschheitsgeschichte entwickelt hat.

Was meine ich damit, und was sind die Folgen davon?

Lassen Sie uns zunächst einige Begriffe definieren. Wirtschaftswissenschaftler sprechen gerne über Spiele, um die verschiedenen Wahlmöglichkeiten und Entscheidungen, die wir als Individuen und als Gesellschaft treffen, zu modellieren.

Wie Sie sicher wissen, ist bei einem Positivsummenspiel der Gesamtgewinn der Teilnehmer größer als der Gesamtverlust.

Das ist es, worüber Adam Smith in The Wealth of Nations staunte. Der Metzger, der Bäcker und der Bierbrauer kaufen sich gegenseitig Waren und Dienstleistungen ab, und alle sind besser dran, als sie es ohne diesen Austausch gewesen wären.

Die Synergieeffekte, die sich aus dem freien Austausch von Waren und Ideen ergeben, sind das Wesen des Liberalismus.

Wie wir bereits erörtert haben, wurde die schottische Wirtschaft im 18. Jahrhundert, als Smith schrieb, durch den großen Reichtum des von Sklaven angebauten Tabaks angekurbelt.

Die aus Afrika entführten und in die Neue Welt transportierten Sklaven erlebten also offensichtlich kein Positivsummenspiel.

Dann gibt es noch die Nullsummenspiele. Bei einem Nullsummenspiel werden die Gewinne eines Teilnehmers durch die Verluste eines anderen Teilnehmers genau ausgeglichen.

Glücksspiel und Sport sind klassische Beispiele für Nullsummenspiele.

Auch mafiöses Wirtschaften kann als Nullsummenspiel betrachtet werden. Einige Leute profitieren auf Kosten anderer. Die Gewinne entstehen durch Macht und Kontrolle und nicht durch Innovation. Das ist eine miserable Art, eine Wirtschaft zu führen.

Dann gibt es noch die Negativsummenspiele.

Bei einem Negativsummenspiel sind die Gesamtverluste der Teilnehmer höher als die Gesamtgewinne.

Kriege werden oft als Negativsummenspiele bezeichnet.

Die aufgewendeten Ressourcen in Form von verlorenen Menschenleben, zerstörter Infrastruktur und wirtschaftlichen Auswirkungen überwiegen alle potenziellen Gewinne.

Wenden wir diese Definitionen nun auf unsere aktuelle Situation an.

Als unser Land gegründet wurde, nahmen weiße Männer an einer Positivsummenwirtschaft teil – freier und gleicher Austausch zwischen souveränen Bürgern. Mit dem Bürgerkrieg wurde das Wahlrecht auf die Farbigen ausgedehnt.

Mit den Errungenschaften der Bürgerrechtsbewegung im zwanzigsten Jahrhundert wurde dieses wirtschaftliche Positivsummenspiel auf die gesamte Gesellschaft ausgedehnt.

Der Covid markiert einen abrupten Übergang von einem Positivsummenspiel zum extremsten Negativsummenspiel der Geschichte. Ich nehme an, dass sich diese Entwicklung schon seit fünfzig Jahren, wenn nicht länger, abzeichnete. Aber der Covid war der Moment, in dem die herrschende Klasse ihre wahren Absichten offenbarte.

Mit Covid meine ich die Entwicklung und Freisetzung von SARS-CoV-2, die mörderischen Krankenhausprotokolle, Regierungserlasse, die den Zugang zu sicheren und wirksamen Medikamenten blockierten, und die Entwicklung der gefährlichsten Impfstoffe in der Geschichte der Menschheit.

II. Die große Vergiftung als Geschäftsmodell und Wirtschaftssystem

Robert F. Kennedy Jr. hat diesen Wandel kurz vor Covid erkannt, und ich halte ihn für die wichtigste wirtschaftliche Erkenntnis unseres Lebens.

Bei einer Rede auf einer Benefizveranstaltung in Florida Anfang 2020, bevor uns klar wurde, dass Covid eine Sache sein würde, erklärte Robert F. Kennedy Jr., dass Big Pharma weltweit etwa 50 Milliarden Dollar pro Jahr mit Impfstoffen verdient, aber weitere 500 Milliarden Dollar pro Jahr mit der Behandlung von Impfschäden einnimmt.

Das hat mich zunächst verblüfft, aber als ich anfing zu rechnen, wurde mir klar, dass er Recht hat. Wir werden gleich darauf zurückkommen.

Mit Covid hat Big Pharma im Grunde sein Geld verdoppelt, mit weiteren 50 Milliarden Dollar pro Jahr an Einnahmen aus dem Covid-Impfstoff, gefolgt von weiteren 500 Milliarden Dollar pro Jahr aus der Behandlung von Covid-Impfschäden. Das ist der Grund, warum Pfizer zum Beispiel in das Geschäft mit der Krebsbehandlung einsteigt.

Lassen Sie uns die einzelnen Punkte langsam durchgehen, denn sie sind wirklich überwältigend.

Impfstoffe sind ein unglaublich schwer zu untersuchendes Thema.

Die schwarze Liste und die Zensur sind so streng, dass jeder, der sich diesem Thema unvoreingenommen nähert, beruflichen Selbstmord begeht.

Es gibt keine doppelblinden, randomisierten, kontrollierten Studien mit einem echten Kochsalz-Placebo, und daher gibt es auch keine ordentlichen Metaanalysen oder systematischen Übersichten über Impfstoffe oder den Impfplan.

Die Studien, die es gibt, sind von geringer Qualität und durch finanzielle Interessenkonflikte verunreinigt.

Über dieses Problem habe ich vor einigen Monaten einen Artikel mit dem Titel „Systematic review and meta-analysis are broken“ geschrieben.

Im Grunde genommen braucht man vier oder fünf Jahre, um alle Pro-Studien zu lesen und ihre Schwachstellen zu ermitteln und dann die Alternativliteratur zu durchforsten, um die zensierten Studien zu finden, die Dokumente zu lesen, die im Rahmen des Freedom of Information Act und der gerichtlichen Offenlegung zugänglich gemacht wurden, und um genügend Eltern von geimpften Kindern zu befragen, um den Umfang und die Dynamik des Problems zu verstehen.

Fast niemand hat die Bandbreite, um das zu tun. Das ist ein interessantes erkenntnistheoretisches Problem, denn die einzigen, die bereit sind, sich dieser Sache anzunehmen, sind Eltern von impfgeschädigten Kindern und eine Handvoll Akademiker, die so naiv sind zu glauben, sie könnten die Welt verändern – und dann werden sie vom Drogenkartell gelyncht.

Aber wenn man sich die Mühe macht, wird man sehen, dass Autismus, ADHS, Autoimmunerkrankungen einschließlich Arthritis, tödliche Allergien, Asthma, Alzheimer, Kinderkrebs, Diabetes, Ekzeme, Anfallsleiden und Geschlechtsdysphorie Impfschäden sind.

Die verschiedenen Studien, die das belegen, werden von Google in der Regel zensiert (oder aus dem Ranking gestrichen), so dass man auf alternative Methoden und Netzwerke zurückgreifen muss, um sie zu finden. Alle diese Erkrankungen erfordern teure Behandlungen über die gesamte Lebensdauer hinweg.

Ich bin mir der Tatsache bewusst, dass auch viele andere Giftstoffe in den letzten fünfzig Jahren zugenommen haben – Pestizide, Kunststoffe, Flammschutzmittel, SSRIs, Tylenol, elektromagnetische Frequenzen usw. – und alle diese Giftstoffe tragen sicherlich zum Anstieg chronischer Krankheiten bei.

Ich bin mir bewusst, dass es viele dieser Krankheiten auch schon vor den Impfungen gab. Aber der starke Anstieg der Zahl der Menschen mit diesen Erkrankungen steht in engem Zusammenhang mit dem immer weiter ausgedehnten Impfschema, und unabhängige Wissenschaftler haben einen kausalen Zusammenhang zwischen Impfstoffen und jeder der von mir aufgeführten Erkrankungen festgestellt (siehe z. B. „Vaccines and Autoimmunity“ von Shoenfeld et al., „Vax-Unvax: Let the Science Speak“ von Brian Hooker, und „Miller’s Review of Critical Vaccine Studies“ von Neil Miller).

Injektionsimpfstoffe sind insofern einzigartig, als sie:

die üblichen Abwehrmechanismen des Körpers gegen Giftstoffe umgehen;

werden in Bolusdosen im Uterus und im Säuglingsalter verabreicht, wenn sich Nieren, Leber und Immunsystem noch entwickeln, und

enthalten in der Regel Adjuvantien, die die körpereigene Reaktion gegen diese Stoffe verstärken sollen.

Wenn man sich also die Liste der Blockbuster-Medikamente ansieht, die jedes Jahr Milliarden von Dollar an Einnahmen generieren, dann sieht man:

Humira, das zur Behandlung von Arthritis eingesetzt wird;

Keytruda und Opdivo, die zur Behandlung von Krebs eingesetzt werden;

Dupixent zur Behandlung von Asthma und Ekzemen;

Trulicity zur Behandlung von Diabetes; und

Skyrizi, Cosentyx und Enbrel zur Behandlung der Plaque-Psoriasis, einer Autoimmunerkrankung.

Sie alle gehören zu den 20 meistverkauften Medikamenten der Welt.

Dann gibt es noch Risperdal für Autismus, Ritalin für ADHS und Epi-Pens für schwere allergische Reaktionen, und auch mit diesen Medikamenten werden jährlich mehrere Milliarden Dollar umgesetzt.

Was die meisten Menschen nicht wissen, ist, dass dies alles Behandlungen für Impfschäden sind. Das Impfschema für Kinder schafft Kunden fürs Leben.

Mein Spezialgebiet ist die Modellierung der Kosten von Autismus. Eine Studie, die ich zusammen mit Mark Blaxill und Cynthia Nevison durchgeführt habe, zeigt, dass die derzeitigen Kosten in Höhe von etwa 300 Milliarden Dollar pro Jahr bis Anfang der 2030er Jahre auf über eine Billion Dollar pro Jahr und bis 2060 auf 5,5 Billionen Dollar pro Jahr ansteigen werden.

Die Kosten des Autismus werden den wirtschaftlichen und politischen Zusammenbruch der Vereinigten Staaten zu unseren Lebzeiten verursachen.

Und das ist nur eine Krankheit. Die anderen chronischen Krankheiten, die ich gerade erwähnt habe, verursachen ebenfalls Kosten in Höhe von Hunderten von Milliarden Dollar pro Jahr. Krankenhäuser, Ärzte und Pharmaunternehmen erhalten nicht das ganze Geld – es fallen auch Kosten für Ausbildung, Betreuung und Lohnausfall an.

Bei Covid-Spritzen sehen wir erhöhte Raten von Myokarditis, Perikarditis, Herzstillstand, Schlaganfällen, Turbokrebs, schnell einsetzender Demenz, Blutgerinnseln und plötzlichem Tod bei Erwachsenen.

Die 50 Milliarden Dollar, die Pfizer und Moderna in den Jahren 2021 und 2022 mit Covid-Spritzen verdienen, sind nur die Spitze des Eisbergs. Das große Geld liegt in der Behandlung der Verletzten.

So hat zum Beispiel Eliquis, das zur Behandlung von Blutgerinnseln eingesetzt wird, Bristol Myers Squibb und Pfizer im Jahr 2022 einen Umsatz von 18 Milliarden Dollar eingebracht, und natürlich sind Blutgerinnsel eine Nebenwirkung der Covid-Impfungen.

Anstelle des freien und gleichberechtigten Austauschs von Waren und Dienstleistungen zwischen souveränen Bürgern haben wir also eine Wirtschaft, die auf Knechtschaft beruht – die Menschen werden vergiftet und geben ihr gesamtes Einkommen und ihr angespartes Familienvermögen aus, nur um zu überleben.

III. Die Pharmaindustrie ist nicht die einzige Industrie, die ein negatives Summenspiel betreibt

Der militärisch-industrielle Komplex tut dies auch, indem er Länder zerstört und sie dann wieder aufbaut.

Die Lebensmittelindustrie betreibt ein negatives Summenspiel, indem sie Lebensmittelsüchtig macht und die Ernährung ignoriert.

Die Unternehmen der sozialen Medien versprechen Verbindungen, aber in Wirklichkeit lassen sie die Menschen einsam, ängstlich und deprimiert zurück.

Die Psychiatrie ist ein Negativsummenspiel: Je mehr die Psychiater behandeln, desto schlimmer werden die Probleme.

Ich bin sicher, Ihnen fallen noch weitere Beispiele ein.

Der Punkt ist, dass wir in einer Art Strafkolonie-Ökonomie leben, in der wir ein Loch graben und es dann immer und immer wieder auffüllen, und dann sind wir überrascht, wenn wir nicht weiterkommen.

IV. Was sind nun die makroökonomischen Auswirkungen von all dem?

Im Laufe der Zeit hat dieses System zur Folge, dass der gesamte Wohlstand aus der Mittel- und Unterschicht abfließt und in die Hände der Feudalherren an der Spitze dieses negativen Summenspiels gelangt.

Das Ergebnis werden endlose wirtschaftliche Stagnation, Rezessionen und Depressionen sein, auch wenn das BIP großartig aussieht, weil die Pharmaindustrie all diese scheinbare wirtschaftliche Aktivität erzeugt, während sie einen immer größeren Anteil an der Wirtschaft einnimmt.

In sehr naher Zukunft werden wir einen Punkt erreichen, an dem die Weltwirtschaft in einer Depression versinkt. Und wenn das passiert:

Wir werden nicht in der Lage sein, keynesianische Anreize zu nutzen, um die Wirtschaft mit mehr Geld zu überschwemmen, da dies eine katastrophale Inflation auslösen würde. Das wichtigste politische Instrument der Demokraten ist also vom Tisch.

Austerität wird nicht funktionieren, weil sie die Nachfrage abwürgt. Damit ist das wichtigste politische Instrument der Republikaner vom Tisch.

Die herrschende Klasse wird irgendwie versuchen, uns auf ihre verrückte Art und Weise die Schuld an der Wirtschaftskrise zu geben.

Und wenn dies geschieht, wird die einzige Möglichkeit, Billionen von Dollar an Konjunkturmitteln zu generieren, um die Wirtschaft anzukurbeln, darin bestehen, dass die Regierung aufhört, die gesamte Bevölkerung zu vergiften.

Impfschemata für die gesamte Bevölkerung sollte es nicht geben. Individualisierte N-of-1-Medizin ist der einzige Weg in die Zukunft. Wenn wir Impfvorschriften für Schule und Beruf verbieten, werden mit der Zeit die Billionen von Dollar, die derzeit an die Pharmaindustrie zur Behandlung von Impfschäden fließen, an Einzelpersonen und Familien zurückfließen, und sie können dieses Geld für alles ausgeben, was sie wollen – Bildung, Wohnen, Transport, Unternehmensgründung – im freien und gleichberechtigten Austausch zwischen souveränen Bürgern.

So können wir wieder zu einer Positivsummenwirtschaft mit echtem Wachstum zurückkehren.

Wir stehen also vor einem Informationsproblem – die meisten Menschen wissen nicht, dass dies geschieht, und bei den ersten fünfundzwanzig Malen, die sie es hören, wird der Normalitätsbias sie davon abhalten, es zu verstehen.

Und wir stehen vor einem Problem des kollektiven Handelns, da die Vorteile des derzeitigen Systems konzentriert sind und die Vorteile eines Wechsels zu einem anderen System diffus sind.

Letztendlich ist dies aber nur ein Problem der politischen Organisation. Der Status quo ist unhaltbar, ein Bus, der über eine Klippe fährt. Die Wissenschaft ist auf unserer Seite.

Wir müssen nur eine Bewegung aufbauen, die groß genug ist, damit wir, wenn der Moment kommt, die Regierung zwingen können, das Richtige zu tun, um die bessere Welt zu schaffen, von der wir wissen, dass sie möglich ist.

V. Die Vertuschung von Wuhan

An dieser Stelle wollte ich meine Ausführungen ursprünglich beenden. Doch dann begann ich im Flugzeug das neue Buch von Robert F. Kennedy Jr. zu lesen, The Wuhan Cover-Up. Es ist erstaunlich gut, vielleicht das wichtigste Buch der amerikanischen Geschichte.

Lassen Sie mich also kurz etwas zu seinem Buch sagen und dazu, wie es in die Argumentation passt, die ich gerade vorgetragen habe.

Bobbys These ist, dass die USA ein massives Programm zur biologischen Kriegsführung haben, das bis zum Ersten Weltkrieg zurückreicht.

Nach dem Zweiten Weltkrieg rekrutierten die USA die besten Biowaffen-Wissenschaftler der Nazis und Japans, um unser Programm zu erweitern.

Als der Kalte Krieg zu Ende ging, rekrutierten wir die besten russischen Biowaffen-Wissenschaftler, um uns dem US-Programm anzuschließen, und unser Biowaffenprogramm wuchs weiter, obwohl es keine ernsthaften ausländischen Gegner mehr gab.

Jetzt gibt es eine neue Klasse in der Gesellschaft: 13.000 Psychopathen, die in über 400 US-Biowaffenlabors arbeiten.

SARS-CoV-2 und alles, was darauf folgte, ist ihr Werk.

Für mich ist jetzt klar, dass die Biowaffenindustrie die Macht übernommen hat:

Pharma,

Akademien,

das Militär,

die Medien,

das politische System,

die Aufsichtsbehörden,

die Nachrichtendienste und

internationale Organisationen.

Und mit Hilfe massiver Propaganda hat die Biowaffenindustrie auch das amerikanische Bewusstsein erobert.

Das ist jetzt unsere Wirtschaft. Die Tentakel des Biowaffen-Industriekomplexes reichen in fast alle Bereiche der Wirtschaft hinein. Bobbys Buch stimmt also mit dem überein, was ich vorhin gesagt habe, aber die Situation, wie er sie beschreibt, ist noch viel schlimmer.

Unser heutiges Wirtschaftssystem ist das Gegenteil von Liberalismus. Es ist die Erfüllung der Träume des Dritten Reiches. Mit CRISPR kann die Biowaffenindustrie die DNA und RNA von Menschen und Viren unendlich verändern. Im Moment sind sie noch schlecht darin. Aber die Verlockung ist zu groß, sie werden nie aufhören, Gott zu spielen.

Warum hat sich das Großkapital nicht dagegen gewehrt? Unternehmen wie Walmart, Apple, Ford und Nike haben bei dieser weitreichenden Zerstörung der amerikanischen Gesellschaft eine Menge zu verlieren.

Ich vermute, dass dies daran liegt, dass die Biowaffenindustrie das Kapital selbst erobert hat. Pandemien, chronische Krankheiten und deren Bekämpfung sind eine Wachstumsindustrie – eine der einzigen Wachstumsindustrien auf der Erde. Die DNA ist das neue Terra Nullius, das erobert und kolonisiert werden muss.

Zuerst war es das Kinderprogramm, dann Covid, und jetzt sind neue Pandemien geplant, so weit das Auge reicht.

Das ist das System, das wir bekämpfen, um es zu stürzen.