Von Brian Berletic

Während die westlichen Medien weiterhin ein Bild zeichnen, das eine wachsende Kluft zwischen den USA und Europa im Hinblick auf den anhaltenden Konflikt in der Ukraine suggeriert – ein Bild, in dem die USA zunehmend desinteressiert und distanziert wirken, während Europa immer verzweifelter und konfrontativer wird –, ist es wichtig, sich genau ins Gedächtnis zu rufen, wie und warum dieser Krieg begonnen hat und welche materiellen Gegebenheiten seinen Fortbestand bestimmen.

Dadurch wird deutlich, dass die einzige „Spaltung“ zwischen den USA und Europa eine „Arbeitsteilung“ ist – ein Ausdruck, den der US-Verteidigungsminister Pete Hegseth im Februar 2025 in Brüssel wörtlich verwendete, als er die Fortsetzung des von den USA gegen Russland geführten Stellvertreterkriegs an Europa delegierte, während die USA ihre Ressourcen auf Asien umlenken.

Gerade weil der Krieg in der Ukraine ein Stellvertreterkrieg der USA gegen Russland ist und die ausgebildeten Streitkräfte sowie das Territorium der Ukraine unter dem Druck der russischen Zermürbungsstrategie weiter schrumpfen, erfordert die Fortsetzung des Krieges die Einbeziehung zusätzlicher Kontingente ausgebildeter Streitkräfte – und eine weitere Ausdehnung Russlands –, um dies an einer breiteren Front zu bewerkstelligen.

Der militärische Aufbau in den baltischen Staaten scheint zumindest ein Versuch zu sein, die russischen Streitkräfte entlang ihrer Grenze zu Russland festzunageln. Das Worst-Case-Szenario für Moskau wäre, dass die USA mit ihren Stellvertretern in den baltischen Staaten wiederholen, was sie bereits 2008 mit ihren georgischen Stellvertretern und seit 2011 mit ihren ukrainischen Stellvertretern getan haben – Russland und seine Verbündeten militärisch anzugreifen und damit einen größeren Krieg an einer breiteren Front auszulösen.

Während die USA ihren Krieg gegen Russland in der Ukraine weiter eskalieren lassen – und damit drohen, ihn sogar noch weiter auf den Rest Europas auszuweiten –, setzen sie auch ihren direkten Angriffskrieg gegen den Iran fort, was zusammen eine sich ausweitende, globale Energiekrise auslöst, die direkt gegen China selbst gerichtet ist

Westeuropäische Staaten, darunter die sogenannte „Koalition der Willigen“ unter der Führung von Frankreich, Deutschland und dem Vereinigten Königreich, haben die Anweisungen von Außenminister Hegseth vom Februar 2025 mit großem Eifer umgesetzt – darunter die Anweisungen, die Bewaffnung der Ukraine „zu verstärken“, „mehr für die Verteidigung auszugeben“ und die europäische Öffentlichkeit von der „Bedrohung für Europa“ (gemeint ist Russland) zu überzeugen.

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass es nicht nur keinerlei Spaltung zwischen den USA und ihren europäischen Stellvertretern gibt; Washingtons europäische Stellvertreter haben unerschütterlichen, unterwürfigen Gehorsam bewiesen, selbst auf die Gefahr hin, sich selbst an den Rand eines Krieges mit dem benachbarten, atomar bewaffneten Russland zu bringen.

Der größere, seit langem geplante Krieg gegen Russland

Russland mit einer Reihe geopolitischer und wirtschaftlicher Krisen zu umzingeln, um „Russland zu erweitern“, in der Hoffnung, letztendlich einen Zusammenbruch nach dem Vorbild der Sowjetunion herbeizuführen, ist Gegenstand zahlreicher US-Strategiepapiere, die den gesamten Zeitraum nach dem Kalten Krieg umfassen.

Es gibt sogar ein von der RAND Corporation veröffentlichtes Papier mit dem wörtlichen Titel „Extending Russia“, in dem eine Reihe von Maßnahmen aufgeführt sind, die die USA seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2019 wörtlich umgesetzt haben.

Das Papier legt die wirtschaftlichen und geopolitischen Maßnahmen dar, mit denen die USA seitdem sowohl den Boden für diesen aktuellen Stellvertreterkrieg bereitet als auch ihn im Laufe der Zeit aufrechterhalten und ausgeweitet haben. Zu diesen Maßnahmen gehören die gezielte Bekämpfung der russischen Energieexporte, insbesondere der Ausbau von Pipelines (Nord Stream, die inzwischen von den USA zerstört wurde), die Verhängung von Sanktionen gegen Russland, die Destabilisierung, Zerstörung und/oder die politische Vereinnahmung der Verbündeten Russlands sowohl entlang seiner Grenzen als auch darüber hinaus (einschließlich der Ukraine, Georgiens, Weißrusslands und Armeniens sowie Syriens) sowie die Bewaffnung der Ukraine selbst nach ihrer politischen Vereinnahmung durch Washington im Jahr 2014.

Diese letztgenannte Maßnahme, so räumt das RAND-Papier ein, würde unweigerlich einen umfassenderen Konflikt mit Russland heraufbeschwören – und genau das ist geschehen. Das Papier räumte zudem ein, dass die Maßnahme wahrscheinlich zu „unverhältnismäßig hohen ukrainischen Verlusten an Menschenleben, Gebietsverlusten und Flüchtlingsströmen“ führen würde und dass „sie die Ukraine sogar in einen nachteiligen Frieden treiben könnte“.

Das Ziel der US-Politik besteht nicht unbedingt darin, Russland in der Ukraine, in Georgien, in Armenien, in Syrien oder in einer anderen bestimmten Region „zu besiegen“ – sondern darin, eine Vielzahl von Krisen zu schaffen, die einen immer größeren Druck auf Russland ausüben, um dort, wo sich Gelegenheiten bieten, Risse zu erzeugen und Zusammenbrüche herbeizuführen und schließlich durch den Druck entlang einer großen und wachsenden Anzahl von Fronten einen allgemeinen Zusammenbruch herbeizuführen.

Und genau das tun die USA.

Es spielt keine Rolle, dass die Ukraine den aktuellen Stellvertreterkrieg der USA gegen Russland nicht gewinnen kann – oder dass Europa als Ganzes dazu möglicherweise ebenfalls nicht in der Lage ist. Das Ziel der USA besteht darin, einen eskalierenden Konflikt zu schüren, der schließlich Russlands Fähigkeit übersteigt, darauf zu reagieren und sich zu verteidigen.

Ähnliche Strategien wurden bereits gegen andere Ziele des US-amerikanischen „Regimewechsels“ angewandt, darunter Libyen, Syrien und der Irak, und erstreckten sich über Jahrzehnte, bevor sie schließlich vollständig zum Erfolg führten.

Daher lässt sich der Erfolg Russlands nicht allein auf dem Schlachtfeld in der Ukraine messen, sondern an seinem Erfolg oder Misserfolg bei der Verteidigung gegen diese weitaus umfassendere Kampagne der von den USA vorangetriebenen Einmischung – eine Kampagne, die seit dem Ende des Kalten Krieges ausnahmslos alle US-Präsidentschaftsregierungen überdauert hat und dies auch auf absehbare Zeit weiterhin tun wird.

Der eskalierende Drohnen- und Raketenkrieg

Zunehmende Aufmerksamkeit gilt der stetig ausgeweiteten Drohnen- und Raketenkampagne, die tief in das russische Staatsgebiet zielt. Während Befürworter der Ukraine behaupten, die Angriffe hätten „das Blatt gewendet“ zugunsten der Ukraine, und russische Befürworter behaupten, die Angriffe hätten keinerlei Auswirkungen gehabt – liegt die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo dazwischen und kann sich ändern, je nachdem, wie sich beide Seiten anpassen.

Die westlichen Medien haben bereits zugegeben, dass „die“ tiefen Angriffe der Ukraine auf Russland unter Einsatz von sowohl in den USA als auch in Europa hergestellten Raketen und Drohnen tatsächlich das Werk der US-Geheimdienste und des US-Militärs sind.

Ende 2025 würde die New York Times zugeben: „Die Central Intelligence Agency und das US-Militär haben mit dem Segen [von US-Präsident Donald Trump] eine ukrainische Kampagne von Drohnenangriffen auf russische Ölanlagen und Tanker massiv vorangetrieben.“

Vor kurzem würde die Financial Times erläutern:

Analysten führen den wachsenden Erfolg der ukrainischen Drohnenkampagne auf die Fähigkeit des Landes zurück, die Produktion deutlich zu steigern, sowie auf ein verbessertes Management. Auch die Unterstützung durch den amerikanischen Geheimdienst habe eine Rolle gespielt, indem sie Kiew dabei half, die besten Flugwege für seine Drohnen zu ermitteln und die Luftabwehr zu umgehen, erklärten hochrangige ukrainische Beamte gegenüber der FT.

Natürlich bedeutet die „Fähigkeit der Ukraine, die Produktion deutlich zu steigern“ in der Praxis eine Ausweitung der Produktion sowohl in den USA als auch in Europa, die dann einfach Komponenten, Bausätze oder fertig montierte Drohnen zur Lagerung und zum Einsatz in die Ukraine liefern.

Dazu gehören auch die in den USA hergestellten, durch künstliche Intelligenz (KI) gesteuerten „Hornet“-Drohnen – ein Ergebnis der KI-Drohnen-Kampagne des ehemaligen Google-CEO Eric Schmidt, die vor mindestens zwei Jahren angekündigt wurde.

Diese in den USA hergestellten und von dort aus gesteuerten Drohnen führen eine groß angelegte, regionenweite Angriffskampagne gegen die russische Seeschifffahrt im Asowschen Meer, im Schwarzen Meer, im Mittelmeer und darüber hinaus durch, ebenso wie gegen militärische, zivile und energieproduzierende Infrastruktur in immer größerer Entfernung von der russisch-ukrainischen Grenze bis tief ins russische Territorium hinein.

Zwar erreichen die durch diese Angriffe verursachten Schäden nicht das Ausmaß der russischen Raketen-, Lenkbomben-, Drohnen- und Lenkraketenangriffe auf die Ukraine, doch verursachen sie selbst nach Angaben der russischen Regierung Störungen, insbesondere in bestimmten Regionen wie der Krim und auf den dorthin führenden Logistikrouten.

Wenn man bedenkt, dass Washingtons Ziel mit seinem Krieg gegen Russland in der Ukraine und seiner umfassenderen Expansionskampagne darin besteht, Russland „auszudehnen“ und nicht „zu besiegen“, lässt sich nicht leugnen, dass die US-Strategie die Kosten eines ohnehin schon teuren Krieges, der Russland aufgezwungen wurde, erheblich in die Höhe getrieben hat.

Die USA und ihre europäischen Stellvertreter werden in der militärischen Industrieproduktion wahrscheinlich niemals mit Russland gleichziehen können, aber mit genügend Zeit werden sie sicherlich ihre Fähigkeit weiter ausbauen, immer größere Kosten zu verursachen – es sei denn, Russland ist in der Lage, den Krieg in der Ukraine auf dem Schlachtfeld vollständig und endgültig zu beenden.

Angesichts der Aussicht auf einen Zusammenbruch der Ukraine und ein Ende des Krieges wird die Versuchung für die USA zunehmen, zusätzliche Fronten entlang der russischen Grenzen zu eröffnen, wobei die Vorbereitungen für eine solche Front offenbar zumindest in den baltischen Staaten bereits im Gange sind.

Ein umfassenderer Krieg gegen den Multipolarismus

Während die USA ihren Krieg gegen Russland in der Ukraine weiter eskalieren lassen – und damit drohen, ihn sogar noch weiter auf den Rest Europas auszuweiten –, setzen sie auch ihren direkten Angriffskrieg gegen den Iran fort, was zusammen eine sich ausweitende, globale Energiekrise auslöst, die direkt auf China selbst abzielt.

Unterdessen gestalten die Vereinigten Staaten die asiatisch-pazifische Region weiterhin genau so, wie sie Europa gegenüber Russland und Westasien gegenüber dem Iran gestaltet und umgestaltet haben – im Hinblick auf einen groß angelegten Krieg und/oder einen Stellvertreterkrieg mit China.

Die USA sind dabei, die Philippinen in Südostasien in die „Ukraine“ des asiatisch-pazifischen Raums zu verwandeln, während sie die militärischen Kapazitäten Südkoreas, Japans und der Philippinen unter einem einzigen, interoperablen US-Militärkommando bündeln.

Genauso wie die USA Drohnenangriffe auf Russland genutzt haben, die über die „Ukraine“ geleitet wurden, bereiten die USA ebenfalls die Philippinen und die chinesische Inselprovinz Taiwan als Ausgangspunkte für ähnliche Angriffe auf China vor.

Versteht man den umfassenderen, globalen Charakter der US-Außenpolitik, so fügt sich der Stellvertreterkrieg der USA gegen Russland in das Gesamtbild ein und hilft, das wachsende Maß an Zusammenarbeit zwischen den Hauptzielen dieser US-Außenpolitik – insbesondere Russland, China und dem Iran – zu erklären. Das Verständnis, dass die USA diese Politik nicht nur durch direkte Angriffe auf diese drei Nationen vorantreiben, sondern auch durch die Einbeziehung Dritter – indem sie diese untergraben, politisch unter ihre Kontrolle bringen und als Stellvertreter zur Durchsetzung dieser Politik nutzen –, unterstreicht die Dringlichkeit, eine globale Initiative zu schaffen, um diese Bedrohung, die das Streben der USA nach Vorherrschaft darstellt, aufzudecken und abzuwehren.

Diese Bedrohung hat nicht nur eine militärische und wirtschaftliche Dimension, sondern zielt auch auf den Informations-, Bildungs- und politischen Raum ab.

Vor Jahrhunderten führte die bloße Sicherung der eigenen Burg gegen eine Belagerung dazu, dass der Feind Zugang zu dem gesamten Raum und allen Ressourcen rund um diese Burg erhielt, was eine Dynamik des Zermürbens schuf, die im Laufe der Zeit den Feind begünstigte, ganz gleich, wie gut die Burg selbst geschützt war. Eine belagerte Burg, die eine strategische Tiefe weit über ihre Mauern hinaus schafft und es ihr ermöglicht, den Feind anzugreifen und ihm die Möglichkeit zu nehmen, sich zu nähern, geschweige denn die Belagerung zu beginnen, erhöht langfristig die Siegchancen.

Heute muss die multipolare Welt ihre strategische Tiefe ebenso verbessern, wie einzelne Nationen ihre Grenzen gegen US-amerikanische Übergriffe, Aggressionen, Infiltration, Destabilisierung sowie politische Vereinnahmung oder den Zusammenbruch befestigen müssen. Dies muss nicht nur durch die traditionellen Bereiche der nationalen und globalen Sicherheit geschehen, sondern auch durch die Konzentration auf den Informationsraum – einen Bereich, dessen Schutz im 21. Jahrhundert ebenso wichtig ist wie der Schutz des eigenen Luftraums, der Landgrenzen und der Küsten.

Die Integration dieser Politik nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch kollektiv in der entstehenden multipolaren Welt trägt dazu bei, die im 21. Jahrhundert erforderliche strategische Tiefe zu schaffen, um Aggressionen heute zu vereiteln und zu besiegen – so wie es die strategische Tiefe bereits in vergangenen Jahrhunderten getan hat.

Nur die Zeit wird zeigen, ob sich die Vorteile Russlands im Rahmen des von den USA in der Ukraine geführten Stellvertreterkriegs erfolgreich auf die weitaus umfassendere Offensive ausweiten lassen, die die USA gegen Moskau verfolgen – und ob Russland, der Iran und China ihre Kräfte ausreichend bündeln können, um Washingtons globale Offensive der Einmischung und Aggression, der es den Rest der Welt aussetzt, zu vereiteln und zu besiegen.