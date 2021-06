Der Krieg um die genetische Privatsphäre hat gerade erst begonnen

„Wenn Sie Ihre DNA hochladen, werden Sie potenziell zu einem genetischen Informanten über den Rest Ihrer Familie.“ – Rechtsprofessorin Elizabeth Joh

rutherford.org: „Schuld durch Assoziation“ hat im technologischen Zeitalter neue Konnotationen angenommen.

All diese faszinierenden genealogischen Recherchen, die es Ihnen ermöglichen, Ihren Familienstammbaum anhand einer DNA-Probe zurückzuverfolgen, können nun gegen Sie und diejenigen, die Sie lieben, verwendet werden.

Im Jahr 2019 hatten mehr als 26 Millionen Menschen ihre DNA zu Ahnenforschungsdatenbanken hinzugefügt. Es wird geschätzt, dass diese Datenbanken innerhalb eines Jahres die Marke von 100 Millionen Profilen überschreiten könnten, dank des aggressiven Marketings von Unternehmen wie Ancestry und 23andMe.

Es ist ein verlockendes Angebot: Geben Sie einem Megakonzern eine Spuckprobe oder einen Wangenabstrich, und im Gegenzug erfahren Sie alles darüber, wer Sie sind, woher Sie kommen und wer zu Ihrer erweiterten Familie gehört.

Die Möglichkeiten sind endlos.

Sie könnten der Cousin vierten Grades von Königin Elisabeth II. von England sein. Oder das uneheliche Enkelkind eines Ölmagnaten. Oder das Geschwisterkind eines Serienmörders.

Ohne sich dessen bewusst zu sein, geben Sie der Polizei durch die Übermittlung Ihrer DNA an eine Ahnentafel Zugriff auf die genetische Zusammensetzung, die Beziehungen und die Gesundheitsprofile aller Verwandten – früher, heute und in Zukunft – in Ihrer Familie, unabhängig davon, ob diese jemals zugestimmt haben, Teil einer solchen Datenbank zu sein oder nicht.

Schließlich verrät ein DNA-Abdruck alles darüber, „wer wir sind, woher wir kommen und wer wir sein werden“.

Es ist das, was die Polizei gerne als „modernen Fingerabdruck“ bezeichnet.

Während die Fingerabdruck-Technologie für die Polizei einen Wendepunkt in ihrer Fähigkeit darstellte, einen Fall zu „knacken“, wird die DNA-Technologie nun von den Strafverfolgungsbehörden als die Wunderwaffe bei der Lösung von Verbrechen gefeiert.

In der Tat hat die Polizei begonnen, Abstammungsdatenbanken zu nutzen, um ungeklärte Fälle zu lösen, die seit Jahrzehnten ungelöst geblieben sind.

Zum Beispiel wurde 2018 der ehemalige Polizeibeamte Joseph DeAngelo als der berüchtigte „Golden State Killer“ durch den Einsatz der genetischen Genealogie identifiziert, die es der Polizei ermöglicht, die DNA eines unbekannten Verdächtigen am Tatort mit der von Familienmitgliedern in einer Genealogie-Datenbank abzugleichen. Die Polizei war in der Lage, DeAngelo anhand der DNA eines entfernten Cousins zu identifizieren, die in einer öffentlichen DNA-Datenbank gefunden wurde. Sobald die Polizei die Liste der Verdächtigen auf DeAngelo eingegrenzt hatte, verfolgten sie ihn – sie schnappten ein Gewebe auf, das er in einen Mülleimer geworfen hatte – und benutzten seine DNA auf dem Gewebe, um ihn mit einer Reihe von Vergewaltigungen und Morden aus den 1970er und 80er Jahren in Verbindung zu bringen.

Obwohl DeAngelo die erste öffentliche Verhaftung war, die mithilfe der forensischen Genealogie durchgeführt wurde, hat die Polizei seitdem mehr als 150 Verdächtige identifiziert. Zuletzt verließ sich die Polizei auf die genetische Genealogie, um den Mörder eines 15-jährigen Mädchens zu schnappen, das vor fast 50 Jahren erstochen wurde.

Wer würde nicht gerne Psychopathen und Serienvergewaltiger von der Straße holen und sicher hinter Gitter bringen, oder? Zumindest ist das das Argument, das von den Strafverfolgungsbehörden benutzt wird, um ihren uneingeschränkten Zugang zu diesen Genealogie-Datenbanken zu unterstützen.

„Im Interesse der öffentlichen Sicherheit, wollen Sie es den Leuten nicht leicht machen, gefasst zu werden? Die Polizei will wirklich ihren Job machen. Sie sind nicht hinter Ihnen her. Sie wollen Sie nur in Sicherheit bringen“, beharrt Colleen Fitzpatrick, eine Mitbegründerin des DNA Doe Project, das unbekannte Leichen identifiziert und hilft, Verdächtige in alten Verbrechen zu finden.

Aber es sind nicht nur Psychopathen und Serienvergewaltiger, die in das Ermittlungsnetz geraten.

Jeder, der als mögliche DNA-Übereinstimmung auftaucht – einschließlich entfernter Familienmitglieder – wird plötzlich Teil eines Kreises von Verdächtigen, der verfolgt, untersucht und ausgeschlossen werden muss.

Obwohl eine Reihe von Staaten der Polizei verboten hatte, staatliche Datenbanken zu nutzen, um Familienmitglieder von Verdächtigen aufzuspüren, boten die Genealogie-Websites ein Schlupfloch, das sich für die Strafverfolgung als unwiderstehlich erwies.

In der Hoffnung, dieses Schlupfloch zu schließen, haben einige Staaten damit begonnen, Gesetze einzuführen, die einschränken, wann und wie die Polizei diese genealogischen Datenbanken verwendet. Maryland verlangt, dass sie nur bei schweren Gewaltverbrechen wie Mord und Vergewaltigung, nur nach Ausschöpfung anderer Ermittlungsmethoden und nur unter Aufsicht eines Richters verwendet werden dürfen.

Doch die Debatte über die genetische Privatsphäre – und darüber, wann die eigene DNA zu einem öffentlichen Gut wird, das nicht mehr unter den Schutz des vierten Verfassungszusatzes fällt, der Durchsuchungen und Beschlagnahmungen ohne richterlichen Beschluss verbietet – steht erst am Anfang.

Sicherlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Regierung unsere DNA in die Hände bekommt, entweder durch obligatorische Programme, die in Verbindung mit Strafverfolgungsbehörden und amerikanischen Unternehmen durchgeführt werden, durch den unberechtigten Zugriff auf unsere familiäre DNA, die mit genealogischen Diensten wie Ancestry und 23andMe geteilt wird, oder durch die Sammlung unserer „Schuppen“- oder „Touch“-DNA.

Nach Untersuchungen, die in der Zeitschrift Science veröffentlicht wurden, können mehr als 60 Prozent der Amerikaner, die einige europäische Vorfahren haben, mit Hilfe von DNA-Datenbanken identifiziert werden, auch wenn sie ihre eigene DNA nicht eingereicht haben. Laut der Rechtsprofessorin Natalie Ram kann ein einziges Genealogie-Profil zu bis zu 300 anderen Personen führen.

Das ist nur auf der kommerziellen Seite.

Alle 50 Bundesstaaten unterhalten inzwischen ihre eigenen DNA-Datenbanken, wobei sich die Protokolle für die Sammlung von Staat zu Staat unterscheiden. Zunehmend werden viele der Daten aus den lokalen Datenbanken in CODIS (Combined DNA Index System) hochgeladen, der massiven DNA-Datenbank des FBI, die de facto zu einer Möglichkeit geworden ist, die amerikanische Bevölkerung von der Geburt bis zum Tod zu identifizieren und zu verfolgen.

Sogar Krankenhäuser haben sich auf das Spiel eingelassen, indem sie die DNA von Neugeborenen nehmen und speichern, oft ohne das Wissen oder die Zustimmung der Eltern. Das ist Teil des obligatorischen genetischen Screenings von Neugeborenen durch die Regierung. In vielen Staaten wird die DNA auf unbestimmte Zeit gespeichert.

Für diejenigen, die heute geboren werden, bedeutet dies, dass sie in eine staatliche Datenbank aufgenommen werden, die intime Informationen darüber enthält, wer sie sind, ihre Abstammung und was sie in der Zukunft erwartet, einschließlich ihrer Neigung, Mitläufer, Anführer oder Unruhestifter zu sein.

Machen Sie sich bereit, Leute, denn die Regierung – unterstützt durch den Kongress (der ein Gesetz verabschiedet hat, das es der Polizei erlaubt, DNA unmittelbar nach Verhaftungen zu sammeln und zu testen), Präsident Trump (der das schnelle DNA-Gesetz unterzeichnet hat), die Gerichte (die entschieden haben, dass die Polizei routinemäßig DNA-Proben von Menschen nehmen kann, die verhaftet, aber noch nicht eines Verbrechens überführt wurden), und die lokalen Polizeibehörden (die mit den Hufen scharren, um dieses neue Gerät zur Verbrechensbekämpfung zu erwerben) – hat eine teuflische Kampagne gestartet, um eine Nation von Verdächtigen zu schaffen, die auf einer massiven nationalen DNA-Datenbank basiert.

Die als „Zauberkästen“ bezeichneten Rapid-DNA-Maschinen – tragbar, etwa so groß wie ein Desktop-Drucker, in hohem Maße unreguliert, alles andere als narrensicher und so schnell, dass sie DNA-Profile in weniger als zwei Stunden erstellen können – erlauben es der Polizei, mit Hilfe von DNA-Proben auf „fishing expeditions“ nach jedem Hinweis auf mögliches Fehlverhalten zu gehen.

Die Journalistin Heather Murphy erklärt: „Während die Polizeibehörden ihre lokalen DNA-Datenbanken ausbauen, sammeln sie nicht nur DNA von Menschen, die schwerer Verbrechen angeklagt sind, sondern zunehmend auch von Menschen, die lediglich als verdächtig gelten, und verknüpfen ihre genetischen Identitäten permanent mit kriminellen Datenbanken.“

Die Auswirkungen dieser DNA-Datenbanken sind weitreichend.

Zumindest werden sie jeden Anschein von Privatsphäre oder Anonymität beseitigen. Die lukrativen Möglichkeiten für Hacker und kommerzielle Unternehmen, die aus den biologischen Daten eines Menschen Profit schlagen wollen, sind endlos.

Während sich ein Großteil der öffentlichen Debatte, der gesetzgeberischen Bemühungen und der rechtlichen Anfechtungen in den letzten Jahren auf die Protokolle konzentrierte, die regeln, wann die Polizei die DNA eines Verdächtigen legal sammeln darf (mit oder ohne Durchsuchungsbefehl und ob bei Verhaftung oder Verurteilung), ist die Frage, wie mit „verschütteter“ oder „berührter“ DNA umzugehen ist, weitgehend ohne große Debatten oder Widerstände durchgerutscht.

Wie die Wissenschaftlerin Leslie A. Pray bemerkt:

Wir alle scheiden DNA aus und hinterlassen praktisch überall, wo wir hingehen, Spuren unserer Identität. Forensische Wissenschaftler nutzen die DNA, die auf Zigarettenstummeln, Telefonen, Griffen, Tastaturen, Tassen und zahlreichen anderen Gegenständen hinterlassen wird, ganz zu schweigen von dem genetischen Inhalt, der in Tropfen von Körperflüssigkeiten wie Blut und Sperma gefunden wird. In der Tat ist der Müll, den Sie zur Abholung bereitstellen, eine potenzielle Goldmine für diese Art von Material. All diese verschüttete oder so genannte zurückgelassene DNA steht den örtlichen Polizeiermittlern zur Verfügung, die hoffen, unlösbare Fälle zu knacken. Oder, wenn das zu Beginn dieses Artikels geschilderte Zukunftsszenario ein Hinweis darauf ist, dann ist die weggeworfene DNA auch frei für die Aufnahme in eine geheime universelle DNA-Datenbank.

Das bedeutet: Wenn Sie das Pech haben, Ihre DNA-Spuren irgendwo zu hinterlassen, wo ein Verbrechen begangen wurde, haben Sie bereits eine Datei irgendwo in irgendeiner staatlichen oder föderalen Datenbank – auch wenn es eine Datei ohne Namen sein mag. Wie Heather Murphy in der New York Times warnt: „Die Science-Fiction-Zukunft, in der die Polizei Räuber und Mörder anhand von weggeworfenen Getränkedosen und Zigarettenstummeln schnell identifizieren kann, ist da… Genetische Fingerabdrücke werden bald genauso alltäglich sein wie die altmodischen.“

Sogar alte Proben von Tatorten und „kalten“ Fällen werden ausgegraben und auf ihre DNA-Profile untersucht.

Mit Hilfe von Robotern und Automatisierung dauert die Verarbeitung, Analyse und Auswertung von DNA-Profilen heute wesentlich kürzer und kann alle möglichen Informationen liefern, bis hin zur Augenfarbe einer Person und ihrer Verwandtschaft. Unglaublich, eine Firma hat sich darauf spezialisiert, „Fahndungsfotos“ für die Polizei zu erstellen, basierend auf DNA-Proben von unbekannten „Verdächtigen“, die dann mit Personen mit ähnlichen genetischen Profilen verglichen werden.

Wenn Sie die Punkte noch nicht verbunden haben, lassen Sie mich Ihnen den Weg weisen.

Nachdem die gesamte amerikanische Bevölkerung bereits durch die Überwachungstechnologie zu potenziellen Verdächtigen gemacht wurde, wird die DNA-Technologie in den Händen der Regierung unseren Übergang zu einer verdächtigen Gesellschaft vollenden, in der wir alle nur darauf warten, mit einem Verbrechen in Verbindung gebracht zu werden.

Wir können uns nicht länger als unschuldig betrachten, bis unsere Schuld bewiesen ist.

Jetzt sind wir alle Verdächtige in einer DNA-Aufstellung, bis die Umstände und die Wissenschaft etwas anderes sagen.

Die Verdächtigengesellschaft, das ist der amerikanische Polizeistaat.

Jeder dystopische Science-Fiction-Film, den wir je gesehen haben, läuft plötzlich in dieser Gegenwart in einem gefährlichen Dreiklang zwischen Wissenschaft, Technologie und einer Regierung zusammen, die allwissend, allsehend und allmächtig sein will.

Durch das Anzapfen Ihrer Telefonleitungen und Handykommunikation weiß die Regierung, was Sie sagen. Durch das Hochladen aller Ihrer E-Mails, das Öffnen Ihrer Post und das Lesen Ihrer Facebook-Posts und Textnachrichten weiß die Regierung, was Sie schreiben. Durch die Überwachung Ihrer Bewegungen mit Hilfe von Nummernschild-Lesegeräten, Überwachungskameras und anderen Tracking-Geräten weiß die Regierung, wohin Sie gehen.

Indem die Regierung den gesamten Müll Ihres Lebens durchwühlt – was Sie lesen, wohin Sie gehen, was Sie sagen – kann sie vorhersagen, was Sie tun werden. Durch die Kartierung der Synapsen in Ihrem Gehirn werden Wissenschaftler – und damit auch die Regierung – bald wissen, woran Sie sich erinnern.

Und durch den Zugriff auf Ihre DNA wird die Regierung bald alles andere über Sie wissen, was sie nicht schon weiß: Ihr Familiendiagramm, Ihre Abstammung, wie Sie aussehen, Ihre Gesundheitsgeschichte, Ihre Neigung, Befehle zu befolgen oder Ihren eigenen Weg zu gehen, usw.

Natürlich ist keine dieser Technologien narrensicher.

Sie sind auch nicht immun gegen Manipulationen, Hackerangriffe oder Voreingenommenheit der Benutzer.

Nichtsdestotrotz sind sie in den Händen von Regierungsvertretern zu einem bequemen Werkzeug geworden, um die Anforderungen der Verfassung an die Privatsphäre und das Verbot von unangemessenen Durchsuchungen und Beschlagnahmungen außer Kraft zu setzen.

Was dies bedeutet, ist ein Szenario, in dem wir wenig bis gar keine Verteidigung gegen Anschuldigungen von Fehlverhalten haben, vor allem, wenn wir durch Technologie „überführt“ werden, und noch weniger Schutz gegen die Regierung, die unsere DNA auf die gleiche Art und Weise wie unsere Telefonanrufe, E-Mails und Textnachrichten aufnimmt.

Da das gesamte Regierungssystem in einen Modus der Verbrechensvorbeugung wechselt, der darauf abzielt, diejenigen aufzuspüren und zu verfolgen, die ein Verbrechen begehen „könnten“, bevor sie eine Ahnung davon haben, geschweige denn eine Gelegenheit, dies zu tun, ist es nicht so weit hergeholt, sich ein Szenario vorzustellen, in dem Regierungsagenten (FBI, örtliche Polizei usw.) potenzielle Kriminelle aufgrund ihrer genetischen Veranlagung, ein „Unruhestifter“ zu sein, oder ihrer Beziehung zu früheren Dissidenten ins Visier nehmen.

Ebenso beunruhigend: Wenn Wissenschaftler mit Hilfe der DNA Lachse über Hunderte von Quadratkilometern in Bächen und Flüssen verfolgen können, wie einfach wird es dann für Regierungsagenten sein, nicht nur zu wissen, wo wir überall waren und wie lange wir uns an jedem Ort aufgehalten haben, sondern auch unsere leicht zu verlierende DNA zu sammeln und sie der bereits ausufernden Datenbank der Regierung hinzuzufügen?

Es sollte nicht übersehen werden, dass DNA-Beweise nicht unfehlbar sind: Sie können falsch sein, entweder durch menschliches Versagen, Manipulation oder sogar völlige Fälschung, und das passiert öfter, als uns gesagt wird. Die Gefahr, warnt der Wissenschaftler Dan Frumkin, ist, dass Tatorte mit gefälschter DNA manipuliert werden können.

Wenn Sie nun zu den Menschen gehören, die der Regierung bedingungslos vertrauen und sich weigern zu glauben, dass sie jemals etwas Illegales oder Unmoralisches tun würde, dann mag Ihnen die Aussicht, dass Regierungsbeamte – insbesondere die Polizei – gefälschte DNA-Proben verwenden, um den Ausgang eines Falles zu beeinflussen, abwegig erscheinen.

Doch wie die Geschichte zeigt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Regierung auf eine Art und Weise handelt, die nicht nur illegal, sondern auch unmoralisch ist, weniger eine Frage des „ob“ als vielmehr eine Frage des „wann“.

Mit der Technologie, den Gerichten, den Konzernen und dem Kongress, die sich verschwören, um in unsere Privatsphäre auf zellulärer Ebene einzudringen, wird die Landschaft plötzlich viel dystopischer.

Wie ich in meinem Buch „Schlachtfeld Amerika“ deutlich mache: The War on the American People“ deutlich mache, ist dies der schlüpfrige Abhang zu einer dystopischen Welt, in der man nirgendwo hinrennen und sich nirgendwo verstecken kann.