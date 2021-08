Der letzte Ausverkauf

Von Douglas Robert Casey: Er ist ein amerikanischer Schriftsteller, Spekulant und der Gründer und Vorsitzende von Casey Research. Er beschreibt sich selbst als Anarchokapitalist, der von den Werken der Schriftstellerin Ayn Rand beeinflusst ist. Caseys Buch Crisis Investing aus dem Jahr 1979 stand 1980 knapp 29 Wochen in Folge auf Platz 1 der New York Times Non-Fiction-Bestsellerliste. Es war das meistverkaufte Finanzbuch des Jahres 1980 mit 438’640 verkauften Exemplaren.

Sowohl Europäer als auch Nordamerikaner, die ich treffe, äußern zunehmend ihre Besorgnis darüber, dass die soziale Struktur ihrer Länder zusammenzubrechen scheint.

Amerikaner und Kanadier sprechen von Menschen, die für eine beiläufige Bemerkung, die möglicherweise als rassistisch ausgelegt werden könnte, ihre Existenzgrundlage verlieren können. Im Vereinigten Königreich ist es noch schlimmer: Dort werden Menschen zu Gefängnisstrafen verurteilt, weil sie öffentlich Vergewaltigungen von Kindern durch Muslime in britischen Städten anprangern.

In den USA gibt es an einigen Universitäten inzwischen „Non-White-Only“-Tage, an denen kaukasische Studenten und Dozenten vom Schulgelände verbannt werden. (Diejenigen, die dennoch teilnehmen, wurden im Rahmen des neuen rassistischen Anti-Weiß-Trends mitunter belästigt, bedroht und sogar körperlich angegriffen).

Das Streben nach unlogischer „Vielfalt“ taucht in einer Vielzahl von überraschenden Zusammenhängen auf. Bei Bewerbungen für Stellen in der Flugsicherung beispielsweise erhalten Bewerber fünfmal mehr Punkte für scheinbar irrelevante „Qualifikationen“ wie „in der High School Mannschaftssport betrieben zu haben“ oder „länger als drei Jahre arbeitslos gewesen zu sein“ als für die Qualifikation als Pilot. Und das, obwohl es bei der Flugverkehrskontrolle nicht um Vielfalt geht, sondern darum, Flugzeuge voller Menschen sicher landen zu lassen.

Ein Teenager, der beim Rauchen von Marihuana erwischt wird, kann dafür ins Gefängnis kommen, aber schlimmer noch, wenn er Marihuana mit nach Hause bringt, können seiner Familie im Rahmen der zivilrechtlichen Vermögensbeschlagnahme Haus, Auto und Bankkonten beschlagnahmt werden, weil der Verdacht besteht, dass sie „möglicherweise“ Drogenhändler sind.

Banker hingegen, die Hunderte von Millionen veruntreuen, zahlen einfach eine Geldstrafe, die dann den Aktionären in Rechnung gestellt wird.

Ein Amerikaner sagte kürzlich zu mir: „Es ist, als ob alles, was mir als Kind über Wahrheit, Vernunft und Moral beigebracht wurde, auf den Kopf gestellt wurde.“

Und das ist genau richtig.

Historisch gesehen werden immer dann, wenn ein Imperium im Niedergang begriffen ist, Wahrheit, Vernunft und Moral zu Opfern, wenn es die letzte Phase erreicht.

Wenn die Staats- und Regierungschefs erkennen, dass der Schaden, den sie ihren Ländern zugefügt haben, viel zu groß ist und dass es zu einem Zusammenbruch kommen wird, unternehmen sie einen letzten Versuch, das Spiel noch ein wenig länger am Laufen zu halten – um das System noch ein oder zwei Jahre lang zu melken.

Gleichzeitig beginnen einige Menschen zu begreifen, dass die Regierung selbst das Problem ist, und sie beginnen, Rechenschaft zu fordern. Zu einem solchen Zeitpunkt kann eine Regierung nur noch versuchen, die Wahrheit neu zu erfinden – die Medien mit einem falschen Narrativ zu füttern, um ihre eigenen Spuren zu verwischen. Und je näher eine Nation dem Krisenstadium kommt, desto mehr muss die Wahrheit neu erfunden werden, bis praktisch alle Informationen offenkundig falsch sind.

Grund

Damit Falschinformationen wirksam werden können, muss auch die Vernunft ausgeschaltet werden. Bestehende Wahrnehmungen müssen auf den Kopf gestellt werden. Diejenigen, die bisher als Mitwirkende und Schöpfer wahrgenommen wurden, werden als böse verunglimpft. Diejenigen, die bisher als Taugenichtse galten, werden als Opfer und sogar als Helden dargestellt.

Moral

In dem Maße, wie Wahrheit und Vernunft dezimiert werden, verliert jede Bevölkerung den Blick für die ihr innewohnende Moral. Selbst die grundlegendsten Moralvorstellungen wie „Was du nicht willst, dass man dir tu‘, das füg‘ auch keinem anderen zu“ werden aufgegeben, denn in einer Welt, in der Wahrheit und Vernunft korrumpiert werden, beginnt ein Volk zu begreifen, dass sein Sinn für persönliche Verantwortung und sein Sinn für Menschlichkeit nicht länger Attribute, sondern Verbindlichkeiten sind. Im besten Fall können diese Eigenschaften das Wohlergehen eines Bürgers beeinträchtigen, im schlimmsten Fall kann er geächtet oder sogar ins Gefängnis geworfen werden, weil er moralische Grundsätze verteidigt, die über Bord geworfen worden sind.

Aber das ist nichts Neues. In Rom im vierten Jahrhundert, in Spanien im sechzehnten Jahrhundert und in der Tat immer dann, wenn ein Reich in die letzte Phase des Niedergangs eingetreten ist, kam es zu dem oben beschriebenen Verfall. Das Muster ist immer das gleiche.

Das erinnert mich an eine Lektion, die ich in meiner Jugend gelernt habe. Ich war auf eine Privatschule in der Stadt geschickt worden. In der Haupteinkaufsstraße gab es ein sehr großes Kaufhaus (im Vereinigten Königreich: Marks & Spencer; in den USA: Macy’s).

Von Zeit zu Zeit gab es dort einen Ausverkauf von Waren. Aber einmal im Jahr gab es einen Schlussverkauf. Die Preise lagen weit unter den Herstellungskosten der Waren, und dies war die einzige Zeit im Jahr, in der es extreme Schnäppchen zu machen gab.

Der Ausverkauf fand immer im Untergeschoss statt, wo es keine attraktiven Auslagen wie im Obergeschoss gab. Stattdessen wurden die zu verkaufenden Kleidungsstücke auf schlichten stählernen Kleiderständern und in kahlen Holzkisten aufbewahrt.

Am Tag des Ausverkaufs wurden die Türen geöffnet, und eine Flut von Frauen strömte in den Laden und eilte die Treppe hinunter. Die Frauen suchten die Regale und Fächer auf, in denen Kleidung in ihrer Größe ausgestellt war. In kürzester Zeit wurde die Kleidung aus den Regalen gerissen. Das Zellophan wurde von den Artikeln in den Fächern abgerissen, und die Frauen versuchten, so viele Artikel zu ergattern, wie ihnen passten. Erstaunlicherweise zogen viele von ihnen ihre Oberbekleidung aus und gingen in ihrer Unterwäsche von Regal zu Regal, um Kleidung anzuprobieren.

Manchmal wurde der Wettstreit um den Erwerb von Kleidungsstücken so heftig, dass sich die Frauen regelrecht um ein Kleidungsstück stritten und es manchmal in Stücke rissen.

Am Ende des Tages waren die nicht gekauften Kleidungsstücke überall verstreut, und der Boden war mit zertretenen Kleidungsstücken übersät.

Damals war mir ein solches Verhalten von Einzelpersonen ein Gräuel, und ich versuchte zu verstehen, warum (ansonsten normale) Menschen als Gruppe ihren Sinn für persönliche Verantwortung gegenüber anderen und ihren Sinn für Menschlichkeit aufgeben würden.

Offensichtlich reichte allein die Vorstellung, dass das Ereignis eine Art „letzte Chance“ darstellte, aus, um zumindest einen Teil der Bevölkerung zu veranlassen, jegliche Verantwortung abzulegen.

Und das Gleiche gilt natürlich auch für Nationen. Wann immer in der Geschichte ein Reich in den Niedergang getreten ist, spüren die Menschen, ob sie die Ereignisse verstehen oder nicht, in ihrem Bauch, dass ein „letzter Ausverkauf“ bevorsteht, und ihre traditionellen Werte bleiben oft auf der Strecke.

In den oben genannten Ländern toleriert etwa die Hälfte der Bevölkerung den Verlust von Wahrheit, Vernunft und Moral nicht nur, sondern freut sich sogar darüber, wenn man von den Wahlergebnissen ausgeht. In der Tat neigen diejenigen, die das „neue Denken“ fördern, dazu, geradezu obsessiv zu sein, und zwar bis zu dem Punkt, dass sie es allen anderen nicht nur aufzwingen, sondern dies in vielen Fällen auch gewaltsam tun.

Wie 1789 in Frankreich oder 1917 in Russland wäre es unklug, zum Zeitpunkt eines nationalen Ausverkaufs anwesend zu sein, da dieser zweifellos eine sehr reale Bedrohung für jeden darstellen würde, dessen Grundwerte intakt bleiben. Schlimmer noch, in der Folge würden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit das Auftauchen eines Robespierre oder eines Lenin erleben, was eine kommende Ära der Verfolgung für die Beibehaltung der Grundwerte garantieren würde.

In jeder Ära, in der ein sozio-politischer oder wirtschaftlicher Umbruch bevorsteht, sind diejenigen, die das Debakel überleben, in der Regel diejenigen, die sorgfältig auf die Warnzeichen achten und ihr Leben und/oder ihren Standort ändern, in der Hoffnung, dass sie nicht zu Opfern werden.

Diejenigen, die weiterhin Wert auf Wahrheit, Vernunft und Moral legen und vermeiden wollen, dass diese durch ein sinnloses, gewalttätiges Chaos ersetzt werden, sollten sich von der Szene fernhalten, wenn der letzte Ausverkauf beginnt.

