Der Mangel, vor dem Millionen Menschen plötzlich Angst haben

Aus Angst vor einem nuklearen Zwischenfall durch Russlands Einmarsch in der Ukraine haben die Europäer Jodvorräte angelegt. Bei einem schweren Nuklearunfall kann radioaktives Jod in die Luft freigesetzt werden, was das Risiko von Schilddrüsenkrebs und akuter Strahlenkrankheit erhöht, wenn es eingeatmet wird.

Nicht-radioaktive Jodpräparate tragen dazu bei, die Anreicherung von radioaktivem Jod in der Schilddrüse zu verhindern und so das Risiko von Schilddrüsenkrebs zu verringern.

Die herkömmliche Empfehlung, um einige der Gesundheitsgefahren der Strahlenbelastung abzuwehren, ist die zusätzliche Einnahme von Kaliumjodid. Neben Kaliumjodidtabletten können Sie auch Lugolsche Lösung verwenden, die sowohl Kaliumjodid als auch Jod in Wasser enthält

Die empfohlene Tagesdosis an Kaliumjodid für einen Erwachsenen im Falle einer akuten nuklearen Strahlenbelastung durch einen Reaktorunfall oder die Detonation einer Kernwaffe beträgt 130 Milligramm (mg), was relativ hoch ist und weit über dem normalen Tagesbedarf von 1 mg oder weniger pro Tag liegt

Um einen optimalen Schutz zu gewährleisten, sollte das Jod idealerweise eine Stunde vor der Strahlenbelastung und nicht später als 12 Stunden danach eingenommen werden.

Weitere Nahrungsergänzungsmittel, die dazu beitragen können, die mit der Strahlenbelastung verbundenen Schäden zu verringern, sind Vitamin D3, Spirulina und molekularer Wasserstoff.

Aus Angst vor einem möglichen nuklearen Fallout haben sich die Europäer mit Jod eingedeckt. Wie die Agence France-Presse (AFP) am 8. März 2022 berichtete:

In den europäischen Ländern sind die Vorräte an Jod aus den Regalen geflogen, weil man befürchtet, dass es benötigt werden könnte, um dem Risiko von Schilddrüsenkrebs entgegenzuwirken, falls Russlands Invasion in der Ukraine einen nuklearen Zwischenfall verursacht. Frankreich kündigte an, 2,5 Millionen Dosen der chemischen Verbindung in die Ukraine zu schicken, nachdem die russischen Streitkräfte dort das stillgelegte Atomkraftwerk Tschernobyl besetzt und Saporischschja, Europas größtes Atomkraftwerk, beschädigt hatten.

Ihre Schilddrüse braucht Jod, um Hormone zu bilden, die Ihren Stoffwechsel und andere lebenswichtige Funktionen beeinflussen. Da Ihr Körper Jod nicht selbst produziert, müssen Sie es täglich über die Nahrung aufnehmen. Wenn Ihr Körper nicht genügend Jod hat, kann er nicht genügend Schilddrüsenhormone bilden.

Bei schwerem Mangel kann sich Ihre Schilddrüse vergrössern, was auch als Kropf bezeichnet wird. Jodmangel kann auch eine Hypothyreose (Schilddrüsenunterfunktion) verursachen. Ein zu hoher Jodgehalt hingegen kann zu Hyperthyreose (Schilddrüsenüberfunktion), erhöhtem Blutdruck und Herzrhythmusstörungen führen.

In einigen Fällen kann ein Mangel an Jod zu geistigen Behinderungen und Entwicklungsproblemen bei Säuglingen und Kindern führen, deren Mütter während der Schwangerschaft einen Jodmangel hatten.

Jodmangel wird auch mit schlechter Informationsverarbeitung, verminderter Feinmotorik, Sehproblemen, Müdigkeit, Depressionen, Gewichtszunahme, niedriger Basaltemperatur und vielem mehr in Verbindung gebracht. Seit einiger Zeit ist auch bekannt, dass Jod Viren, einschließlich Grippeviren, abtöten kann.

Allgemeine Gesundheitsempfehlungen

Die empfohlene Tagesdosis (RDA) für Jod liegt zwischen 110 Mikrogramm (mcg) für Säuglinge von der Geburt bis zum Alter von 6 Monaten und bis zu 150 mcg für Männer und Frauen über 19 Jahren. Für schwangere und stillende Frauen gilt eine RDA von 220 mcg bzw. 290 mcg.

Ich empfehle immer, so viele Nährstoffe wie möglich über die Nahrung aufzunehmen, und Jod ist da keine Ausnahme. Zu den Lebensmitteln, die von Natur aus reich an Jod sind, gehören Spirulina, Meeresgemüse, Trockenpflaumen, rohe Milchprodukte, Eier und rosafarbenes Meersalz aus dem Himalaya. Der regelmäßige Verzehr dieser Lebensmittel trägt dazu bei, das ganze Jahr über einen ausreichenden Jodgehalt sicherzustellen.

Bei der Prophylaxe von nuklearem Fallout kann es jedoch sein, dass Sie höhere Dosen benötigen, als diese Lebensmittel unmittelbar liefern können – insbesondere, wenn Sie nicht täglich ausreichende Mengen zu sich genommen haben.

Empfehlungen im Falle einer akuten Strahlenbelastung

Die herkömmliche Empfehlung, um einige der gesundheitlichen Gefahren der Strahlenbelastung abzuwehren, ist die zusätzliche Einnahme von Kaliumjodid. Neben Kaliumjodidtabletten können Sie auch Lugolsche Lösung verwenden, die sowohl Kaliumjodid als auch Jod in Wasser enthält.

Die empfohlene Tagesdosis an Kaliumiodid für einen Erwachsenen im Falle einer akuten nuklearen Strahlenbelastung durch einen Kernreaktorunfall oder die Detonation einer Kernwaffe beträgt 130 Milligramm (mg). Für einen optimalen Schutz sollte das Jod idealerweise eine Stunde vor der Strahlenbelastung und spätestens 12 Stunden danach eingenommen werden.

Warum Jod im Falle eines nuklearen Unfalls verwenden?

Bei einem schweren Nuklearunfall kann radioaktives Jod in die Luft freigesetzt werden, was das Risiko von Schilddrüsenkrebs und akuter Strahlenkrankheit erhöht, wenn es eingeatmet wird.

Schilddrüsenkrebs scheint die einzige Krebsart zu sein, deren Inzidenz nach einer Freisetzung von radioaktivem Jod ansteigt. Kaliumjodid schützt nur die Schilddrüse, die jedoch das am stärksten durch radioaktives Jod gefährdete Organ ist. ~ Thyroid.org

Nicht-radioaktives Jod trägt dazu bei, die Anreicherung von radioaktivem Jod in der Schilddrüse zu verhindern und so das Risiko von Schilddrüsenkrebs zu verringern. Wenn Ihre Schilddrüse mit nicht-radioaktivem Jod gesättigt ist, wird das radioaktive Jod über den Urin aus Ihrem Körper ausgeschwemmt. Wie thyroid.org erklärt:

Die Schilddrüse kann nicht zwischen stabilem (normalem) Jod und radioaktivem Jod unterscheiden und nimmt alles auf, was sie aufnehmen kann … Säuglinge und Kleinkinder sind am stärksten gefährdet. Bei Menschen über 40 ist das Risiko wesentlich geringer. Schilddrüsenkrebs scheint die einzige Krebsart zu sein, deren Häufigkeit nach einer Freisetzung von radioaktivem Jod ansteigt. Kaliumjodid schützt nur die Schilddrüse, aber sie ist das Organ, das durch radioaktives Jod am stärksten gefährdet ist.

Nukleare Strahlung kann in Millisievert, Millirem und Rem gemessen werden. Rem ist eine ältere Maßeinheit, die in den USA immer noch häufig verwendet wird. Zum Vergleich: 100 Millisievert entsprechen 10.000 Millirem, also 10 Rem. Die akute Strahlenkrankheit beginnt bei einer Exposition von 100 rem oder mehr (1.000 Millisievert oder 100.000 Millirem). Im Kernkraftwerk Fukushima Daiichi wurden 2011 Spitzenwerte von bis zu 40.000 Millirem oder 40 rem gemessen.

Die American Thyroid Association empfiehlt, dass jeder, der im Umkreis von 50 Meilen (ca. 80 km) um ein Kernkraftwerk wohnt, für den Fall eines Strahlungsnotfalls jederzeit Kaliumiodid im Haushalt haben sollte.

Sie sollten Kaliumjodid jedoch nur einnehmen, wenn Sie sich in der Nähe von aktivem Strahlenfallout befinden. Dies ist KEINE Strategie, die als langfristige Vorbeugung eingesetzt werden sollte, denn es schützt die Schilddrüse nur für ein bis drei Tage, nicht länger, und die Einnahme, die nicht unbedingt notwendig ist, könnte zu einer Thyreotoxikose führen.

Jod schützt nicht vor anderen radioaktiven Elementen

Es ist auch wichtig zu wissen, dass Jod im Falle eines nuklearen Fallouts keinen Rundumschutz bietet. Wie bereits erwähnt, schützt es nur vor radioaktivem Jod, und zwar in erster Linie vor der Schilddrüse. Es schützt nicht vor anderen radioaktiven Elementen.

Die Behörden empfehlen in der Regel, sich im Falle eines radioaktiven Niederschlags in einem festen Gebäude zu verschanzen. Es gibt aber auch einige andere Dinge, die Sie einnehmen können, um Ihren Körper vor der Strahlung zu schützen. Drei Präparate, die mir in den Sinn kommen, sind Vitamin D3, Magnesium und molekularer Wasserstoff.

Vitamin D kann helfen, radioaktive Schäden zu vermindern

Die Schutzwirkung von Vitamin D beruht auf einer Vielzahl von Mechanismen, darunter die Regulierung des Zellzyklus und der Zellproliferation, die Zelldifferenzierung und -kommunikation sowie der programmierte Zelltod (Apoptose). Wissenschaftler haben insgesamt fast 3.000 Gene identifiziert, die durch Vitamin D hochreguliert werden, so dass es sinnvoll ist, dass es vielfältige Schutzmaßnahmen gegen Zellschäden hat.

In einer Abhandlung zu diesem Thema wird argumentiert, dass Vitamin D als einer der wichtigsten nichtpharmakologischen Wirkstoffe zum Schutz vor geringen Strahlenschäden und strahleninduziertem Krebs angesehen werden sollte – und vielleicht sogar als wichtigster Wirkstoff. In dem Papier, das im International Journal of Low Radiation veröffentlicht wurde, heißt es:

In Anbetracht der hier vorgelegten Beweise scheint es, dass Vitamin D aufgrund seiner präventiven/verbessernden Wirkung ernsthaft als Schutzmittel gegen subletale Strahlenschäden, insbesondere gegen solche, die durch Niedrigstrahlung verursacht werden, in Betracht gezogen werden sollte.

Der beste Weg, Vitamin D zu erhalten, ist die Sonneneinstrahlung auf die nackte Haut. Dazu muss man in der Regel jeden Tag um die Mittagszeit in die Sonne gehen, um genügend UVB-Strahlung für die Bildung von Vitamin D zu erhalten. Wir kommen jetzt in eine Jahreszeit, in der die meisten Menschen in den USA dies in den nächsten sechs Monaten tun können.

Die Sonneneinstrahlung erhöht auch die Melatoninausschüttung in den Mitochondrien, was eine weitere fantastische Methode ist, um überschüssigen oxidativen Stress zu reduzieren, der durch ionisierende Strahlung noch verstärkt werden kann.

Anstatt sich auf eine bestimmte Dosierung zu konzentrieren, ist es am besten, den Vitamin-D-Spiegel zu messen (was durch einen einfachen Bluttest möglich ist) und dann die Dosierung einzunehmen, die erforderlich ist, um einen optimalen Spiegel zu erreichen oder aufrechtzuerhalten, von dem man annimmt, dass er zwischen 40 ng/ml und 60 ng/ml liegt. In einer Untersuchung führte ein Blutspiegel von 60 ng/ml oder höher im Vergleich zu einem Blutspiegel von weniger als 20 ng/ml zu einem Rückgang der Brustkrebsfälle um 82 %.

Ein Test, am besten zweimal im Jahr, ist die einzige Möglichkeit, um festzustellen, ob Sie einen schützenden Spiegel haben und die richtige Dosis einnehmen. Wenn Sie sich nicht der Sonne aussetzen, benötigen die meisten Erwachsenen etwa 8.000 IE Vitamin D pro Tag. Bedenken Sie jedoch, dass dies eine weitaus schlechtere Art der Vitamin-D-Zufuhr ist und in keiner Weise Ihren mitochondrialen Melatoninspiegel erhöhen wird.

Wie Magnesium zum Schutz vor Strahlung beitragen kann

Eine der interessanten Tatsachen, die ich erfuhr, als ich mein Buch „EMF’D“ aus dem Jahr 2020 schrieb, war, dass die nichtionisierende Strahlung von Mobiltelefonen die Zellen fast genauso schädigt wie die ionisierende Strahlung, wie Sie auf dem Bild unten sehen können.

Forschungsergebnisse zeigen, dass niederfrequente Mikrowellenstrahlung spannungsgesteuerte Kalziumkanäle (VGCCs) aktiviert – Kanäle in der äußeren Membran Ihrer Zellen. Sobald sie aktiviert sind, öffnen sich die VGCCs und ermöglichen einen abnormalen Einstrom von Kalziumionen in die Zelle, der Stickstoffmonoxid (NO) aktiviert.

NO ist das einzige Molekül in Ihrem Körper, das in ausreichend hohen Konzentrationen produziert wird, um andere Moleküle um Superoxid zu verdrängen, das sich zu einem sehr gefährlichen freien Radikal namens Peroxynitrit verbindet. Viele sind der Meinung, dass Peroxynitrit genauso schlimm oder sogar noch schlimmer als freie Hydroxy-Radikale ist, da es viel länger wirkt. Peroxynitrat erhöht die systemische Entzündung und die mitochondriale Dysfunktion und schädigt die DNA.

Eine der Strategien, die wir zur Begrenzung dieser Schäden empfehlen, besteht darin, für eine ausreichende Magnesiumzufuhr zu sorgen. Und warum? Nun, zunächst einmal leiden mehr als 80 % der Menschen an einem Mangel, und Magnesium ist Bestandteil von über 3.100 Proteinen und Enzymen im Körper. Im Falle einer Bestrahlung wirkt es wahrscheinlich als Kalziumkanalhemmer und begrenzt die Menge an Kalzium, die in die Zelle gelangt, was wiederum freie Radikale einschränkt.

Es gibt praktisch keinen Nachteil bei der Einnahme von Magnesium, denn selbst wenn es nicht dazu beiträgt, oxidativen Stress durch ionisierende Strahlung abzuschwächen, was ich für unwahrscheinlich halte, wird es Ihnen auf tausende andere Arten zugutekommen. Es ist eine der wenigen Nahrungsergänzungen, die praktisch jeder einnehmen sollte.

Molekularer Wasserstoff und Strahlenschutz

Nicht zuletzt kann molekularer Wasserstoff auch bei schwacher Strahlenbelastung hilfreich sein. Wie in dem 2012 veröffentlichten Papier „Molecular Hydrogen and Radiation Protection“ erläutert:

Molekularer Wasserstoff (Dihydrogen, H(2)) wirkt als therapeutisches Antioxidans, indem er selektiv Hydroxylradikale (OH) und Peroxynitrit (ONOO-) reduziert. Es ist bekannt, dass ionisierende Strahlung (IR) oxidative Schäden und daraus resultierende Apoptose verursacht, hauptsächlich aufgrund der Produktion von OH, die auf die Radiolyse von H(2)O folgt. Unsere Abteilung berichtete zum ersten Mal über die schützende Wirkung von H(2) in bestrahlten Zellen und Mäusen, und diese Wirkung wurde von uns und einem anderen Labor in verschiedenen experimentellen Tiermodellen gut wiederholt.

Eine randomisierte, placebokontrollierte Untersuchung zeigte auch, dass die Einnahme von H(2) die Lebensqualität von Patienten verbessern kann, die mit einer Strahlentherapie für Lebertumore behandelt wurden. Diese ermutigenden Ergebnisse deuten darauf hin, dass H(2) ein potenzielles Mittel zum Schutz vor Strahlenschäden ist, das wirksam und nicht toxisch ist.

Eine einfache Möglichkeit, sich vor diesen Schäden zu schützen, besteht darin, den Nrf2-Signalweg hochzuregulieren, was durch das Trinken von molekularem Wasserstoffwasser und eine ausreichende Magnesiumzufuhr erreicht werden kann.

Molekularwasserstofftabletten sind übrigens eine hervorragende Quelle für ionisches, elementares Magnesium. Jede Tablette enthält etwa 80 Milligramm ionisches elementares Magnesium, so dass molekularer Wasserstoff eine doppelte Aufgabe erfüllt.

In einer Studie aus dem Jahr 2010 schlugen die Forscher vor, dass die Wasserstofftherapie „eine wirksame und spezifische neue Behandlung für das akute Strahlensyndrom sein könnte“. Der wichtigste Mechanismus, mit dem molekularer Wasserstoff vor Strahlung schützt, ist die Reduzierung von Hydroxylradikalen, die für mehr als die Hälfte der mit ionisierender Strahlung verbundenen Zellschäden verantwortlich sind.

Eine der einfachsten und wirksamsten Möglichkeiten, molekularen Wasserstoff einzunehmen, sind die Wasserstofftabletten, die man einfach 60 bis 90 Sekunden lang in Wasser auflöst und dann trinkt, solange die Blasen noch sichtbar sind. Molekularer Wasserstoff ist eines meiner wichtigsten und unverzichtbaren täglichen Nahrungsergänzungsmittel.

Wie Sie Ihre Jodaufnahme optimieren können

Frauen sind zwar aufgrund ihrer Hormonproduktion häufiger von Jodmangel betroffen, aber sowohl der Körper von Männern als auch von Frauen nimmt Jod schlecht auf und nutzt es aufgrund von Umweltverschmutzungen, die in die Nahrung gelangen, nicht optimal.

Zu den üblichen Verunreinigungen, die mit Jod konkurrieren, gehören die folgenden. Wenn Sie diese vermeiden oder aus Ihrer Ernährung streichen, können Sie dazu beitragen, die Jodaufnahme aus den jodhaltigen Lebensmitteln, die Sie essen, zu optimieren.

Bromid – Bromide sind bekannte endokrine Disruptoren, die unter anderem in Backwaren, Pestiziden und Kunststoffen vorkommen. Da Bromid ein Halogenid ist, konkurriert es um dieselben Rezeptoren, die in der Schilddrüse und anderen Körperbereichen zur Aufnahme von Jod verwendet werden, und hemmt so die Schilddrüsenhormonproduktion, was zu einem Mangel führt.

Fluorid – Es ist seit langem bekannt, dass Fluorid Jod verdrängt. Wie vom Fluoride Action Network zitiert, haben chinesische Forscher „wiederholt festgestellt, dass ein Jodmangel in Verbindung mit einer Fluoridbelastung eine deutlich schädlichere Wirkung auf die neurologische Entwicklung hat als ein Jodmangel allein.“

Nitrate – Es gibt zwar gesunde Nitrate, aber die in verarbeiteten Fleischsorten wie Speck, Hot Dogs, Mittagsfleisch und Wurst vorkommenden Nitrate können die Jodaufnahme beeinträchtigen, weshalb man sie unbedingt vermeiden sollte. Nitrate aus landwirtschaftlichen Düngemitteln, die in verunreinigtem Trinkwasser enthalten sind, wurden ebenfalls als mögliche Ursache von Schilddrüsenkrebs in Betracht gezogen.

Perchlorat – Ein Schadstoff, der überall in den USA im Grundwasser und in messbaren Mengen in Milch, Obst und Gemüse vorkommt. In hohen Dosen kann Perchlorat die Funktion der Schilddrüse hemmen. Selbst in geringen Dosen hemmt es die Jodaufnahme der Schilddrüse, was zu einer Hypothyreose führt.

