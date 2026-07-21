Der Mann, den niemand fürchtet

Ein Schweizer Oberst i.Gst. lebt seit sieben Monaten von den Care-Paketen seiner Nachbarn. Sein Vergehen: eine Buchhandlung besucht, in der auch ein anderer Autor verkehrte.

von Nico Stino

Es gibt Sanktionslisten, die Namen von Milliardären, Warlords und Ministern enthalten. Und es gibt eine EU-Liste, auf der seit Mitte Dezember 2025 der Name Jacques Baud steht — ein pensionierter Schweizer Generalstabsoberst, der in Brüssel ein Buchprojekt schreibt und ein UBS-Konto besitzt. Die Begründung der Brüsseler Bürokratie: Er habe angeblich «die Verbreitung russischer Propaganda vereinfacht». Belege dafür liefert die EU keine. Neun Artikel bilden das gesamte Dossier, und keiner davon zitiert eine einzige Aussage Bauds selbst.