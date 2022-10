„Der Mann ist psychisch ernsthaft auffällig“

Medizinische oder politische Äußerungen des Bundesgesundheitsministers Prof. Dr. Dr. Karl Lauterbach werden vielfach kritisiert und nur noch mit Kopfschütteln wahrgenommen. Man zweifelt still an seinem Verstand. Dem Geschäftsführer der Acura Kliniken in Baden-Baden, Rechtsanwalt Dirk Schmitz, genügt das nicht. Auf Facebook attackiert er ihn regelmäßig bissig in der Sache und persönlich. Nun ging er Lauterbach in einem Interview und in einem offenen Brief auf Facebook besonders hart an.

Am 18. Oktober 2022 gab Dirk Schmitz dem Journalisten Alexander Wallaschein Interview über seine seit Beginn der Corona-Krise differenzierten Beiträge auf der Facebook-Seite der Kliniken, in dessen Verlauf er über Person und Arbeit des amtierenden Ministers deutliche Worte fand: