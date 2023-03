Der Marsch zu neuen Höchstständen

Die Woche, die mit den Feierlichkeiten zum St. Patrick’s Day auf der ganzen Welt endete, wird lange als die Woche in Erinnerung bleiben, in der die Anleger auf der ganzen Welt endlich den Schrecken des Gegenparteirisikos und der Bail-in-Konfiszierung kennenlernten. Zum unendlichen Leidwesen der Wall-Street-Spindoktoren berichteten sogar die gewöhnlich selbstgefälligen und stets gehorsamen Mainstream-Medien darüber, was bei der Silicon Valley Bank und der Signature Bank wirklich geschah, im Gegensatz zu dem Geschwätz, das uns über „Missmanagement“, „fehlende Risikokontrollen“ und „übermäßige Überkonzentration“ eingetrichtert wurde.

Der unsterbliche Richard Russell forderte seine Abonnenten immer dazu auf, „dem Geld zu folgen“, wenn ein Ereignis aus heiterem Himmel auftauchte und die Anleger schockierte, wie z. B. das Verschwinden einer prominenten Persönlichkeit oder der Zusammenbruch eines Unternehmens (z. B. einer Bank), und im Falle all dieser plötzlichen und unerklärlichen Bank-Runs muss man sich fragen: „Wer hat profitiert?“ Dabei geht es nicht so sehr um die Insolvenzen, sondern vielmehr um die massiven Einlagen, die in die Sicherheit der größeren „Zu groß, um zu scheitern“-Geldhäuser geflüchtet sind, die möglicherweise die Quelle der Gerüchte waren, die zu der Panik führten, die den katastrophalen Rückgang der Einlagen bei den beiden gescheiterten Banken verursachte.