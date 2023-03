Offizielle Daten zeigen, dass bestimmte Covid-Impfstoffe das Risiko eines plötzlichen Herztodes bei Frauen unter 30 Jahren verdreifachen können

Regierungsanalysten haben die Daten der historischen Einführung in England durchforstet, um das Sicherheitsprofil der Impfstoffe bei den unter 30-Jährigen erneut zu überprüfen.

Dabei wurde kein signifikanter Anstieg der Todesfälle unter den Geimpften festgestellt, was eine der größten aktuellen Verschwörungstheorien rund um das Impfverbot entkräftet.

Bei einer genaueren Betrachtung der Ergebnisse stellten die Experten jedoch fest, dass bei einer Art von Impfung ein erhöhtes Risiko für herzbedingte Todesfälle bei Frauen besteht.

Die vom Office for National Statistics (ONS) gesammelten Daten zeigten, dass Frauen, die eine Nicht-MRNA-Impfung erhielten, innerhalb von 12 Wochen nach der Impfung mit 3,5-facher Wahrscheinlichkeit an einer solchen Erkrankung starben.

Diese Grafik zeigt das erhöhte Risiko eines Herztodes bei jungen Menschen in England nach einer Covid-Impfung gemäß der ONS-Analyse. Die farbigen Linien stellen das anhand der Daten ermittelte Risiko dar. Jede Klammer zeigt den unteren und den oberen Schätzwert, wobei der mittlere Punkt den Gesamtdurchschnitt darstellt. Ein Ergebnis größer als 1 bedeutet ein höheres Risiko für einen Herztod, während weniger als 1 ein geringeres Risiko bedeutet. Bei jungen Frauen (rosa Linien), die eine Covid-Impfung ohne MRNA erhielten, war das Risiko, in den 12 Wochen nach der Impfung zu sterben, 3,5 Mal höher. Auch bei Männern (blau) wurde ein Anstieg des Sterberisikos bei Impfungen ohne RNA und bei einigen Schätzungen für mRNA-Impfstoffe beobachtet. Das ONS erklärte jedoch, dass die Bandbreite der Daten zu groß sei, um sie als Beweis für ein erhöhtes Risiko zu werten.

Dies wurde mit den Zahlen nach diesem Zeitraum verglichen, im Gegensatz zu den nicht geimpften Personen.

Durch diese Betrachtung der Zahlen konnte das ONS-Team einen erkennbaren Zusammenhang mit der Impfung feststellen.

Einige Todesfälle, die mit Impfstoffen in Verbindung gebracht werden, könnten in den offiziellen Zahlen übersehen worden sein, weshalb die Daten auf eine andere Weise betrachtet werden mussten.

Zu den nicht-mRNA-Impfstoffen gehören die von AstraZeneca und Novavax hergestellten Impfstoffe, die während des Untersuchungszeitraums die einzigen beiden verfügbaren waren.

Allerdings wurden keine Daten zu bestimmten Impfstoffmarken in die Analyse einbezogen. In den USA war der Impfstoff von Johnson and Johnson einer der nicht-mRNA-Impfstoffe, die verwendet wurden.

In der Fachzeitschrift Nature kommt das ONS-Team zu dem Schluss, dass 11 kardiale Todesfälle bei jungen Frauen möglicherweise auf nicht-mRNA-Impfstoffe zurückzuführen sind.

Die Studie beweist jedoch nicht direkt, dass die Todesfälle durch einen Impfstoff verursacht wurden.

Die Todesfälle könnten z. B. durch einen nicht damit zusammenhängenden Gesundheitszustand oder sogar durch eine Covid-Infektion selbst verursacht worden sein, da das Virus bekanntermaßen ähnliche Auswirkungen auf das Herz hat.

Die Forscher erklärten, dass junge Frauen, die im untersuchten Zeitraum eine Nicht-MRNA-Impfung erhielten, in der Regel als klinisch gefährdet eingestuft wurden, weshalb sie vorrangig geimpft wurden.

Dieser Faktor könnte ihr erhöhtes Sterberisiko erklärt haben, so das Team.

Bei Männern wurde kein ähnlich erhöhtes Risiko festgestellt. Die Wissenschaftler gaben jedoch keinen Grund dafür an, da dies den Rahmen der Analyse sprengen würde.

Sie fanden auch keinen Beweis dafür, dass mRNA-Impfstoffe, wie sie von Pfizer und Moderna hergestellt werden, ein solches Risiko bergen.

Dies widerlegt eine von Impfgegnern gern verbreitete Verschwörungstheorie, wonach die mRNA-Impfungen für eine Welle von „plötzlichen“ Todesfällen verantwortlich sind.

Die Studie, in der auch das allgemeine Sterberisiko nach einem positiven Covid-Test untersucht wurde, ergab, dass ungeimpfte junge Menschen ein deutlich höheres Risiko hatten, an „allen Ursachen“ zu sterben als geimpfte.

Die Forscher entschieden sich dafür, den Zeitraum von 12 Wochen nach der Impfung zu untersuchen, da dies der ursprüngliche Zeitraum zwischen den Impfdosen war.

Die Analyse basierte auf Daten aus der Zeit vom 8. Dezember 2020, als die ersten Covid-Impfungen eingeführt wurden, bis zum 25. Mai letzten Jahres.

Sie umfasste Personen in England im Alter zwischen 12 und 29 Jahren, wobei die Forscher speziell diese Gruppe untersuchten, da einige Studien auf ein Risiko von Herzerkrankungen bei jungen Menschen nach der Covid-Impfung hinwiesen.

Obwohl die Covid-Impfung die Nation vor einer endlosen Sperrung bewahrt und Tausende Menschenleben gerettet haben soll, ist sie, wie jede medizinische Behandlung, nicht ohne Risiko.

So können die mRNA-Impfstoffe in außergewöhnlichen Fällen eine Herzmuskelentzündung verursachen. Diese Herzentzündung ist vorwiegend für junge Männer und Jungen ein Risiko.

Und der Impfstoff von AstraZeneca wurde im April 2021 im Vereinigten Königreich für die unter 40-Jährigen zurückgezogen, nachdem er mit einem seltenen, aber lebensbedrohlichen Risiko der Bildung von Blutgerinnseln in Verbindung gebracht wurde.

Vahé Nafilyan, eine leitende Statistikerin beim ONS, sagte, die Studie zeige insgesamt, dass die mRNA-Impfstoffe, die jetzt für die Mehrheit der geimpften jungen Briten verwendet werden, im Allgemeinen sicher seien.

Wir haben keine Anzeichen dafür gefunden, dass das Risiko eines Herzinfarkts oder eines Todes durch andere Ursachen in den Wochen nach der Impfung mit mRNA-Impfstoffen erhöht ist“, sagte er.

Er fügte jedoch hinzu, dass junge Frauen, die eine Covid-Impfung ohne mRNA erhielten, in den 12 Wochen danach ein 3,52-fach erhöhtes Risiko für einen Herztod hatten.

Eine 3,52-fache Erhöhung des Risikos scheint zwar hoch zu sein, aber die tatsächliche Zahl der Todesfälle dürfte relativ gering sein.

Dies entspricht sechs Herztodesfällen pro 100.000 Frauen, die zumindest mit einer ersten Dosis eines Nicht-MRNA-Impfstoffs geimpft wurden.

Herr Nafilyan sagte jedoch, dass der Kontext, in dem diese Impfungen verabreicht wurden, und die Zielgruppe berücksichtigt werden müssen.

Die Impfung mit dem wichtigsten Nicht-RNA-Impfstoff, der im Vereinigten Königreich verwendet wird, wurde aufgrund von Sicherheitsbedenken im April 2021 für junge Menschen eingestellt“, sagte er.

Und die meisten jungen Menschen, die diesen Impfstoff erhielten, wurden aufgrund ihrer klinischen Gefährdung oder ihrer Tätigkeit im Gesundheitswesen bevorzugt behandelt.

Daher können diese Ergebnisse nicht auf die Gesamtbevölkerung verallgemeinert werden.

Die Impfung birgt zwar einige Risiken, doch müssen diese im Lichte der Vorteile bewertet werden.

In der ONS-Analyse wurde nicht spekuliert, warum Frauen im Vergleich zu Männern nach der ersten Covid-Impfung ein höheres Risiko für einen Herztod zu haben scheinen.

Die Daten zeigen zwar, dass bei Männern das Risiko eines Herztodes nach der ersten Impfung mit einem nicht-mRNA-Covid um schätzungsweise 1,18 erhöht ist, aber das ONS sagt, dass die Beweise nicht stark genug sind, um einen Zusammenhang herzustellen, da diese wenigen Todesfälle nur auf einen Zufall zurückzuführen sein könnten.

Außerdem ist zu bedenken, dass die allgemeine Wahrscheinlichkeit eines Herztodes bei jungen Menschen von vornherein so gering ist, dass jeder Anstieg dramatisch erscheinen kann.

Die ONS-Analyse umfasste auch Daten zum Todesrisiko nach einem positiven Covid-Test für geimpfte und ungeimpfte junge Menschen.

Diejenigen, die nicht gegen Covid geimpft waren, hatten ein 2,5-mal höheres Risiko, an einer beliebigen Ursache zu sterben, während im Vergleich dazu die geimpften Jugendlichen nur ein 1,9-mal höheres Risiko hatten.

Das ONS analysierte nicht speziell die Herztodesfälle unter den positiv getesteten Geimpften, da die Datenlage unzureichend“ war.

Andere Studien haben gezeigt, dass Covid-Impfstoffe das Risiko von Krankenhausaufenthalten und Todesfällen in der Allgemeinbevölkerung erheblich senken, insbesondere bei den am stärksten gefährdeten Personen, wie älteren Menschen.

Insgesamt widerlegt die Studie wichtige Behauptungen von Impfgegnern, die fälschlicherweise behauptet haben, dass Menschen, die mit den mRNA-Covid-Impfstoffen geimpft wurden, in Scharen sterben.

Eine Einschränkung der Studie besteht jedoch darin, dass einige Todesfälle, die im untersuchten Zeitraum aufgetreten sind, aufgrund laufender Untersuchungen durch einen Gerichtsmediziner möglicherweise nicht berücksichtigt wurden.

Professor Adam Finn, Experte für Kinderheilkunde an der Universität Bristol, sagte, die ONS-Studie werfe „ebenso viele Fragen wie Antworten“ auf.

Die Ergebnisse sind etwas unerwartet, da die Besorgnis über seltene kardiale Nebenwirkungen – insbesondere Myokarditis und Perikarditis – bisher vorwiegend mit der zweiten Dosis des mRNA-Impfstoffs bei Männern in Verbindung gebracht wurde, insbesondere wenn das Dosisintervall kurz war, während das hier berichtete Signal in erster Linie bei der ersten Dosis ohne mRNA bei Frauen auftrat“, sagte er.

Eine von Wissenschaftlern des Imperial College London geleitete Studie aus dem Jahr 2022 kommt zu dem Ergebnis, dass im ersten Jahr, seit die Länder mit der Einführung der Impfungen begonnen haben, fast 20 Millionen Menschenleben durch Covid-Impfstoffe gerettet wurden, die meisten davon in wohlhabenden Ländern.

Er sagte jedoch, dass die Daten, die zeigen, dass das Risiko bei der zweiten Dosis verschwindet, „beruhigend“ seien.

Professor Finn, Mitglied des britischen Impfstoff-Beratungsgremiums Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI), sagte, dass letztlich mehr Details über die gemeldeten Herztodesfälle benötigt würden.

Das nächste und dringlichste Problem, das angegangen werden muss, besteht darin, detailliertere Informationen über die Art der gemeldeten kardialen Ereignisse zu sammeln, da dies uns helfen würde, zu verstehen, was in diesen Zahlen wirklich zum Ausdruck kommt, und uns helfen könnte, die künftige Politik und die Entwicklung von Impfstoffen zu steuern“, sagte er.

Der Impfstoff von AstraZeneca wurde im April 2021 speziell für junge Menschen aus dem Verkehr gezogen, und die Regierung hat keine weiteren Dosen mehr bestellt.

Dies geschah auf Anraten des JCVI, das AstraZeneca nicht in seine Liste der empfohlenen Impfstoffe für Auffrischungskampagnen aufgenommen hat.

Derzeit sind im Vereinigten Königreich zwei Impfstoffe gegen Covid zugelassen, die nicht auf der RNA basieren.

Dies sind die Impfungen von Novavax und Sanofi/GSK.

Der britischen Arzneimittelaufsichtsbehörde Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) liegen keine Sicherheitsberichte über die Impfung von Sanofi/GSK vor, obwohl sie erst im Dezember letzten Jahres zugelassen wurde.

Novavax wurde im Februar letzten Jahres zugelassen und während der Auffrischungskampagne im Herbst 1.200 Mal eingesetzt, wobei 57 Sicherheitsberichte vorlagen.

Das ONS erklärte, es werde die Daten zu den Ergebnissen der Covid-Impfung auch in Zukunft überwachen.