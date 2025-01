Der mediale Angriff gegen Ankara soll die BRICS im Keim ersticken

Von Lama El Horr

Mit dem Zusammenbruch Syriens mangels Kämpfer wächst die Sorge, ob die beteiligten Akteure, darunter die Türkei, in der Lage sind, das Chaos innerhalb der Landesgrenzen einzudämmen.

An anderer Stelle stellt die Welt Fragen: BRICS, Globaler Süden, multipolare Welt – war dieses Lexikon, das die gesamte internationale Gemeinschaft freiwillig oder unter Zwang übernommen hatte, nur ein Beruhigungsmittel, das eine Welt besänftigen sollte, die über die Brutalität, Illegalität und Straflosigkeit des amerikanischen Staatsterrorismus empört war?

Wie in jeder Situation, die außer Kontrolle zu geraten scheint, müssen wir die Fakten aus der Vogelperspektive neu bewerten.

Ankara hat klar verstanden, dass Washingtons Ziel darin bestand, die terroristischen Aktivitäten der PKK auszuweiten

Das Mindeste, was wir sagen können, ist, dass der anhaltende Zerfall Syriens eine Herausforderung für den Kampf darstellt, den die Mehrheit der Welt gegen die amerikanische Hegemonie führt. Das geopolitische Erdbeben, das Damaskus erschüttert hat und bei dem Ankara eine Schlüsselrolle gespielt zu haben scheint, wird unweigerlich Auswirkungen auf die BRICS und die gesamte eurasische Achse haben – entweder um sie zu schwächen oder um sie zu festigen.

Ziel der Medien: die Rolle der Türkei zu vergrößern

„Die Türkei hat <in Syrien> auf unfreundliche Weise die Kontrolle übernommen“, erklärte Donald Trump und unterstützte damit die vorherrschende Erzählung, wonach die Türkei hinter der Offensive von HTS* stecke, einer bewaffneten Fraktion, die aus den Bewegungen Daesh* und Al-Qaida* hervorgegangen ist und in der an die Türkei angrenzenden Provinz Idlib aktiv ist.

Angenommen, diese von Ankara bestrittene Darstellung entspricht den Tatsachen, welche Gründe hätten Erdoğan dazu veranlasst, die Russen, Iraner und Chinesen auf jede erdenkliche Weise zu hintergehen und den Größenwahn Washingtons und Tel Avivs zu verstärken, indem er ihnen das geostrategische, an die Türkei grenzende, mehrere Jahrtausende alte Syrien auf einem Silbertablett überreicht? Wenn der vorherrschende Mediendiskurs auch nicht alle Grauzonen beseitigt, so lässt er doch zumindest einige Ungereimtheiten erkennen.

Einer der Gründe, die Ankara angeblich zum Sturz des syrischen Regimes veranlasst haben, war Erdoğans Sehnsucht nach dem Osmanischen Reich: Sein Wunsch, den Ruhm der Vergangenheit wiederherzustellen, soll den türkischen Staatschef dazu veranlasst haben, den Ruf seines Landes zu opfern, indem er es als Pate des Takfiri-Terrorismus darstellte, der darauf trainiert ist, Regierungen zu stürzen, und es einem weltweiten Medienlynchen und dem sicheren Hass seiner arabischen Nachbarn aussetzt. Es gibt noch mehr: Laut Larry Johnson, einem ehemaligen CIA-Analysten, hat Ankara im Gegenzug für die Übernahme der Drecksarbeit, die terroristischen Gruppen zu steuern, die die syrische Regierung gestürzt haben, angeblich attraktive wirtschaftliche Vorteile von Washington erhalten, wie die Wiederbelebung des Gaspipeline-Projekts Katar-Türkei, das Syrien durchqueren und bis nach Europa reichen würde.

Es genügt zu sagen, dass diese Erklärungen nicht schlüssig sind.

Wie konnte Erdoğan, der die Energieexploration zu einer nationalen Priorität gemacht hat, um so schnell wie möglich Energieunabhängigkeit zu erreichen, dieses alte türkisch-katarische Gaspipeline-Projekt in einer Region, die vom Chaos beherrscht wird, über das Astana-Format stellen, das die Sicherheit an seinen Grenzen gewährleisten soll? Wie könnte Erdoğan, der Russland mit dem Bau von Akkuyu, dem ersten Kernkraftwerk der Türkei, beauftragte, vor der für 2025 geplanten Inbetriebnahme des ersten Reaktors den Interessen Russlands geschadet haben? Wie könnte Erdoğan, der von Washington die Aufhebung der Sanktionen gegen die Gazprombank fordert, um die Türkei mit russischem Gas zu versorgen, die Sicherheit der russischen Militärstützpunkte in Syrien gefährdet haben? Und wie könnte Erdoğan, der gerade eine Absichtserklärung mit China über den Bergbau in der Türkei unterzeichnet hat, Pekings strategische Partnerschaften mit Damaskus, Teheran und Bagdad sowie die nationalen Interessen Chinas so dramatisch gefährdet haben, indem er Tausende uigurischer Islamisten ohne Gerichtsverfahren freiließ?

Andererseits würde eine ausschließlich von der Türkei gesteuerte HTS*-Gruppe bedeuten, dass Erdoğan seine Machenschaften mit List vor seinen BRICS-Partnern verheimlicht hätte, insbesondere während des Gipfeltreffens in Kasan, wo er das trojanische Pferd der NATO verkörpert hätte. Scott Ritter ist kategorisch: Ankara habe eng mit den USA, Israel, der Ukraine und der HTS* zusammengearbeitet und damit die drei BRICS-Mitglieder Iran, Russland und China verraten, was jegliche Aussicht auf einen Beitritt der Türkei zu dieser Gruppe ausschließt. In Wirklichkeit scheint das Beharren dieses ehemaligen amerikanischen Geheimdienstoffiziers darauf, Erdoğan als Verräter an den Schwellenländern darzustellen, vor allem Washingtons Wunsch zu verraten, das Verständnis zwischen dem NATO-Mitglied Türkei und den BRICS zu brechen. Dies zeigt, wie fragil der Zusammenhalt innerhalb der NATO ist.

Ebenso könnten die Aussagen von HTS* zugunsten einer Normalisierung der Beziehungen zwischen Damaskus und Tel Aviv darauf hindeuten, dass Erdoğans Aussagen, in denen er den Völkermord an den Palästinensern anprangerte, nichts weiter als ein Vorwand waren, um die Empörung der regionalen Öffentlichkeit auszunutzen. Aber in Wirklichkeit spiegelt die unbezähmbare Habgier Israels, das bereits damit beschäftigt ist, weiteres palästinensisches, libanesisches und syrisches Land zu stehlen, und unter dem wohlwollenden Auge seiner westlichen Sponsoren die gesamte Verteidigungsinfrastruktur Syriens bombardiert hat, die von Erdoğan und seinem Gefolge mehrfach geäußerten Bedenken über diesen von Natur aus aggressiven, gesetzlosen und außer Kontrolle geratenen Staat wider. „Israel könnte die Türkei angreifen“ und sogar einen dritten Weltkrieg auslösen, behauptete der türkische Verteidigungsminister einen Monat vor dem Fall von Damaskus. Wie könnte man ihm widersprechen, wenn in Washington ansässige Denkfabriken einen israelischen Angriff auf das türkische Atomkraftwerk fordern?

Die Türkei zwischen zwei Feuern

In der aktuellen globalen geopolitischen Konstellation, in der die euro-atlantische und die eurasische Achse in allen Bereichen und auf allen Ebenen aufeinanderprallen, verfügt die Türkei, die am Zusammenfluss von Europa, dem Nahen Osten, Zentralasien und Afrika liegt, über so beträchtliche geostrategische Vorteile, dass Washington, London und Tel Aviv Ankara unter ihrer Kontrolle halten wollen. Zusätzlich zur Eindämmung Chinas, Russlands und des Irans kann davon ausgegangen werden, dass auch die aggressive Ära der Eindämmung der Türkei begonnen hat.

Von der Schaffung eines autonomen Kurdistans im Nordirak bis zur De-facto-Autonomie der Kurden in Nordsyrien haben Washington und Tel Aviv einen Plan zur schrittweisen Ausweitung des kurdischen Territoriums ausgearbeitet, um die kurdischen Bevölkerungsgruppen im Irak, in Syrien, in der Türkei und im Iran zu vereinen. Ein solches Gebiet würde geografische Kontinuität genießen und eine ständige Bedrohung für die Türkei sowie für alle Nachbarländer darstellen, da es von Washington gesteuert und bewaffnet würde.

Ankara hat klar verstanden, dass es Washingtons Ziel war, die terroristischen Aktivitäten der PKK (YPG in Syrien) auszuweiten, deren Verzweigungen sich bereits auf den Irak, Syrien und bis in den südlichen Kaukasus in Armenien erstrecken. Für das Duo Washington-Tel Aviv geht es auch darum, die palästinensische Sache durch die kurdische zu ersetzen – nicht aus Liebe zu den Kurden, sondern weil die Gründung ihres Staates inmitten ihrer regionalen Gegner es Washington ermöglichen würde, seinen Einfluss in Westasien auszudehnen, während gleichzeitig der Iran und die Türkei eingedämmt und die Kontrolle über die wichtigsten Öl-, Gas- und Agrarfelder behalten würde – ohne den Zugang zu Wasser zu vergessen.

Hinzu kommt, dass Washington und seine Satellitenstaaten offenbar darauf setzen, die Türkei zu einem Vasallen zu machen, um Russland den Zugang zum Schwarzen Meer und damit zum Mittelmeer zu verwehren. Die geopolitischen Erschütterungen, die Moldawien, Rumänien, aber auch Georgien an der Nordgrenze der Türkei erschüttern, deuten darauf hin, dass der atlantische Clan versucht, sowohl Ankara als auch Moskau zu kanalisieren.

In diesem Zusammenhang wurde das syrische Regime gestürzt. Es ist davon auszugehen, dass Washington und Tel Aviv beschlossen haben, die im Rahmen des Astana-Formats angebotene Befriedung Idlibs auszunutzen, um den HTS*-Angriff vorzubereiten. Es besteht kein Zweifel daran, dass türkische, aber auch russische und iranische Geheimdienste die in Syrien anwesenden bewaffneten Gruppen infiltriert haben und daher über den bevorstehenden Angriff informiert waren. Es ist auch davon auszugehen, dass die Türkei die Situation ausnutzte, um eine groß angelegte Operation in Nordsyrien zu starten, wo sich die von Washington bewaffneten kurdischen Fraktionen konzentrieren. Schließlich kann davon ausgegangen werden, dass das Astana-Trio, das sich der Unbeliebtheit von Baschar al-Assad bewusst war, es vorzog, die Führung zu übernehmen und Gespräche mit den Aufständischen zu führen, insbesondere um russische Militärstützpunkte zu sichern, das Militärpersonal der Achse des Widerstands, das sich auf syrischem Boden befand, zu evakuieren und die Rückkehr der syrischen Flüchtlinge – darunter mehr als drei Millionen in der Türkei – in ihr Land einzuleiten.

Es lohnt sich, an die Worte des iranischen Obersten Führers, Ayatollah Ali Khamenei, kurz nach dem Fall Syriens zu erinnern:

„Ja, einer der Nachbarstaaten Syriens [= die Türkei] hat in diesem Prozess eine wichtige Rolle gespielt und spielt sie weiterhin, und das ist für alle offensichtlich. Aber die Hauptverschwörer, Planer und Organisatoren der Aktion sind die Vereinigten Staaten und das zionistische Regime. Wir haben Beweise, die keinen Zweifel lassen.“

Wenn der von Washington angeführte westliche Block versucht, Erdoğan die alleinige Verantwortung für die Ereignisse in Syrien zuzuschieben, dann nur, um die Türkei zu unterwerfen, was bedeutet, sie von den BRICS-Staaten zu distanzieren – indem man die Mitglieder dieser Gruppe wie Anfänger aussehen lässt, die sich naiv von einem Mitglied der NATO betrügen lassen. Das Ziel besteht darin, diese Gruppe, die ein Symbol für aufstrebende Mächte und geopolitische, technologische und finanzielle Paradigmenwechsel auf globaler Ebene ist, zu diskreditieren. Kurz gesagt besteht das vorrangige Ziel der Vereinigten Staaten darin, die Türkei unter ständiger israelischer Überwachung in der NATO zu halten und die geopolitischen Vorteile, die Ankara in der Ost-West-Konfrontation bietet, zu ihrem eigenen Vorteil zu nutzen.

In Kombination mit der ethnischen Säuberung palästinensischen Landes ist der Zerfall Syriens zweifellos eine tiefe Wunde für den Nahen Osten und den globalen Süden. Es wäre jedoch falsch zu glauben, dass die Würfel gefallen sind.

*‒in Russland verbotene Organisationen