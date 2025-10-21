Der Mittelmeer-Bogen: Washingtons neue Kriegsfront, um China und die Türkei einzukreisen

Die dreigliedrige Allianz zwischen Griechenland, Zypern und Israel vertieft sich zu einem sicherheits- und politisch-strategischen Kern für ein umfassenderes Projekt, das darauf abzielt, das Mittelmeer mit dem Indischen Ozean zu verbinden und Chinas wachsenden Einfluss in Westasien und Südeuropa einzudämmen.

Die Türkei betrachtet diese Allianz als direkte strategische Bedrohung für ihre regionalen Ambitionen und ihre nationale Sicherheit.

Ein Korrespondent von The Cradle

„Eine der wichtigsten Sorgen sind die sichtbaren und unsichtbaren Bereiche, aus denen die Türkei eingekreist wird. Die sichtbaren Bereiche dieser Einkreisung sind Bündnisnetzwerke, die zu unserem Nachteil gebildet wurden. Wir sind uns ihrer bewusst und entwickeln diplomatische Maßnahmen, um darauf zu reagieren. Wenn für bestimmte Fragen keine diplomatischen Maßnahmen entwickelt werden können, wird die Angelegenheit an die militärischen und sicherheitspolitischen Institutionen übergeben – und von dort folgt weiteres.“ – Hakan Fidan, Außenminister der Türkei

Die Worte des türkischen Außenministers Hakan Fidan zu Beginn dieses Monats waren eine klare Erklärung, dass die bislang ruhigen Gewässer des östlichen Mittelmeers zur Frontlinie eines breiteren geopolitischen Konflikts geworden sind.

Die Drohung, dass „die Türkei zuerst zuschlagen wird“, richtete sich nicht nur gegen Griechenland, Zypern oder Israel, sondern gegen die neue Sicherheitsarchitektur am westlichen Rand – das, was man den „Mittelmeer-Bogen“ nennen kann.

Diese dreigliedrige strategische Partnerschaft hat sich über eine regionale Koalition hinausentwickelt, die sich gegen Ankaras Ambitionen richtet. Sie bildet nun einen entscheidenden Knotenpunkt in einer breiteren geopolitischen Konstellation, die als Indo-Mediterraner Gürtel bekannt ist – das zentrale Schlachtfeld des zunehmenden Wettbewerbs zwischen den USA und China quer durch Eurasien und darüber hinaus.

Im Zentrum steht eine neue, westlich ausgerichtete militärische Achse, die sich unter Washingtons Aufsicht herausbildet. Ihr Kern ist das Dreieck Griechenland–Zypern–Israel – ein strategischer Vorposten, fest verankert im globalen Kampf um die Vorherrschaft über Eurasien.

Während die Türkei andere beschuldigt, sie zu „umzingeln“, hat sie gleichzeitig ihren eigenen Einfluss durch Militärabkommen mit Balkanstaaten gestärkt, einen militärischen Bogen um Griechenland gebaut und das Libyen-Maritime-Abkommen umgesetzt, das Athen als Verletzung seiner Souveränität betrachtet.

Energie als Vorwand, Hegemonie als Ziel

Die riesigen Erdgasfunde im östlichen Mittelmeerbecken – Tamar und Leviathan vor der Küste des besetzten Palästina, Aphrodite nahe Zypern und das ägyptische Zohr-Feld – lösten eine tektonische Verschiebung in den regionalen Allianzen aus.

Was einst eine energieimportierende Region war, hat sich in ein potenzielles Exportzentrum strategischer Bedeutung verwandelt.

Dieser Wandel fiel mit Europas wachsender Verzweiflung zusammen, russisches Gas nach Moskaus militärischer Operation in der Ukraine zu ersetzen.

Plötzlich galten die Gasreserven des Mittelmeers als geopolitischer Glücksfall – und Israel rückte als „zuverlässiger Partner“ in den Mittelpunkt.

Um diese Ressourcen zu schützen und zu exportieren, entstanden beispiellose politische und sicherheitspolitische Kooperationen.

Nach Jahrzehnten der Isolation bot der Gasboom Tel Aviv ein strategisches Ticket, um engere Beziehungen zu seinen europäischen Nachbarn zu knüpfen.

2019 wurde in Kairo das East Mediterranean Gas Forum (EMGF) gegründet, um diese neuen Allianzen zu institutionalisieren. Seine eigentliche Funktion bestand jedoch darin, eine rote Linie gegen die Türkei zu ziehen – Ankara wurde vollständig ausgeschlossen, was nicht zufällig, sondern strukturell bedingt war.

Aus diesem Rahmen gingen zwei zentrale Projekte hervor:

die EastMed-Pipeline , eine 1.900 Kilometer lange Unterwasser-Gasleitung nach Europa über Griechenland und Zypern,

, eine 1.900 Kilometer lange Unterwasser-Gasleitung nach Europa über Griechenland und Zypern, und der sogenannte Great Sea Interconnector, ein Tiefseekabel, das Tel Aviv mit dem europäischen Stromnetz verbindet.

Trotz der gewaltigen Kosten (über 6 Milliarden Dollar), extremer Meerestiefen und ungelöster technischer Hürden blieb der westliche Enthusiasmus ungebrochen – denn diese Projekte sind politische Instrumente der Bindung, nicht bloß wirtschaftliche Unternehmungen.

Sie dienen einem größeren Ziel: Israel so tief in die europäische Infrastruktur einzubetten, dass seine Sicherheit untrennbar mit Europas Energieautonomie verknüpft wird.

Die Südflanke der NATO zieht sich zusammen

Historisch spielten Griechenland und Zypern eine bescheidene Rolle als südöstlicher Rand von EU und NATO.

Doch mit dem Aufkommen der „Blauen Heimat“-Doktrin (Mavi Vatan) unter Präsident Recep Tayyip Erdoğan – einer maritimen Expansionstrategie, die türkische Souveränität über weite Seegebiete in der Ägäis, im östlichen Mittelmeer und im Schwarzen Meer beansprucht – änderte sich ihr Status drastisch.

Diese Doktrin, von der türkischen Marineführung entwickelt, stellt griechische Ansprüche auf Dutzende Inseln in Frage und lehnt die einseitige Erklärung einer „Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ)“ durch Zypern ab.

Ankara betrachtet diese Zonen als Erweiterung seines eigenen Festlandsockels – essenziell für seine Energie- und Verteidigungssouveränität.

Der Mittelmeer-Bogen ist daher zu einem gemeinsamen Mechanismus geworden, um die Türkei auszugleichen – und zwar nicht mehr nur diplomatisch, sondern durch tiefgreifende militärische Kooperation.

Gemeinsame Übungen wie die jährlichen NEMESIS-Marineübungen und die Noble-Dina-Manöver sind zur Routine geworden, mit Schwerpunkt auf Gasplattform-Schutz, Terrorismusbekämpfung und Such- und Rettungsoperationen.

Der Wendepunkt kam mit der Stationierung des israelischen Barak-MX-Luftabwehrsystems auf Zypern.

Mit einer Reichweite von 400 Kilometern kann es türkische Drohnen wie die Bayraktar abfangen und schafft effektiv eine lokalisierte A2/AD-Zone (Anti-Access/Area Denial) im östlichen Mittelmeer – ein strategischer Schirm, der die türkische Machtprojektion blockiert.

Für Nikosia bedeutete dies eine historische Umkehr der Demütigung von 1998, als es unter NATO-Druck gezwungen war, den S-300-Raketendeal aufzugeben.

Nun, mit der Rückendeckung Israels, ist Zypern als militarisierter Vorposten im östlichen Mittelmeer neu positioniert.

Israels westliche Verankerung

Der Mittelmeer-Bogen formalisiert Israels Eingliederung in den westlichen Sicherheitsapparat.

Die alte „Peripherie-Doktrin“ Ben Gurions – Partnerschaften mit nichtarabischen Staaten wie dem vork revolutionären Iran oder Äthiopien – ist passé.

Israel baut nun einen harten Sicherheitsgürtel auf seiner westlichen Flanke.

Die Glaubwürdigkeit dieser Allianz wurde im Juni 2025 getestet – während der kurzen, intensiven Eskalation zwischen Israel und Iran.

Am Vorabend von Tel Avivs „Operation Rising Lion“ wurde Israels gesamte zivile Luftflotte heimlich auf Flughäfen in Zypern und Griechenland verlegt.

Offizielle Stellen bestritten eine Koordination, doch Flugverfolgungsdaten und lokale Berichte bestätigten die Operation.

Belege deuten darauf hin, dass der US-Stützpunkt Souda Bay auf Kreta als Ausgangspunkt für amerikanische Tankflugzeuge diente, die Israels Langstreckenangriffe unterstützten.

Auch griechische Patriot-Batterien sollen den Stützpunkt geschützt haben.

Diese stille, verlässliche Unterstützung in einem Moment existenzieller Bedrohung brachte Athen und Nikosia in Israels inneren Verteidigungszirkel – ein Übergang von Interessensbeziehungen zu strategischer Partnerschaft auf Basis von Vertrauen und Notwendigkeit.

Der Indo-Mediterrane Gürtel: Washingtons Einkreisungsstrategie

Was den Mittelmeer-Bogen von einem regionalen Schema zu einer globalen Bruchlinie macht, ist seine zentrale Rolle im Indo-Mediterranen Korridor Washingtons – einer maritimen Route, die darauf ausgelegt ist, Chinas Einfluss im Indischen Ozean, Roten Meer und Mittelmeer zu umgehen.

Dies ist das Infrastrukturgerüst einer großen Eindämmungsstrategie, die mit I2U2 (Indien, Israel, VAE, USA) und dem Indien–VAE–Saudi–Jordan–Israel-Korridor konvergiert – einer Lieferkette, auf die Tel Aviv verstärkt setzt, seit die jemenitischen Streitkräfte mit Sitz in Sanaa den israelischen Schiffsverkehr im Roten Meer störten.

Indien, das eine wachsende Achse zwischen Pakistan und der Türkei sieht, betrachtet den Bogen als strategisches Gegengewicht.

Premierminister Narendra Modi’s Besuch auf Zypern während der israelischen Operation Rising Lion war eine gezielte politische Botschaft an Ankara.

Das entstehende Bündnis erinnert an die Wiederbelebung der alten „Goldenen Straße“, die Indien mit Europa verband – nun als Gegenentwurf zu Chinas „Neuer Seidenstraße“.

Gemeinsame Foren wie der Indien–Griechenland–Zypern Business Council und die militärisch-industrielle Kooperation zwischen Indien und Israel sind ebenso bedeutende Entwicklungen.

Peking betrachtet den Bogen als latente Bedrohung seiner Belt and Road Initiative (BRI).

Chinas Staatskonzern COSCO kontrolliert bereits 67 % des Hafens von Piräus – ein Schlüsselpunkt seiner europäischen Logistikkette.

Unter chinesischem Management ist der Hafen zu einem der verkehrsreichsten Europas geworden.

Doch Griechenland, obwohl wirtschaftlicher Partner Chinas, bleibt ein Vorposten der NATO, führt gemeinsame Übungen mit Israel durch und beherbergt eine permanente US-Marinepräsenz.

Diese Doppelrolle macht Athen zum Brennpunkt zwischen Atlantismus und Multipolarität.

Bruchlinien und Schwachstellen

Trotz seiner Ambitionen ist der Mittelmeer-Bogen nicht ohne Risse.

Im März 2025 wurde das Great Sea Interconnector-Projekt ausgesetzt, nachdem Griechenland Zahlungen an seinen französischen Kabelzulieferer eingefroren hatte.

Italienische Schiffe, die Tiefseevermessungen durchführten, zogen sich zurück, nachdem Ankara im Sommer 2024 fünf Kriegsschiffe in die Region entsandt hatte.

Sogar Zypern zeigte sich skeptisch: Sein Finanzministerium erklärte, unabhängige Studien hätten das Kabelprojekt unter den aktuellen Bedingungen als wirtschaftlich nicht tragfähig bewertet.

Dies löste Spekulationen über Nikosias Fähigkeit – oder Bereitschaft – aus, das Projekt zu finanzieren.

Eine laufende EU-Korruptionsermittlung zu den frühen Projektphasen hat die Spannungen weiter verschärft.

Doch die größte Bedrohung bleibt die Türkei.

Ankara hat klargemacht, dass jede regionale Energieinitiative, die es umgeht, inakzeptabel ist.

Es hat Marinekräfte entsandt, Zwangsmaßnahmen angedroht und bestreitet weiterhin mit militärischer Macht die Seegrenzen.

Fazit

Der Mittelmeer-Bogen ist keine Nebenschauplatz-Frage.

Er ist zu einem der schärfsten Druckpunkte der sich neu formierenden globalen Ordnung geworden.

Was als regionales Energieabkommen begann, ist heute ein gehärteter Vorposten in Washingtons Kampagne, seine Rivalen in Ost- und Westasien auszumanövrieren.

In diesen Gewässern werden die Trennlinien des 21. Jahrhunderts nicht verhandelt, sondern gezogen.

Und ob diese westlich gestützte Achse Bestand hat oder unter innerem Druck und äußerem Widerstand zerbricht, wird das nächste Kapitel der Weltordnung bestimmen.