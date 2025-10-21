Gesichtserkennung wird verwendet, um Ihre digitale Identität freizuschalten: Was hat das mit dem Klimawandel zu tun?

Rhoda Wilso

Die kürzliche Ankündigung einer „verpflichtenden“ digitalen ID ist nicht nur auf das Vereinigte Königreich beschränkt. In den letzten Monaten wurden weltweit neue Gesetze zur digitalen ID eingeführt, was auf ein umfassenderes Bestreben hindeutet, ein globales Kontrollsystem zu etablieren.

Seit Jahren warnt Aman Jabbi, ein Technologieveteran aus dem Silicon Valley, vor der Schaffung eines „digitalen Gefängnisses“ durch die Integration fortschrittlicher Überwachungstechnologien – einschließlich Gesichtserkennung, künstlicher Intelligenz und einem Netzwerk von Überwachungsgeräten –, die eine kontinuierliche Überwachung und individuelle Identifizierung ermöglichen.

Langfristig ist geplant, dass „Gesichtserkennung verwendet wird, um Ihre digitale Identität freizuschalten“, sagte er.

Ein kürzlich von Paul Cudenec veröffentlichter Artikel begann wie folgt:

Im Jahr 2025 kündigte der britische Staat an, der Bevölkerung eine „verpflichtende“ digitale ID aufzuerlegen, ohne die sie nicht arbeiten können.

Die arrogante Doppelzüngigkeit hinter der Einführung ist atemberaubend.

Der Name „Britcard“ soll beispielsweise Gefühle des nationalen Stolzes hervorrufen und suggerieren, dass es darum geht, zu beweisen, wie britisch man im Angesicht all der illegalen Einwanderer ist, die irgendwie ins Land gelangen.

Doch die Behörden lachen dem, was sie für eine hoffnungslos leichtgläubige Öffentlichkeit halten, ins Gesicht – das „Brit“ steht tatsächlich für „Biometric Registration Identification Tracking“.

Und es ist nicht die spezifische britische Antwort auf ein spezifisches britisches Problem, wie es verkauft wird.

Wie Jason Bassler betont, wurden in den letzten drei Monaten weltweit neue Gesetze zur digitalen ID vorbereitet und durchgesetzt, von Mexiko bis Thailand, von der Schweiz bis Papua-Neuguinea.

Digitale Tyrannei vor der Tür, Paul Cudenec, 9. Oktober 2025

Was passiert also? Wie Cudenec vermutete: „Wenn wir auch bedenken, dass die digitale ID ein zentraler Bestandteil der globalen Kontrollagenda des WEF ist, wird allzu deutlich, was hier vor sich geht.“ Cudenec nannte jedoch nur eine Hälfte der globalen Partnerschaft; die andere ist die Vereinten Nationen.

Hinweis: Wenn Sie Cudenecs vollständigen Artikel lesen, werden Sie feststellen, dass er weiterhin „die Zionisten“ mit den Globalisten gleichsetzt und dann die gesamte Schuld auf die undefinierten, nicht identifizierten „Zionisten“ als die Drahtzieher hinter dem Plan der Globalisten schiebt.

Anti-Zionismus-Propaganda ist ein Ablenkungsmanöver, das weithin verbreitet wird, um die Öffentlichkeit von den wahren Tätern abzulenken und den Gesamtplan aus den Augen zu verlieren. Zunächst sollten wir uns fragen: Warum Identitätspolitik, eine linksgerichtete Ideologie, die von den Globalisten als Werkzeug genutzt wird, verwenden, um die Globalisten zu identifizieren? Für ein tieferes Verständnis, wie sozialistische und kommunistische Ideologie für Propagandazwecke genutzt wird, lesen Sie bitte „Islamisten haben die linksgerichtete Ideologie genutzt, um anti-zionistische Überzeugungen im Westen zu verbreiten“. Wir sollten bedenken, dass Islamisten nicht allein arbeiten. Für einen Einblick, wer mit dem Islamismus oder den Islamisten als Werkzeug zusammenarbeitet, um ihre Agenda voranzutreiben, lesen Sie bitte „Wer kontrolliert die Muslimbruderschaft?“ und „Gaza: Wurden Sie dazu verleitet, deren Agenda zu folgen?“.

Digitales Gefängnis

Aman Jabbi, ein Technologieveteran aus dem Silicon Valley mit über 25 Jahren Erfahrung in Video- und Kameratechnologie, hat zwei Start-ups für Videokameratechnologie mitbegründet und eine Rolle bei der Entwicklung von Kameratechnologie gespielt, die in Smartphones, Videostreaming und Filmproduktion verwendet wird. Er ist ein prominenter Redner zum Thema Gesichtserkennung, digitale Identität und Überwachungssysteme und warnt vor der Schaffung eines „digitalen Gefängnisses“ durch die Integration fortschrittlicher Überwachungstechnologien.

Jabbi hat ausführlich darüber referiert, wie Gesichtserkennungstechnologie als Teil der Infrastruktur intelligenter Städte eingesetzt wird, mit Anwendungen in öffentlichen Räumen, Supermärkten und Schulen. Er argumentiert, dass die weitverbreitete Nutzung von Gesichtserkennung in Kombination mit künstlicher Intelligenz und einem Netzwerk von Überwachungsgeräten – möglicherweise in Milliardenhöhe – ein System der kontinuierlichen Überwachung und individuellen Identifizierung ermöglicht. Er verbindet diese Entwicklung mit breiteren Konzepten wie dem Sozialkredit-System, digitalem Immobilienbesitz, dem Metaverse und der „Vierten Industriellen Revolution“ des Weltwirtschaftsforums und deutet an, dass diese Technologien Teil eines koordinierten Bemühens sind, ein vollständig integriertes Kommando- und Kontrollsystem zu etablieren.

Wir haben einige Ressourcen aufgenommen, in denen Jabbi die Schaffung des digitalen Gefängnisses diskutiert, aber für diesen Artikel heben wir seine Warnungen an die Welt hervor, wie sie in einem kürzlichen Dokumentarfilm zusammengefasst wurden.

Am 4. Juni 2025 veröffentlichte Oracle Films seinen Dokumentarfilm „The Agenda: Their Vision – Your Future“, der das digitale Gefängnis untersucht, das uns erwartet, wenn wir jetzt nicht zurückdrängen.

Ab Zeitstempel 13:20 erklärt Jabbi, wie Gesichtserkennung funktioniert und welches das ultimative Ziel ist. Gesichtserkennung ist eine Technik, die verwendet wird, um die Biometrie eines Gesichts eindeutig zu identifizieren, sagte er. Er fuhr fort:

„In einem Gerät wie Ihrem Smartphone, und bei den meisten modernen Smartphones in den letzten 5 oder 7 Jahren, gibt es ein 3D-Kameramodul an der Vorderseite des Telefons, das Sie nicht sehen können. Innerhalb dieses Moduls befindet sich ein Nahinfrarot-Projektor, der Zehntausende von Punkten auf Ihr Gesicht projiziert. Diese Punkte werden basierend auf den Konturen und Merkmalen Ihres Gesichts verzerrt. Und es gibt eine Nahinfrarot-Kamera, die ein Bild dieser Verzerrung aufnimmt, es erfasst und dann das genaue Profil Ihres Gesichts rückentwickelt.

Langfristig wird Gesichtserkennung verwendet, um Ihre digitale Identität freizuschalten, was ein Kontrollinstrument für die kommenden Agenden sein wird. Alle Ihre Geräte zu Hause und alle intelligenten Geräte sind über ein drahtloses Netzwerk verbunden. Viele dieser Geräte haben Kameras, viele haben Mikrofone. Und so überwachen sie alles die ganze Zeit.“

Er erklärte, wie Menschen auch außerhalb ihrer Häuser überwacht werden.

„Wenn Sie Ihr Zuhause verlassen, sind alle modernen Fahrzeuge mit dem Internet verbunden, sodass Ihr Auto die ganze Zeit verfolgt wird. Wenn Sie unter einer Reihe von intelligenten LED-Masten und intelligenten LED-Leuchten auf der Autobahn und in den Straßen Ihrer Städte und Gemeinden fahren, bilden diese ein drahtloses Netzwerk und verfolgen Ihr Fahrzeug. Sie verfolgen alle Geräte an Ihnen, von Smartphones bis zu Smartwatches, wenn Sie auf den Straßen gehen.

Langfristig ist der Plan, die Menschheit in intelligenten Städten sozusagen einzusperren.“

Öffentlich und in Weißbüchern erklären die Vereinten Nationen und das Weltwirtschaftsforum, dass die Agenda der intelligenten Städte um „Nachhaltigkeit“ geht. In Wirklichkeit verwenden sie jedoch umgedrehte Begriffe, d.h. das, was George Orwell als Doppelsprache bezeichnete und was wir manchmal als „Globalese“ bezeichnet haben.

„Luftüberwachung geht wirklich um die Einschränkung der Mobilität und kein Autobesitz. Überwachungskontrolle über das LED-Gitter ist der Grund, warum die intelligente Beleuchtung da ist. Wassermanagement geht um Wasserrationierung. Lärmbelästigung geht um Sprachüberwachung. Verkehrsüberwachung geht um die Einschränkung der Mobilität. Und natürlich geht es bei der Energiekonservierung um die Rationierung von Wärme, Strom und Benzin,“ sagte Jabbi.

Er sprach dann über Geofencing: „stellen Sie sich das als einen unsichtbaren Zaun um Sie herum vor, wo Sie einen bestimmten Punkt nicht überschreiten können; und das wird mit Ihrer Gesichtserkennung, digitalen Identität und Zugangskontrolle zusammenhängen“, sagte er.

„Unsere Welt wurde in ein digitales Panoptikum verwandelt. Das bedeutet, dass Sie überwacht, analysiert, verwaltet und monetarisiert werden können.“

Ressourcen für Aman Jabbi:

Video: Economic Affairs Interim Committee, 19. Juli 2022 (6 Min.)

Video: Gesichtserkennung: Digitale Identität oder digitale Diktatur?, Central Coast Community NSW, Australien, 2. Juni 2022 (77 Min.)

Video: Über die Bedeutung von Gesichtserkennung und intelligenten Städten | Aman Jabbi und Dr. Carrie Madej, 19. Juli 2022 (56 Min.) auf BitChute und auf Odysee

Video: Überwachung, Gesichtserkennung und intelligente Städte, Niles Talks, 16. Mai 2022 (108 Min.)

Video: Wie Gesichtserkennung funktioniert | Aman Jabbi (Teil 1)

Audio: Das Überwachungsgitter mit Aman Jabbi, Dan Happel, 26. Juni 2022 (119 Min.)

Video: Aman Jabbi: Der endgültige Lockdown – Straßenlaternen, die in intelligenten Städten töten, CBDC, digitale ID, Maria Zeee, 20. November 2022 (77 Min.)

Klimawandel: Wo liegt die Gefahr?

Wie der obige Dokumentarfilm von Oracle Films deutlich machte, ist der Klimawandel durch den Menschen und damit verbunden das Rennen zu Netto-Null der zentrale Punkt der Kontrolle über uns – die Kontrolle über unsere Aktivitäten, sowohl online als auch offline, unser Geld, unsere Nahrung, unsere Gesundheit usw. Und wie Jabbi richtig betonte, verwenden sie umgedrehte Sprache. Die Panikmache um „globale Erwärmung“ ist ein psychologischer Trick, um die Öffentlichkeit dazu zu bringen, den „nachhaltigen Entwicklungs“-Zielen der Vereinten Nationen nachzugeben.

Um zu zeigen, dass die Erzählung, dass menschliche Aktivitäten eine Klimakrise verursachen, ein Trick ist, wenden wir uns einem kürzlichen Interview mit Dr. Judith Curry zu. Am 20. August veröffentlichte Freedom Research ein Interview, das Hannes Sarv mit Dr. Curry führte.

Viele weit verbreitete Überzeugungen, wie die Vorstellung, dass eine Klimakrise oder globale Erwärmung extremere Wetterbedingungen verursacht, sind einfach falsch, sagte sie. Der Anstieg des Meeresspiegels ist unbedeutend. „Wo also liegt die Gefahr?“

Die weit verbreitete Erzählung, dass 97% der Wissenschaftler übereinstimmen, dass wir vor einer vom Menschen verursachten Klimakrise stehen, ist laut Curry einfach ein Witz.

„Wissenschaftler sind sich in den maßgeblichsten Fragen nicht einig, wie z.B. … ist [globale] Erwärmung gefährlich?“

„Wissenschaftler, die den IPCC-Konsens [Intergovernmental Panel on Climate Change der UN] nicht lautstark unterstützten, wurden stark ausgegrenzt. Nicht nur in den Medien, sondern auch von dem, was ich als etablierte Klimawissenschaftler bezeichnen würde – jene, die an internationalen und nationalen Bewertungsberichten teilnahmen und eine übermäßige Medienpräsenz hatten,“ sagte sie und erklärte, was sie meinte, als sie in ihrem Buch Climate Uncertainty and Risk: Rethinking Our Response über ihren Rücktritt 2017 von ihrer Fakultätsposition am Georgia Institute of Technology schrieb.

„Viele dieser Wissenschaftler“, sagte sie, „verhielten sich wie politische Fürsprecher und versuchten, jeglichen Widerspruch zu unterdrücken, nicht nur bezüglich der Wissenschaft, sondern auch bezüglich der vorgeschlagenen politischen Lösungen. Wissenschaftler, die dem nicht folgten, wurden nicht nur marginalisiert, sondern es wurde für sie an den Universitäten sehr unangenehm.“

Warum geht die Wissenschaft mit falschen Erzählungen einher?

„Es geht um Karrierismus“, sagte Dr. Curry. „Ich meine, wenn Ihre Forschungsmittel davon abhängen, dem Konsens zuzustimmen, wenn Ihre Gehaltserhöhung, wenn Ihr Tenure-Fall… Es geht wirklich um Karrierismus und Ressourcen. Darum geht es. Die Anreize zeigen alle in eine Richtung … Es ist keine Wissenschaft mehr. Es ist zu einer Pseudowissenschaft geworden.“

„Die Menschen, die sich äußern, sind entweder Menschen, die in Rente gegangen sind oder aus welchem Grund auch immer die Wissenschaft verlassen haben, für den privaten Sektor arbeiten oder für nichtstaatliche Organisationen. Dies sind die Menschen, die sich äußern und den Konsens herausfordern und sich wirklich so verhalten, wie Wissenschaftler sich verhalten sollten, im Gegensatz zu den Universitäten.“

Wir haben das Phänomen, das Dr. Curry beschreibt, nicht nur in der „Klimawissenschaft“, sondern auch in der „Covid-Wissenschaft“ und der „Impfwissenschaft“ sowie bei der Verbreitung anderer schändlicher globaler Agenden wie Diversität, Gleichheit und Inklusion („DEI“) gesehen.