Der moderne Krieg, Teil II – Der Krieg gegen Sie

Im Jahre 1895 kam das Buch „Psychologie der Massen“ des Franzosen Gustave Le Bon heraus. Zum ersten Mal wurde wissenschaftlich untersucht, wie Massen von Menschen psychologisch funktionieren und wie sie manipuliert werden können. Das Buch ist bis zum heutigen Tag ein Bestseller. Die Politiker und die Medien stürzten sich auf diese Weisheiten des Monsieur Le Bon und setzten sie in Wirklichkeit um. Zwei Weltkriege später nahm sich eine neue Generation von Wissenschaftlern des Problems der Massenpsychologie an.

1951 kam das Buch „The True Believer“ des Amerikaners Eric Hoffer heraus. Etwa zur gleichen Zeit führte Solomon Asch seine bahnbrechenden Experimente aus, die indirekt die Deutschen von der Anklage freisprachen, dass sie ein einzigartig gehorsames Volk auf Erden seien, und dass nur in Deutschland passieren konnte, was in Deutschland passierte. Hier das berühmteste seiner Experimente:

In einem Quadrat an der Wand ist eine vertikale Linie aufgezeichnet. In einem anderen Quadrat rechts daneben sind drei nebeneinander stehende vertikale Linien aufgezeichnet (A, B,C). Die Linie „C“ ist gleich groß wie die Linie in dem anderen Quadrat. 8 Testpersonen werden in den Raum geführt. Sieben davon sind Mitarbeiter des Institutes von Solomon Asch. Das Testsubjekt weiß das natürlich nicht. Die Frage lautet: „Welche Linie im rechten Quadrat ist gleich groß wie die Linie