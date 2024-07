Die NATO ist, wie Biden, eine senile Gefahr für den Weltfrieden

Der westliche Imperialismus ist in eine weitere degenerative Existenzkrise geraten, und derselbe ruchlose Prozess der Regeneration durch einen Weltkrieg hat wieder begonnen. Das alles könnte katastrophale Folgen haben.

Wie passend, dass ein tattriger, seniler amerikanischer Präsident in dieser Woche den NATO-Gipfel leitet. Mit 81 Jahren ist Joe Biden älter als das transatlantische Militärbündnis, das vor 75 Jahren im Jahr 1949 gegründet wurde.

Das Treffen zum 75. Jahrestag in Washington DC sollte den NATO-Block als Garanten für Sicherheit und Frieden preisen.

Doch all der süßliche, lächerliche Hype und die von den westlichen Medien verstärkte Fanfare konnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die von den USA geführte Militärorganisation als größte Bedrohung für den Weltfrieden erwiesen hat.

Unser Kolumnist Martin Jay hat die Lügen, die Doppelzüngigkeit und die Doppelzüngigkeit”, die von Biden und anderen führenden Vertretern des 32-Nationen-Blocks verbreitet werden, in vernichtender Weise auf den Punkt gebracht.

Die NATO als Verfechterin von Demokratie, Menschenrechten und internationalem Recht zu bezeichnen, ist eine Schande. Die Organisation hat sich seit ihrer Gründung zu einem Instrument der hegemonialen imperialistischen Gewalt der USA entwickelt. Es ging nie um angebliche Verteidigung, sondern vielmehr um einen scheinbar plausiblen Arm westlicher Kriegstreiberei gegen die Sowjetunion und den Rest des Planeten, um der westlichen kapitalistischen Weltherrschaft zu dienen. Der Kalte Krieg war immer ein Propagandakonstrukt, um der unverhohlenen Kriegstreiberei den Anschein eines edlen Zwecks zu geben.

Die willfährigen westlichen Nachrichtenmedien, Akademiker und Denkfabriken verpacken die absurde Täuschung in ein plausibles Narrativ. Das verdeutlicht die Macht der Propaganda. Aber die Kluft zur brutalen Realität hat das Narrativ unhaltbar und anfällig für Verunglimpfungen gemacht.

Mehr als drei Jahrzehnte nach dem Ende der Sowjetunion und dem vermeintlichen Ende des Kalten Krieges hat sich der von den USA geführte NATO-Block sowohl in Bezug auf die Anzahl der Mitgliedsstaaten als auch in Bezug auf die unverhohlene Kriegsführung erweitert. Der so genannte Kalte Krieg wurde nie beendet. Das liegt daran, dass die Notwendigkeit und die entsprechenden Vorwände für westliche imperialistische Gewalt und gesetzlose Aggression immer vorhanden waren.

Und so zeigt sich das NATO-Bündnis im überflüssigen Alter von 75 Jahren Aggression gegenüber Russland, China, Iran, Nordkorea und jeder anderen Nation, die als Hindernis für die US-geführte Weltherrschaft gilt, aggressiver als je zuvor.

In dieser Woche hat die NATO eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, die sich wie ein schockierendes Manifest der Kriegsführung liest, durchsetzt mit einer bombastischen Orwellschen Sprache der Selbstverherrlichung.

Der amerikanische Professor für internationales Recht Francis Boyle beschrieb die wahre Agenda der NATO-Erklärung als “Vorbereitung auf einen Krieg gegen Russland in der unmittelbaren Zukunft”.

Ein anderer unserer Kolumnisten, Ron Ridenour, sagte, das NATO-Dokument sei nichts anderes als ein “wahnsinniger Schrei nach einem Weltkrieg”.

Dies geschah in derselben Woche, in der die Vereinigten Staaten Pläne zur Stationierung von Marschflugkörpern in Deutschland ankündigten, die Moskau und andere russische Städte treffen könnten.

Es war auch die gleiche Woche, in der das von der NATO unterstützte Neonazi-Regime in der Ukraine eine Operation unter falscher Flagge startete, indem es ein Kinderkrankenhaus in Kiew mit einem Luftangriff traf, um die Gräueltat Russland in die Schuhe zu schieben. Unser Kolumnist Stephen Karganovic bezeichnete die Provokation als “perfektes Timing” für den NATO-Gipfel, auf dem dem ukrainischen Regime mehr Geld, Waffen und Ausbildung zugesagt wurden, um den Stellvertreterkrieg gegen Russland zu verlängern.

Siehe auch diese frühere Kolumne von Finian Cunningham, die sich mit dem Muster der Gräueltaten unter falscher Flagge befasst, die vom Kiewer Regime begangen werden, um die Publicity für die Förderung des NATO-Kriegsgeschäfts zu maximieren. Dieses abscheuliche Neonazi-Regime ist in der Lage, die schlimmsten Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung zu begehen, egal ob es sich um Ukrainer oder Russen handelt, nur um den mörderischen Waschsalon am Laufen zu halten.

Die Verdrehung der Realität durch die USA und die NATO ist hier erstaunlich. Es ist geradezu wundersam, wenn man bedenkt, wie Propaganda und wahnsinniges Kriegsfieber funktionieren.

Die Vereinigten Staaten und ihre westlichen Vasallen haben einen historischen Endpunkt erreicht. Die westliche Wirtschaftsmacht ist durch Jahrzehnte der Korruption, des Missbrauchs, der Verschuldung und des rücksichtslosen Militarismus am Ende. Das US-Imperium und seine Dollarkrücke stehen kurz vor dem Zusammenbruch. In diesem historischen Moment, in dem sie vor dem existenziellen Untergang stehen, greifen die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Verbündeten zu der verzweifelten Maßnahme, einen Krieg gegen Russland, China, den Iran und den Rest der Welt anzuzetteln, die bereit sind, sich dem unipolaren westlichen Diktat zu widersetzen.

Die NATO wurde aus der Asche des Zweiten Weltkriegs geboren. Dieser Krieg war, wie der Erste Weltkrieg nur 21 Jahre zuvor, das Ergebnis der imperialistischen Degeneration des Westens und des Versuchs, sich durch Zerstörung und Chaos zu regenerieren. Die NATO ist der Erbe der westlichen imperialistischen Tradition, so wie es zuvor Nazi-Deutschland war, sowie die britischen, französischen und anderen europäischen faschistischen Mächte.

Der westliche Imperialismus ist in eine weitere degenerative Existenzkrise geraten, und der gleiche ruchlose Prozess der Regeneration durch einen Weltkrieg hat wieder begonnen.

Dies alles könnte katastrophale Folgen haben. Aber man kann hoffen, dass Russland, China und andere Nationen militärisch, wirtschaftlich und politisch stark genug sind, um der rücksichtslosen Aggression und dem wahnsinnigen Verlangen nach Krieg Einhalt zu gebieten.

Und natürlich können die NATO-Führer und ihre unterwürfigen Cheerleader in den Medien die zugrundeliegende Kriegslokomotive nicht ehrlich benennen. Wenn sie dies täten, würde die Organisation weltweit als abscheulich und kriminell verurteilt werden.

Die verbrecherische Kriegstreiberei muss unter einem Schleier der Gutmütigkeit und des Edelmuts gekleidet werden, was das Erzählen der haarsträubendsten, sogar absurden Lügen erfordert, wie z.B. die “Verteidigung der Demokratie in der Ukraine gegen russische Aggression”.

Die wahnhafte Unterbrechung der Verbindung, um eine solche verachtenswerte Scharade zu präsentieren, konnte nur von westlichen politischen Führern durchgeführt werden, die fast hirntot sind.

Als der sichtlich angeschlagene Joe Biden auf dem NATO-Gipfel sprach, war er wahnhafter und unflätiger denn je. Bei der Vorstellung der von der NATO gesponserten ukrainischen Marionette Wladimir Zelenskij leistete sich Biden einen kognitiven Aussetzer und erklärte: “Meine Damen und Herren, Präsident Putin”.

Ein seniler amerikanischer Präsident, der eine senile imperialistische US-Macht und ihren militärischen Vollstrecker NATO anführt. Biden ist die Verkörperung der lebenden Toten, sowohl als Person als auch als das gesamte westliche System, das er repräsentiert.