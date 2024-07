Die Notwendigkeit eines neuen politischen Vokabulars

Von Michael Hudson

Anmerkung von Saker Latinoamérica: Quantum Bird hier. Ja, in der Tat. Und vieles, wenn nicht alles, was Hudson beschreibt, trifft ipsis litteris auf Brasilien zu, wo die derzeitige politische Architektur dem US-amerikanischen und europäischen Arrangement nachempfunden ist, in dem Wirtschaftsliberalismus die neue Normalität ist und jede abweichende Meinung als Extremismus behandelt wird.

Die vernichtende Niederlage der kriegsbefürwortenden neoliberalen britischen Konservativen gegen die kriegsbefürwortende neoliberale Labour-Partei am 4. Juli wirft die Frage auf, was die Medien meinen, wenn sie Wahlen und politische Ausrichtungen in ganz Europa so beschreiben, dass traditionelle Mitte-Rechts- und Mitte-Links-Parteien von nationalistischen Neofaschisten herausgefordert werden.

Die politischen Unterschiede zwischen den Parteien der europäischen Mitte sind marginal, da sie alle neoliberale Kürzungen der Sozialausgaben zugunsten der Aufrüstung, der fiskalischen Strenge und der Deindustrialisierung unterstützen, die die Unterstützung der US- und NATO-Politik mit sich bringt. Das Wort “zentristisch” bedeutet, dass sie nicht für eine Änderung des Neoliberalismus in der Wirtschaft eintreten. Die mit einem Bindestrich versehenen zentristischen Parteien setzen sich für die Aufrechterhaltung des US-freundlichen Status quo nach 2022 ein.

Das bedeutet, dass sie es zulassen, dass die US-Führer die europäische Politik über die NATO und die Europäische Kommission, das europäische Gegenstück zum “Deep State” der USA, kontrollieren. Diese Passivität bringt ihre Volkswirtschaften auf Kriegsfuß mit Inflation, Handelsabhängigkeit von den Vereinigten Staaten und europäischen Defiziten, die aus den von den USA geförderten Handels- und Finanzsanktionen gegen Russland und China resultieren. Dieser neue Status quo hat den europäischen Handel und die Investitionen von Eurasien in die Vereinigten Staaten verlagert.

Die Wähler in Frankreich, Deutschland und Italien wenden sich von dieser Sackgasse ab. Alle etablierten Parteien der Mitte haben in letzter Zeit verloren – und alle ihre unterlegenen Führer verfolgten eine ähnliche pro-US-amerikanische neoliberale Politik. Steve Keen beschreibt das politische Spiel der Mitte so: “Die Partei, die an der Macht ist, nimmt neoliberale Politik an; sie verliert die nächste Wahl an ihre Rivalen, die, wenn sie an die Macht kommen, ebenfalls neoliberale Politik betreiben. Diese verlieren dann, und der Zyklus wiederholt sich.” Die Europawahlen sind, wie die Wahlen im November dieses Jahres in den Vereinigten Staaten, größtenteils Protestwahlen, bei denen die Wähler nichts anderes tun können, als populistischen nationalistischen Parteien ihre Stimme zu geben, die versprechen, den Status quo zu beenden. Dies ist das kontinentaleuropäische Gegenstück zum britischen Brexit-Votum.

Die AfD in Deutschland, Marine le Pens Rallye Nationale in Frankreich und Georgios Melonis Brüder in Italien werden als Zerstörer und Verlierer der Wirtschaft dargestellt – weil sie nationalistisch sind und sich nicht an die NATO/EU-Kommission halten, und insbesondere, weil sie gegen den Krieg in der Ukraine und die europäische Isolierung Russlands sind. Diese Haltung ist der Grund, warum die Wähler ihnen den Rücken stärken. Wir erleben eine Ablehnung des Status quo durch die Bevölkerung. Die Parteien der Mitte bezeichnen alle nationalistischen Oppositionsparteien als neofaschistisch, so wie in England die Medien die Konservativen und die Labour-Partei als zentristisch bezeichnen, Nigel Farage aber als rechtsextremen Populisten.

Es gibt keine “linken” Parteien im traditionellen Sinne der politischen Linken

Die alten linken Parteien haben sich den Zentristen angeschlossen und sind zu pro-US-amerikanischen Neoliberalen geworden. Es gibt kein Gegenstück der alten Linken zu den neuen nationalistischen Parteien, mit Ausnahme der Partei von Sara Wagenknecht in Ostdeutschland. Die “Linke” existiert nicht mehr so wie in den 1950er Jahren, als ich aufgewachsen bin.

Die heutigen sozialdemokratischen und Labour-Parteien sind weder sozialistisch noch arbeitnehmerfreundlich, sondern austeritätsfreundlich. Die britische Labour-Partei und die deutschen Sozialdemokraten sind nicht einmal mehr gegen den Krieg, sondern unterstützen die Kriege gegen Russland und die Palästinenser und setzen auf die neoliberalen Reaganomics der Thatcheristen/Blairisten und den wirtschaftlichen Bruch mit Russland und China.

Die sozialdemokratischen Parteien, die vor einem Jahrhundert auf der Linken standen, setzen Austerität und Kürzungen der Sozialausgaben durch. Die Regeln der Eurozone, die die nationalen Haushaltsdefizite auf 3 Prozent begrenzen, bedeuten in der Praxis, dass das schrumpfende Wirtschaftswachstum für die militärische Aufrüstung ausgegeben werden muss – 2 oder 3 Prozent des BIP, hauptsächlich für US-Waffen. Das bedeutet sinkende Wechselkurse in den Ländern der Eurozone.

Das ist nicht wirklich konservativ oder zentristisch. Es geht um eine rechtsextreme Austerität, um die Kürzung von Arbeits- und Staatsausgaben, die linke Parteien seit langem unterstützen. Die Vorstellung, dass Zentrismus Stabilität bedeutet und den Status quo bewahrt, erweist sich als widersprüchlich. Der heutige politische Status quo führt zu einer Senkung der Löhne und des Lebensstandards und zu einer Polarisierung der Volkswirtschaften. Er verwandelt die NATO in ein aggressives Bündnis gegen Russland und China, das die Staatshaushalte in die Defizite treibt und zu weiteren Kürzungen der Sozialprogramme führt.

Die so genannten rechtsextremen Parteien sind jetzt die populistischen Antikriegsparteien

Die so genannte “extreme Rechte” unterstützt (zumindest in der Wahlkampfrhetorik) eine Politik, die früher als “links” bezeichnet wurde, d. h. die Ablehnung des Krieges und die Verbesserung der wirtschaftlichen Bedingungen von Hausangestellten und Landwirten – nicht aber die von Einwanderern. Und wie im Falle der alten Linken sind die Hauptbefürworter der Rechten die jüngeren Wähler. Schließlich sind sie die Hauptleidtragenden der sinkenden Reallöhne in ganz Europa. Sie sind sich bewusst, dass ihr Weg nach oben nicht mehr derselbe ist wie der ihrer Eltern (oder Großeltern) in den 1950er Jahren, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, als es weitaus weniger Schulden für den privaten Wohnungsbau, Kreditkartenschulden oder andere Schulden – insbesondere Studentenschulden – gab.

Damals konnte jeder ein Haus kaufen, indem er eine Hypothek aufnahm, die nur 25 % des Gehaltseinkommens in Anspruch nahm und über 30 Jahre getilgt wurde. Doch heute sind Familien, Unternehmen und Regierungen gezwungen, immer höhere Kredite aufzunehmen, nur um ihren Status quo zu erhalten.

Die alte Unterteilung in rechte und linke Parteien hat ihre Bedeutung verloren. Der jüngste Aufstieg von Parteien, die als “rechtsextrem” bezeichnet werden, spiegelt den weit verbreiteten Widerstand der Bevölkerung gegen die Unterstützung der USA/NATO für die Ukraine gegen Russland und vor allem gegen die Folgen dieser Unterstützung für die europäischen Volkswirtschaften wider. Traditionell ist die Antikriegspolitik links, aber die europäischen “Mitte-Links”-Parteien folgen der kriegsbefürwortenden “Führung von hinten” (und oft unter dem Tisch) der Vereinigten Staaten. Dies wird als internationalistische Haltung dargestellt, ist aber unipolar und US-zentriert geworden. Die europäischen Länder haben keine unabhängige Stimme.

Der radikale Bruch mit den Normen der Vergangenheit besteht darin, dass Europa der Umwandlung der NATO von einem Defensiv- in ein Offensivbündnis folgt und damit den Versuchen der USA folgt, ihre unipolare Dominanz im Weltgeschehen aufrechtzuerhalten. Das Festhalten an den US-Sanktionen gegen Russland und China und die Entleerung der eigenen Arsenale, um Waffen in die Ukraine zu schicken und die russische Wirtschaft ausbluten zu lassen, hat Russland nicht geschadet, sondern gestärkt. Die Sanktionen haben wie ein Schutzwall für die eigene Landwirtschaft und Industrie gewirkt und zu Investitionen geführt, die Importe ersetzen. Aber die Sanktionen haben Europa, insbesondere Deutschland, geschadet.

Das globale Scheitern der aktuellen westlichen Version des Internationalismus

Die BRICS+-Länder erheben dieselben politischen Forderungen nach einer Abkehr vom Status quo, die auch die Bevölkerungen des Westens anstreben. Russland, China und andere führende BRICS-Länder arbeiten daran, das Erbe der verschuldeten wirtschaftlichen Polarisierung, die sich im Westen, im Globalen Süden und in Eurasien als Ergebnis der US/NATO- und IWF-Diplomatie ausgebreitet hat, rückgängig zu machen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg versprach der Internationalismus eine friedliche Welt. Die beiden Weltkriege wurden auf nationalistische Rivalitäten geschoben. Sie sollten beendet werden, aber statt dass der Internationalismus die nationalen Rivalitäten beendete, sah die westliche Version, die sich mit dem Ende des Kalten Krieges durchsetzte, die zunehmend nationalistischen Vereinigten Staaten, die sich Europa und anderen Satellitenländern gegenüber Russland und dem übrigen Asien annäherten. Was als internationale “regelbasierte Ordnung” dargestellt wird, ist eine Ordnung, in der US-Diplomaten die Regeln festlegen und ändern, um die Interessen der USA widerzuspiegeln, wobei sie das Völkerrecht ignorieren und verlangen, dass die US-Verbündeten dem Beispiel der USA im Kalten Krieg folgen.

Dies ist kein friedlicher Internationalismus. Er sieht eine unipolare US-Militärallianz vor, die zu militärischen Aggressionen und Wirtschaftssanktionen führt, um Russland und China zu isolieren. Oder, genauer gesagt, um europäische und andere Verbündete von ihrem früheren Handel und ihren Investitionen mit Russland und China zu isolieren, wodurch diese Verbündeten noch abhängiger von den Vereinigten Staaten werden.

Was den Westeuropäern in den 1950er Jahren unter der Führung der USA als eine friedliche und sogar wohlhabende internationale Ordnung erschienen sein mag, hat sich in eine zunehmend sich selbst fördernde amerikanische Ordnung verwandelt, die Europa verarmen lässt. Donald Trump hat angekündigt, dass er eine protektionistische Zollpolitik nicht nur gegen Russland und China, sondern auch gegen Europa unterstützen wird. Er hat versprochen, der NATO die Mittel zu entziehen und die europäischen Mitglieder zu zwingen, die vollen Kosten für die Wiederherstellung ihrer erschöpften Waffenvorräte zu tragen, vor allem durch den Kauf von Waffen aus den USA, auch wenn diese in der Ukraine nicht sehr gut funktioniert haben.

Europa wird sich selbst überlassen. Wenn die nicht-zentristischen politischen Parteien nicht eingreifen, um diesen Trend umzukehren, werden die europäischen Volkswirtschaften (und auch die der Vereinigten Staaten) durch die derzeitige nationale und internationale wirtschaftliche und militärische Polarisierung in den Abgrund gezogen. Die Richtung, in die sich der gegenwärtige Status quo unter den Parteien der Mitte entwickelt, ist also radikal beunruhigend.

Die Unterstützung der US-Initiative, Russland zu zerstückeln, und dann das Gleiche mit China zu tun, bedeutet, sich der Initiative der amerikanischen Neokonservativen anzuschließen, sie als Feinde zu behandeln. Dies bedeutet die Verhängung von Handels- und Investitionssanktionen, die Deutschland und andere europäische Länder verarmen lassen, indem sie ihre wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland, China und anderen erklärten Rivalen (und damit Feinden) der Vereinigten Staaten zerstören.

Seit 2022 hat die Unterstützung Europas für den Kampf der USA gegen Russland (und jetzt auch gegen China) die Grundlage des europäischen Wohlstands zerstört. Die frühere industrielle Führungsrolle Deutschlands in Europa – und seine Unterstützung für den Euro-Wechselkurs – wird beendet. Ist das wirklich “zentristisch”? Ist es eine linke oder eine rechte Politik? Wie auch immer wir es nennen, diese radikale globale Zersplitterung ist verantwortlich für die Deindustrialisierung Deutschlands und seine Isolierung von Handel und Investitionen in Russland.

Ein ähnlicher Druck wird ausgeübt, um den europäischen Handel von China zu trennen. Das Ergebnis ist ein Anstieg des europäischen Handels- und Zahlungsdefizits gegenüber China. Neben der zunehmenden Abhängigkeit der europäischen Importe von den Vereinigten Staaten bei den Waren, die früher billig aus dem Osten bezogen wurden, hat die Schwächung des Euro (und die Beschlagnahmung der russischen Währungsreserven durch Europa) andere Länder und ausländische Investoren dazu veranlasst, ihre Reserven in Euro und Pfund Sterling zu veräußern, wodurch die Währungen weiter geschwächt werden. Dadurch droht ein Anstieg der Lebens- und Geschäftskosten in Europa. Die Parteien der “Mitte” sorgen nicht für Stabilität, sondern für wirtschaftlichen Rückzug, da Europa zu einem Satelliten der US-Politik und ihrer Feindseligkeit gegenüber den BRICS-Ländern wird.

Der russische Präsident Putin sagte kürzlich, dass der Abbruch der normalen Beziehungen zu Europa in den nächsten etwa dreißig Jahren unumkehrbar zu sein scheint. Wird eine ganze Generation von Europäern von den weltweit am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften, den eurasischen, isoliert bleiben? Diese globale Zersplitterung der unipolaren Weltordnung der Vereinigten Staaten ermöglicht es antieuropäischen Parteien, sich nicht als radikale Extremisten zu präsentieren, sondern als Versuch, Europas verlorenen Wohlstand und diplomatische Selbstständigkeit wiederherzustellen – natürlich auf eine rechtsgerichtete, einwanderungsfeindliche Weise. Dies ist die einzige Alternative für die pro-amerikanischen Parteien geworden, da es keine wirkliche Linke mehr gibt.