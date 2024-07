Warum ist das chinesische Militär auf einmal so aggressiv geworden? Ist etwas im Gange?

Von Michael Snyder

Spürt China Schwäche im Weißen Haus? In den letzten Tagen wurden chinesische Truppen zu Militärübungen nach Weißrussland entsandt, Dutzende chinesischer Militärflugzeuge haben Taiwan bedroht, und vor der Küste Alaskas wurden sogar vier chinesische Militärschiffe entdeckt. Warum also hat China beschlossen, plötzlich so aggressiv zu werden? Joe Biden sieht sich im Moment mit endlosen Fragen zu seiner Kompetenz konfrontiert, und sein Umfeld kämpft um sein politisches Überleben. Könnten also ausländische Gegner wie China dieses Zeitfenster nutzen, um Dinge zu tun, die sie normalerweise nicht versuchen würden?

Nach Angaben der taiwanesischen Behörden waren am Mittwoch 66 chinesische Militärflugzeuge und 7 chinesische Militärschiffe in “der Umgebung von Taiwan im Einsatz”…

Taiwans Ministerium für Nationale Verteidigung (MND) erklärte am Donnerstag, es habe 66 chinesische Militärflugzeuge und -schiffe in der Nähe der Insel entdeckt, die offenbar auf dem Weg zu einer chinesischen Militärübung im Westpazifik seien. Das Medienunternehmen veröffentlichte eine Erklärung des taiwanesischen Verteidigungsministeriums auf seiner X-Plattform. “66 PLA-Flugzeuge und sieben PLAN-Schiffe, die um Taiwan herum operieren, wurden heute bis 6 Uhr morgens (2200 GMT Mittwoch) entdeckt”, hieß es in der Erklärung.

Auf Nachfrage erklärte die chinesische Regierung, dass es bei der Operation um den Schutz “ihrer Souveränität und territorialen Integrität” gehe…

Auf die Frage, ob die Kampfflugzeuge die Mittellinie überschritten haben, vermied der Sprecher des Außenministeriums, Lin Jian, bei einer regelmäßigen Pressekonferenz in Peking eine direkte Antwort. “Die Entschlossenheit Chinas, seine Souveränität und territoriale Integrität zu schützen, bleibt ungebrochen”, sagte er.

Die KPCh besteht darauf, dass Taiwan chinesisches Hoheitsgebiet ist, und die Regierung Biden wurde gewarnt, dass es irgendwann zu einer “Wiedervereinigung” kommen wird.

Hoffen wir, dass die Chinesen die gegenwärtige Gelegenheit zur “Wiedervereinigung” mit Taiwan nicht nutzen, denn in dem Moment, in dem sie einmarschieren, befinden wir uns im Krieg mit China und alles wird sich ändern.

Leider hat es den Anschein, dass die Chinesen Taiwans Seeverteidigung aggressiv erforschen. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 hat die taiwanesische Küstenwache “567 chinesische Boote vertrieben”…

Die Küstenwache hat in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 567 chinesische Boote vertrieben und sieben Boote beschlagnahmt, die illegal in taiwanesischen Gewässern operierten, teilte die Küstenwache (CGA) gestern mit. Die meisten von ihnen operierten in der Nähe der Bezirke Kinmen und Penghu, was zu Geldstrafen in Höhe von insgesamt 1,7 Millionen NT$ (52.440 US$) führte, hieß es. Drei Schiffe – zwei in der Nähe des Kreises Kinmen und eines in der Nähe des Kreises Penghu – wurden im Januar wegen illegalen Grenzübertritts festgehalten, während jeweils ein Schiff im Februar in der Nähe von Kinmen und im März in der Nähe von Penghu festgehalten wurde, hieß es.

Inzwischen haben die Chinesen auch an unseren Küsten herumgeschnüffelt.

Es wird sogar berichtet, dass gerade vier chinesische Militärschiffe vor der Küste Alaskas gesichtet wurden…

Mehrere chinesische Militärschiffe wurden von der US-Küstenwache in den Gewässern vor Alaska gesichtet, wie die Behörden am Mittwoch in einer Pressemitteilung mitteilten. Drei Schiffe wurden etwa 124 Meilen nördlich des Amchitka-Passes auf den Aleuten entdeckt, ein viertes Schiff wurde etwa 84 Meilen nördlich des Amukta-Passes gesichtet. Die Schiffe wurden am Samstag und Sonntag gesichtet. Alle vier Schiffe befanden sich nach Angaben der Küstenwache in internationalen Gewässern, aber innerhalb der Ausschließlichen Wirtschaftszone der USA, die sich 200 Seemeilen vor der US-Küste erstreckt.

Dieser Vorfall ist deshalb so bemerkenswert, weil er sehr ungewöhnlich ist.

Chinesische Militärschiffe operieren normalerweise nicht so weit nördlich.

Die meisten Menschen sind sich dessen nicht bewusst, aber China hat jetzt die größte Marine auf dem ganzen Planeten.

Ich weiß nicht, wie wir das zulassen konnten, aber wir haben es getan.

Und es stellt sich heraus, dass unsere eigene Militärindustrie extrem abhängig von den Chinesen geworden ist. Es wird zum Beispiel berichtet, dass chinesische Halbleiter in etwa “40 % aller Waffensysteme und Infrastrukturen des US-Verteidigungsministeriums”enthalten sind…

Zahlreiche chinesische Halbleiter werden in kritischen militärischen Plattformen verwendet, die rund 40 % aller Waffensysteme und Infrastrukturen des US-Verteidigungsministeriums ausmachen und darüber hinaus mit militärischen Lieferketten wie Patriot-Luftabwehrraketen und B-2-Bombern verbunden sind. In einer Raketenfabrik von Lockheed Martin in Alabama werden beispielsweise Javelin-Panzerabwehrwaffen hergestellt, in denen mehr als 200 Halbleiter pro Waffe verwendet werden. Dies entspricht Tausenden von in China hergestellten Halbleitern in US-Waffen. “US-Unternehmen, die am unteren Ende der Lieferkettenpyramide stehen, beziehen diese Teile oft auf dem freien Markt aus China. Infolgedessen kommen viele wichtige Komponenten in sensiblen US-Militärsystemen jetzt aus China. Zahllose wichtige Waffenplattformen sind verwundbar”, heißt es in dem Bericht.

Unsere Politiker sind nicht gerade die schlausten Köpfe, aber das ist lächerlich.

Hat denn niemand in Betracht gezogen, dass wir eines Tages tatsächlich in einen Krieg mit China geraten könnten?

Bevor ich diesen Artikel beende, möchte ich noch ein kurzes Update zum Konflikt in der Ukraine geben.

Laut BBC wurde den Ukrainern auf der großen NATO-Konferenz diese Woche mitgeteilt, dass sie nun einen “unumkehrbaren Weg” zur Mitgliedschaft in der Allianz haben…

Die Nato-Mitglieder haben der Ukraine ihre Unterstützung für einen “unumkehrbaren Weg” zu einer künftigen Mitgliedschaft sowie mehr Hilfe zugesagt. Zwar wurde auf dem Gipfel in Washington DC kein formeller Zeitplan für den Beitritt der Ukraine zum Militärbündnis vereinbart, doch erklärten die 32 Mitglieder des Militärbündnisses ihre “unerschütterliche” Unterstützung für die Kriegsanstrengungen der Ukraine. Die Nato hat außerdem eine weitere Integration des ukrainischen Militärs angekündigt, und die Mitglieder haben für das nächste Jahr Hilfen in Höhe von 40 Mrd. € (43,3 Mrd. $, 33,7 Mrd. £) zugesagt, darunter F-16-Kampfjets und Luftabwehrunterstützung.

Es erübrigt sich zu sagen, dass dies den Russen überhaupt nicht gefallen wird.

Einer der Gründe, warum dieser Krieg begann, war, dass Russland entschlossen war, die Ukraine aus der NATO herauszuhalten.

Jetzt werden F-16-Kampfjets aus einer Reihe von NATO-Ländern an die Ukraine geliefert, und die Russen haben bereits gewarnt, dass diese Kampfjets als nukleare Bedrohung betrachtet werden…

In diesem Sommer werden Dänemark, die Niederlande, Norwegen und Belgien mit der Entsendung von F-16-Kampfflugzeugen in die Ukraine beginnen, und Dänemark und die Niederlande haben erklärt, dass es keine Einschränkungen für den Einsatz dieser Flugzeuge geben wird, um Ziele in Russland anzugreifen. F-16-Kampfflugzeuge sind in der Lage, Atomwaffen zu transportieren, und Russland hat erklärt, die Flugzeuge würden als nukleare Bedrohung betrachtet.

Wir nähern uns rasch einem Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt.

Ich habe die Russen lange Zeit studiert, und sobald sie zu dem Schluss kommen, dass ein Atomkrieg unvermeidlich ist, werden sie zuerst zuschlagen.

Sie wissen, dass es in einem Atomkrieg keine Gewinner gibt, aber sie wissen auch, dass derjenige, der zuerst zuschlägt, die besten Überlebenschancen hat.

Die Russen sind hochgradig paranoid, und wir sollten sie nicht in die Enge treiben, denn das würde sie extrem gefährlich machen.