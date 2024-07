The Corbett Report: Sie enthüllen endlich den Tiefen Staat. Hier ist der Grund!

Von James Corbett

Nun, es ist offiziell: Die geriatrische Hülle eines Mannes, die das Oval Office besetzt, ist in Wirklichkeit nicht der “Führer der freien Welt”.

Natürlich wusste das jeder, der bei klarem Verstand ist, und genau deshalb haben die MSM-Lügner ihr Bestes getan, um uns zu überzeugen, dass Präsident Joseph Robinette Biden so fit ist, dass er die jüngeren Mitarbeiter des Weißen Hauses verschlissen hat! Und bis zum 27. Juni 2024, wenn Sie irgendetwas von diesem Weekend at Biden’s fable in Frage stellen würden, mussten Sie sich auf das Gaslighting des Jahrhunderts gefasst machen, Sie billiger Fake-Promoter russischer Disinfo-Bot, Sie!

Aber nach Bidens vierfachem Müllfeuer bei der CNN-Präsidentschaftswahldebatte im letzten Monat können nicht einmal mehr die professionellen Pressesprecher bei dieser Scharade mitspielen.

Bisher wurden wir gebeten, an das Märchen zu glauben, dass ein Mann, der auf einer Debattenbühne kaum drei Worte zusammensetzen kann – ganz zu schweigen von einem Mann, der seinen Amtskollegen als “Vizepräsident Trump” bezeichnet und den ukrainischen Präsidenten Wolodomyr Zelenky mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin verwechselt –tatsächlich im Alleingang die größte Wirtschaft und das größte Militär der Welt führt.

Aber jetzt sollen wir an das Märchen glauben, dass all diese “Fehlinformationen” über Bidens Geisteszustand plötzlich wahr geworden sind und dass der Überwachungsausschuss des Repräsentantenhauses der Frage auf den Grund gehen wird, wer die US-Regierung wirklich leitet.

Was um alles in der Welt ist hier wirklich los? Lesen Sie weiter, um es herauszufinden!

(Und an alle meine anarchistischen Mitstreiter, die denken, dass ich hier in eine staatstragende Wahlberichterstattung abrutsche oder auf den MSM-Hype hereinfalle: Keine Sorge! In Wirklichkeit hat diese Geschichte nichts mit dem bedeutungslosen Wahlzirkus zu tun, der sich gerade abspielt. Sie hat vielmehr damit zu tun, dieses bedeutungslose Ritual als das zu entlarven, was es wirklich ist).

DES KAISERS NEUE KLEIDER

Erinnern Sie sich an “Des Kaisers neue Kleider“? Sie wissen schon, das berühmte Märchen von Hans Christian Andersen über die Betrüger, die einen leichtgläubigen Kaiser davon überzeugen, dass sie Stoffe weben können, die für dumme Menschen oder für diejenigen, die für ihren Job ungeeignet sind, unsichtbar sind? Kurz gesagt, der Kaiser und seine Untertanen tun alle so, als würden sie die “unsichtbaren Kleider” des Kaisers sehen, weil sie nicht für dumm oder inkompetent gehalten werden wollen. Nur ein unschuldiges Kind ist in der Lage, die Wahrheit zu sagen: Der Kaiser hat keine Kleider an.

Wie auch immer, Sie haben es verstanden: Präsident Biden hat keine Kleider an. Bildlich gesprochen. . . . Denke ich. (Ich übernehme keine Garantie für das , was in der Zeit zwischen dem Verfassen dieses Leitartikels und dem Lesen dieses Artikels passieren könnte.)

Wie ich schon sagte, haben diejenigen von uns in der realitätsbasierten Gemeinschaft auf die offensichtliche Realität von Bidens kognitivem Verfall hingewiesen, seit der damals 77-Jährige im Jahr 2020 für die Wahl(s)kampagne war. Und seitdem haben wir alle die vielen, vielen Clip-Collagen und Zitatensammlungen gesehen, die Bidens schwaches Verständnis der Realität bestätigen.

Wir haben die mitreißende Rede gehört, in der er wortgewaltig davon spricht, dass “alle Männer und Frauen von – ihr wisst schon – dem Ding [sic] geschaffen wurden.”

Wir haben alle gelacht, als er wie ein echter Ron Burgundy den Teleprompter laut vor las.

Wir haben alle gelacht, als er im Jahr 2021 die Vizepräsidentin Kamala Harris als “Präsidentin Harris” bezeichnete. Dann haben wir gekichert, als er es 2022 wieder tat. Dann haben wir mit den Augen gerollt, als er es 2023 wieder tat (und dabei ihren Namen falsch aussprach). Dann stöhnten wir, als er letzte Woche sagte, er sei die “erste schwarze Frau, die mit einem schwarzen Präsidenten zusammenarbeitet”. Und jetzt, wo er sie “Vizepräsidentin Trump” nennt … nun, die ganze Scharade ist inzwischen mehr als lächerlich.

Natürlich gab es bei jedem einzelnen Schritt die Faktenprüfer und andere Sprachrohre des Establishments, die immer bereit waren, jeden zu verunglimpfen, der es wagte, Zweifel an den geistigen Fähigkeiten des so genannten “Oberbefehlshabers” zu äußern.

Er hat nicht wirklich die Anweisungen vom Teleprompter gelesen.

Er hat sich nicht wirklich verirrt, um den Weg von der Bühne zu finden.

Er hat sich während des G7-Fotoshootings nicht wirklich verirrt.

Und wenn Sie glauben, dass irgendetwas davon wahr ist, sind Sie ein schwachsinniger Fake News verbreitender Desinformant, der es verdient, vom Angesicht des Planeten zensiert zu werden!

. . . Doch nun, da der Dirigent des Mighty Wurlitzer eine andere Melodie zu spielen begonnen hat, stellen wir fest, dass wir mit einem Mal in eine neue Medienrealität gestolpert sind. Plötzlich werden genau die Dinge, die in den letzten vier Jahren in höflicher Gesellschaft nicht gesagt werden durften, von den Talking Heads auf NBC analysiert, den unerschrockenen Wiederholern des New York Magazine “zugespielt” und von dem politischen Schwergewicht George Clooney auf den Seiten der New York Times analysiert. Es ist schwer, die New York Times aufzuschlagen, CBS News einzuschalten oder sich bei Newsweek einzuloggen, ohne eine Geschichte über Bidens Niedergang zu lesen.

CNN berichtet, wie Bidens Berater die Mitarbeiter des Weißen Hauses, die es wagen, sich zur Gesundheit des Präsidenten zu äußern, “verprügeln” (vermutlich im übertragenen Sinne).

Bill Maher ist damit beschäftigt, das genaue Datum vorherzusagen, an dem Biden aus dem Rennen aussteigen wird.

Newsweek fragt ChatGPT, wer ihrer Meinung nach Biden ersetzen sollte.

Ja, “BIDEN HAT SEINE MURMELN VERLOREN!!!” ist jetzt offiziell die größte Story in den etablierten Medien.

Und wie aufs Stichwort reagiert die Öffentlichkeit auf dieses Problem mit dem Ruf nach einer Lösung von ganz oben: “Könnte nicht bitte jemand eingreifen und die wertvolle Demokratie der einzigen Supermacht der Welt retten?”

Glücklicherweise meldet sich jetzt jemand zu Wort! Und dieser Jemand ist …

*Trommelwirbel bitte*

. . . James Comer, der Vorsitzende des House Oversight Committee.

WER REGIERT ALSO WIRKLICH DAS LAND?

Richtig, das House Oversight Committee hat sich der Sache angenommen und beschlossen, der Biden-Situation auf den Grund zu gehen.

Konkret hat James Comer, der republikanische Kongressabgeordnete aus Kentucky, der derzeit den Vorsitz des House Oversight Committee innehat, gerade drei der wichtigsten Mitarbeiter in Bidens Weißem Haus vorgeladen:

Anthony Bernal, der oberste Berater von First Lady Jill Biden;

Annie Tomasini, Bidens stellvertretende Stabschefin;

und Ashley Williams, eine leitende Beraterin des Präsidenten.

Laut dem Schreiben, das Comer zusammen mit der Vorladung an Bernal geschickt hat, interessiert sich der Ausschuss schon seit einiger Zeit für seine Rolle in der derzeitigen Regierung. Sie zitieren seinen “Versuch, Kisten mit Dokumenten [aus Bidens altem Büro] zu entfernen, Monate vor der angeblichen Entdeckung von Verschlusssachen am selben Ort” und zitieren sogar den ehemaligen Vorsitzenden des Demokratischen Nationalkomitees, Howard Dean, mit den Worten: “Joe Biden hat ein sehr gutes Team um sich, das weiß, was es tut. Sie haben großartige Arbeit geleistet, um das Land zu führen[.]” [Hervorhebung im Brief.]

Schließlich legen sie die Art ihres Interesses an Bernal dar:

Der Ausschuss ist besorgt darüber, dass Herr Bernal einer von mehreren Mitarbeitern des Weißen Hauses zu sein scheint, die es auf sich genommen haben, das Land zu führen, während der Präsident dazu nicht in der Lage ist. Um es klar zu sagen: Das amerikanische Volk hat weder Herrn Bernal noch einen anderen Mitarbeiter des Weißen Hauses gewählt, um Präsident Bidens Arbeit für ihn zu erledigen, und der Ausschuss bittet Herrn Bernal um eine Stellungnahme zu den oben genannten Punkten.

So, da habt ihr es, Leute. All jene leichtgläubigen MSM-Nachrichtenzuschauer, die sich noch nie Gedanken darüber gemacht haben, wer eigentlich das Land regiert (weil die Talking Heads im Fernsehen ihnen nicht gesagt haben, dass sie darüber nachdenken sollen) und die jetzt in Panik sind wegen der Frage, wer das Land regiert (weil die Talking Heads im Fernsehen ihnen jetzt sagen, dass sie darüber nachdenken sollen), können jetzt aufatmen. Ein anderer Zweig der US-Regierung ist dabei, den “tiefen Staat” endlich zu entlarven und der Person auf den Grund zu gehen, die im Oval Office wirklich das Sagen hat.

Es hat sich herausgestellt, dass es dieser Mann ist!

Oder vielleicht diese Dame:

Oder ein anderer niederer Assistent, von dem Sie noch nie gehört haben. Wie auch immer. Kümmern Sie sich nicht um die Details. Seien Sie versichert, dass die MSM-Lügner und Kongressmarionetten, die Sie jahrelang über den Gesundheitszustand Bidens belogen haben (und Sie jahrzehntelang über 9/11 und Irak und Massenvernichtungswaffen und die globale Finanzkrise und Libyen und Syrien und im Grunde alles andere belogen haben), Ihnen jetzt plötzlich die Wahrheit sagen.

Fragen Sie einfach diese Bastion des knallharten Journalismus, The Catholic Monitor. Sie haben gerade eine Geschichte unter der typisch zurückhaltenden Überschrift “Deep State revealed! The Gay Caballero who is pulling the President’s strings” (Der schwule Caballero, der die Fäden des Präsidenten zieht) veröffentlicht, in der sie detailliert beschreiben, wie das Geheimnis des tiefen Staates mit der Enthüllung von Bernals Rolle als dem wahren Herrscher der Vereinigten Staaten endlich gelüftet wurde. (Ihre Quelle: die New York Post, natürlich!)

Nun, das war einfach. Das war’s dann wohl, Leute, wir sind hier fertig!

. . . Aber warten Sie einen Moment. Diese Art von pathetischer Erzählung mag für den durchschnittlichen fluoridverwöhnten Fernsehzuschauer gut genug sein – die Art von Person, deren gesamtes Weltbild durch die abendliche Nachrichtensendung geprägt wird. Aber wenn Sie diesen Leitartikel gerade lesen, gehören Sie wahrscheinlich nicht zu dieser Sorte Mensch. Sie gehören zu der Sorte Mensch, die sich daran erinnern kann, dass noch vor einigen Jahren die bloße Vermutung, es gäbe eine “Macht hinter dem Thron” – geschweige denn einen “tiefen Staat” – als reiner Wahnsinn abgetan wurde.

Aber jetzt ist der “tiefe Staat” nicht nur ein zulässiges Diskussionsthema, sondern wird auch von der etablierten Presse gefördert. Sogar Kongressausschüsse geben vor, seine Mitglieder zu entdecken und seine Aktivitäten aufzudecken.

Nun, ich denke, wir können alle sehen, dass die Behauptung, der “tiefe Staat” sei in Wirklichkeit ein Trio von Mitarbeitern des Weißen Hauses auf niedriger Ebene, ein begrenzter Aufhänger der dümmsten Art ist. Aber trotzdem … warum?

Warum ist der Schalter umgelegt worden?

Warum ist es jetzt in Ordnung zuzugeben, dass Biden ein Dummkopf ist und dass er nicht wirklich etwas leitet?

Warum ist es jetzt in Ordnung zuzugeben, dass es eine Macht hinter dem Thron gibt?

Warum normalisieren sie die Idee des “tiefen Staates”, nachdem sie ihn so lange lächerlich gemacht haben?

Die Aufdeckung des Tiefen Staates

Langjährige Leser dieser Kolumne werden wissen, dass die Enthüllung des tiefen Staates, deren Zeuge wir jetzt sind, nicht in diesem Monat begonnen hat. Vielmehr ist er schon seit mindestens einem Jahrzehnt im Gange, wie ich in meinem Leitartikel “Deep State Rising” von 2016 dokumentiert habe:

Ja, der Begriff “tiefer Staat” hat vor etwa zehn Jahren Einzug in den Wortschatz der Medien gehalten und ist seitdem in verschiedenen Leitartikeln, Denkschriften, Büchern, Blogs und TV-Talkshows zu finden.

Natürlich kennen wir Verschwörungsrealisten und -forscher die wahre Geschichte des Begriffs. Wir wissen, dass der Begriff “tiefer Staat” von dem türkischen Begriff derin devlet abgeleitet ist. Wir wissen, dass der Begriff in den türkischen politischen Dialog aufgenommen wurde, nachdem der Susurluk-Zwischenfall aufgedeckt hatte, was viele in der Türkei schon lange vermutet hatten: Ein Netzwerk von Politikern, Militärs, Bürokraten, Geheimdienstagenten und organisierten Kriminellen übt hinter den Kulissen die wahre politische Macht im Land aus, nicht die nominelle Regierung in Ankara.

Wir wissen auch, dass die Idee des “tiefen Staates” dank der Arbeit von Wissenschaftlern und Rednern wie Peter Dale Scott und Phillip Giraldi den Sprung ins Englische geschafft hat, deren sorgfältige Recherchen (und Mainstream-Glaubwürdigkeit) dafür sorgten, dass die Mainstream-Medien die Idee zumindest aufgreifen mussten.

Damals, im Jahr 2016, begnügte ich mich damit, das Phänomen der Popularisierung und Legitimierung der Idee des “tiefen Staates” festzustellen und die Leser aufzufordern, darüber zu spekulieren, warum dies geschah. Aber jetzt haben wir die Antwort.

Wenn Sie aufmerksam sind, werden Sie es in diesen Tagen überall bemerken. “Natürlich regiert Biden nicht wirklich das Land! Das ist kindisches Denken. Stattdessen ist es ein Team von seriösen, kompetenten, kognitiv nicht beeinträchtigten Fachleuten, lebenslangen Bürokraten und hochrangigen Helfern, die das System kennen und die Dinge hinter den Kulissen zum Laufen bringen können.”

Dies führt vorhersehbar zum nächsten Teil dieser Problem-Reaktion-Lösung-Dialektik: “Ja, natürlich gibt es den tiefen Staat. Und das ist auch gut so!”

In der Tat folgt das Narrativ über den tiefen Staat nun demselben Muster, dem das Narrativ um jedes Stück Verschwörungsrealität folgt. Um es auf den Punkt zu bringen:

Erstens: “Es ist nicht real. Es ist NICHT echt. ES IST NICHT REAL! Du bist ein mit Alufolie beklebter Verschwörungsspinner, der im Keller seiner Mutter lebt und Bleifarbe isst, wenn er glaubt, es sei real.”

Und dann: “Natürlich ist es real, und das ist auch gut so!”

Wir haben das schon bei der “Verschwörungstheorie” gesehen, dass die US-Regierung mit Al-Qaida und anderen Terroristen zusammenarbeitet. Wir haben es mit der “Verschwörungstheorie” über Chemtrails erlebt. Und jetzt erleben wir es mit der “Verschwörungstheorie” über den tiefen Staat.

Ein ziemlich effektiver Psyop, nicht wahr? So effektiv, dass der Großteil der Bevölkerung nicht einmal merken wird, dass die Enthüllung stattgefunden hat. Sie werden sie einfach in ihr politisches Kalkül einbeziehen, als ob sie schon immer da gewesen wäre.

Entweder: “Ja! Lasst uns Trump wählen, damit er den tiefen Staat rausschmeißen kann!” Oder: “Wir brauchen den tiefen Staat, um uns vor diesem schurkischen Präsidenten zu schützen!” (Sie werden feststellen, dass sich “schurkischer Präsident” entweder auf Trump oder auf Biden beziehen könnte, je nach politischer Orientierung auf dem gefälschten, kontrollierten linken/rechten politischen Spektrum).

Also, um es noch einmal zusammenzufassen: Der tiefe Staat wird nun offiziell anerkannt. Die Vorstellung, dass der Präsident das Land nicht führt, wird zur Normalität. Die Menschen sind bereit zuzugeben, dass die Vorstellung, dass sie wirklich alle vier Jahre einen Mann wählen, der das Land führt, ein kindisches Märchen ist, das nie wirklich Sinn gemacht hat.

Mit anderen Worten: Der Kaiser hat keine Kleider an.

Nun, es gibt nur noch einen letzten Teil dieser Fabel, bevor die Geschichte zu Ende ist…

IHR ENDGAME VS. UNSER ENDGAME

Es braucht nicht viel Phantasie, um zu sehen, wie sich diese “Deep State”-Erzählung (die der etablierten Medien, nicht die der Verschwörungsrealisten) in den kommenden Jahren entwickeln wird. Wenn sich der Begriff erst einmal eingebürgert hat und die Menschen sich an den Gedanken gewöhnt haben, dass sie nicht einen Führer wählen, der das Land regiert, sondern ein Team kompetenter, gut vernetzter Fachleute, die die Dinge in die Hand nehmen können, ist der nächste Schritt unvermeidlich. Und dieser nächste Schritt ist die Technokratie.

Schließlich ist die Technokratie laut Wörterbuchdefinition in etwa das Gleiche wie diese Mainstream-Version des tiefen Staates. Es geht um die Herrschaft nicht eines einzelnen Mannes, sondern eines Teams von Ökonomen, Ingenieuren, Wissenschaftlern und anderen technischen Experten. Natürlich wissen wir, dass die tatsächliche Definition der Technokratie etwas detaillierter ist, aber der Durchschnittsbürger muss nicht weit von der Vorstellung, dass der Präsident selbst eher eine entbehrliche Galionsfigur als ein “Oberbefehlshaber” ist, zu der Idee geführt werden, dass wir aktiv wünschen sollten , dass dieses Team von selbstlosen Wissenschaftlern seine Fähigkeiten zur Verwaltung unserer Gesellschaft einsetzt.

Wenn man die Fäden dieser großen Erzählung entwirrt, wird einmal mehr deutlich, wie schlimm die Lage wirklich ist. Diejenigen unter uns, die wissen, worum es bei der Technokratie wirklich geht – die vollständige Kontrolle der Gesellschaft und jedes Einzelnen in ihr durch eine schattenhafte, nicht rechenschaftspflichtige, von Eugenik besessene Schar von Eliten, die wild entschlossen sind, die Bevölkerung zu entvölkern -, wissen, dass das Letzte, was wir tun wollen, ist, diesen technokratischen Albtraum aktiv zu umarmen oder ihn in irgendeiner Weise zu fördern.

Aber auch in diesem dunklen Moment gibt es einen Silberstreif am Horizont. Die Mächtigen, die es nicht sein sollten, können diesen drastischen Wandel im öffentlichen Verständnis nicht herbeiführen, ohne die Idee des Präsidenten und die Idee des “demokratischen Systems” selbst zu untergraben, das so lange ihre Hauptwaffe der politischen Kontrolle war.

Für diejenigen unter uns, die den gefährlichsten Aberglauben – denGlauben an Autorität – als das entlarven wollen, was er tatsächlich ist, gab es nie einen besseren Zeitpunkt, um neue Menschen mit der guten Nachricht zu erreichen, dass Freiheit die Antwort auf unsere Probleme ist. In dem Maße, in dem die Menschen beginnen, die Täuschung des Wahlzirkus zu durchschauen, in dem der Präsident als bloße Galionsfigur entlarvt und das vierjährige Wahlritual als der Zirkus entlarvt wird, der es in Wirklichkeit ist, sind die Menschen mehr denn je bereit, die verblüffende Wahrheit zu hören: Die Regierung hat nie irgendwo anders existiert als in Ihrem Kopf.

Ja, die Menschen beobachten die Schatten an der Höhlenwand mit größerem Interesse als je zuvor. Ja, Bidens erste Live-Pressekonferenz seit den Debatten hat gerade mehr Zuschauer als die diesjährige Oscar-Verleihung angelockt. Aber das liegt daran, dass die Menschen zum ersten Mal bemerken, dass an dieser Fabel etwas sehr Seltsames ist. Zum ersten Mal beginnen sie zu begreifen, dass die politische Show, die uns auf dem leuchtenden Fernsehbildschirm unterhält, nicht die Realität ist. Es ist nicht einmal ein Märchen. Stattdessen ist es ein Puppenspiel, das von Schatten an eine Höhlenwand geworfen wird.

Zum ersten Mal seit langer Zeit sind die Menschen bereit, den Kopf zu drehen und das Puppenspiel als das zu erkennen, was es ist. Sie sind bereit, aus der Höhle geführt zu werden und zum ersten Mal das Licht der Sonne direkt zu sehen.

Sind Sie bereit, sie dorthin zu führen?

Sehr gut. Dann lasst uns an die Arbeit gehen.