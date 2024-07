Durchgesickerte Einweisungs-Folie der US-Armee nennt Pro-Life-Organisationen “terroristische Gruppen”

Von Calvin Freiburger

Auf der Folie, die angeblich aus einem Terrorismus-Briefing in Fort Liberty stammt, werden die Pro-Life-Organisationen National Right to Life Committee und Operation Rescue als “terroristische Gruppen” bezeichnet, die sich durch ihre Ablehnung von Abtreibung und Roe v. Wade auszeichnen (falsch geschrieben “Row”).

FORT LIBERTY, North Carolina (LifeSiteNews) – Militärbeamte unter der Biden-Administration lehren weiterhin, dass ihre friedlichen politischen Gegner gewalttätige Extremisten sind, so ein Bericht über eine Terrorismus-Präsentation, die den Mitgliedern der US-Armee in Fort Liberty (dem umbenannten Fort Bragg) gegeben wurde.

Sam Shoemate, ein unabhängiger Journalist und selbst ernannter “Anwalt von Angehörigen der Streitkräfte, die Gerechtigkeit suchen”, postete am Mittwochabend auf X/Twitter ein Foto einer Folie, die seiner Meinung nach während einer Anti-Terrorismus-Belehrung in Fort Bragg gezeigt wurde, direkt nach einer Präsentation über die islamistische Terrorgruppe ISIS.

Auf der Folie werden die Pro-Life-Gruppen National Right to Life Committee (NRLC) und Operation Rescue (OR) als “terroristische Gruppen” bezeichnet, die sich durch ihren Widerstand gegen Abtreibung und Roe v. Wade auszeichnen (falsch geschrieben “Row”). Er listet verschiedene Arten von friedlichem Aktivismus auf, den Pro-Life-Gruppen typischerweise praktizieren.

Die beiden untersten Aufzählungspunkte sind teilweise unkenntlich gemacht, aber “Bombardierung von Kliniken” und “versuchte Morde” sind zu lesen. Linke Aktivisten haben lange Zeit versucht, die seltenen Gewalttaten einiger weniger den Abtreibungsgegnern insgesamt in die Schuhe zu schieben, was von den meisten Abtreibungsgegnern und -organisationen stets mit überwältigender Mehrheit verurteilt worden ist. Vor allem in den vergangenen Jahren war die Gewalt von Abtreibungsbefürwortern weitaus häufiger als die von Abtreibungsgegnern, wie FBI-Direktor Christopher Wray im November 2022 zugab.

Die Folie zeigt auch ein Beispiel für ein “Choose Life”-Kennzeichen, das in vielen Staaten erhältlich ist und dessen Erlös in der Regel lokalen Pro-Life-Organisationen zugute kommt.

“Das Militär und das Verteidigungsministerium sind wahnsinnig außer Kontrolle”, sagte Shoemate. “Die Soldaten werden indoktriniert, Pro-Life-Gruppen als Feinde zu betrachten”. In einem Nachtragsposting stellte er fest, dass die Teilnehmer ihm sagten, dass die gewalttätige linke Gruppe Antifa nicht als Beispiel für inländische “Terroristen” erwähnt wurde.

Der investigative Journalist Steve Baker von The Blaze nahm Kontakt zu Shoemate auf, um die Geschichte privat zu besprechen, und schrieb später, dass die Authentizität der Geschichte zu seiner Zufriedenheit bestätigt worden sei.

Die Präsentation ist bei Weitem nicht der erste Fall, in dem Militärbeamte versuchen, politische Ansichten der Rechten zu stigmatisieren, oder ganz allgemein ihre Aufmerksamkeit auf die innenpolitischen und kulturellen Prioritäten der Liberalen auf Kosten des historischen Auftrags der Streitkräfte, die Nation zu verteidigen, richten.

Der stetige Anstieg der “Woke”-Ideologie innerhalb des Militärs, der seit den Clinton-Jahren trotz der Präsidentschaften der Republikaner George W. Bush und Donald Trump anhielt und wuchs, wurde durch den derzeitigen Präsidenten Joe Biden verstärkt, der nach seinem Amtsantritt schnell dazu überging, das Militär für Rekruten zu öffnen, die unter Geschlechtsdysphorie litten, was eine Umkehrung der Politik der Trump-Administration darstellte, und dann seinen Verteidigungsminister Lloyd Austin dazu veranlasste, eine Überprüfung des vermeintlichen “Inlandsextremismus” innerhalb des Militärs einzuleiten, die viele als Vorwand sahen, um konservative Ansichten aus den Rängen zu entfernen.

Im März 2023 veröffentlichte das Center for Military Readiness (CMR) einen aktuellen Bericht über die Bemühungen der Regierung, die Streitkräfte mit einer linken Gender-Ideologie zu durchdringen, die von der Durchsetzung bevorzugter Pronomen über die Zulassung von Cross-Dressing und die Nutzung gegengeschlechtlicher Duschen und Toiletten auf Militärbasen bis hin zur Erschwerung des Zugangs zu Informationen über die negativen Folgen einer solchen Politik reicht. Im November letzten Jahres beantragte das Pentagon zusätzliche 114,7 Millionen Dollar für Diversity-Programme im kommenden Haushaltsjahr, was einer Gesamtsumme von 269,2 Millionen Dollar an Steuergeldern allein für militärische Diversität seit Bidens Amtsantritt entspricht.

Bis Dezember 2022 setzten Bidens Pentagon-Führer auch COVID-19-Schussmandate für amerikanische Soldaten und Frauen durch, was Klagen provozierte und einen Mangel an Soldaten und Piloten in Zehntausenden von Fällen zur Folge hatte, was die allgemeinen Probleme in Bezug auf Truppenstärke, Truppenmoral und öffentliches Vertrauen nur noch verstärkte.

Diese Prioritäten haben ihren Tribut gefordert. Während einer Pressekonferenz des Pentagons im April 2022 zum Haushalt des Heeres für das Haushaltsjahr 2023 gab der Unterstaatssekretär des Heeres, Gabe Camarillo, bekannt, dass das Heer “proaktiv eine Entscheidung getroffen hat, unsere Endstärke vorübergehend von 485.000 Soldaten auf 476.000 im GJ ’22 und 473.000 im GJ ’23 zu reduzieren”. Die Military Times berichtete damals, dass dies “die kleinste Truppenstärke seit 1940 zur Folge haben könnte, als die Armee etwas mehr als 269.000 Soldaten zählte.”

Umfragen des Gallup- und des Ronald-Reagan-Instituts haben gezeigt, dass die Öffentlichkeit das Vertrauen in die militärische Führung verloren hat, was sich vermutlich auch auf die Bereitschaft potenzieller Soldaten auswirkt, sich zu melden.