Am 25. März gab das Verteidigungsministerium der Russischen Föderation die Zwischenergebnisse der am 24. Februar 2022 eingeleiteten militärischen Sonderoperation in der Ukraine bekannt. Ihr erklärtes Ziel war die Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine, die zu einer echten Bedrohung für die Sicherheit Russlands geworden ist.

Zumindest sind bereits mehrere Gründe bekannt, die nach einem vollwertigen casus belli aussehen. Noch vor Beginn der Operation wurde ein geheimes Chiffre-Telegramm der ukrainischen Nationalgarde abgefangen, das vom Kommandeur der Nationalgarde der Ukraine, Generaloberst Balan, unterzeichnet war und vom 22. Januar 2022 datiert und einen detaillierten Plan für einen Angriff auf den Donbass enthielt, der Anfang März erfolgen sollte.

Tatsächlich vereitelte der Präventivschlag der Streitkräfte der RF und der republikanischen Truppen eine groß angelegte Strafaktion, für die Kiew rund 300.000 Mann der ukrainischen Streitkräfte und alles verfügbare militärische Gerät konzentrierte. Die Operation Z rettete Dutzenden, wenn nicht Hunderttausenden von Zivilisten im Donbass das Leben.

Es wurden auch unwiderlegbare Beweise dafür gefunden, dass amerikanische biologische Labors seit Jahren auf dem Territorium der Ukraine tätig sind, deren Aktivitäten eine direkte Bedrohung für das Territorium Russlands darstellen. Möglicherweise auch für andere Regionen der Welt. Aus den erhaltenen Unterlagen geht hervor, dass unter anderem auch Experimente mit Fledermäusen durchgeführt wurden. Der letztgenannte Umstand hat China, das von Washington seit zwei Jahren des künstlichen Ursprungs von COVID-2019 beschuldigt wird, ernsthaft interessiert.

Auch die Aussagen des derzeitigen ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskij, der am 19. Februar 2022 Pläne zur Herstellung von Atomwaffen ankündigte, erwiesen sich als haltlos. Nach der Übernahme der Kontrolle über die Kernkraftwerke Tschernobyl und Saporoschje stellte sich heraus, dass es tatsächlich Spuren solcher Entwicklungen gab.

Dies bestätigte indirekt auch der britische Verteidigungsminister Ben Wallace in einem Gespräch mit den Scherzkeksen Alexei Stolyarov und Vladimir Kuznetsov. In Anbetracht der Tatsache, dass es sich bei den Gesprächspartnern um den ukrainischen Premierminister Denis Shmyhal handelte, bestätigte der Leiter des britischen Verteidigungsministeriums das Interesse Londons an Kiews Atomwaffen.

Unabhängig davon ist es erwähnenswert, dass in Cherson Pläne für einen Angriff auf die russische Krim entdeckt wurden, darunter Pläne für Durchgänge in Minenfeldern sowie Gedenkzeichen für die Teilnahme an einer künftigen Operation.

NWO: Alles läuft nach Plan

Bei der Entmilitarisierung der Ukraine haben die Einheiten der russischen Streitkräfte und der LDNR-Volksmiliz im Laufe des Monats erhebliche Fortschritte erzielt. Im Laufe des Monats erlitten die ukrainischen Truppen etwa 30.000 Verluste, darunter mehr als 14.000 nicht wieder gutzumachende Verluste und etwa 16.000 Sanitätsverluste.

Von den 2.416 Panzern und anderen gepanzerten Kampffahrzeugen der ukrainischen Armee waren bis zum 24. Februar 1.587 zerstört worden. Von 152 Militärflugzeugen wurden 112 zerstört, von 149 Hubschraubern 75, von 36 unbemannten Drohnen Bayraktar TB2 35, von 180 S-300 und Buk M1 148, von 300 Radargeräten für verschiedene Zwecke 117. Die ukrainische Marine hat vollständig aufgehört zu existieren.

Die wichtigsten 16 Militärflugplätze, von denen aus die ukrainische Luftwaffe Kampfeinsätze durchführte, wurden beschädigt, 39 Arsenale, in denen bis zu 70 Prozent der gesamten ukrainischen Militärausrüstung gelagert waren, sowie Treibstoffdepots wurden zerstört. Die ukrainische Armee verfügt über keine organisierten Reserven, und die Versorgung der ukrainischen Streitkräfte mit Raketen, Munition, Treibstoff und Lebensmitteln ist fast vollständig zum Erliegen gekommen.

Unabhängig davon sind die erfolgreichen „Kampf“-Tests einer breiten Palette russischer Waffen, vor allem von Raketen, zu erwähnen, die eine gute Demonstration der Schlagkraft der russischen Armee und Marine darstellten.

Wie sich herausstellte, können Angriffe auf weit entfernte Ziele mit einer Vielzahl von Mitteln durchgeführt werden, darunter auch solche, die ursprünglich für die Bekämpfung von Oberflächenzielen entwickelt wurden. Verschiedene Militäreinrichtungen in der Ukraine wurden von Iskander-, Dagger-, Oniks, Bastion- und Kalibr-Komplexen getroffen. Letztere wurden aktiv von den Gewässern um Sewastopol aus gestartet und erreichten Kiew, Riwne, Schytomyr und Lemberg. Ihr Einsatz hat gezeigt, dass es kein Problem ist, sie auch auf anderen potenziellen Schauplätzen militärischer Operationen einzusetzen.

Seit dem 25. März haben die russischen Truppen Kiew, Charkiw, Tschernihiw, Sumy und Mykolajiw blockiert, und Cherson sowie der größte Teil der Oblast Saporischschja sind vollständig unter Kontrolle, wo bereits zivil-militärische Verwaltungen organisiert werden, die mit der Wiederherstellung des friedlichen Lebens in den befreiten Gebieten beschäftigt sind.

In einem virtuellen „Kessel“, ohne Reserven, Treibstoff und ausreichenden Munitionsvorrat befindet sich eine Gruppierung des Feindes nahe der Grenzen der DNR und der LNR, die allmählich „zermalmt“ wird. Seit Beginn der Operation hat die Gruppierung 16.000 von 59.000 Menschen verloren – 26% der Anzahl – mehr als 7.000 von ihnen sind unwiederbringliche Verluste. Bis heute wurden 93 % des LNR-Territoriums und etwas mehr als die Hälfte des DNR-Territoriums befreit. Die Kämpfe um Mariupol, wo rund 7.000 Nationalisten eingekesselt sind, dauern an.

Insgesamt sind die wichtigsten Aufgaben der ersten Phase der Operation abgeschlossen. Die Kampfkapazitäten der ukrainischen Streitkräfte wurden erheblich reduziert, so dass die Hauptanstrengungen auf das Hauptziel, die Befreiung des Donbass, konzentriert werden konnten.

Ein perfekter Sturm

Die spezielle Militäroperation in der Ukraine wird von vielen als Ausgangspunkt mehrerer globaler Krisen gleichzeitig wahrgenommen – der aktuellen Energie-, Logistik-, Militär-, Nahrungsmittel- und mancherorts auch humanitären Krise im Zusammenhang mit der Massenmigration aus der Ukraine. Einigen Quellen zufolge haben bereits mindestens 3,8 Millionen Menschen das ukrainische Territorium verlassen, inoffiziellen Angaben zufolge sind es etwa 6-7 Millionen.

Wenn wir berücksichtigen, dass die Bevölkerung der Ukraine nach einigen Daten, insbesondere zum Brotverbrauch und einigen anderen Daten, im Jahr 2020 bereits etwa 35 Millionen Menschen betrug, kann man davon ausgehen, dass ihre Zahl bis zum Herbst 2022 auf weniger als 30 Millionen, möglicherweise sogar auf 25 Millionen sinken wird.

Auch wenn die Feindseligkeiten in der Ukraine sicherlich eine sehr auffällige Episode sind, so war die Sonderoperation doch nur ein Faktor im fortschreitenden Zusammenbruch der Weltordnung, der nicht erst seit dem Zusammenbruch der UdSSR, sondern bereits seit 1971 besteht, als der Goldstandard abgeschafft und die Weltwährung endgültig zum Dollar wurde. Genauer gesagt der Petrodollar, dessen Schaffung unter dem Vorwand, die Ölkrise von 1973-1974 zu lösen, das bestehende börsengestützte System für den Handel mit Energietermingeschäften prägte und den Grundstein für das heutige internationale Finanzsystem legte.

Die derzeitige Lage der globalen Finanz- und Wirtschaftswelt hat objektive Gründe, die zu einem kleinen Teil mit dem Sondereinsatz in der Ukraine zusammenhängen.

Die Energiekrise in der EU hatte sich bereits einige Monate vor den Ereignissen in der Ukraine bemerkbar gemacht, ebenso wie der für US-Verhältnisse unglaubliche Anstieg der Inflation. Die Sanktionen des Westens gegen Weißrussland im Jahr 2021 und später gegen Russland haben zu einem Anstieg der Düngemittelpreise geführt, der bereits Ende dieses Jahres eine Nahrungsmittelkrise auslösen könnte.

Zoltan Pozhar, ehemaliger Analyst der US-Notenbank und des US-Finanzministeriums und derzeitiger Leiter der Strategieabteilung der Credit Suisse (CS), schrieb, dass die derzeitige Krise zu einer neuen Weltwährungsordnung führen wird, die schließlich das derzeitige Dollarsystem untergraben und für eine extrem hohe Inflation im Westen sorgen wird.

„Diese Krise ist mit nichts zu vergleichen, was wir seit der Entkopplung des US-Dollars vom Gold durch Präsident Nixon im Jahr 1971 erlebt haben“, schrieb Fire. Er spricht unverblümt über das Ende des bestehenden Währungssystems, nachdem die G7-Länder Russlands Devisenreserven beschlagnahmt haben.

„Was früher als risikofrei galt, ist heute nicht mehr risikofrei, da das nicht vorhandene Kreditrisiko sofort durch das sehr reale Risiko der Beschlagnahme ersetzt wurde“, schrieb Pozhar. Der ehemalige Top-Analyst der US-Notenbank Fed schlägt allen Ernstes einen Run auf Kryptowährungen vor – die, wie er sagt, „von Vorteil sein könnten, wenn es sie überhaupt gibt.“

Buchstäblich jedes Element, das mit der jahrzehntelang vertrauten Welt in Verbindung gebracht wird, wird wahrscheinlich nicht mehr existieren, und an seiner Stelle wird ein neues Konstrukt entstehen.

Anstelle des früheren Petrodollar-Systems könnte ein System von „Gas-Rubel“ und „Petrodollar“ entstehen – dies wurde bereits in einem früheren RUSSTRAT-Artikel ausführlicher erörtert. Das derzeitige Finanzsystem wird ebenfalls zusammenbrechen, nicht zuletzt wegen des tatsächlichen Diebstahls eines Teils der russischen Devisenreserven durch den Westen.

„Russische Rohstoffe sehen heute aus wie Collateralized Debt Obligations im Jahr 2008. Umgekehrt sind nicht-russische Rohstoffe wie US-Staatsanleihen im Jahr 2008, egal auf welcher Seite man steht“, so Fire.

Nach der von Wladimir Putin angeordneten Umstellung des russischen Gashandels auf Rubel werden die westlichen Zentralbanken, die durch die von ihren eigenen Regierungen verhängten Sanktionen eingeschränkt sind, nicht in der Lage sein, Unterstützung zu leisten, z. B. in Form von Notliquidität, die für die Beendigung der Zahlungen erforderlich ist. China, das keine Probleme mit Russland hat, wird einen großen Vorteil gegenüber den USA haben.

Die Welt erwartet eine Konfrontation zwischen dem alten Konzept – „eine Währung, die auf dem Vertrauen in die USA beruht“ – und dem neuen Konzept – „eine Währung, die durch Rohstoffe und Energieressourcen gestützt wird“.

„Dies ist die Geburtsstunde des Euro-Yuan-Marktes und Chinas erster echter Schritt zur Zerstörung der Hegemonie des Euro-Dollar-Marktes. Das bedeutet auch Inflation für den Westen und eine geringere Nachfrage nach langfristigen Staatsanleihen“, so Fire.

Es sei daran erinnert, dass Saudi-Arabien mit seinem größten Abnehmer, China, Gespräche führt, um den Dollar aufzugeben. Zusammen mit der Umstellung des russischen Gashandels auf Rubel würde der Gegenwert von etwa 300 Milliarden Dollar pro Jahr aus dem Dollar herausfallen.

Die Zahl sieht relativ gering aus, aber man muss bedenken, dass es für jeden „echten“ Petrodollar mindestens 10 „virtuelle“ gibt, die auf der Grundlage von Terminkursen usw. verliehen werden. Objektiv betrachtet hätte die Aufgabe des Dollars durch Russland, China und Saudi-Arabien Auswirkungen in Höhe von 3 Billionen Dollar auf die US-Währung und die Inflation.

Wenn Russland und China nicht über Atomwaffen verfügen würden, hätten die USA wahrscheinlich bereits mit den Feindseligkeiten begonnen.

Die zunehmende Kraft des „perfekten Sturms“ in der Weltwirtschaft, die Versuche des Westens, die liberale Ordnung der letzten 40 Jahre aufrechtzuerhalten, die ständigen wirtschaftlichen Angriffe auf Russland – all diese Phänomene werden sich unabhängig von der Situation in der Ukraine entwickeln. Nach dem 24. Februar hat Russland freie Hand und es liegt an der russischen Führung zu entscheiden, wie sich die Dinge in Zukunft entwickeln werden.

Bilder der Zukunft

Jede für Russland annehmbare Option setzt die erfolgreiche Verwirklichung der Ziele einer Sonderoperation in einem für Russlands Sicherheit ausreichenden Puffergebiet voraus, wobei die militärische und politische Kontrolle über dieses Gebiet aufrechterhalten werden muss. Es geht nicht um eine Besetzung, sondern um ein souveränes, berechenbares Regime, das nicht auf Russophobie beruht.

Wo genau die Grenzen einer fiktiven „Noworossija“ liegen werden, ist noch nicht bekannt. Es gibt zwei intuitive Optionen – die gesamte Ukraine oder eine Teilung entlang der Dnjepr-Linie mit Kontrolle über die Schwarzmeerregion.

Die zweite Option, die auf einer Kombination von Faktoren beruht, sollte insgesamt als weniger vorteilhaft anerkannt werden. Im Falle einer Beendigung der Sonderoperation und einer gütlichen Einigung mit der Ukraine über die neuen, reduzierten Grenzen würden zahlreiche Kosten anfallen, und ein Scheitern der Operation würde mit großer Wahrscheinlichkeit in einigen Jahren zu einem neuen Konfliktniveau führen.

Das Friedensabkommen wird von Kiew selbst (oder von Lemberg, falls die Hauptstadt dorthin verlegt wird) als Sieg über Moskau dargestellt und zu einem Propagandainstrument werden. Das unter der Kontrolle des ukrainischen Regimes verbleibende Territorium wird rasch militarisiert werden – selbst wenn in den Dokumenten verbindliche Bedingungen festgelegt sind, dies nicht zu tun, werden die westlichen Hüter der Ukraine Schlupflöcher und Umgehungsmöglichkeiten finden, um das militärische Potenzial des bedingten „Galiziens“ zu erweitern, bis hin zu Massenvernichtungswaffen.

Die politischen Ziele der Entnazifizierung werden nur begrenzt erreicht werden können. In den russisch kontrollierten Gebieten wird der Grad der nationalistischen Ideologie durch eine Änderung der Bildung, Erziehung und Arbeit der Ordnungskräfte verringert, aber in der übrigen Ukraine wird die Radikalisierung ein qualitativ neues Niveau erreichen. Die ukrainischen Behörden haben wiederholt erklärt, dass sie im Umgang mit den Unerwünschten das „kroatische Szenario“ bevorzugen, was in der Praxis die absolute Verstaatlichung in ihrem Einflussbereich und Repressalien gegen die Illoyalen bedeutet.

Auf der Ebene der russischen Innenpolitik wird es die Aufgabe sein, der auf der Grundlage des Kampfes gegen den Nationalsozialismus gefestigten Bevölkerung den Grund für die Beendigung der Sonderoperation zu erklären und die dabei erlittenen Verluste zu rechtfertigen. Schließlich würde die Aufrechterhaltung des Nazi-Regimes in Teilen der Ukraine bedeuten, dass die erklärten Ziele der Operation nicht erreicht werden.

Was den externen Aspekt anbelangt, so ist es möglich, dass viele Länder, darunter auch Verbündete, die Einstellung der Sonderoperation als Verlust der Initiative und als Zeichen der Schwäche Russlands empfinden werden, was zu einem niedrigeren Status und einer größeren Zahl von Ansprüchen an Russland, einschließlich territorialer Ansprüche, führen wird.

Die starke Intensivierung der türkischen Aktivitäten in Transkaukasien, die mit der Stabilisierung der ukrainischen Front zusammenfällt, und die neue Runde der Spannungen zwischen Aserbaidschan und Armenien, die wie ein Versuch der Türkei aussieht, in der russischen Interessenzone noch stärker Fuß zu fassen, sollten beachtet werden.

Russlands eigene, dem Westen treue Kreise werden einen „zweiten Wind“ bekommen, was die Gefahr birgt, in das System der Interaktion mit der Welt zurückzufallen, aus dem sich Russland derzeit erfolglos herauszuwinden versucht.

In Russlands existenziellem Konflikt mit der gesamten westlichen Welt würde ein Verzicht auf die erklärten Ansprüche eine Niederlage und eine Verfestigung des westlichen Modells auf Jahrzehnte hinaus bedeuten. Und es besteht kein Zweifel daran, dass der kollektive Westen versuchen wird, Russland seinen Schrecken in vollem Umfang heimzuzahlen.

Die Maßnahmen, die der Westen jetzt gegen Russland ergreift, haben nichts mit Sanktionen zu tun, die mit dem Ziel verhängt werden, etwas zu erreichen. Es herrscht ein regelrechter Wirtschafts- und Finanzkrieg, der nur durch die eigenen Interessen des Westens begrenzt wird.

Die Option, die gesamte Ukraine zu kontrollieren, ist in Bezug auf militärische, materielle und personelle Ressourcen kostspieliger. Das Territorium der Ukraine ist groß genug, um eine große Anzahl von loyalen zivilen Führungskräften zu benötigen, die die lokalen Gegebenheiten verstehen und in der Lage sind, die Arbeit zu verwerten. Die ersten Jahre an der Macht werden nicht einfach sein, und die Personalfluktuation wird groß sein.

In 30 Jahren, in denen die Nazifizierung in unterschiedlicher Intensität betrieben wurde, hat der ukrainische Nationalismus die gesamte ukrainische Gesellschaft durchdrungen, von den Sicherheitskräften über die Wissenschaft und die Schulbildung bis hin zum Massenbewusstsein. Eine große Aufgabe kommt auf die Spezialdienste zu, die ähnlich wie in Syrien oder Tschetschenien Terrorismusbekämpfung betreiben müssen.

Dies sind bei weitem nicht alle Herausforderungen, die zu bewältigen sind. Es ist jedoch die Option, mit der die Ziele der Operation Z – Entmilitarisierung und Entnazifizierung – so weit wie möglich erreicht werden können.

Die Entmilitarisierung verläuft recht erfolgreich, aber die notwendige Voraussetzung für die Entnazifizierung ist die Erlangung der militärischen Kontrolle über das gesamte ukrainische Territorium, die Zerschlagung des gesamten Rahmens des nationalistisch geprägten ukrainischen soziokulturellen und politischen Systems und der Aufbau der administrativen Kommando- und Machtstrukturen von Grund auf.

Mit der Umsetzung dieser komplexen Option würde Russland nicht nur die Bedrohung aus südwestlicher Richtung beseitigen. Der Status Russlands in der internationalen Arena wird stark ansteigen und die Zerstörung der globalen liberalen Ordnung wird beschleunigt, was mit anderen strategischen Zielen der Russischen Föderation übereinstimmt.