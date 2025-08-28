Der Mythos Trump: der aufbrausende Narziss

Pepe Escobar

Der mythische Narziss kann – je nach seiner Stimmung, während er seinem Spiegelbild im Pool gegenübersteht – jederzeit Kiew befehlen, Moskau und St. Petersburg mit Langstreckenraketen anzugreifen.

Alastair Crookes bemerkenswerte Analyse von Trump im Kontext des Mythos als Geopolitik hat uns viel zum Nachdenken gebracht. Es gibt kein Entrinnen vor Trumps „außerordentlicher Fähigkeit, den Diskurs zu dominieren“ – und zwar weltweit –, sowie seiner Fähigkeit, „Menschen nach seinem Willen zu formen“ und damit auf dem geopolitischen Schachbrett Chaos anzurichten.

Alastair betont, wie geschickt Trump „mythische Bilder“ – eigentlich grobe Archetypen – verwendet, um stets seine (Kursivschrift von mir) Erzählung zu beeindrucken. Das einzige Narrativ.

Dennoch ist Trump im Vergleich zum apollinischen Putin vielleicht nicht gerade dionysisch; er ist eher ein Narziss, der (in seinem eigenen Teich) ertrunken ist. Und was die Pop-Ikonographie angeht, so ist er sicherlich nicht der Godfather of Soul James Brown, sondern eher die Village People – die selbst eine Parodie waren.

Der beunruhigendste Aspekt von Trump, dem selbstgemachten Mythos, ist der Einfluss, den dieser Todeskult in Westasien auf seine Vorstellungskraft hat. Trumps absolute Normalisierung des Völkermords hat die gesamte Zivilisation des Wilden Westens mitschuldig gemacht. Alastair erinnert uns einmal mehr daran, dass „der Blutrausch in Gaza“, der durch die Thora geweckt wurde, den „messianischen, extremen Zionismus“ bis hin zur „Barbarei“ treibt. Da sind wir jetzt – mit einer Lizenz zum Töten, die von einem bösartigen, intoleranten Gott erteilt wird: Jahwe.

Weit unterhalb der mythischen Sphären, die Trump nicht zu betreten fürchtet, haben Schurken, die sich als die europäische politische „Elite“ ausgeben, einen weiteren Mythos geschaffen: Putin als „Kannibale, der essen muss“ (Copyright Le Petit Roi). Er ist „die Bestie vor der Tür“, wobei Russland als antieuropäisch und antiwestlich, als existenzielle Bedrohung dargestellt wird: Putin und Russland werden zum Antichristen stilisiert.

Nun, diese intellektuellen Zwerge wissen offensichtlich nicht, dass es das Byzantinische Reich war, das das Römische Reich im Westen um nicht weniger als tausend Jahre überlebte. Byzanz hat allem widerstanden: Goten, Awaren, Arabern, Bulgaren – bis es den Osmanen nicht mehr widerstehen konnte. Dennoch schaffte es Byzanz, die Bulgaren und Kiewer Rus zu evangelisieren und den Osmanen sogar ein Staatsmodell zu liefern.

Wenn wir eine Linie von Danzig über Wien nach Triest ziehen, können wir feststellen, wie Westeuropa im Mittelalter tatsächlich vor periodischen Nomadenangriffen „geschützt“ war (die Ausnahme ist die ungarische Tiefebene, die Endstation der Nomadenwellen aus Asien).

Und das erklärt, warum Europa so gut wie nichts über Russland, Zentralasien, Eurasien oder das Kernland weiß. Europa hatte nie mit der mongolischen oder osmanischen Herrschaft zu kämpfen. Vielleicht haben sie ein oder zwei Dinge gelernt – von der Pax Mongolica und der osmanischen Inklusivität. Und das mag auch ihren Überlegenheits- und Zivilisationskomplex gebändigt haben, der aus der herrlichen Isolation entstanden war.

Ich liebe einen Mann in Uniform

Ein grässlicher Ariadnefaden verbindet die derzeitigen, entsetzlich mittelmäßigen europäischen politischen Eliten – aufstrebende Mini-Minotauren, die sich in ihrem eigenen Labyrinth verirrt haben. Der BlackRock-Kanzler in Deutschland stammt aus der britischen Besatzungszone Deutschlands und ist der Enkel eines Nazis. Die Nazis wurden von Großbritannien erfolgreich aufgebaut, um Deutschland als seinen Stellvertreter in einem immerwährenden Krieg gegen Russland zu positionieren.

Die entsetzliche Toxic Medusa in Brüssel stammt ebenfalls aus der britischen Besatzungszone Deutschlands: eine Adelsfamilie mit Nazi-Hintergrund. Ihr „adliger“ Ehemann ist noch schlimmer, er stammt von Kriegsverbrechern ab.

Le Petit Roi in Frankreich, allgemein verachtet, ist ein niederer Bote der Banque Rothschild, die seit dem 18. Jahrhundert die britischen Könige und Königinnen finanziert.

Das Intermarium – Polen, die baltischen Zwerge, die Ukraine – hatte immer Regierungen, die von Großbritannien gestellt und kontrolliert wurden.

Was die Opposition gegen den Krieg gegen Russland in Rumänien betrifft, so wurde sie weggeputscht.

Das Fazit ist, dass die Briten den Totalen Krieg gegen Russland auf Steroiden führen, um den großen Preis zu gewinnen: die totale Kontrolle über Europa, oder abschätzig „den Kontinent“. Ihre imperialen/feudalen Planer aus dem 18. Jahrhundert blicken weit über die Rumpf-Ukraine hinaus auf einen ewigen Krieg, um ihre totale Kontrolle über ein verwirrtes Europa zu schwächen und zu festigen.

Die einzige Gegenmacht kommt von den ehemaligen österreichisch-ungarischen Kaiserstaaten und Serbien: Sie lehnen diesen ewigen Krieg ab, der Europa zum dritten (Kursivschrift von mir) Mal in etwas mehr als einem Jahrhundert unweigerlich zerstören wird. Sie müssen sich dringend zusammenraufen und eine Koalition gegen einen neuen Balkankrieg bilden.

Die aktuelle Absurdität, mit der die Forever-War-Front hausieren geht, besteht darin, dass europäische Truppen vor einem viel gepriesenen Waffenstillstand in die Ukraine geschickt werden müssen und nicht danach, damit Antichrist Putin „unter Druck“ gehalten wird, damit er – nun ja – kapituliert, während er gewinnt.

Übersetzung: Die Europäer wollen keine Friedenstruppe. Sie wollen eine Abschreckungstruppe, die in der Lage ist, vorzurücken, wann immer sie es für richtig halten – wie bei einer falschen Flagge, die beweist, dass die bösen Russen den Waffenstillstand gebrochen haben.

Diese Dummheit spiegelt sich in der europäischen „Denkweise“ wider – wie z. B. das Institut der Europäischen Union für Sicherheitsstudien (EUISS), das ein neues strategisches Handbuch mit Vorschlägen zur „Entmachtung“ Russlands veröffentlicht.

Das EUISS gibt sich als analytischer Experte für Russlands „hybride Kriegsführung“ aus: Das ist erbärmlich, denn der hybride Krieg ist ein amerikanisches Konzept. Dennoch setzt das EUISS alles daran, die Hegemonie in fünf strategisch wichtigen Breitengraden zu erlangen: China, Asien-Pazifik, das südliche Mittelmeer, Südosteuropa und Afrika südlich der Sahara. Alles in allem: die gleiche alte Masche, die NATO als globaler Robocop auf Crack.

Apollo vs. Dionysos, neu gemischt

Alastair behauptet, Putin habe auf dem Gipfel in Anchorage „die Psychologie von Trump verstanden“. Trump „scheint Putin als einen Gefährten im Pantheon der vermeintlichen mythischen Führer zu erkennen“. Noch einmal: Der Abstand zwischen dem apollinischen Putin und dem nicht ganz so dionysischen Trump dürfte dem zwischen Timur und einem unscheinbaren MMA-Kämpfer entsprechen.

Es lässt sich trefflich darüber spekulieren, ob Trump in Alaska mit Putin vereinbart haben könnte, den geplanten Diebstahl russischer Auslandsvermögen durch die EU rückgängig zu machen – und stattdessen zu erzwingen, dass die Mittel in den USA investiert werden. Das wäre ein erstklassiges „Angebot, das man nicht ablehnen kann“-Gebiet.

Was wir bisher mit Sicherheit wissen, ist, dass Steve Witkoff – dieser Immobilien-Bismarck – nichts von dem verstanden hat, was er direkt von Putin hörte, und damit die Voraussetzungen für Alaska schuf.

Witkoff schlug in den US-Sendern mit voller Wucht zu und plapperte, Putin habe am 15. August seine ultimative rote Linie, keine NATO für die Ukraine, zurückgenommen. Und es sieht so aus, als sei Trump den massiven Fake News des Immobilienmagnaten Bismarck gefolgt – wie Witkoff selbst ausplauderte, hätten die Russen in Alaska „fast sofort“ Zugeständnisse gemacht.

Nun, Witkoff muss etwas geraucht haben. Oder auch nicht. Denn sein „Lost-in-Translation“-Gimmick hat das ganze anschließende geschmacklose Spektakel auf „die Friedenstruppen“ bezogen.

Jetzt sagt Mythic Narcissus also, dass das Imperium des Chaos keine Truppen in die Ukraine schicken wird, aber eine „Sicherheitsgarantie“ unterstützen wird – angeblich mit Spionageflugzeugen (nun, sie betreiben sie sowieso schon) und „Unterstützung“ wie ISR, Luftverteidigung und Luftdeckung. In der Praxis wird es keine imperialen „Sicherheitsgarantien“ für die ukrainische schwarze Leere geben. Aber der Mythos, dass Zehntausende von EU/NATO-Truppen in die Ukraine einmarschieren, wird sich hartnäckig halten.

Nächste Woche bietet das Östliche Wirtschaftsforum in Wladiwostok die verlockende Möglichkeit, dass amerikanisch-russische Geschäfte erörtert werden. So könnte ExxonMobil in das Mega-Gasprojekt Sachalin-1 zurückkehren (es gab bereits geheime Gespräche mit Rosneft); der Verkauf amerikanischer Ausrüstung für LNG-Projekte an Russland, einschließlich des Arktischen LNG-2; und der Kauf russischer Atomeisbrecher durch die USA. Das wird etwas sein, das man beobachten sollte.

In der Zwischenzeit macht man sich in Moskau keine Illusionen – wie erforderlich. Der mythische Narziss kann – je nach seiner Stimmung, während er seinem Spiegelbild im Pool gegenübersteht – jederzeit Kiew autorisieren, Moskau und St. Petersburg mit Langstreckenraketen zu beschießen. Warum eigentlich nicht? „Ich habe das Recht, ALLES zu tun, was ich tun will – ich bin der Präsident der Vereinigten Staaten.“

Narziss glaubt tatsächlich, er sei Theseus – er tötet jeden Minotaurus in Sichtweite und ist doch immer unfähig, das Labyrinth zu verlassen. Kein Wunder, dass Moskau rund um die Uhr auf irgendeine Art von irrationaler Tötung vorbereitet sein muss.