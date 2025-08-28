Wie „Menschenrechte“ zur Waffe des Westens wurden

Von Kit Klarenberg

Der 1. August markierte den 50. Jahrestag der Unterzeichnung der Helsinki-Abkommen. Das goldene Jubiläum dieses Ereignisses verlief ohne große Kommentare oder Anerkennung in den Mainstream-Medien. Dennoch war dieses Datum absolut bahnbrechend, und seine zerstörerischen Folgen hallen bis heute in ganz Europa und darüber hinaus nach. Die Abkommen besiegelten nicht nur Jahre später das Ende der Sowjetunion, des Warschauer Pakts und Jugoslawiens, sondern schufen auch eine neue globale Dynamik, in der „Menschenrechte“ – insbesondere eine westlich geprägte und durchgesetzte Auffassung davon – zu einer gefürchteten Waffe im Arsenal des Imperiums wurden.

Die Abkommen befassten sich offiziell mit der Konkretisierung der Entspannung zwischen den USA und der Sowjetunion. Gemäß ihren Bestimmungen erklärten sich Moskau und seine Satellitenstaaten des Warschauer Pakts im Gegenzug für die Anerkennung des politischen Einflusses der Sowjetunion über Mittel- und Osteuropa bereit, eine Definition der „Menschenrechte” aufrechtzuerhalten, die sich ausschließlich auf politische Freiheiten wie Versammlungs-, Meinungs-, Informations- und Bewegungsfreiheit bezog. Schutzmaßnahmen, die den Bewohnern des Ostblocks allgemein zugutekamen – wie kostenlose Bildung, Beschäftigung, Wohnraum und mehr – fehlten in dieser Taxonomie völlig.

Helmut Schmidt, Erich Honecker und Gerald Ford unterzeichnen die Helsinki-Abkommen

Es gab noch einen weiteren Haken. Die Abkommen führten zur Gründung mehrerer westlicher Organisationen, die mit der Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen durch den Ostblock beauftragt waren – darunter Helsinki Watch, der Vorläufer von Human Rights Watch. In der Folge besuchten diese Organisationen häufig die Region und knüpften enge Beziehungen zu lokalen politischen Dissidentengruppen, die sie bei ihrer regierungsfeindlichen Agitation unterstützten. Es stand außer Frage, dass Vertreter der Sowjetunion, des Warschauer Pakts oder Jugoslawiens eingeladen wurden, um die Einhaltung der „Menschenrechte” im In- und Ausland durch die USA und ihre Vasallen zu bewerten.

Wie der Rechtswissenschaftler Samuel Moyn ausführlich dokumentiert hat, spielten die Abkommen eine entscheidende Rolle dabei, den Mainstream-Diskurs über Rechte entscheidend von allen wirtschaftlichen oder sozialen Erwägungen weg zu verlagern. Noch schwerwiegender ist laut Moyn, dass „die Idee der Menschenrechte“ in „ein Mittel zur Bloßstellung staatlicher Unterdrücker“ umgewandelt wurde. Infolgedessen konnte die westliche imperialistische Brutalität gegen vermeintliche ausländische Menschenrechtsverletzer – einschließlich Sanktionen, Destabilisierungskampagnen, Staatsstreichen und regelrechten militärischen Interventionen – gerechtfertigt werden, häufig unterstützt durch die angeblich neutralen Erkenntnisse von „Menschenrechtsverteidigern“ wie Amnesty International und HRW.

Fast unmittelbar nach der Unterzeichnung der Helsinki-Abkommen entstanden im gesamten Ostblock zahlreiche Organisationen, die angebliche Verstöße durch die Behörden dokumentierten. Ihre Ergebnisse wurden dann – oft heimlich – an Botschaften und Menschenrechtsgruppen im Ausland weitergeleitet, um sie international zu verbreiten. Dies trug erheblich zum internen und externen Druck auf die Sowjetunion, den Warschauer Pakt und Jugoslawien bei.

Mainstream-Berichte behaupten, dass die Gründung dieser Dissidentengruppen völlig spontan und organisch erfolgte, was wiederum die westliche Unterstützung für ihre Pionierarbeit erforderlich machte.

Der US-Gesetzgeber Dante Fascell behauptete, die „Forderungen“ der „unerschrockenen“ sowjetischen Bürger hätten „uns zu einer Reaktion gezwungen“. Es gibt jedoch eindeutige Hinweise darauf, dass die Einmischung in den Ostblock bereits vor der Gründung in Helsinki fest verankert war.

Ende Juni 1975, am Vorabend der Unterzeichnung des Abkommens durch US-Präsident Gerald Ford, sprach der im Exil lebende sowjetische Dissident Alexander Solschenizyn vor hochrangigen Politikern in Washington, D.C. Er erschien auf ausdrückliche Einladung des überzeugten Antikommunisten George Meany, dem Vorsitzenden der mit der CIA verbundenen American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO). Solschenizyn erklärte:

„Wir, die Dissidenten der UdSSR, haben keine Panzer, wir haben keine Waffen, wir haben keine Organisation. Wir haben nichts … Ihr seid die Verbündeten unserer Befreiungsbewegung in den kommunistischen Ländern … Die kommunistischen Führer sagen: ‚Mischt euch nicht in unsere inneren Angelegenheiten ein‘ … Aber ich sage euch: Mischt euch immer mehr ein. Mischt euch so viel ein, wie ihr könnt. Wir bitten euch, kommt und mischt euch ein.“

„Politische Anomalie“

1980 breiteten sich Massenstreiks in Danzig, Polen, über das ganze Land aus und führten zur Gründung von Solidarność, einer unabhängigen Gewerkschaft und sozialen Bewegung. Eine ihrer wichtigsten Forderungen war, dass die von der Sowjetunion unterstützte polnische Regierung 50.000 Exemplare der Helsinki-Protokolle zu den „Menschenrechten“ an die breite Öffentlichkeit verteilen sollte. Der Gründer und Vorsitzende der Solidarność, Lech Walesa, bezeichnete die Abkommen später als „Wendepunkt“, der die landesweiten Unruhen der Gewerkschaft ermöglichte und förderte und ihr Wachstum zu einer ernstzunehmenden politischen Kraft begünstigte. Innerhalb nur eines Jahres stieg die Mitgliederzahl der Solidarność auf über 10 Millionen.

Lech Walesa spricht vor polnischen Arbeitern in Danzig, August 1980

Der unaufhaltsame Aufstieg der Bewegung schlug hohe Wellen im gesamten Warschauer Pakt. Es war das erste Mal, dass sich in einem sowjetisch orientierten Staat eine unabhängige Massenorganisation gebildet hatte, und andere sollten bald folgen. Damals geheim gehalten und heute weitgehend unbekannt, wurden die Aktivitäten der Solidarność mit Millionenbeträgen von der US-Regierung finanziert. Dasselbe galt für die meisten prominenten Dissidentengruppen des Ostblocks, wie beispielsweise die Charta 77 in der Tschechoslowakei. In vielen Fällen stürzten diese Gruppierungen nicht nur bis zum Ende des Jahrzehnts ihre Herrscher, sondern bildeten danach auch Regierungen.

Die Finanzierung dieser Bemühungen durch Washington wurde in einer geheimen Nationalen Sicherheitsrichtlinie vom September 1982 festgeschrieben. Darin hieß es, das „vorrangige langfristige Ziel der USA in Osteuropa“ sei es, „den sowjetischen Einfluss in der Region zu lockern und damit ihre letztendliche Wiedereingliederung in die europäische Staatengemeinschaft zu erleichtern“. Dies sollte erreicht werden durch „die Förderung liberalerer Tendenzen in der Region … die Stärkung der pro-westlichen Ausrichtung ihrer Völker … die Verringerung ihrer wirtschaftlichen und politischen Abhängigkeit von der UdSSR … die Erleichterung ihrer Assoziierung mit den freien Nationen Westeuropas“.

Im August 1989, nur wenige Tage nachdem die Solidarność in Polen die Macht übernommen hatte und damit die erste nichtkommunistische Regierung im Ostblock seit dem Zweiten Weltkrieg gebildet worden war, erschien in der Washington Post ein bemerkenswerter Kommentar. Der hochrangige AFL-CIO-Vertreter Adrian Karatnycky schrieb über seine „ungezügelte Freude und Bewunderung“ über den „beeindruckenden“ Erfolg der Solidarność bei der Beseitigung des sowjetischen Einflusses im Land während der 1980er Jahre. Die Bewegung sei das „Herzstück“ einer umfassenderen „Strategie“ der USA gewesen, erklärte er, und sei von Washington mit äußerster „Diskretion und Geheimhaltung“ finanziert und unterstützt worden.

Über die AFL-CIO und die CIA flossen riesige Summen an die Solidarność, die „den Transport von Dutzenden von Druckmaschinen, Dutzenden von Computern, Hunderten von Vervielfältigungsgeräten, Tausenden von Litern Druckertinte, Hunderttausenden von Schablonen, Videokameras und Rundfunkgeräten finanzierte”. Die Quelle förderte die Aktivitäten der Solidarność auf lokaler und internationaler Ebene. In Polen selbst wurden 400 „Untergrundzeitschriften“ veröffentlicht, darunter Comics, in denen „der Kommunismus als roter Drache“ und Lech Walesa „als heldenhafter Ritter“ dargestellt wurden und die von Zehntausenden Menschen gelesen wurden.

Karatnycky prahlte damit, wie das Imperium in den letzten zehn Jahren eng „in das tägliche Drama des Kampfes Polens verwickelt“ war und „ein Großteil der Geschichte dieses Kampfes und unserer Rolle darin an einem anderen Tag erzählt werden muss“. Dennoch waren die Ergebnisse außergewöhnlich. Die Autoren der von der NED finanzierten „Untergrundpresse“ in Warschau waren plötzlich zu „Redakteuren und Reportern der neuen unabhängigen Zeitungen Polens“ geworden. Ehemalige „Radio-Piraten“ und Solidarność-Aktivisten, die zuvor von den kommunistischen Behörden „verfolgt“ worden waren, wurden nun zu Abgeordneten gewählt.

Zum Abschluss lobte Karatnycky, dass Polen sich als „erfolgreiches Laboratorium für den Aufbau der Demokratie“ erwiesen habe, und warnte, dass der „demokratische Wandel“ in Warschau keine „politische Anomalie“ oder „Einzelfall“ in der Region bleiben dürfe. Karatnycky blickte auf weitere Aufstände in der Nachbarschaft voraus und wies darauf hin, dass die AFL-CIO Kontakte zu Gewerkschaften in anderen Ländern des Ostblocks, einschließlich der Sowjetunion selbst, knüpfte. Und so brachen in den letzten Monaten des Jahres 1989 nacheinander alle Regierungen des Warschauer Pakts zusammen, oft unter rätselhaften Umständen.

„Schocktherapie“

Die „Revolutionen“ von 1989 werden in der heutigen Mainstream-Meinung nach wie vor verehrt und als Beispiele für erfolgreiche, weitgehend unblutige Übergänge von der Diktatur zur Demokratie gepriesen. Seitdem dienen sie auch als Vorlage und Rechtfertigung für alle Arten von US-Imperialismus im Namen der „Menschenrechte“ in allen Teilen der Welt. Für viele an der Spitze der vom Westen finanzierten, vom Helsinki-Abkommen inspirierten Dissidentengruppen des Warschauer Pakts gab es jedoch eine äußerst bittere Wendung in der Geschichte des Zusammenbruchs des Kommunismus in Mittel- und Osteuropa.

1981 unternahm die tschechoslowakische Dramatikerin und Sprecherin der Charta 77, Zdena Tominová, eine Reise durch den Westen. In einer Rede in Dublin, Irland, sprach sie darüber, wie sie aus erster Hand miterlebt hatte, wie sehr die Bevölkerung ihres Landes vom Kommunismus profitiert hatte. Tominová machte deutlich, dass sie alle wirtschaftlichen und sozialen Vorteile für die gesamte Bevölkerung beibehalten und gleichzeitig politische Freiheiten nach westlichem Vorbild einführen wollte. Für eine Frau, die mit ausländischer Hilfe so öffentlich gegen ihre Regierung protestiert hatte, dass sie eine Gefängnisstrafe riskierte, schockierten ihre Aussagen das Publikum.

„Plötzlich war ich nicht mehr benachteiligt und konnte alles tun“, erinnerte sie sich sentimental an die Abschaffung des Klassensystems in der Tschechoslowakei. „Ich glaube, wenn diese Welt eine Zukunft hat, dann als sozialistische Gesellschaft … eine Gesellschaft, in der niemand Vorrang hat, nur weil er zufällig aus einer reichen Familie stammt“, erklärte Tominová. Sie bekräftigte außerdem, dass ihre Vision und Mission globaler Natur seien – „die Welt der sozialen Gerechtigkeit für alle Menschen muss Wirklichkeit werden“. Doch dazu sollte es nicht kommen.

Die „Samtene Revolution“ in der Tschechoslowakei Ende 1989

Stattdessen erlitten die neu „befreiten“ Länder des ehemaligen Ostblocks durch „Schocktherapien“ einen äußerst verheerenden Übergang zum Kapitalismus, der vieles auslöschte, was den Bürgern an den Systemen, unter denen sie zuvor gelebt hatten, lieb und teuer war. In eine völlig neue Welt gestoßen, wurden bisher unbekannte Obdachlosigkeit, Hunger, Ungleichheit, Arbeitslosigkeit und andere gesellschaftliche Missstände alltäglich, anstatt durch grundlegende staatliche Garantien verhindert zu werden. Schließlich stellten solche Phänomene gemäß den Helsinki-Abkommen keine schwerwiegenden Verletzungen der „Menschenrechte“ dar, sondern waren vielmehr ein unvermeidliches Ergebnis der politischen „Freiheit“, die sie aggressiv gefördert hatten.