Der Mythos vom „US-Rückzug“: Netzwerke, Panikmanagement und globaler Druck

Viele weigern sich noch immer zu erkennen – sei es aus Bequemlichkeit oder wegen fehlender Kenntnis der strategischen Doktrin –, dass die Vereinigten Staaten und ihre transatlantischen Partnereliten keineswegs „auf dem Rückzug“ sind – weder aus Asien, Europa, Eurasien noch aus irgendeiner anderen geopolitisch relevanten Region.

Im Gegenteil: die Eliten in Washington, Brüssel und anderen westlichen Hauptstädten befinden sich im Modus des Panikmanagements, und ihre gewählte Reaktion lautet: Verdoppelung des globalen Engagements – dauerhaft, flächendeckend und strukturell – nicht durch sichtbare Massenmobilisierung (auch wenn diese punktuell zunehmen kann), sondern über technologische und infrastrukturelle Vernetzung.

Die neue Architektur der Machtprojektion

Diese Strategie ist in der operativen Architektur verankert, die das Pentagon aktiv aufbaut.

Das Dokument Army Unified Network Plan 2.0 (AUNP) formuliert es offen:

Bereits die erste Version von 2021 sollte den Wandel des Krieges – von episodisch und regional hin zu transregional und global – berücksichtigen.

Die neue Version setzt diesen Weg fort: Sie fordert ein datenzentriertes, einheitliches Netzwerk als Rückgrat zukünftiger Operationen.

„Der ursprüngliche AUNP (2021) wurde veröffentlicht, um Netzwerkdefizite im Zusammenhang mit dem Wandel des Krieges von episodisch und regional zu transregional und global zu beheben.“

Das bedeutet im Klartext: Die US-Armee baut die „Rohrleitungen“ für planetare Machtprojektion – ein globales Skelett, auf dem mehrdimensionale Druckausübung dauerhaft aufrechterhalten werden kann.

Die Strategie hinter den technischen Begriffen

Diese Passage erklärt, warum trotz industrieller Engpässe, Munitionsmangel, Produktionsstörungen und Lieferkettenproblemen keine Kursänderung hin zu innenpolitischer Konsolidierung stattfindet.

Stattdessen fließen Geld und politisches Kapital in Netzwerke, Sensoren, Datenstrukturen und militärische Cloud-Infrastrukturen, die es ermöglichen, kleine, verteilte und oft kostengünstige Elemente – etwa Drohnen, Sensoren, Software oder Täuschkörper – zu tödlichen Effekten über mehrere Domänen hinweg zu kombinieren.

Das ist die Logik der „Mosaic Warfare“:

Nicht Masse, sondern Komponierbarkeit;

nicht Mobilisierung, sondern permanenter Druck.

Planetare Infrastruktur des Dauerzustands

Politisch-ökonomisch gesehen erleben wir den Aufbau einer planetaren Infrastruktur des permanenten Drucks – eine Architektur, die darauf abzielt, autonome industrielle und politische Entwicklung in großen Teilen der Welt zu verlangsamen, zu behindern oder zu verhindern.

Die Logik ist einfach, aber brutal:

Staaten und regionale Bündnisse sollen ständig verteidigen, sich zerstreuen, Gegenmaßnahmen entwickeln, anstatt Ressourcen in sozialen und industriellen Wiederaufbau zu investieren, der echte Souveränität schafft.

In der Sprache des Geografen David Harvey könnte man dies als „räumliche Lösung“ bezeichnen:

Anstatt die Ursachen des westlichen Niedergangs – Deindustrialisierung, Ungleichheit, Verlust produktiver Kapazität – anzugehen, wird ein technologisch-infrastruktureller Umweg geschaffen.

Kapital wird in den kontinuierlichen Unterhalt und Ausbau eines globalen Zwangsapparats umgeleitet: Netzwerke, Basen, Kuppeln, Logistikzentren, Cloud-Systeme und „Partner-Umgebungen“.

Dieses Regime soll eine hierarchische Verteilung von Macht und Ressourcen erhalten – und gleichzeitig die materielle Grundlage anderer zerstören, um sie unter westlicher Kontrolle wiederaufzubauen.

Kein Rückzug – eine neue Form des Vormarschs

Wie ich in meinem kommenden Beitrag Weaponizing Time – Teil II weiter ausführe, zeigen sich diese Dynamiken auch in den Mehrdomänen-Doktrinen, der Mosaic-Warfare-Strategie, dem AUNP, dem deutschen OPLAN und den föderierten NATO-Strukturen.

Gemeinsam machen sie diesen Prozess dauerhaft.

Fazit: Verwechsle Netzwerkzentrierung oder den Diskurs über einen „Rückzug in die westliche Hemisphäre“ nicht mit Rückzug.

Es handelt sich um eine neue Art des Vormarschs – weniger muskulös an der Oberfläche, aber weitaus dauerhafter in ihren infrastrukturellen Folgen.