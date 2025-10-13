Die USA verletzen nun die langjährigen informellen Regeln von Stellvertreterkriegen

von Ted Galen Carpenter

Der Stellvertreterkrieg der NATO gegen Russland in der Ukraine erregt zunehmend Aufmerksamkeit, da er droht, außer Kontrolle zu geraten. Es gibt reichlich Grund zur Sorge. Was als begrenztes militärisches Hilfsprogramm für Kiew begann – nach der Ausweitung der russischen Invasion im Februar 2022 – hat sich zu etwas weitaus Größerem und Gefährlicherem entwickelt. Die NATO-Mitglieder liefern der Ukraine nicht mehr nur Waffen, die man noch als rein defensiv bezeichnen könnte, sondern statten ihren ukrainischen Stellvertreter nun mit weitaus zerstörerischeren Langstreckenwaffen aus, die Ziele tief im Inneren Russlands treffen können. Darüber hinaus unterstützen die Vereinigten Staaten und andere NATO-Regierungen die ukrainischen Angriffe durch die Bereitstellung entscheidender militärischer Geheimdienstinformationen, einschließlich Zieldaten.

Durch dieses Verhalten verstoßen die USA gegen informelle, aber reale Regeln, die frühere Stellvertreterkriege Washingtons gegen seine Gegner bestimmten. Ein besonders bedeutendes Tabu untersagte Angriffe auf das Mutterland der Vereinigten Staaten oder ihrer Großmachtrivalen. Indem Washington der Ukraine – oder gar NATO-Mitgliedern – erlaubt, Angriffe auf russischem Territorium durchzuführen, hat es dieses Verbot über Bord geworfen. Ein solch rücksichtsloses Verhalten droht, die USA und die gesamte NATO als direkte Kriegspartei gegen ein nuklear bewaffnetes Russland in den Ukraine-Konflikt zu verstricken – mit dem Risiko, den Dritten Weltkrieg auszulösen.

Der Konflikt in der Ukraine ist keineswegs der erste Stellvertreterkrieg der Geschichte – und nicht einmal der erste seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Solche Strategien reichen bis in die Zeit des Römischen Reiches und wahrscheinlich noch weiter zurück. Der Koreakrieg in den frühen 1950er Jahren trug deutlich die Züge eines Stellvertreterkriegs. Das Regime von Josef Stalin in der Sowjetunion drängte seinen nordkoreanischen Klienten dazu, die westlich gestützte Regierung in Seoul anzugreifen, um Korea unter kommunistischer Herrschaft zu vereinen. Washington (zusammen mit einigen engen Verbündeten) intervenierte, um diese Offensive zu stoppen und seinen antikommunistischen Protektorat in Südkorea zu stützen.

Der Konflikt drohte, weit mehr zu werden als nur ein koreanischer Bürgerkrieg oder ein Stellvertreterkrieg zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion. Die Lage eskalierte dramatisch, als Chinas kommunistisches Regime, ein wichtiger Verbündeter Moskaus, mit eigenen Truppen eingriff. Diese Entwicklung machte deutlich, wie gefährlich es werden kann, wenn Klientenstaaten – insbesondere mächtige Akteure mit eigener Agenda – in einem Stellvertreterkrieg agieren, selbst wenn die Heimatländer der beiden Hauptmächte tabu bleiben. Zeitweise erwogen US-Führungskräfte, China anzugreifen, möglicherweise sogar unter Einsatz nuklearer Waffen. Ein solcher Schritt hätte den bestehenden Stellvertreterkrieg auf der koreanischen Halbinsel in einen direkten bewaffneten Konflikt zwischen den USA und der Sowjetunion verwandeln können.

Der Vietnamkrieg und der Afghanistan-Konflikt folgten dem Muster des Stellvertreterkriegs noch enger als der Koreakrieg. Moskau (zusammen mit Peking) lieferte begeistert Waffen und Unterstützung an Nordvietnam und die kommunistischen Kräfte in Südvietnam. Diese Hilfe ermöglichte es Washingtons Gegnern, den US-Truppen verheerende Verluste zuzufügen und Washingtons politische Ziele zu vereiteln. Dennoch dachten weder die UdSSR noch China daran, direkt zu intervenieren – ebenso wenig wie die USA daran dachten, militärisch gegen ihre Großmachtrivalen zurückzuschlagen. Die Grundregeln des Stellvertreterkriegs hielten.

Dasselbe Szenario wiederholte sich nach der Sowjetinvasion in Afghanistan Ende der 1970er Jahre. Dieses Mal waren jedoch die Rollen vertauscht: Nun war es die UdSSR, die die törichte, übermäßige militärische Verpflichtung gegenüber einem Gegner aus der Dritten Welt einging – und ein ebenso katastrophales Ergebnis erlitt wie zuvor die USA in Vietnam. Doch erneut blieben die Heimatländer der beiden Großmächte unantastbar, selbst wenn Washingtons Klienten – die afghanischen Mudschaheddin – die sowjetischen Besatzungstruppen schwer trafen und demütigten.

Hätten die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Verbündeten im Ukraine-Krieg ähnliche Zurückhaltung geübt, stünden wir heute nicht vor einer solchen Krise. Doch die Entscheidungsträger in Washington und anderen NATO-Hauptstädten waren nicht bereit, selbst die grundlegendsten Beschränkungen einzuhalten. Sie hätten ihren ukrainischen Klienten untersagen können, militärische Operationen außerhalb des ukrainischen Vorkriegsgebiets durchzuführen – oder zumindest Angriffe auf unbestreitbar russisches Territorium. Stattdessen haben sie derartige Angriffe ermutigt und aktiv unterstützt, tief hinein ins russische Hinterland.

Russische Führer erklären nun offen, dass nicht nur die Ukraine, sondern die NATO selbst Krieg gegen Russland führt. Eine entscheidende Frage lautet, wie lange Moskau noch Geduld und Zurückhaltung zeigen wird, bevor es ein NATO-Mitglied angreift. Angesichts des Umfangs ihrer Beteiligung am Ukraine-Krieg und ihrer Unterstützung für Kiews maximalistische Ziele können Länder wie Polen, die Baltischen Staaten und Großbritannien nicht länger den Schein der Nichtkriegsbeteiligung wahren – ebenso wenig wie die Vereinigten Staaten.

Washington hat es mindestens versäumt, entweder die Ukraine oder seine überaggressiven NATO-Partner zur Vorsicht zu zwingen. Schlimmer noch: Sowohl die Biden- als auch die Trump-Administration haben den USA erlaubt, selbst gefährlich rücksichtslose Strategien zu verfolgen.

US- und NATO-Führungskräfte scheinen davon auszugehen, dass der Kreml eingeschüchtert und passiv bleiben wird, weil Putin und seine Berater wissen, dass Russland keinen Krieg gegen eine vereinte NATO gewinnen kann. Vielleicht haben sie recht, was die Einschätzung russischer Entscheidungsträger über die militärische Überlegenheit des Westens betrifft. Doch Großmächte in Bedrängnis handeln nicht immer rational oder vorsichtig.

1941 wussten viele japanische Führer – darunter Admiral Isoroku Yamamoto, der Architekt des Angriffs auf Pearl Harbor – dass ihr Land wahrscheinlich keinen langen Krieg gegen die USA gewinnen könne. Doch angesichts der erdrosselnden Öl- und Stahlblockade Washingtons erschien die Alternative – das langsame wirtschaftliche und militärische Ersticken Japans, gefolgt von nationaler Demütigung – noch schlimmer. Trotz der schlechten Aussichten entschieden sie sich für das Wagnis des Krieges.

Ein in die Enge getriebener russischer Bär, dem der Westen selbst den grundlegendsten Respekt als Großmacht verweigert, könnte zu einer ähnlichen Schlussfolgerung gelangen. Eine weise US-Regierung würde den eskalierenden NATO-Stellvertreterkrieg gegen Russland in der Ukraine beenden – und zwar sofort.