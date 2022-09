Der nächste Schachzug Russlands? Der Plan einen eigenen Weltstandard bei der Preisbildung von Edelmetallen könnte Schockwellen durch die westlichen Zentralbanken und ihre Edelmetallbanken auslösen.

Eurasische Allianz plant einen Moskauer Weltstandard, um das Monopol der LBMA bei der Preisbildung für Edelmetalle zu zerstören

Ende Juli wurde in den russischen Medien bekannt, dass Moskau und eine Reihe seiner eurasischen Verbündeten einen Vorschlag zur Schaffung einer völlig neuen Handels- und Preisbildungsinfrastruktur für internationale Edelmetalle prüfen, um das Monopol Londons und New Yorks bei der weltweiten Preisbildung für Edelmetalle zu brechen und den russischen Goldmarkt zu stabilisieren.

Diese Infrastruktur würde die Form von:

einen Moskauer Weltstandard (MWS) für den Edelmetallhandel, der der London Good Delivery List der London Bullion Market Association (LBMA) entspricht

eine neue internationale Edelmetallbörse (Handelsplatz) mit Sitz in Moskau, die auf dem MWS basiert und als Moscow International Precious Metals Exchange bekannt ist

ein Preisfestsetzungsausschuss mit Preisermittlung und neuen Edelmetallpreisfestsetzungen auf der Grundlage des MWS und Referenzpreisen in den nationalen Währungen der Teilnehmerländer oder in neuen internationalen Abrechnungseinheiten

In diesem Artikel werden diese Entwicklungen untersucht, es wird erklärt, wer sie vorgeschlagen hat, die potenziell zahlreichen Länder, die sich an einem solchen System beteiligen könnten, werden untersucht und die Überlegungen der Initiatoren, worauf die Preise für Gold und andere Edelmetalle basieren sollten, werden untersucht.

Die Quellen, die über diesen neuen Edelmetall-„Vorschlag“ berichten, stammen hauptsächlich von drei russischen Nachrichtenseiten, nämlich Prime (Teil der Mediengruppe RIA Novosti), RBC Business Daily (Teil der RBC-Mediengruppe) und URA News (eine Nachrichtenseite mit Sitz in Jekaterinburg). Alle Quellen wurden aus dem Russischen ins Englische übersetzt.

Das russische Finanzministerium an die Marktteilnehmer

Am 28. Juli berichtete die Wirtschaftsnachrichtenseite Prime (RIA Novosti) in einem Artikel mit der Überschrift „Das russische Finanzministerium schlägt vor, einen Moskauer Standard für Edelmetalle zu schaffen“ über ein Schreiben des russischen Finanzministeriums an die Teilnehmer der Finanzindustrie, das RIA Novosti einsehen konnte:

Das Finanzministerium der Russischen Föderation schlägt vor, einen neuen internationalen Standard für den Edelmetallmarkt – den Moskauer Weltstandard (MWS) – zu schaffen, um das Funktionieren der Edelmetallindustrie zu normalisieren.“

Später am selben Tag hieß es auf der Nachrichtenseite von RBC in einem Artikel mit der Überschrift „Das Finanzministerium hat die Idee zur Schaffung eines neuen Standards für den Edelmetallmarkt erläutert“:

Das Finanzministerium hat keinen Vorschlag zur Schaffung eines neuen internationalen Standards für den Edelmetallmarkt gemacht, sagte der Pressedienst des Ministeriums. Als Regulierungsbehörde der Branche hat das Finanzministerium den bei ihm eingegangenen Vorschlag an die Marktteilnehmer weitergeleitet, damit diese ihn bewerten und eine Stellungnahme zur Zweckmäßigkeit seiner Umsetzung abgeben‘, so der Pressedienst.

Laut RBC hat das russische Finanzministerium den World Moscow Standard und die Idee der Edelmetallbörse also nicht vorgeschlagen, sondern lediglich an die Marktteilnehmer auf den russischen Finanzmärkten weitergeleitet.

Dann stellt sich die Frage, wer den Vorschlag gemacht hat. Für die Antwort wenden wir uns an die Nachrichtenseite URA.

Eurasische Wirtschaftskommission (EEC)

Am 29. Juli berichtete die Nachrichtenseite URA in einem Artikel mit der Überschrift „Das Finanzministerium der Russischen Föderation hat eine Diskussion über die Reform des Weltgoldmarktes eingeleitet“, dass:

Die Diskussion über den neuen Goldstandard wurde von der Eurasischen Wirtschaftskommission (EEC), dem Regulierungsorgan der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU), initiiert, teilte der EEC-Pressedienst am 29. Juli gegenüber URA.RU mit.

Die Mitgliedsstaaten der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU) sind die Republik Armenien, die Republik Belarus, die Republik Kasachstan, die Kirgisische Republik und die Russische Föderation. Die Website der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU) in englischer Sprache finden Sie hier.

Die Website der Eurasischen Wirtschaftskommission (EWG) in englischer Sprache finden Sie hier.

Die URA fährt fort:

Am 11. Juli hielt Sergey Glazyev, Minister für Integration und Makroökonomie der Eurasischen Wirtschaftskommission, ein Treffen ab, um einen Vorschlag zur Schaffung eines internationalen Standards für den Edelmetallmarkt als Alternative zur London Bullion Market Association (LBMA) und einer Infrastruktur für den Umlauf von tokenisiertem Gold und Edelmetallen zu erörtern“, so ein Sprecher der EWG.

An dem Treffen mit Glazyev nahmen Experten der Finanzministerien und Zentralbanken, der nationalen Börsen, der Edelmetallproduzenten sowie anderer interessierter Organisationen der EAEU-Staaten teil.

Dies ist eine ziemlich unglaubliche und hochrangige Liste von Personen, die an dem Treffen mit Sergey Glazyev teilgenommen haben, und es ist zu erwarten, dass sie Schockwellen durch die westlichen Zentralbanken und ihre Edelmetallbanken schicken wird.

Die URA fährt fort:

Die Teilnehmer tauschten ihre Ansichten aus, und im Anschluss an das Treffen schickte die EWG Briefe an die Regierungen der beteiligten Parteien mit der Bitte, eine Position zu diesem Thema zu beziehen.

Jetzt wird es also klarer. Im Anschluss an das Treffen vom 11. Juli erhielt das russische Finanzministerium (zumindest theoretisch) den neuen Vorschlag für eine Edelmetallinfrastruktur in einem Schreiben der Eurasischen Wirtschaftskommission (EWG) und verschickte anschließend ein eigenes Schreiben an die relevanten Teilnehmer des russischen Finanzsektors.

Nach Angaben der URA hat das russische Finanzministerium „als Regulierungsbehörde der Branche“ den bei ihm eingegangenen Vorschlag an die Marktteilnehmer weitergeleitet, um ihn zu bewerten und eine Stellungnahme zur Durchführbarkeit seiner Umsetzung abzugeben, und sein Schreiben zwei Wochen nach dem 11. Juli versandt:

Zwei Wochen später organisierte das Finanzministerium eine Diskussion zwischen den russischen Behörden und den Marktteilnehmern über die Schaffung eines neuen internationalen Industriestandards, indem es Briefe verschickte.

Deswegen haben die ersten russischen Medien erst in der Woche ab dem 25. Juli über die Neuerung berichtet. Die russische Nachrichtenseite Pravda bringt etwas Farbe ins Spiel. In einem Artikel vom 6. August stellt die Pravda fest, dass:

Tatsächlich wurde die Idee nicht vom Finanzministerium in der Person von Anton Siluanow vorgeschlagen, sondern von der Eurasischen Wirtschaftskommission und ihrem Minister Sergej Glazyev. Am 11. Juli hielt Glazyev eine Sitzung ab, auf der dieser Vorschlag zunächst in einem großen Kreis diskutiert wurde, dann wurde er in Briefen abgefasst und an die nationalen Regierungen verschiedener Länder geschickt, darunter auch an das Finanzministerium, das in Russland als Regulierungsbehörde für den Edelmetallhandel fungiert.“

Bevor wir uns ansehen, wer Sergey Glazyev (Сергей Глазьев auf Russisch) ist, möchten wir uns ansehen, was das Schreiben des russischen Finanzministeriums an die Teilnehmer der russischen Finanzindustrie tatsächlich enthielt.

Das Schreiben des Min Fin – MWS und An Exchange

Das aktuelle Schreiben des russischen Finanzministeriums (Min Fin) an die russischen Finanzmarktteilnehmer ist (soweit ich sehen kann) nirgendwo im Internet verfügbar. Ich habe die Russische Nationale Finanzvereinigung (SRO NFA), die den russischen Finanz- und Edelmetallsektor vertritt, gefragt, ob sie mir eine Kopie zukommen lassen kann, aber sie hat nicht geantwortet.

Ich habe auch die Pressestelle der Eurasischen Wirtschaftskommission (EEC) um Dokumente und Informationen über den Vorschlag für den Moskauer Weltstandard gebeten, aber auch hier gab es keine Antwort.

Daher muss der Inhalt des Schreibens des russischen Finanzministeriums an die Teilnehmer des russischen Finanzsektors aus den Nachrichtenquellen der russischen Medien zusammengesetzt werden.

Ein Moskauer Weltstandard (MWS)

Prime (RIA Novosti) und RBC berichten, dass das russische Finanzministerium in seinem Schreiben die Schaffung eines neuen internationalen Standards für den Edelmetallmarkt vorschlägt – Moscow World Standard (MMC) – Moscow World Standard (MWS). MMC ist die russische Version = Московский мировой стандарт

In Anbetracht der Tatsache, dass die London Bullion Market Association (LBMA) im Rahmen der westlichen Sanktionen gegen Russland am 7. März 2022 alle russischen Gold- und Silberraffinerien mit guter Lieferfähigkeit von der LBMA-Liste für gute Lieferfähigkeit gestrichen hat (die sechs Raffinerien Krastsvetmet, Novosibirsk, Uralelectromed, Prioksky, Shyolkovsky und Moscow Special Alloys Processing Plant), sieht dieser neue vorgeschlagene Moskauer Weltstandard (MWS) wie ein Ersatz für die LBMA-Liste für gute Lieferfähigkeit und eine neue Konkurrenz dazu aus.

Beachten Sie, dass die CME (COMEX) am 7. März 2022 alle sechs russischen Raffinerien von der COMEX-Liste der zugelassenen Gold- und Silbermarken gestrichen hat.

Im BullionStar-Artikel „US tees up ‚Stop Russian Gold Act‘, triggering LBMA and COMEX to eject Russian refiners“ finden Sie alle Einzelheiten über die Streichung der russischen Raffinerien durch die LBMA / COMEX.

Beachten Sie, dass die LBMA Ende Februar 2022 auch drei russische Banken von der LBMA-Mitgliederliste gestrichen hat, nämlich VTB, Otkritie und Sovcombank. Siehe hier für weitere Einzelheiten. Beachten Sie auch, dass die Schwesterorganisation der LBMA, der Londoner Platin- und Palladiummarkt (LPPM), Anfang April 2022 zwei russische Raffinerien von ihrer LPPM Good Delivery List gestrichen hat, nämlich Krastsvetmet und Prioksky.

Eine internationale Edelmetallbörse in Moskau

Angesichts des vorgeschlagenen Moskauer Weltstandards (MWS) sagt RBC, dass „die Grundlage der neuen Struktur eine spezialisierte internationale Edelmetallbörse mit Sitz in Moskau (MBDM) sein könnte“.

Anmerkung, auf Russisch: MBDM = МБДМ = международную биржу драгоценных металлов Москве (МБДМ) = Moscow International Precious Metals Exchange

Sowohl Prime (RIA Novosti) als auch die URA berichten, dass das russische Finanzministerium in einem Schreiben darauf hinweist:

Um das Funktionieren der Edelmetallindustrie zu normalisieren, ist es von entscheidender Bedeutung, eine unabhängige internationale Infrastruktur zu schaffen, die in ihren Funktionen eine Alternative zur LBMA darstellt. Es wird vorgeschlagen, die vorgeschlagene Struktur auf eine spezialisierte internationale Edelmetallbörse mit Hauptsitz in Moskau (MBDM) zu stützen, die den neuen internationalen Standard MWS verwendet.

Die URA bezieht sich auf den bestehenden globalen Status quo der Goldpreisermittlung, zu dem die neue russische Börse und der neue Moskauer Weltstandard eine Alternative darstellen sollen:

Das Finanzministerium der Russischen Föderation hat eine Diskussion über die Reform des internationalen Goldmarktes eingeleitet, der derzeit von den USA und dem Vereinigten Königreich kontrolliert wird. Zu diesem Zweck erörtern die russischen Behörden die Schaffung einer internationalen Edelmetallbörse mit Sitz in Moskau und einen neuen Marktstandard – den Moscow World Standard (MWS) – als Alternative zum allgemein anerkannten Londoner Standard (LBMA).

Wenn die Initiative umgesetzt wird, kann die Russische Föderation die westlichen Sanktionen für den Verkauf ihres Goldes ins Ausland umgehen.

Preisfindung / Preisfindungsmechanismus – unabhängig von LBMA / COMEX

Nach Angaben von Prime (RIA Novosti) und RBC heißt es in dem Schreiben des russischen Ministeriums für Handel und Industrie, dass:

Als Teil der Arbeit der Börse wird vorgeschlagen, ein Preisfeststellungskomitee zu gründen, das die Zentralbanken der EAEU-Mitgliedsländer und ihre größten Banken, die auf dem Edelmetallmarkt tätig sind, einschließt, vorbehaltlich der Anwendung des MWS-Standards.

Preisfeststellung bezieht sich hier auf tägliche Referenz- oder Benchmark-Preise. Die fünf Zentralbanken der EAEU-Länder sind die Bank von Russland, die Nationalbank von Kasachstan, die Nationalbank von Belarus, die Nationalbank der Kirgisischen Republik und die Zentralbank von Armenien.

Die „größten auf dem Edelmetallmarkt tätigen Banken“ in den einzelnen Ländern beziehen sich auf Geschäftsbanken in den jeweiligen Märkten, die auf dem Edelmetallmarkt tätig sind, z. B. in Russland auf Banken wie VTB, Bank Otkritie, Sovcombank, Sberbank und Gazprombank.

In Bezug auf die Festsetzung von Referenzpreisen berichten Prime (RIA Novosti) und URA auch, dass das russische Finanzministerium in seinem Schreiben schreibt, dass:

Es sollte auf die Festsetzung von Preisen in den nationalen Währungen der wichtigsten teilnehmenden Länder oder auf neue Einheiten für internationale Abrechnungen gesetzt werden, wie die vom russischen Präsidenten vorgeschlagene neue Abrechnungseinheit innerhalb der Mitgliedsländer der BRICS-Organisation.

Die URA verlinkt den obigen Text über eine neue BRICS-Abrechnungseinheit mit einem URA-Artikel vom 22. Juni 2022 mit dem Titel „Putin bereitet einen Ersatz für den Dollar vor“, in dem es heißt, dass:

Das russische Finanznachrichtensystem ist offen für den Anschluss von Banken aus den fünf [BRICS-]Ländern. Der Einsatzbereich des russischen Zahlungssystems „Mir“ wird erweitert. Die Frage der Schaffung einer internationalen Reservewährung auf der Grundlage eines Korbes von Währungen unserer Länder wird derzeit ausgearbeitet“, sagte Wladimir Putin.

Während die BRICS-Gruppe derzeit aus den fünf Ländern Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika besteht, haben zwei weitere Länder, nämlich Argentinien und der Iran, kürzlich ihr Interesse an einem Beitritt zu den BRICS bekundet.

All dies ist eine große Neuigkeit. Die EAEU-Länder streben die Entwicklung von Edelmetallpreismechanismen an, die unabhängig von der LBMA und der COMEX sowie von den LBMA- und LPPM-Fixings sind, wie den täglichen LBMA-Goldpreisauktionen, der täglichen LBMA-Silberpreisauktion und den täglichen LPPM-Platinpreis- und Palladiumpreisauktionen.

Alle sind eingeladen – Koalition der Willigen

Über die EAEU-Länder Russland, Weißrussland, Armenien, Kasachstan und Kirgisistan hinaus, stellt die Nachrichtenagentur Prime (RIA Novosti) fest, dass der russische Minister Fin eine noch breitere Beteiligung an dem vorgeschlagenen neuen System anstrebt:

Es ist notwendig, die Mitgliedschaft in dieser Organisation ausnahmslos für alle ausländischen Teilnehmer am Edelmetallmarkt attraktiv zu machen, insbesondere für China, Indien, Venezuela, Peru und andere Länder Südamerikas und Afrikas“, so das Finanzministerium.

In der gesamten russischen Medienberichterstattung über das Schreiben des Finanzministeriums an die Teilnehmer des russischen Finanzsektors wird betont, dass das Ziel des neuen Systems darin besteht, die Vorherrschaft der LBMA / COMEX bei der Preisfindung für Edelmetalle zu beenden.

Russlands Ziel – Zerstörung des LBMA-Monopols

URA sagt, dass „die Reform des Weltgoldmarktes“ vorgeschlagen wird, „um London und New York das Monopol zu entziehen“ RBC sagt, dass „Das Finanzministerium glaubt, dass die Schaffung einer neuen Struktur:

das LBMA-Monopol zerstören kann,

eine schlagkräftige internationale Vereinigung von Teilnehmern der Edelmetallindustrie zu schaffen,

und die stabile Entwicklung der Branche sowohl in Russland als auch weltweit gewährleisten.

Tatsächlich verwenden alle drei Nachrichtenquellen das Wort „zerstören“ im Zusammenhang mit dem LBMA-Monopol für die Preisbildung bei Edelmetallen:

RBC – „Das Finanzministerium glaubt, dass die Schaffung einer neuen Struktur das LBMA-Monopol zerstören kann“

Prime – „Die Schaffung einer solchen Struktur wird in der Lage sein, das LBMA-Monopol in kürzester Zeit zu zerstören“

URA – „Die Schaffung eines neuen Goldstandards in der Zukunft ist in der Lage, das Monopol Londons bei der Preisbildung auf dem Edelmetallmarkt zu zerstören.“

Während die LBMA, LPPM und COMEX, die russische Raffinerien von den Listen der „guten Lieferanten“ und der „zugelassenen Raffinerien“ streichen, bequem als Katalysator für die Erklärung dieses neuen „Vorschlags“ der Eurasischen Wirtschaftskommission (EEC) zur Schaffung eines Moskauer Weltstandards und einer in Moskau ansässigen Edelmetallbörse verwendet werden können, ist dieser Vorschlag, wenn man sich die Überlegungen von Sergei Glazyez ansieht, wahrscheinlich schon lange im Voraus geplant und recherchiert worden und liegt in einem Regal, um zum richtigen Zeitpunkt umgesetzt zu werden.

Sergei Glazyev – Kommissar für Integration und Makroökonomie, Eurasische Wirtschaftskommission (EEC)

Eurasischer Wirtschaftskommissar

Wer ist also dieser Sergei Glazyev, der über die Eurasische Wirtschaftskommission (EEC) den Vorschlag zur Schaffung einer völlig neuen, von Russland geführten Handels- und Preisstruktur für die globalen Edelmetallmärkte anführt?

Derzeit ist Glazyev, der in der Ukraine als Sohn eines russischen Vaters und einer ukrainischen Mutter geboren wurde, ein russischer Politiker und einer der führenden Wirtschaftswissenschaftler Russlands und gehört dem Vorstand der EWG als Kommissar für Integration und Makroökonomie an. Sein Lebenslauf/Profil bei der EWG kann hier eingesehen werden.

Im Laufe seiner Karriere war Glazyev unter anderem Abgeordneter in der Staatsduma, Minister für Außenwirtschaftsbeziehungen der Russischen Föderation, Berater des Präsidenten der Russischen Föderation (2012 – 2019), Kandidat für die russische Präsidentschaft und ist außerdem Universitätsprofessor für Wirtschaftswissenschaften sowie ordentliches Mitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften.

Im April 2022 gab Glazyez Pepe Escobar ein interessantes Interview über seine Ansichten zu einem neuen globalen Finanzsystem und darüber, warum seiner Meinung nach das vom US-Dollar dominierte System zum Scheitern verurteilt ist. In Bezug auf den EWG/EWU-„Vorschlag“ sind einige Punkte hervorzuheben.

Glazyez verweist auf die Vorarbeiten, die er und seine Kollegen für „eine neue synthetische Handelswährung auf der Grundlage eines Index der Währungen der teilnehmenden Länder“ geleistet haben, zu der „etwa zwanzig börsengehandelte Waren hinzugefügt werden können“. Darauf kann eine Währungseinheit aufgebaut werden.

Nachdem Russlands Reserven in Dollar, Euro, Pfund und Yen „eingefroren“ wurden, ist es unwahrscheinlich, dass ein souveränes Land weiterhin Reserven in diesen Währungen anhäufen wird“, so Glazyez. Ihr unmittelbarer Ersatz sind nationale Währungen und Gold“.

Die Phase der Preisbildung, „die von den Preisen an verschiedenen Börsen, die auf Dollar lauten, bestimmt wird“, ist fast vorbei, sagt Glazyez. Die Preisbildung wird sich nun auf die nationalen Währungen verlagern.

Danach wird die „letzte Phase des Übergangs zu einer neuen Wirtschaftsordnung die Schaffung einer neuen digitalen Zahlungswährung beinhalten, die durch ein internationales Abkommen gegründet wird, das auf den Prinzipien der Transparenz, der Fairness, des guten Willens und der Effizienz beruht.“ Glazyez erwartet, „dass das von uns entwickelte Modell einer solchen Währungseinheit in dieser Phase eine Rolle spielen wird.“

„Eine solche Währung kann durch einen Pool von Währungsreserven der BRICS-Länder emittiert werden“, und „der Währungskorb könnte einen Index der Preise der wichtigsten börsengehandelten Rohstoffe enthalten: Gold und andere Edelmetalle, wichtige Industriemetalle, Kohlenwasserstoffe, Getreide, Zucker sowie Wasser und andere natürliche Ressourcen“.

„ein unabhängiges System für den internationalen Zahlungsverkehr in der EAWU, der SOZ und den BRICS, das die kritische Abhängigkeit vom US-kontrollierten SWIFT-System beseitigen könnte.“

Ein anderer Sergei

In einem URA-Artikel vom 4. Juli 2022 sprach ein anderer Sergei, nämlich Sergei Silvestrov vom wissenschaftlichen Rat des russischen Sicherheitsrates, über dieses Währungsgerät, das einen Korb aus Währungen und Rohstoffen darstellt. Silvestrov sagt, dass die Russen an einem Algorithmus gearbeitet haben, der eine Reihe von Rohstoffen in Form von Gold bewertet und Rohstoffe zu einem Korb aus Gold und Währungen hinzufügt, um einen inneren Wert für ein Zahlungsmittel zu erhalten. Dieser Algorithmus wird „Settlement Gold“ genannt.

Silvestrov sagt dazu:

Infolgedessen werden der russische Rubel und die Monetarisierung nicht durch das Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage gegenüber den Reservewährungen bestimmt. Und auch nicht nur durch Gold, sondern durch eine breite Palette von Waren- und Währungswerten, die von inländischen Produzenten produziert werden. Es ist erwähnenswert, dass 40 % dieser Werte in der Russischen Föderation, 60 % in den Ländern der EAEU und 80 % in den BRICS-Ländern produziert werden. Ausgerechnet in diesen Ländern, von denen einige jetzt unter Sanktionsdruck stehen, dessen Ziel es letztlich ist, die Kontrolle über die Ressourcen zu erlangen.

Der URA-Reporter fragt: „Wie aktiv wird dieses Thema in der Regierung diskutiert?“, worauf Siilvestrov antwortet:

Ernsthafte Vorbereitungsarbeiten sind im Gange, und viele Abteilungen haben ein praktisches Interesse daran. Auch die Expertengemeinschaft der Eurasischen Union und der BRICS-Staaten zeigt Interesse an diesem Thema. Die Ergebnisse dieser Arbeit können die Grundlage für die Einführung einer internationalen Rechnungseinheit im Rahmen der Eurasischen Wirtschaftsunion bilden.

Glazyev kommentiert erneut

In einem noch aktuelleren Interview vom 24. August mit der russischsprachigen Wirtschaftstageszeitung Wedomosti bezieht sich Sergej Glasjew auf den vorgeschlagenen Moskauer Goldstandard Eurasischer Standard und die Notwendigkeit für Russland, weiterhin Gold zu kaufen:

Jetzt ist es notwendig, die Reserven vorwiegend durch den Kauf von Gold aufzufüllen. Die Zentralbank muss ihre Aktivitäten in dieser Richtung verstärken und den Anteil des Goldes an der Zusammensetzung der Goldreserven auf 80 % bringen. Als Antwort auf die Bemerkung von Wedomosti, dass die Liquidität des russischen Goldes unter den Bedingungen des Kaufembargos des Westens infrage gestellt sei, kündigte Glazyev die Notwendigkeit an, russisches Gold auf den Weltmärkten zu notieren. Das bedeutet, dass man einen eigenen, international anerkannten Goldstandard mit einer Goldnotierung an der Moskauer Börse einführen und die Londoner Börse vollständig abschaffen muss.

Zu einem „eurasischen Standard“ sagt Glazyev, dass:

Dieser eurasische Standard muss zuerst mit unseren Partnern, zum Beispiel in der SCO, vereinbart werden.“ Russisches Gold wird auf den asiatischen und globalen Märkten im Allgemeinen recht liquide sein, unabhängig von der Position der westlichen Länder. Gleichzeitig könnten wir ein neues internationales Zahlungs- und Abrechnungsinstrument einführen – einen an Gold gekoppelten Stablecoin – und ihn allen asiatischen Ländern anbieten.

Künftig können neben Gold auch andere in den SCO-Ländern produzierte Rohstoffe als Sicherheiten für die neue Weltzahlungswährung eingesetzt werden. Zusammen mit einem Pool ihrer Devisenreserven würde dies die Grundlage für die Schaffung eines sehr stabilen und zuverlässigen Zahlungsinstruments bilden, das eine Alternative zu den derzeitigen Zahlungsmitteln darstellt.

Der Verweis von Glazyez auf „Stablecoin“ deckt sich mit dem Verweis des EWG-Sprechers auf Glazyez‘ Treffen vom 11. Juli, bei dem sie auch „eine Infrastruktur für die Zirkulation von tokenisiertem Gold und Edelmetallen“ diskutierten.

Zur Erinnerung: SCO bezieht sich auf die „Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit“, deren Mitglieder China, Indien, Russland, Pakistan, Kasachstan, Tadschikistan, Kirgisistan und Usbekistan sind. Außerdem gibt es vier Beobachterstaaten, die an einer Vollmitgliedschaft interessiert sind (Afghanistan, Belarus, Iran und die Mongolei), sowie sechs Dialogpartner (Armenien, Aserbaidschan, Kambodscha, Nepal, Sri Lanka und die Türkei). Der Iran ist im Begriff, Vollmitglied der SOZ zu werden, während Ägypten, Katar und Saudi-Arabien Dialogpartner werden. Eine der Prioritäten der SCO ist die regionale Entwicklung.

Schlussfolgerung

Was zunächst wie ein überstürzter Versuch Russlands aussah, sich gegen den Rauswurf aus der LBMA zu wehren, erweist sich bei näherer Betrachtung plötzlich als langfristiger Plan, an dem die EAEU, die BRIC-Staaten und die SOZ beteiligt sind. Ist das russische Edelmetallverbot nach den europäischen Gas- und Strompreisspitzen ein weiterer Fall, in dem sich die westlichen Länder selbst ins Bein schießen?

Schon lange vor dem Treffen der Zentralbanken der EAWU, der nationalen Börsen und der Edelmetallhändler am 11. Juli forderte Sergej Glazyez gemeinsame Devisenmärkte für Waren, einschließlich Gold, wie er sagte:

Was die Preisbildungsprozesse und die Währungsinfrastruktur angeht, sind wir den westlichen Systemen weit voraus. Heute sollten wir nicht nur über die Bildung eines Tauschraums nachdenken, sondern auch unser eigenes Preissystem in nationalen Währungen schaffen.

Was die EAEU, die BRICS und die SCO betrifft, so rief Russland am 25. April sogar zu einer verstärkten Zusammenarbeit auf:

Russland drängt die Länder der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU), der BRICS und der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO), die Abrechnung in nationalen Währungen zu erhöhen, um die Unabhängigkeit im gegenseitigen Handel zu steigern.

Da die Russische Föderation das größte und einflussreichste Mitglied der EAEU ist und Sergey Glazyev ein russischer Wirtschaftswissenschaftler ist, könnte man sagen, dass der „Moskauer Weltstandard“ und die „Moskauer Edelmetallbörse“ aus Sicht Russlands russische Ideen sind, die sich Russland buchstäblich selbst „vorgeschlagen“ hat. Das mag zwar stimmen, aber gleichzeitig wurden sie auch den anderen EAEU-Mitgliedern vorgeschlagen, und wenn sie umgesetzt werden, gelten sie für die gesamte EAEU und jedes andere Land in den BRICS oder der SCO, das ebenfalls beitreten möchte.

Es ist jedoch wahrscheinlich, dass das russische Finanzministerium bei der Übermittlung der Botschaft der EAEU an die Finanzmarktteilnehmer in Russland als Vermittler fungierte und höchstwahrscheinlich permanent an der Formulierung der Glazyez-Pläne beteiligt war.

Der Brief des russischen Finanzministeriums endet mit dem dringenden Hinweis, dass das westliche Verbot für russische Edelmetallraffinerien „tatsächlich deren Aktivitäten lähmt und ein kritischer negativer Faktor ist, der die Existenz der Industrie in Russland infrage stellt.

Nach Angaben der URA erklärte der Pressedienst der Eurasischen Wirtschaftskommission (EWG) unter Bezugnahme auf die Rückmeldungen der Teilnehmer des Treffens vom 11. Juli, dass „die Kommission nach Erhalt der Stellungnahmen der Teilnehmer eine Entscheidung über die Zweckmäßigkeit der Fortsetzung dieser Arbeiten treffen wird“.

Die Einführung eines Moskauer Weltstandards und einer Goldbörse wird zwar das Verbot russischer Goldverkäufe nach London, Zürich und New York nicht aufheben, könnte aber, wenn eine kritische Masse erreicht wird, Käufern von russischem Gold in der übrigen Welt aus Ländern, die sich an dem neuen System beteiligen, die Möglichkeit geben. Und was noch wichtiger ist: Wenn ein neuer Standard und eine neue Börse in Betrieb genommen werden, müsste russisches Gold nicht mit einem Abschlag verkauft werden.

Die wirkliche Auswirkung der vorgeschlagenen neuen Infrastruktur für den Edelmetallhandel und die Preisbildung ist jedoch, dass sie, wenn sie von den Ländern der Eurasischen Wirtschaftsunion, der BRICS und der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit angenommen wird, zu einer echten Preisfindung für Edelmetalle führen könnte und in der Lage wäre, das Londoner Monopol auf die Preisbildung zu zerstören“.

Dies könnte das Ende des Mindestreservesystems der LBMA und der COMEX bedeuten, in dem unbegrenzte synthetische, in bar abgerechnete Papierkontrakte die internationalen Edelmetallpreise bestimmen, und gleichzeitig die internationale Abwicklungseinheit für Gold, Währungen und Rohstoffe von Sergey Glazyev untermauern, falls sie jemals Gestalt annimmt.

Die Jahreskonferenz der LBMA findet dieses Jahr Mitte Oktober in Lissabon statt. Der neue Vorschlag der Eurasischen Wirtschaftskommission für einen Moskauer Weltstandard steht zwar nicht auf der offiziellen Tagesordnung, wird aber wahrscheinlich eines der Themen sein, über das die Konferenzteilnehmer in den Kaffeepausen am meisten sprechen. Es sei denn, die LBMA verbietet die freie Meinungsäußerung, so wie sie es den russischen Raffinerien und Banken untersagt hat.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf der Website BullionStar.com unter dem gleichen Titel „Eurasische Allianz plant Moskauer Weltstandard, um das Monopol der LBMA bei der Preisbildung für Edelmetalle zu zerstören“ veröffentlicht.