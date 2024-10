Der Nahe Osten ist immer im Krieg, weil der Westen ihn immer wieder in diese Richtung drängt.

Der einzige Grund, warum sich der Rest der Welt nach den Weltkriegen etwas abkühlen konnte, während der Nahe Osten in Gewalt und Chaos versank, war, dass der Westen diesen fremden Splitter des Siedlerkolonialismus in die Region einführte und dabei ständig vorsätzlich Krieg und Unruhen schürte.

Caitlin Johnstone

❖

Ich hasse es, wenn Leute sagen: „Bah, der Nahe Osten war schon immer im Krieg, so sind sie eben.“ Nein, du Arschloch, es ist im Krieg wegen des westlichen Interventionismus und Israel gewesen. Sicherlich gab es schon vor Israel Krieg, aber das galt auch für ganz Europa während seiner gesamten Geschichte. Der einzige Grund, warum sich der Rest der Welt nach den Weltkriegen etwas abkühlte, während der Nahe Osten in Gewalt und Chaos versank, war, dass der Westen diesen fremden Splitter des Siedlerkolonialismus in die Region einführte und dabei ständig absichtlich Krieg und Unruhe schürte.

Der Nahe Osten oder der Islam haben nichts Ungewöhnliches an sich, das die Menschen dort gewalttätig macht. Es ist nur so, dass sich dort viel Öl befindet, also stupst der Westen die Region immer wieder an, um sicherzustellen, dass sie immer gegen sich selbst gespalten ist und von westfreundlichen Diktatoren beherrscht wird. Das ist alles, was wir uns dort angeschaut haben.

❖

Mein Lieblingssatz der Israel-Apologeten ist: „Was haben sie denn geglaubt, was passieren würde, als sie Israel angegriffen haben?“ Als ob „Ja, natürlich wird Israel einen Haufen Zivilisten abschlachten, wenn ihr versucht, euch zu wehren“ eine vollständige Verteidigung der Kriminalität Israels wäre.

Es ist wie, ja, Israel verübt schreckliche Massaker an Bevölkerungen, die sich ihm widersetzen, wann immer es einen Vorwand dafür findet. Das ist das Problem, auf das die Leute zu zeigen versuchen. Zu sagen „Natürlich hat Israel Tausende Kinder getötet, es ist Israel!“ unterstützt MEINE Position, nicht Ihre.

❖

Es ist schon komisch, wie sehr westliche Narrativ-Manager diese „Hisbollah ist eine terroristische Organisation“-Doktrin vorantreiben, wenn man bedenkt, dass das Imperium gerade Jahre damit verbracht hat, Al-Kaida-Mitglieder in Syrien als „gemäßigte Rebellen“ zu bezeichnen, und derzeit Nazi-Milizen in der Ukraine aufrüstet.

Stellen Sie sich vor, Sie wären so ein kriecherischer, stiefelleckender Arschloch, dass Sie eine Organisation als „terroristische“ Gruppe bezeichnen würden, nur weil Ihre Regierung Ihnen gesagt hat, dass Sie sie so nennen sollen.

❖

OMG, niemand auf der Welt kann sich vorstellen, wie das sein muss!

OMG nobody in the world can imagine what that must be like! https://t.co/V3qkXTT3au — Caitlin Johnstone (@caitoz) October 1, 2024

❖

Amerikaner: Hurrikan-Hilfe bitte

Washington: Entschuldigung, haben Sie gesagt, wir sollen Tausende Soldat in den Nahen Osten schicken, um die israelische Kriegstreiberei zu unterstützen?

Amerikaner: Nein, Hurrikan-Hilfe

Washington: Okay, Sie verhandeln hart, aber diese Truppen sind gerade auf dem Weg in den Nahen Osten.

❖

Wenn man an all die bösen Taten denkt, die der nächste US-Präsident in den kommenden Monaten unterschreiben muss, und dann darüber nachdenkt, was für ein krankes Arschloch so etwas tun würde, dann versteht man sofort, warum beide Kandidaten so kolossale Scheißkerle sind.

❖

Am Dienstag hielt Julian Assange seine erste öffentliche Rede seit seiner Entlassung aus dem Gefängnis im vergangenen Juni, und sie war so hervorragend, wie man es sich nur wünschen konnte. Ich kann nur empfehlen, sie sich anzusehen.

Und noch erfreulicher als das, was Assange zu sagen hatte, war die Tatsache, dass er immer noch so scharf wie ein Nagel ist. Eine meiner vielen Befürchtungen während der Inhaftierung von Assange war, dass sie seinen starken analytischen Verstand brechen würden. Das haben sie nicht. Er ist ganz da. Er hat diese Flamme am Brennen gehalten. Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, aber er hat es geschafft.

❖

Wenn vier Jahre Trump Ihnen nicht bewiesen haben, dass die „MAGA-Bewegung“ vollkommen wertlos ist, wenn es darum geht, sich der Kriegstreiberei der USA zu widersetzen, dann sollte es das vergangene Jahr gewesen sein. Die MAGA-Bewegung ist nicht gegen den Krieg, sie stellt nur ohnmächtig die wenigen Kriege infrage, die ihrer Meinung nach zur Demokratischen Partei gehören. Bei der Zerstörung des Gazastreifens und dem Angriff auf den Libanon, den US-Luftangriffen auf den Jemen und dem sich anbahnenden Krieg mit dem Iran waren sie voll dabei.

Anscheinend gab es neulich eine Kundgebung, die sich selbst als Antikriegsveranstaltung und gegen den militärisch-industriellen Komplex bezeichnete, aber soweit ich weiß, war es größtenteils nur eine MAGA-Kundgebung mit Pro-Israel- und Pro-Trump-Rednern wie RFK Jr. und Tulsi Gabbard, die nichts über die Massengrausamkeiten sagten, die sich im Nahen Osten abspielen. Ich sah jemanden sagen, dass Israels Kriegstreiberei ein einziges Mal kritisiert wurde, und das war sechs Stunden nach der Veranstaltung, gesprochen von Jimmy Dore. Alle anderen waren auf den Völkermord-Zug aufgesprungen.

Die Rechten tun gerne so, als habe Trump eine dramatische Umstrukturierung der US-Politik eingeleitet, bei der die Republikanische Partei nun die Partei ist, die sich gegen den Krieg und für den kleinen Mann einsetzt, aber in der Praxis ist sie immer noch sehr stark die Republikanische Partei von George W. Bush. Trump hat vier Jahre damit verbracht, mit einem Kabinett, das mit einigen der schlimmsten Kriegsschlampen Washingtons besetzt ist, eine kriegstreiberische Agenda aufzustellen, und seine Unterstützer haben ihn vier Jahre lang in meinem Kommentarbereich gegen meine Kritik daran verteidigt. Sie haben auch das letzte Jahr damit verbracht, Israels Gräueltaten entweder zu ignorieren oder zu verteidigen.

Auf der amerikanischen Rechten gibt es eine kleine Fraktion von Libertären, die alle Kriege ablehnen und beide Parteien ebenso verachten wie ich, aber abgesehen davon ist der rechte Flügel in den USA so gut wie immer für Krieg und Militarismus, genauso wie die Demokraten. Genau wie die Demokraten geben sie mit ihren Worten vor, Frieden zu wollen, unterstützen aber mit ihren Taten den Krieg. Der bedeutendste Widerstand gegen die US-Kriegsmaschinerie kam im vergangenen Jahr vom äußersten linken Ende des Spektrums.

Meiner Erfahrung nach ist es sehr üblich, dass amerikanische Rechte, die sich selbst als „Anti-Interventionisten“ sehen, sagen, dass es ihnen egal ist, was Israel tut, weil sie sich nur darum kümmern, was ihr eigenes Land tut. Das ist eine unsinnige Position, wenn das eigene Land die Gräueltaten Israels erst möglich macht. Diese Kriege sind genauso Washingtons Kriege wie die Israels, aber dieselben Leute, die Ihnen sagen werden, dass die MAGA-Bewegung die Kriege beenden wird, sind bei diesem Thema nirgends zu finden.

Sie sind Kriegstreiber, genau wie die Demokraten. Sie sind Demokraten mit roten Hüten.