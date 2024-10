Der Nationale “Bloss-nicht-impfen-Tag“ steht vor der Tür

Der Nationale “Bloss-nicht-impfen-Tag“ rückt näher – am Freitag, dem 8. November ist es soweit. Natürlich wäre der berüchtigte Freitag, der 13., symbolisch passender gewesen, doch der fiel dieses Jahr leider nicht in den Herbst, und bis Dezember wollte man wohl nicht warten. Warum? Die Antwort liegt nahe: Die Impfindustrie muss sicherstellen, dass ihre Umsätze noch im vierten Quartal 2024 kräftig steigen – schliesslich sind Jahresboni für Manager und Investoren zu sichern. Betrachtet man die Finanzprognosen von BioNTech für dieses Quartal, wird klar, dass hier ganz andere Motive am Werk sind als der Schutz der Gesundheit.

Nationale Impfpropaganda-Tour

In der Schweiz trommeln dieselben Akteure jedes Jahr um diese Zeit für die Grippeimpfung. Und warum immer noch dieser “Nationale Grippeimpftag“, so die offizielle Bezeichnung, existiert, ist ein Rätsel – man könnte ihn treffender in “Nationale Impfpropaganda-Tour“ umbenennen. Trotz all der Erfahrungen und Erkenntnisse aus den letzten Jahren ruft das Bundesamt für Gesundheit (BAG) erneut zur Impfung gegen Covid-19 auf (und gegen Grippe), als ob die letzten vier