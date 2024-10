Überlebende der Invasion im Norden des Gazastreifens berichten von israelischer „Vernichtungskampagne“

Von Tareq S. Hajjaj

Überlebende der andauernden Vernichtungskampagne Israels im Norden des Gazastreifens berichten, wie die israelische Armee Mütter von ihren Kindern trennt, bevor sie sie in Richtung Süden treibt, Zivilisten in Gräben hinrichtet und Krankenhäuser und medizinisches Personal direkt ins Visier nimmt.

Am Donnerstagabend gab der Zivilschutz von Gaza bekannt, dass bei einem massiven israelischen Luftangriff auf ein Wohngebiet in der al-Hawaja-Straße in der nördlichen Stadt Jabalia im Gazastreifen über 150 Menschen getötet wurden.

„In der al-Hawaja-Straße in Block 7 in Jabalia findet ein schreckliches Massaker statt“, sagte der Sprecher des Zivilschutzes, Mahmoud Basal, in einer auf Telegram veröffentlichten Erklärung. “Es ist niemand da, um sie zu retten.“

Die israelische Armee behauptete, der massive Angriff sei auf einen Hamas-Kommandeur gerichtet gewesen, der angeblich für den Angriff vom 7. Oktober letzten Jahres verantwortlich war.

Am 5. Oktober stürmte die israelische Armee den nördlichen Gazastreifen, ein Gebiet, das Jabalia, das Jabalia-Flüchtlingslager, Beit Lahia, das Tawam-Gebiet, Attatrah und das Saftawi-Gebiet umfasst. Die laufende Kampagne ist eine Umsetzung des sogenannten „Generalplans“, benannt nach einem Vorschlag einer Gruppe hochrangiger israelischer Militärs, der auf einem früheren Vorschlag des pensionierten israelischen Generals Giora Eiland basiert und darauf abzielt, den Norden des Gazastreifens durch Aushungern und Bombardierung zu entvölkern. Gemäß dem Plan sollen diejenigen, die im nördlichen Gazastreifen bleiben, als feindliche Kämpfer betrachtet und anschließend eliminiert werden. Die Associated Press berichtete, dass Premierminister Benjamin Netanjahu den israelischen Gesetzgebern bereits Wochen vor der Invasion mitgeteilt habe, dass er die Umsetzung des Plans in Betracht ziehe.

Schätzungen offizieller palästinensischer Quellen zufolge leben in diesen Gebieten 200.000 Menschen. Diejenigen, die sich seit Beginn des Krieges vor einem Jahr weigerten, die Stadt zu verlassen, leben in der Nähe der ausgebombten Überreste ihrer Häuser oder in Notunterkünften. Jabalia und das Flüchtlingslager Jabalia, historisch gesehen eine Hochburg der Hamas, sind am stärksten betroffen. Nun ist die israelische Armee entschlossen, die Bewohner ein für alle Mal zu vertreiben.

Eine Vernichtungskampagne

Hamida Maqat steht im Ahli Arab Hospital in Gaza City, umgeben von ihren Familienmitgliedern, die die andauernden Massaker in Jabalia überlebt haben. Die israelische Armee bombardierte am 20. Oktober ihr Haus im Jabalia-Flüchtlingslager und tötete ihren Ehemann, ihren Sohn, ihren Bruder und ihren Neffen. Sie und eine Handvoll anderer Familienmitglieder überlebten und wurden ins Ahli Hospital gebracht.

Hamida zeigt auf ihre Familienmitglieder im Krankenhaus, von denen einige schwere Verbrennungen erlitten haben und im Krankenhaus behandelt werden; andere wurden durch Granatsplitter verletzt, und ihr anderer Sohn wurde am Kopf verwundet und fiel ins Koma. Sie wissen nicht, ob er wieder aufwachen wird oder nicht.

„Was im Norden von Gaza passiert, ist Vernichtung“, sagte Maqat gegenüber Mondoweiss. “Die Bombardierung hört keine Sekunde auf. Alles am Boden wird bombardiert. Mein Bruder war gerade dabei, den Brunnen in seinem Haus zu reinigen, als die Flugzeuge ihn bombardierten. Er wurde zusammen mit seiner Frau, seinen Kindern und seinen Enkelkindern getötet. Mehr als 16 Personen befanden sich im Haus, und niemand konnte sie erreichen.“

„Es ist eine echte Ausrottung. Sie sind wie kein anderer als Hitler.“ Hamida Maqat, Überlebende aus Dschabalija

„Sie vertreiben uns gewaltsam von unserem Land und aus unseren Häusern“, fuhr sie fort. “Sie töten diejenigen, die noch dort sind, auf die schrecklichste Art und Weise. Sie berauben uns des Wassers, der Medikamente und der Lebensmittel. Sie hindern Rettungsteams daran, zu den Verwundeten zu gelangen. Es ist eine tatsächliche Ausrottung. Sie sind wie kein anderer als Hitler.“

Die israelische Armee hat weiterhin Zivilisten und Vertriebenenlager im nördlichen Gazastreifen ins Visier genommen, Krankenhäuser bombardiert und medizinisches Personal und Patienten zum Verlassen des Gebiets aufgefordert, während sie Fahrzeuge des Zivilschutzes bombardierte. Einer der Orte, an denen die Armee im Norden des Gazastreifens Zivilisten zusammenbringt, ist das Gebiet Sheikh Zayed, wo sie laut lokalen Berichten Verhöre, Verhaftungen und Hinrichtungen durchführt.

Innerhalb von zwanzig Tagen nach Beginn der Militäroperation in Jabalia und den nördlichen Gebieten meldete das Gesundheitsministerium im Gazastreifen, dass bisher 820 Menschen getötet wurden, zusätzlich zu vielen anderen, die noch unter den Trümmern begraben sind.

Der Zivilschutz erklärte, dass im nördlichen Gazastreifen ein gefährlicher Präzedenzfall geschaffen wird, indem die Armee nun Rettungsteams anweist, ihre Posten zu verlassen.

„Bei einem gefährlichen Vorfall, bei dem der nördliche Gazastreifen von humanitären Diensten befreit werden sollte, wurden unsere Teams im nördlichen Gouvernement direktem israelischem Beschuss ausgesetzt“, heißt es in der Erklärung. “Israelische Drohnen forderten unsere Teams auf, alle Fahrzeuge des Zivilschutzes zu verlassen und sich in das Gebiet Sheikh Zayed zu begeben, wo die Vertriebenen belagert und festgehalten werden.“

Zivilisten mit weißen Fahnen werden niedergeschossen

Augenzeugenberichte aus Jabalia deuten darauf hin, dass die israelische Armee bei der andauernden Belagerung des Gebiets die meisten Menschen auf Sicht tötet. Selbst zivile Familien, die zu Beginn der Invasion überrascht wurden und weiße Fahnen hissten, um zu evakuieren, wurden von Quadrocopter-Drohnen niedergeschossen.

Nachdem die Armee das Gebiet durchsucht hatte, schickte sie ihre mit Lautsprechern ausgestatteten Drohnen los, um die Bewohner aufzufordern, ihre Häuser zu verlassen und den von der Armee festgelegten Anweisungen zu folgen, die sie aus Jabalia heraus und in Richtung Süden führen.

Die Mehrheit derer, die seit mehr als einem Jahr im nördlichen Gazastreifen ausgeharrt haben, sagt, dass das, was im nördlichen Gazastreifen geschieht, auch im Süden geschieht und dass es nirgendwo sicher ist.

„Nach der Belagerung der Abu-Houssein-Schule, wo wir im Jabalia-Flüchtlingslager Zuflucht gesucht hatten, begann die Armee aus allen Richtungen mit Drohnen auf uns zu schießen und Granaten um uns herum abzufeuern, sodass wir gezwungen waren, zu fliehen“, berichtete Yousef Saudi, ein Bewohner des Jabalia-Lagers, Mondoweiss. “Es lag nicht in unserer Hand; wir wären alle gestorben.“

„Wir wollen unsere Häuser und unser Land nicht verlassen, aber wir wollen auch nicht, dass unsere Kinder und Familien sterben. Wir wollen dem Tod entkommen“, fügte er hinzu.

Es gibt auch Berichte aus der Region, dass die israelische Armee ferngesteuerte, mit Sprengfallen versehene Truppentransporter in Gebiete geschickt hat, in denen sich Zivilisten geweigert haben, das Gebiet zu verlassen, und sie mitten in Wohngebieten zur Explosion gebracht hat. Diese Strategie soll in mehreren Gebieten wiederholt worden sein.

Trennung von Müttern und Kindern

Viele der Bewohner, die es schafften, vor der Invasion zu fliehen, gingen nicht in Richtung Süden, sondern in Richtung Beit Lahia, das im Norden an Dschabalija grenzt. Diejenigen, die nicht evakuieren konnten, wurden von der israelischen Armee in verschiedenen Gebieten wie Sheikh Zayed und al-Joura zusammengetrieben, wo Frauen von Männern und Kindern getrennt wurden. Augenzeugen berichten von schrecklichen Erlebnissen, bei denen Familien gewaltsam voneinander getrennt wurden, wobei die Männer verhaftet und zu Ermittlungen an unbekannte Orte gebracht wurden und Mütter von ihren Kindern getrennt wurden.

„Wir befanden uns in der Abu-Hussein-Schule in Dschabalija, als die Armee die Schule stürmte und uns mit vorgehaltener Waffe hinausdrängte“, berichtete Yousef al-Saudi gegenüber Mondoweiss. “Die Armee versammelte uns alle auf dem Schulhof. Unsere Liebsten und Verwandten lagen auf dem Boden und bluteten aufgrund der Beschießung, und die Armee ließ niemanden zu ihnen gehen, um sie zu retten.“

Nachdem die Armee die Familien versammelt hatte, wurden sie aus dem Inneren der Schule an einen anderen Ort geführt, und hier wurden die Menschenmengen getrennt – Kinder an einem Ort, Männer an einem anderen und Frauen an einem weiteren. Mütter sahen ihre Kinder auf dem Boden liegen und schrien, ohne sie erreichen zu können, da jede der Mütter, die versuchte, sich zu bewegen, entweder direkt von den Soldaten oder von Quadcopter-Drohnen, die über ihnen schwebten, erschossen wurde.

„Sie befahlen uns allen, in diese großen Gräben zu steigen“ Yousef al-Saudi, Einwohner von Dschabalija

„Nachdem sie uns voneinander getrennt hatten, befahlen sie uns, in diese großen Gräben zu steigen. Die Männer wurden in ein Loch gesteckt, die Frauen in ein anderes, und die Kinder ließen sie auf dem Boden zurück“, sagte al-Saudi. “Nachdem sie uns hineingezwungen hatten, begannen die israelischen Panzer und Fahrzeuge, die Gräben zu umkreisen, wodurch riesige Staubwolken entstanden und Sand überall herumflog. Wir dachten, wir würden unsere letzten Atemzüge machen, und wir dachten, die Bulldozer würden uns lebendig in diesen Gräben begraben. Dutzende von uns sprachen alle die Schahada und dachten, dass dies unsere letzten Momente wären.“

„Nach Stunden begann die Armee, uns einen nach dem anderen aus den Löchern zu holen“, fuhr er fort. “Die Soldaten zeigten von oben auf uns und befahlen uns, uns zu bewegen. Nachdem sie uns verhört hatten, befahlen sie uns, nach Süden zu gehen, während sie Dutzende von Männern verhafteten.“

Was die Frauen und Kinder betraf, so ließen die Soldaten die Frauen einzeln aus dem Graben klettern, befahlen ihnen, ein Kind vom Boden aufzuheben, und forderten sie auf, auf einer vorgegebenen Route nach Süden zu gehen. Die Frauen wurden gezwungen, auf Befehl der Armee fremde Kinder aufzuheben, und mussten weiter marschieren, wobei sie ihre eigenen Kinder zurückließen und hofften, dass eine andere Frau sie aufheben würde.

„Wir haben sie in blutbefleckter Kleidung begraben.“

Ein Mann mit schweren Wunden am Hals und an einem Auge liegt auf einem Bett im al-Ahli Arab Hospital.

„Ausrottung … Ausrottung. Das ist Ausrottung“, sagte er zu Mondoweiss. “Sie töten uns auf jede erdenkliche Weise. Sie begraben uns lebendig. Sie überfahren Männer, Frauen und Kinder mit Panzern und Bulldozern. Sie wollen, dass wir unser Land verlassen, aber unsere Seelen werden gehen, bevor wir unser Land verlassen. Wir werden standhaft bleiben, bis zum Tod.“

Der junge Mann konnte nichts mehr sagen.

Nevin al-Dawasah, eine Sanitäterin, die während der Militäroperation im Flüchtlingslager Jabalia in den Vertriebenenlagern arbeitete, sagte, dass die Verletzungen, die sie sah, „erschreckend“ waren.

Al-Dawasah berichtete Mondoweiss, dass die Armee diese Lager absichtlich ins Visier nahm. Zuerst schickten sie Drohnen, um das Gelände zu filmen, dann wurde das Gebiet beschossen.

„Wir hatten jede Stunde mit Dutzenden von Verletzten zu tun, und Dutzende von Märtyrern starben vor unseren Augen, weil es keine sichere Möglichkeit gab, die Verletzten in ein Krankenhaus zu bringen“, sagte sie. “Die Zivilschutzteams teilten uns mit, dass sie uns in den Vertriebenenlagern, die mit den Vereinten Nationen im Jabalia-Flüchtlingslager verbunden sind, nicht erreichen konnten.“

„Aufgrund der fehlenden Ressourcen in Jabalia konnten wir keine Leichentücher für die Märtyrer finden. Wir wickelten sie in Decken und Plastikplanen ein und manchmal begruben wir sie in ihren blutbefleckten Kleidern“, sagte sie.

Jaber Abu Laila, 55, sitzt im Ahli-Krankenhaus neben seinem einzigen überlebenden Sohn, der durch die Beschießung in Beit Lahia querschnittsgelähmt ist. Abu Laila hat außerdem drei weitere Söhne verloren, die er tot und übereinandergestapelt in Beit Lahia fand.

„Ich habe meine Söhne in meinen Händen getragen und sie begraben. Ich hatte das Gefühl, mit jedem von ihnen auch mich selbst zu begraben.“ Jaber Abu Laila, Einwohner von Beit Lahia

„Ich erfuhr, dass meine drei Söhne getötet worden waren und mein letzter Sohn gelähmt war. Ich trug meine Söhne in meinen Händen und begrub sie. Ich hatte das Gefühl, mit jedem von ihnen auch mich selbst zu begraben“, sagte Abu Laila gegenüber Mondoweiss.

Er betont, dass seine Familie ausschließlich aus Zivilisten besteht, die keinerlei Verbindung zu einer Organisation oder militärischen Aktion haben, und dass er für nichts, was geschieht, verantwortlich ist.

„Meine Söhne sind gestorben, und die Mehrheit der Menschen ist gestorben. Niemand kümmert sich um unseren Tod. Niemand kümmert sich darum, diesen Völkermord zu beenden. Was ist unsere Schuld?“, fragte Abu Laila.

Muhammad al-Sharif hat zu diesem Bericht beigetragen.