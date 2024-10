Vergessen Sie Gaza und die Ukraine, der sich zusammenbrauende Krieg in Ostasien wird wichtiger sein

Von Richard Javad Heydarian

Die USA, China und Russland lassen in ostasiatischen Gewässern militärische Muskeln spielen und drohen mit einem Großmachtkonflikt, der die Welt wirklich erschüttern wird

MANILA – Alle großen Weltmächte lassen in ostasiatischen Gewässern die Muskeln spielen. In den letzten Tagen führten die USA, China und sogar Russland große Manöver im Westpazifik und in Südostasien durch. Während sich die Aufmerksamkeit der Welt auf die Gefahr eines großen Flächenbrandes im Nahen Osten richtet, schlafwandeln die Großmächte auf einen Konflikt in Asien zu.

Letzte Woche führten der US-amerikanische Zerstörer USS Dewey (DDG-105) und die Fregatte HMAS Stuart (FFH153) der Royal Australian Navy bilaterale Operationen in der Straße von Malakka durch, eine Demonstration gemeinsamer Stärke an einem entscheidenden Nadelöhr der Seefahrt. Chinas Marine der Volksbefreiungsarmee reagierte darauf mit dem Einsatz ihrer Überwachungsschiffe der Dongdiao-Klasse im Ost- und Südchinesischen Meer.

Über die Marineeinsätze hinaus haben Washington und Peking auch ihre militärische Präsenz in der Region verstärkt. Die USA werden das Typhon-Raketensystem nach seiner umstrittenen Stationierung vor den jährlichen Balikatan-Übungen Anfang dieses Jahres wahrscheinlich auf absehbare Zeit auf den Philippinen belassen.

Ein hochrangiger US-General lobte diesen Schritt öffentlich als „unglaublich wichtig“ für die amerikanische Regionalstrategie, nämlich das Ziel der Biden-Regierung, im westlichen Pazifik einen Bogen aus Militärbündnissen und Raketenabwehrsystemen zu errichten, um einem möglichen direkten Konflikt mit China vorzubeugen.

Peking seinerseits baut in angrenzenden Gewässern ein eigenes Netzwerk von Tarnkappen-Radarsystemen auf, um im Falle eines Falles der amerikanischen Luftüberlegenheit entgegenzuwirken.

Nach ihrer Fertigstellung werden die neuen Anlagen „Chinas Fähigkeiten zur Signalabwehr und elektronischen Kriegsführung im gesamten umstrittenen Paracel-Inselarchipel erheblich verbessern und zu einem umfassenderen Überwachungsnetzwerk beitragen, das einen Großteil des Südchinesischen Meeres abdeckt“, heißt es in einem Bericht des britischen Think Tanks Chatham House.

Obwohl Russland sich auf die Ukraine konzentriert, hat es auch seine Seemacht demonstriert und seine Militärdiplomatie durch Manöver in Myanmar und erstmals auch in Indonesien verstärkt, wo der neu ins Amt eingeführte Präsident Prabowo Subianto voraussichtlich eine proaktivere und stärker ausgerichtete Außenpolitik verfolgen wird.

Um seine wachsende Entschlossenheit zu unterstreichen, hat der größte Staat Südostasiens kürzlich auch ein Schiff der chinesischen Küstenwache vertrieben, das in die ausschließliche Wirtschaftszone Indonesiens in der sogenannten Nord-Natuna-See eingedrungen war.

Unterdessen verdoppelt auch Vietnam nach einigen Jahren relativ ruhiger Beziehungen zu seinem nördlichen Nachbarn seine militärische Präsenz in den umstrittenen Gewässern.

Um sich auf einen möglichen Konflikt mit China in angrenzenden Gewässern vorzubereiten, erweitert der südostasiatische Riese sein weitläufiges Netz an Militäreinrichtungen im Südchinesischen Meer um 1,5 Kilometer, wo er bis zu 27 Landmerkmale kontrolliert.

Jahrzehnte des schnellen Wirtschaftswachstums und des expandierenden Handels haben in den letzten 25 Jahren von größeren Konflikten in Asien abgehalten. Das letzte Mal, dass es zu einem bewaffneten Konflikt zwischen zwei Staaten der Region kam, waren die blutigen Gefechte zwischen vietnamesischen und chinesischen Truppen im Jahr 1988 um das umstrittene Johnson South Reef im Südchinesischen Meer.

In den darauffolgenden drei Jahrzehnten gelang es China jedoch, in der gesamten Region ein ausgedehntes Netzwerk an Einfluss und Handel aufzubauen und gleichzeitig seine wirtschaftliche Verflechtung mit den USA und seinen wichtigsten asiatischen Verbündeten Japan, Australien und Südkorea erheblich zu vertiefen.

Heute ist Südostasien das größte Exportziel für chinesische Produkte, während China in weiten Teilen der Region ein wichtiger Investor und Technologiegeber ist. Der bilaterale Handel zwischen Peking und den wichtigsten westlichen Volkswirtschaften beläuft sich ebenfalls auf mehrere Billionen Dollar pro Jahr, was die Tiefe der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen allen wichtigen Akteuren im Indopazifik unterstreicht.

In den letzten drei Jahrzehnten haben sich fast alle Staaten der Region, unabhängig von ihrem politischen System, auf die wirtschaftliche Leistung verlassen, um ihre Legitimität in der Öffentlichkeit zu sichern. Doch der rasante Aufstieg Chinas, die innen- und außenpolitischen Probleme Amerikas und die verschärften Streitigkeiten im Westpazifik haben eine geopolitische Situation von beispiellosem Ausmaß geschaffen, an der mehrere Großmächte und die größten und dynamischsten Volkswirtschaften der Welt beteiligt sind.

Die Biden-Regierung setzt auf eine Strategie der „integrierten Abschreckung“, die darauf abzielt, ihr umfangreiches Netzwerk an Allianzen in der Region zu nutzen, um Chinas Selbstbewusstsein einzuschränken. Dementsprechend hat sie auch gemeinsame Übungen mit wichtigen regionalen Verbündeten wie Australien ausgeweitet.

„Jedes Mal, wenn wir zusammenarbeiten, stärken wir unsere Fähigkeiten und unser gemeinsames Engagement für einen freien und offenen Indo-Pazifik“, sagte US-Vizeadmiral Fred Kacher, Kommandeur der 7. US-Flotte, in einer Erklärung nach den jüngsten US-australischen Manövern, die von der Taiwanstraße bis zur Straße von Malakka reichten. ‚Diese Übung baut weiter auf unserer bestehenden Interoperabilität und gemeinsamen Einsatzbereitschaft mit der Royal Australian Navy auf‘, fügte er hinzu.

Für China sind diese Übungen jedoch sowohl provokativ als auch ein Anstoß, die eigene Militärpräsenz in umstrittenen Gebieten weiter auszubauen. Das Überwachungsschiff der Dongdiao-Klasse der Volksbefreiungsarmee, die Tianshuxing (795), wurde letzte Woche nur 62 Meilen westlich der japanischen Insel Amami Oshima gesichtet, bevor es in Richtung Philippinisches Meer im Westpazifik aufbrach.

Die chinesische Liaoning-Carrier-Strike-Gruppe soll unterdessen durch die Taiwanstraße nach Norden gefahren sein.

China bereitet sich auch auf die High-Tech-Kriegsführung vor, indem es seine Kapazitäten für den elektronischen Krieg stärkt. Laut dem Chatham-House-Bericht baut China neue Stealth-Penetrating-Radarsysteme auf der Grundlage von Satellitenbildern, die eine charakteristische sechseckige Gruppierung von SIAR-Stangen (synthetisches Impuls- und Aperturradar), einen Kontrollturm und mehrere mobile Raketenabschussrampen auf der Triton-Insel im umstrittenen Paracel-Inselarchipel zeigen

Laut dem Chatham-House-Bericht „wird das Radar auf Triton nach seiner Fertigstellung vermutlich Teil eines größeren Netzwerks von mindestens drei sich überlappenden Gegen-Stealth-Radaren sein, die in den letzten zehn Jahren in chinesischen Stützpunkten im Südchinesischen Meer errichtet wurden.“

China scheint auf die zunehmende Stationierung amerikanischer Tarnkappenflugzeuge in der Region zu reagieren, darunter Tarnkappenbomber vom Typ F-22 Raptor, Tarnkappenbomber vom Typ B-2 Spirit und Tarnkappenbomber vom Typ F-35.

Anfang dieses Jahres entsandte die US-Luftwaffe ganze 186 F-22, um an Australiens großem internationalen Luftkampftraining Pitch Black teilzunehmen. Amerikanische Tarnkappenbomber – sowohl F-22 als auch F-35 – waren auch in Singapur, Indonesien (Bali), Brunei, Thailand und auf den Philippinen zu Gast.

Der Kommandeur der US-Pazifikluftstreitkräfte, Kevin Schneider, sagte, die zunehmende Präsenz der Kampfflugzeuge im Südchinesischen Meer sei ein Zeichen für das „wachsende Verständnis und Bewusstsein für die Bedrohung durch Peking, das illegale, erpresserische, aggressive und betrügerische Aktivitäten verübt“.

Er behauptete, es gebe einen „größeren Wunsch [unserer regionalen Partner], mehr zu tun, und die Bereitschaft, uns den Transit von Flugzeugen durch ihre Standorte zu gestatten, sowie die Bereitschaft, Übungen auszuweiten, um sie vielleicht realistischer für die Bedrohungsumgebungen zu gestalten, mit denen wir konfrontiert sind“.

Unterdessen führte eine aus Korvetten bestehende Einsatzgruppe der russischen Marine, bestehend aus den Korvetten RFS Hero der Russischen Föderation Aldar Tsydenzhapov (339), RFS Rezkiy (343) und RFS Gromkiy (335), kürzlich gemeinsame Übungen mit ihren myanmarischen Kollegen im Indischen Ozean durch.

„Das Hauptziel der Übung besteht darin, die Zusammenarbeit der Seestreitkräfte zwischen den Ländern umfassend zu entwickeln und zu stärken, globalen Bedrohungen gemeinsam entgegenzuwirken und die Sicherheit der zivilen Schifffahrt im asiatisch-pazifischen Raum zu gewährleisten“, erklärte Russland in einer gemeinsamen Stellungnahme.

In den kommenden Wochen wird sich das Kontingent der russischen Marine mit indonesischen Kollegen in Surabaya, Java, zu den Orruda 2024-Übungen treffen. Unter der neu eingesetzten Regierung von Prabowo wird erwartet, dass Indonesien eine durchsetzungsfähige und multi-aligierte Außenpolitik im indischen Stil gegenüber allen Großmächten verfolgen wird.

„Die China Coast Guard-5402 (CCG-5402) ist am Freitag wieder in den Zuständigkeitsbereich Indonesiens eingetreten“, teilte die indonesische Agentur für maritime Sicherheit in einer am 26. Oktober veröffentlichten Erklärung mit, nachdem sie ein Schiff der chinesischen Küstenwache abgewehrt hatte, das in indonesische Gewässer am südlichen Rand des Südchinesischen Meeres eingedrungen war.

„Indonesien hat das souveräne Recht, die natürlichen Ressourcen in diesem Gebiet zu erforschen, und das darf von keinem Land gestört werden“, so die indonesische Seefahrtsbehörde in einer Erklärung.

Auch vom Nachbarland Vietnam wird erwartet, dass es angesichts der anhaltenden Streitigkeiten mit China in umstrittenen Gewässern eine zunehmend selbstbewusstere Haltung einnimmt. Im vergangenen Monat wurden mehrere vietnamesische Fischer schwer geschlagen und verletzt, nachdem sie von chinesischen Behörden auf den umstrittenen Paracel-Inseln festgenommen worden waren.

Vietnam verurteilte China und „forderte Peking auf, seine Souveränität über die Paracel-Inseln zu respektieren, eine Untersuchung einzuleiten und Vietnam Informationen über den Angriff zur Verfügung zu stellen.“ Vietnam beschränkt sich nicht nur auf diplomatische Proteste, sondern bereitet sich auch still und leise auf militärische Eventualitäten vor, indem es im umstrittenen Südchinesischen Meer eine Landebahn baut, die die größte des Landes werden könnte.

Seit 2021 hat Vietnam seine Militärpräsenz auf dem Barque-Canada-Riff drastisch verstärkt. Dort könnte in den kommenden Jahren im Zuge des raschen Wiederaufbaus bald eine moderne Landebahn entstehen, die bis zu drei Kilometer lang sein könnte.

„Die neue Landebahn wird die Seepatrouillenkapazitäten Vietnams erheblich erweitern, da die bestehende Landebahn auf Spratly Island für größere Flugzeuge zu kurz ist“, sagte Gregory Poling, Direktor der Asia Maritime Transparency Initiative am in Washington ansässigen Think Tank Center for Strategic and International Studies, gegenüber den Medien.