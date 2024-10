Aufgedeckt: Die israelischen Spione, die Amerikas Nachrichten schreiben

Von Alan Macleod

„Ein Jahr nach den Anschlägen vom 7. Oktober befindet sich Netanjahu auf einer Glückssträhne“. So lautet der Titel eines kürzlich erschienenen Axios-Artikels, in dem der israelische Premierminister auf einer unschlagbaren Welle von Erfolgen reitet. Zu diesen atemberaubenden militärischen „Erfolgen“, so der Autor Barak Ravid, gehören die Bombardierung des Jemen, die Ermordung von Hamas-Chef Ismail Haniyeh und Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah sowie der Pager-Angriff auf den Libanon.

Derselbe Autor ging kürzlich wegen eines Artikels viral, in dem er behauptete, dass die israelischen Angriffe gegen die Hisbollah „nicht auf einen Krieg abzielen, sondern ein Versuch sind, ‚Deeskalation durch Eskalation‘ zu erreichen.“ In den sozialen Medien wurde Ravid für diese bizarre, orwellsche Argumentation verspottet. Was aber fast alle übersehen haben, ist, dass Barak Ravid ein israelischer Spion ist – oder zumindest war er das bis vor kurzem. Ravid ist ein ehemaliger Analytiker der israelischen Spionageagentur Unit 8200 und war noch im vergangenen Jahr Reservist der israelischen Verteidigungskräfte.

Die Einheit 8200 ist die größte und vielleicht umstrittenste Spionageorganisation Israels. Sie war für viele hochkarätige Spionage- und Terroroperationen verantwortlich, darunter auch für den jüngsten Pager-Angriff, bei dem Tausende libanesischer Zivilisten verletzt wurden. Wie diese Untersuchung zeigen wird, ist Ravid bei weitem nicht der einzige israelische Ex-Spion, der in den wichtigsten US-Medien arbeitet und hart daran arbeitet, westliche Unterstützung für die Aktionen seines Landes zu erzeugen.

Insider des Weißen Hauses

Ravid ist schnell zu einer der einflussreichsten Personen im Pressekorps des Capitol Hill geworden. Im April wurde er mit dem angesehenen White House Press Correspondents‘ Award „für insgesamt hervorragende Berichterstattung über das Weiße Haus“ ausgezeichnet – eine der höchsten Auszeichnungen im amerikanischen Journalismus. Die Preisrichter waren beeindruckt von seinen „tiefgehenden, fast intimen Quellenangaben in den USA und im Ausland“ und wählten sechs Artikel als beispielhafte journalistische Arbeiten aus.

Die meisten dieser Geschichten bestanden einfach darin, anonyme Quellen aus dem Weißen Haus oder der israelischen Regierung abzudrucken, sie gut aussehen zu lassen und Präsident Biden von den Schrecken des israelischen Angriffs auf Palästina zu distanzieren. Somit gab es praktisch keinen Unterschied zwischen diesen Geschichten und den Pressemitteilungen des Weißen Hauses. Eine von den Richtern ausgewählte Geschichte trug zum Beispiel den Titel „Scoop: Biden sagt Bibi, dass eine dreitägige Kampfpause zur Freilassung einiger Geiseln beitragen könnte“, und stellte den 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten als engagierten Menschenfreund dar, der das Leid unbedingt lindern will. Ein anderer beschrieb, wie „frustriert“ Biden über Netanjahu und die israelische Regierung sei.

Die Demonstranten hatten die Reporter aufgerufen, die Veranstaltung aus Solidarität mit ihren gefallenen Kollegen im Gazastreifen zu meiden (zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels sind es mindestens 128 Journalisten). Es gab nicht nur keinen Boykott der Veranstaltung, sondern die Organisatoren verliehen ihre höchste Auszeichnung an einen israelischen Geheimdienstmitarbeiter, der sich als Reporter einen Ruf als vielleicht pflichtbewusstester Stenograf der Macht in Washington erworben hat.

Ravid wurde die Auszeichnung persönlich von Präsident Biden überreicht, der ihn wie einen Bruder umarmte. Dass ein bekannter (ehemaliger) israelischer Spion Biden so umarmen konnte, spricht nicht nur Bände über die engen Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Israel, sondern auch über das Ausmaß, in dem die etablierten Medien die Macht zur Rechenschaft ziehen.

It was a moving and special night that I never imagined even in my wildest dreams. It wouldn't have been possible without my editors at @axios who made my stories better, my sources who trusted me, my family that came with me to Washington, and you, the readers. Thank you pic.twitter.com/aMQd2prsam — Barak Ravid (@BarakRavid) April 28, 2024

Übersetzung von „X“: Es war ein bewegender und besonderer Abend, den ich mir nicht einmal in meinen kühnsten Träumen vorstellen konnte. Das wäre nicht möglich gewesen ohne meine Redakteure bei @axios die meine Geschichten besser gemacht haben, meine Quellen, die mir vertraut haben, meine Familie, die mit mir nach Washington gekommen ist, und Sie, die Leser. Ich danke Ihnen

Ravid hat sich einen Namen gemacht, indem er unkritisch schmeichelhafte Informationen abdruckt, die ihm entweder von der US-amerikanischen oder der israelischen Regierung gegeben wurden, und diese als „Scoop“ ausgibt. Im April schrieb er, dass „Präsident Biden dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu in ihrem Telefonat am Donnerstag ein Ultimatum gestellt hat: Wenn Israel seinen Kurs im Gazastreifen nicht ändert, werden wir nicht in der Lage sein, Sie zu unterstützen“, und dass er ‚seinen stärksten Vorstoß für ein Ende der Kämpfe im Gazastreifen in sechs Kriegsmonaten machte und zum ersten Mal warnte, dass die US-Politik in Bezug auf den Krieg von Israels Einhaltung seiner Forderungen abhängen wird‘, zu denen ‚ein sofortiger Waffenstillstand‘ gehört. Im Juli wiederholte er anonyme Quellen, die ihm sagten, Netanjahu und Israel strebten „eine diplomatische Lösung“ an – eine weitere höchst zweifelhafte Behauptung.

Andere Artikel von Ravid, die dem gleichen Muster folgen, sind unter anderem:

Diese schonungslose Schönfärberei der Biden-Regierung hat online viel Spott hervorgerufen.

AXIOS EXKLUSIV: Nachdem er Netanjahu Waffen im Wert von Millionen von Dollar verkauft hatte, spielte Biden – laut – Taylor Swifts „Bad Blood“. Jeder konnte es hören‘, sagt eine Biden nahestehende Quelle“, twitterte der X-Nutzer David Grossman. „Ich übergebe weiterhin große Mengen an Geld und Waffen, aber ich schüttle den Kopf, damit jeder weiß, dass ich damit nicht einverstanden bin“, witzelte der Komiker Hussein Kesvani als Antwort auf Ravids jüngsten Artikel, in dem er behauptet, Biden sei der israelischen Regierung gegenüber ‚zunehmend misstrauisch‘ geworden.

Während dieser angeblichen Spaltung zwischen den USA und Israel hat die Regierung Biden weiterhin enthusiastische Unterstützung für israelische Offensiven geäußert, Waffenstillstandsresolutionen und die palästinensische Staatlichkeit in der UNO blockiert und in den letzten 12 Monaten Waffen im Wert von 18 Milliarden Dollar nach Israel geliefert . Unabhängig davon, wie fragwürdig diese Axios-Berichte sind, spielen sie für Washington eine wichtige Rolle, denn sie ermöglichen es der Regierung Biden, sich von dem zu distanzieren, was internationale Gremien als Völkermord bezeichnet haben. Ravids Aufgabe ist es, bei der liberalen Elite, die Axios liest, Zustimmung für die Regierung zu erzeugen, damit sie weiterhin glauben kann, dass die USA ein ehrlicher Makler für den Frieden in Westasien sind und nicht ein wichtiger Handlanger Israels.

Ravid macht keinen Hehl aus seiner offenen Verachtung für die Palästinenser. Im September retweetete er einen Beitrag, in dem es hieß:

„Das ist die Art der PaliNazis… sie kassieren Zugeständnisse, ohne eine Gegenleistung zu erbringen, und verwenden diese Zugeständnisse dann als Grundlage für die nächste Verhandlungsrunde. PaliNazis wissen nicht, wie man die Wahrheit sagt.“

Weniger als eine Woche später verbreitete er die höchst zweifelhafte Behauptung des israelischen Verteidigungsministers Yoav Gallant, die israelischen Streitkräfte hätten ein Bild gefunden, auf dem die Kinder des Anführers der Al-Qassam-Brigaden, Mohammed Sinwar, vor einem riesigen Bild von Flugzeugen, die in das World Trade Center einschlagen, feiern. Gallant erklärte, man habe dieses Bild – mit dem eindeutig versucht wurde, Palästinenser fälschlicherweise mit 9/11 in Verbindung zu bringen – in einem Tunnel gefunden, „in dem sich die Brüder Sinwar wie Ratten versteckt hatten“.

this is amazing. Barak Ravid, who is considered by the Western media class to be the greatest most objective neutral "journalist" on the ongoing Gaza genocide even though he served in Israeli military intelligence and constantly launders Israeli propaganda, is now openly… pic.twitter.com/lYldfmVqaC — ☀️👀 (@zei_squirrel) September 6, 2024

Übersetzung von „X“: Dies ist erstaunlich. Barak Ravid, der von der westlichen Medienklasse als der größte, objektivste und neutralste „Journalist“ über den andauernden Völkermord im Gazastreifen angesehen wird, obwohl er im israelischen Militärgeheimdienst diente und ständig israelische Propaganda wäscht, unterstützt jetzt offen völkermordende Zionisten, die alle Palästinenser als „PaliNazis“ bezeichnen, die „nicht wissen, wie man die Wahrheit sagt“. Derselbe völkermordende zionistische Account, für den Barak Ravid geworben hat, pumpt ständig den verkommensten und geistesgestörten rassistischen Müll über Palästinenser, Araber und Muslime im Allgemeinen heraus. Das ist so, als würde man einen Beitrag eines weißen, rassistischen Nazis fördern, nur dass Barak Ravid dies für einen Account tut, der Palästinenser und Muslime ins Visier nimmt. Anstatt also seine Karriere sofort zu beenden, bleibt er der Liebling der prestigeträchtigen westlichen Medienklasse, deren Propaganda in der NYT, BBC, CNN und dem Guardian veröffentlicht wird.

Eine berüchtigte Spionageabteilung

Die 1952 gegründete Einheit 8200 ist die größte und umstrittenste Abteilung des israelischen Militärs.

Seit dem 7. Oktober 2023 steht die Gruppe, die für verdeckte Operationen, Spionage, Überwachung und Cyberkriegsführung zuständig ist, im Mittelpunkt des Interesses der Weltöffentlichkeit. Sie wird weithin als die Organisation identifiziert, die hinter dem berüchtigten Pager-Angriff auf den Libanon steht, bei dem mindestens neun Menschen starben und etwa 3.000 verletzt wurden. Während viele in Israel (und Ravid selbst) die Operation als Erfolg feierten, wurde sie weltweit als ungeheuerlicher Terrorakt verurteilt, unter anderem vom ehemaligen CIA-Direktor Leon Panetta.

Die Einheit 8200 hat auch eine von künstlicher Intelligenz unterstützte Tötungsliste für den Gazastreifen erstellt, auf der Zehntausende von Personen (darunter auch Frauen und Kinder) zur Ermordung vorgeschlagen werden. Diese Software war der wichtigste Zielmechanismus, den die IDF in den ersten Monaten ihres Angriffs auf den dicht besiedelten Streifen einsetzte.

Die Einheit 8200 wird als Israels Harvard bezeichnet und ist eine der renommiertesten Einrichtungen des Landes. Das Auswahlverfahren ist hart umkämpft; Eltern geben ein Vermögen für den naturwissenschaftlichen und mathematischen Unterricht ihrer Kinder aus, in der Hoffnung, dass sie für den Dienst dort ausgewählt werden, was ihnen eine lukrative Karriere in Israels aufkeimendem Hightech-Sektor ermöglicht.

Sie dient auch als Kernstück des futuristischen repressiven Staatsapparats Israels. Mit Hilfe gigantischer Datenmengen, die über Palästinenser gesammelt werden, indem jede ihrer Bewegungen mit Hilfe von Gesichtserkennungskameras verfolgt wird, die ihre Anrufe, Nachrichten, E-Mails und persönlichen Daten überwachen, hat die Einheit 8200 ein dystopisches Schleppnetz geschaffen, das sie zur Überwachung, Belästigung und Unterdrückung von Palästinensern einsetzt.

Die Einheit 8200 stellt Dossiers über jeden Palästinenser zusammen, einschließlich ihrer Krankengeschichte, ihres Sexuallebens und ihrer Suchhistorie, damit diese Informationen später für Erpressungen verwendet werden können. Wenn eine Person beispielsweise ihren Ehepartner betrügt, dringend eine medizinische Operation benötigt oder heimlich homosexuell ist, kann dies als Druckmittel verwendet werden, um Zivilisten zu Informanten und Spionen für Israel zu machen. Ein ehemaliger Mitarbeiter der Einheit 8200 sagte, dass er als Teil seiner Ausbildung verschiedene arabische Wörter für „schwul“ auswendig lernen musste, um in Gesprächen darauf achten zu können.

Die Mitarbeiter der Einheit 8200 haben einige der weltweit am häufigsten heruntergeladenen Apps und viele der berüchtigtsten Spionageprogramme entwickelt, darunter Pegasus. Pegasus wurde verwendet, um Dutzende von führenden Politikern auf der ganzen Welt zu überwachen, darunter Frankreichs Emmanuel Macron, Südafrikas Cyril Ramaphosa und Pakistans Imran Khan.

Die israelische Regierung genehmigte den Verkauf von Pegasus an die Central Intelligence Agency sowie an einige der autoritärsten Regierungen der Welt. Dazu gehörte auch Saudi-Arabien, das die Software nutzte, um den Journalisten der Washington Post, Jamal Khashoggi, zu überwachen, bevor er von saudischen Agenten in der Türkei ermordet wurde.

Eine kürzlich durchgeführte Untersuchung von MintPress News ergab, dass ein großer Teil des weltweiten VPN-Marktes einem israelischen Unternehmen gehört, das von einem Absolventen von Unit 8200 geleitet und mitbegründet wurde.

Im Jahr 2014 erklärten 43 Reservisten der Einheit 8200 in einer gemeinsamen Erklärung, dass sie nicht mehr bereit seien, in der Einheit zu dienen, da diese unethische Praktiken an den Tag lege und unter anderem keinen Unterschied zwischen normalen palästinensischen Bürgern und Terroristen mache. In dem Schreiben wurde auch festgestellt, dass ihre Informationen an einflussreiche Lokalpolitiker weitergegeben wurden, die sie nach eigenem Gutdünken verwendeten.

Diese öffentliche Erklärung ließ Ravid vor Wut auf seine Mitarbeiter strotzen. Nach dem Skandal trat Ravid im Radio der israelischen Armee auf und griff die Informanten an. Ravid sagte, dass der Widerstand gegen die Besetzung Palästinas gleichbedeutend mit dem Widerstand gegen Israel selbst sei, da die Besetzung ein wesentlicher „Teil“ Israels sei. „Wenn das Problem wirklich die Besatzung ist“, sagte er, “dann sind Ihre Steuern auch ein Problem – sie finanzieren den Soldaten am Checkpoint, das Bildungssystem… und 8200 ist ein toller Spin.“

Lässt man Ravids Kommentare beiseite, stellt sich die Frage: Ist es wirklich akzeptabel, dass Mitglieder einer Gruppe, die darauf ausgelegt ist, ausländische Bevölkerungen zu infiltrieren, zu überwachen und ins Visier zu nehmen, die viele der gefährlichsten und invasivsten Spionagetechnologien der Welt hervorgebracht hat und die weithin hinter ausgeklügelten internationalen Terroranschlägen vermutet wird, die Nachrichten der Amerikaner über Israel und Palästina schreiben? Wie wäre die Reaktion, wenn hochrangige Persönlichkeiten in den US-Medien als Geheimdienstmitarbeiter der Hisbollah, der Hamas oder des russischen F.S.B. entlarvt würden?

Nachrichten über Israel, für Sie von Israel gebracht

Ravid ist jedoch bei weitem nicht der einzige einflussreiche Journalist in Amerika mit engen Verbindungen zum israelischen Staat. Shachar Peled war drei Jahre lang Offizierin in der Einheit 8200 und leitete ein Team von Analysten in den Bereichen Überwachung, Nachrichtendienst und Cyberkriegsführung. Außerdem war sie als Technologieanalystin für den israelischen Geheimdienst Shin Bet tätig. Im Jahr 2017 wurde sie von CNN als Produzentin und Autorin eingestellt und stellte drei Jahre lang Beiträge für die Sendungen von Fareed Zakaria und Christiane Amanpour zusammen. Später stellte Google sie als Senior Media Specialist ein.

Shachar Peled, ehemalige israelische Spionin, arbeitete beim israelischen Nachrichtensender i24, bevor er einen Job bei CNN und später bei Google bekam

Eine weiterere Agentin der Einheit 8200, die später für CNN arbeitete, ist Tal Heinrich. Heinrich verbrachte drei Jahre als Agentin der Einheit 8200. Zwischen 2014 und 2017 war sie als Produzentin vor Ort und in der Nachrichtenredaktion des notorisch israelfreundlichen CNN-Büros in Jerusalem tätig, wo sie zu den wichtigsten Journalisten gehörte, die Amerikas Verständnis der Operation „Protective Edge“ prägten, Israels Bombardierung des Gazastreifens, bei der mehr als 2.000 Menschen getötet und Hunderttausende vertrieben wurden. Heinrich verließ später CNN und ist jetzt offizielle Sprecherin von Premierminister Benjamin Netanjahu.

Die Vorliebe von CNN für die Einstellung israelischer Staatsvertreter hält bis heute an. Tamar Michaelis zum Beispiel arbeitet derzeit für den Sender und produziert einen Großteil seiner Israel/Palästina-Inhalte. Und das, obwohl sie zuvor als offizielle IDF-Sprecherin bei den israelischen Verteidigungsstreitkräften tätig war.

Die New York Times wiederum hat Anat Schwartz eingestellt, einen ehemaligen Offizier des israelischen Geheimdienstes der Luftwaffe, der keinerlei journalistische Erfahrung hat. Schwartz war Mitverfasserin des berüchtigten und inzwischen diskreditierten Enthüllungsberichts „Screams Without Words“, in dem behauptet wurde, dass Hamas-Kämpfer am 7. Oktober systematisch Israelis sexuell vergewaltigten. Die Times-Mitarbeiter selbst empörten sich über den Mangel an Beweisen und Faktenüberprüfung in dem Artikel.

Mehrere Mitarbeiter der New York Times, darunter der Star-Kolumnist David Brooks, haben Kinder, die in den IDF dienen; selbst wenn sie über die Region berichten oder ihre Meinung dazu äußern, hat die Times diese eklatanten Interessenkonflikte ihren Lesern gegenüber nie offengelegt. Ebenso wenig hat sie offengelegt, dass sie für ihren Büroleiter ein Haus in Jerusalem gekauft hat, das 1948 der Familie der palästinensischen Intellektuellen Ghada Karmi gestohlen wurde.

MintPress News interviewte Karmi letztes Jahr zu ihrem neuesten Buch und den israelischen Versuchen, sie zum Schweigen zu bringen. Der ehemalige Autor des New York Times Magazine und derzeitige Chefredakteur von The Atlantic, Jeffrey Goldberg (ein Amerikaner), brach sein Studium an der University of Pennsylvania ab, um während der ersten palästinensischen Intifada (Aufstand) freiwillig als Gefängniswärter der IDF zu arbeiten. In seinen Memoiren enthüllt Goldberg, dass er während seines Dienstes in den IDF half, die Misshandlung palästinensischer Gefangener zu vertuschen.

Auch in Unternehmen der sozialen Medien tummeln sich ehemalige Agenten der Einheit 8200. Eine Studie von MintPress aus dem Jahr 2022 ergab, dass nicht weniger als 99 ehemalige Mitarbeiter der Einheit 8200 für Google arbeiten.

Facebook beschäftigt auch Dutzende ehemaliger Spione der umstrittenen Einheit. Dazu gehört Emi Palmor, die im Aufsichtsgremium von Meta sitzt. Dieses 21-köpfige Gremium entscheidet letztlich über die Ausrichtung von Facebook, Instagram und den anderen Angeboten von Meta und entscheidet darüber, welche Inhalte zugelassen und gefördert und welche unterdrückt werden. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat Meta wegen der systematischen Unterdrückung palästinensischer Stimmen auf ihren Plattformen formell verurteilt und allein im Oktober und November 2023 mehr als 1.000 Fälle offener antipalästinensischer Zensur dokumentiert. Ein Beispiel für diese Voreingenommenheit ist die Tatsache, dass Instagram zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch das Wort „Terrorist“ in die Profile von Nutzern einfügte, die sich als Palästinenser bezeichneten.

Trotz der weit verbreiteten Behauptungen von US-Politikern, TikTok sei eine Brutstätte des antiisraelischen und antisemitischen Rassismus, beschäftigt das Unternehmen auch viele ehemalige Agenten der Einheit 8200 in Schlüsselpositionen. Im Jahr 2021 wurde beispielsweise Asaf Hochman als globaler Leiter für Produktstrategie und Betrieb eingestellt. Bevor er zu TikTok kam, war Hochman über fünf Jahre lang ein israelischer Spion. Er arbeitet jetzt für Meta.

Pro-Israel-Zensur von oben nach unten

Wenn es um den israelischen Angriff auf seine Nachbarn geht, haben die Medien der Konzerne durchweg eine pro-israelische Voreingenommenheit gezeigt. Die New York Times beispielsweise unterlässt es regelmäßig, den Gewalttäter zu benennen, wenn es sich dabei um das israelische Militär handelt, und bezeichnet den Völkermord an rund 750.000 Palästinensern im Jahr 1948 als bloße „Migration“. Eine Untersuchung der Berichterstattung der Zeitung ergab, dass Wörter wie „Gemetzel“, „Massaker“ und „schrecklich“ 22 Mal häufiger vorkommen, wenn es um israelische Todesopfer geht als um palästinensische, obwohl die Zahl der auf beiden Seiten getöteten Menschen sehr unterschiedlich ist.

In einer Geschichte darüber, wie israelische Soldaten mit 335 Kugeln auf ein Auto schossen, in dem sich ein palästinensisches Kind befand, und dann auf die Rettungskräfte schossen, die kamen, um es zu retten, druckte CNN die Schlagzeile „Fünfjähriges palästinensisches Mädchen tot aufgefunden, nachdem es mit toten Verwandten im Auto eingeschlossen war“ – ein Titel, der so interpretiert werden könnte, dass ihr Tod ein tragischer Unfall war.

Diese Art der Berichterstattung geschieht nicht zufällig. Sie kommt sogar direkt von ganz oben. Aus einem durchgesickerten Memo der New York Times vom November geht hervor, dass die Unternehmensleitung ihre Reporter ausdrücklich angewiesen hat, Wörter wie „Völkermord“, „Abschlachten“ und „ethnische Säuberung“ nicht zu verwenden, wenn sie über Israels Aktionen berichten. Die Mitarbeiter der Times dürfen in ihrer Berichterstattung keine Wörter wie „Flüchtlingslager“, „besetztes Gebiet“ oder gar „Palästina“ verwenden, was es fast unmöglich macht, dem Publikum einige der grundlegendsten Fakten zu vermitteln.

Die Mitarbeiter von CNN stehen unter ähnlichem Druck. Im vergangenen Oktober schickte der neue CEO Mark Thompson ein Memo an alle Mitarbeiter, in dem er sie anwies, dafür zu sorgen, dass die Hamas (und nicht Israel) als Verantwortlicher für die Gewalt dargestellt wird, dass sie immer den Begriff „Hamas-kontrolliert“ verwenden müssen, wenn sie über das Gesundheitsministerium im Gazastreifen und die Zahl der Todesopfer unter der Zivilbevölkerung sprechen, und dass sie nicht über den Standpunkt der Hamas berichten dürfen, den der leitende Direktor für Nachrichtenstandards und -praktiken den Mitarbeitern als „nicht berichtenswert“ und als „aufrührerische Rhetorik und Propaganda“ erklärte.

Sowohl die Times als auch CNN haben mehrere Journalisten entlassen, weil sie sich gegen israelische Aktionen oder für die Befreiung der Palästinenser ausgesprochen hatten. Im November wurde Jazmine Hughes von der Times entlassen, nachdem sie einen offenen Brief gegen den Völkermord in Palästina unterzeichnet hatte. Im Jahr zuvor kündigte die Zeitung den Vertrag von Hosam Salem nach einer Druckkampagne der pro-israelischen Gruppe Honest Reporting. Und CNN-Moderator Marc Lamont Hill wurde 2018 abrupt gefeuert, weil er in einer Rede bei den Vereinten Nationen die Befreiung Palästinas gefordert hatte.

Große Organisationen wie Axios, CNN und die New York Times wissen offensichtlich, wen sie einstellen. Es handelt sich um einige der begehrtesten Stellen im Journalismus, und wahrscheinlich bewerben sich Hunderte von Bewerbern auf jede Stelle. Die Tatsache, dass diese Organisationen vor allen anderen israelische Spione auswählen, wirft ernste Fragen über ihre journalistische Glaubwürdigkeit und ihren Zweck auf.

Die Einstellung von Agenten der Einheit 8200 zur Produktion amerikanischer Nachrichten sollte ebenso undenkbar sein wie die Beschäftigung von Hamas- oder Hisbollah-Kämpfern als Reporter. Dennoch werden ehemalige israelische Spione damit betraut, die amerikanische Öffentlichkeit über die laufenden Offensiven ihres Landes gegen Palästina, Libanon, Jemen, Iran und Syrien zu informieren. Was sagt dies über die Glaubwürdigkeit und Voreingenommenheit unserer Medien aus?

Da Israel diesen Krieg ohne amerikanische Hilfe nicht weiterführen könnte, ist der Kampf um die amerikanische Meinung genauso wichtig wie die Aktionen vor Ort. Und während der Propagandakrieg geführt wird, verschwimmen die Grenzen zwischen Journalisten und Kämpfern. Die Tatsache, dass viele der Top-Journalisten, die uns mit Nachrichten über Israel/Palästina versorgen, buchstäblich ehemalige Agenten des israelischen Geheimdienstes sind, unterstreicht dies nur.