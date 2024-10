Wenn Wahl zur Nötigung wird: Die Gefahren der legalisierten Sterbehilfe – Teil 1

Von Conscientious Currency

Teil 1 – Untersuchung, wie Legalisierung zu Zwang und gesellschaftlichem Druck führen könnte, sich für „Sterbehilfe“ zu entscheiden

Der „Gesetzentwurf für unheilbar kranke Erwachsene (End of Life)“ (man beachte die höfliche Bezeichnung für Sterbehilfe) ist ein Gesetzesvorschlag für das Vereinigte Königreich, der es unheilbar kranken Erwachsenen ermöglichen soll, medizinische Hilfe zur Beendigung ihres Lebens anzufordern. Der Gesetzentwurf wurde von der Labour-Abgeordneten Kim Leadbeater als Private Members‘ Bill eingebracht und am Mittwoch, dem 16. Oktober, dem Parlament im Rahmen des Wahlverfahrens vorgelegt. Der nächste Schritt für diesen Gesetzentwurf ist die zweite Lesung, die für Freitag, den 29. November, geplant ist.

Der Gesetzentwurf zielt darauf ab, eine Gesetzgebung zu implementieren, die es Menschen, die noch sechs Monate oder weniger zu leben haben, erlaubt, „unter strengen Sicherheits- und Schutzvorkehrungen Hilfe bei der Beendigung ihres Lebens zu suchen“. Lassen Sie uns das umformulieren, damit wir alle verstehen, was es bedeutet. Der Gesetzentwurf würde es Menschen erlauben, euthanasiert zu werden. Schlicht und einfach. „Legalisierte Sterbehilfe“ oder „legale Hilfe zur Beendigung des Lebens“ sind nur schöne Umschreibungen für staatlich genehmigte Sterbehilfe. Fakt.

Der Gesetzesentwurf hat zu Recht eine heftige Debatte ausgelöst, da die Meinungen über die ethischen und moralischen Auswirkungen der Sterbehilfe geteilt sind. Die Fragen, die mich derzeit beschäftigen, sind Zwang und Ausweitung, vor allem, weil ich befürchte, dass Sterbehilfe am Ende eher von finanziellen Einsparungen und gesellschaftlichem Druck angetrieben wird, als von „Fürsorge“. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich will damit nicht sagen, dass dies die Gründe sind, warum dieser Gesetzesentwurf jetzt das parlamentarische Verfahren durchläuft. Es wäre seltsam und äußerst dystopisch zu behaupten, dass dieser Gesetzentwurf nur aus ruchlosen Gründen auf dem Tisch liegt, und ich behaupte NICHT, dass sich die Abgeordneten wegen der „Einsparungen“, die Sterbehilfe mit sich bringen könnte, die Hände reiben. Was ich sagen will, ist, dass ich befürchte, dass finanzielle Einsparungen, gesellschaftlicher Druck, Druck auf das Gesundheits- und Pflegewesen sowie eine alternde Bevölkerung und eine stagnierende Geburtenrate irgendwann in der Zukunft zu einer Ausweitung der Sterbehilfe im Vereinigten Königreich führen könnten. Es könnte sogar zu einem subtilen Zwang kommen, sich dem Prozess zu unterziehen. Und ich sage das, weil ich echte Befürchtungen habe, dass Euthanasie uns auf eine schiefe Bahn bringt, insbesondere wenn man sie mit den Ereignissen der letzten fünf Jahre vergleicht.

In den letzten zehn Jahren haben wir erlebt, wie die Verhaltenspsychologie als Instrument gegen die britische Öffentlichkeit eingesetzt wurde, und das war im Jahr 2020 sehr deutlich zu sehen. Nudging ist nichts anderes als widerliche, staatlich gelenkte Propaganda, die darauf abzielt, Verhaltensweisen zu ändern, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Es ist gefährlich und dystopisch, und mehr zu diesem Thema finden Sie in meinem Artikel hier. Angesichts des breiten Einsatzes der Verhaltenspsychologie in den letzten zehn Jahren bin ich sehr besorgt über das Potenzial von Nudging-Techniken, Entscheidungen im Zusammenhang mit Sterbehilfe zu beeinflussen. Stellen Sie sich ein Szenario vor, in dem jemand, der sich deprimiert fühlt, subtil dazu ermutigt wird, sich als Belastung für das System zu betrachten, oder in dem Menschen, die das erwerbsfähige Alter überschritten haben, dazu aufgefordert werden, „Sterbehilfe“ als praktikable Option zu prüfen. Bei unzureichenden Pflegeplätzen und Unterstützung (siehe unten) könnte Sterbehilfe als Lösung für diese Probleme dargestellt werden.

Zunächst als „mitfühlende Entscheidung“ dargestellt, könnte sich das Gespräch dahingehend verschieben, dass der gesellschaftliche Nutzen betont wird – wie Sterbehilfe den Druck auf Palliativdienste und das Gesundheitssystem insgesamt verringern kann. Wenn sich eine solche Erzählung entfaltet, könnte sie sich normalisieren, insbesondere wenn die Aufklärung über die „Vorteile“ der Sterbehilfe schon früh in der Schule beginnt. Was wäre, wenn Sterbehilfe in Zukunft zu einer „Ausstiegsoption“ wird – genauso wie der Ausstieg aus der Organspende? Stellen Sie sich dann vor, dass Ihre Krankenakte mit einem Vermerk versehen wird, wenn Sie sich gegen die Sterbehilfe entscheiden, und dass Sie möglicherweise mit Strafen für den Zugang zur Gesundheitsversorgung rechnen müssen, insbesondere wenn Sie älter werden. Solche Szenarien würden dazu führen, dass die Gesellschaft Sterbehilfe als Standardoption akzeptiert und diejenigen, die sich dagegen wehren, ausgegrenzt werden. Diejenigen, die Sterbehilfe ablehnen, könnten als egoistisch oder verantwortungslos abgestempelt werden und mit sozialer Ächtung und öffentlicher Bloßstellung rechnen müssen. Woran erinnert Sie das im Zusammenhang mit den letzten 5 Jahren?

Euthanasie ist natürlich keine Lösung für wirtschaftliche, soziale und pflegerische Herausforderungen, die eine funktionierende Gesellschaft, die von einem wohlwollenden Staat regiert wird, jemals in Betracht ziehen würde. Leider glaube ich, dass wir weder das eine noch das andere haben. Ich traue den meisten meiner Altersgenossen nicht zu, dass sie funktionierende Mitglieder der Gesellschaft sind, die über relevante Informationen zu den meisten Dingen verfügen, und bin daher nicht davon überzeugt, dass sie in der Lage sein werden, das komplexe Thema Sterbehilfe kritisch zu analysieren oder die Werte und Grundsätze zu wahren, die notwendig sind, um eine Ausweitung der Sterbehilfe über ihren beabsichtigten Rahmen hinaus zu verhindern. Ich blicke auf die letzten fünf Jahre zurück und stelle fest, dass viele meiner Altersgenossen während der „Pandemie“ harte Maßnahmen unterstützten, wie z. B. die Isolierung älterer Menschen bis zum Tod, während sich das Pflegepersonal zu Hause und in Supermärkten frei bewegte – aber sie hielten dies für VERNÜNFTIG UND WISSENSCHAFTLICH. Ich weiß, dass die Unterstützung meiner Altersgenossen für solch lächerliche Maßnahmen darauf zurückzuführen ist, dass sie durch soziale Manipulation dazu gebracht wurden, sich ständig bedroht zu fühlen – sie handelten also aus einem Gefühl der Selbsterhaltung heraus –, aber ich fürchte, ich werde ihnen ihr widerwärtiges Verhalten nie verzeihen, und ich habe meine Lektion daraus gelernt, da einige von ihnen sogar so weit gingen, die Ausgrenzung von Ungeimpften aus dem Gesundheitswesen und Freizeitaktivitäten zu unterstützen.

Verzeihen Sie mir also, wenn ich das Gefühl habe, dass eine solche Gesellschaft sich leicht dazu hinreißen lassen könnte, diejenigen an den Rand zu drängen, die Sterbehilfe nur widerwillig in Betracht ziehen, wenn sie vom Staat und seinem Medienarm dazu gedrängt werden.

Ich traue auch dem Staat selbst nicht – ich habe NULL Vertrauen in diese Institution und halte sie für völlig vereinnahmt und korrupt. Sie hat sich wiederholt durch ihre manipulierten Informationen während „Covid“ als nicht vertrauenswürdig erwiesen, als Todesfälle von Personen mit Vorerkrankungen, die „positiv getestet“ wurden, als „Covid“-Todesfälle eingestuft und der Öffentlichkeit durch Angstbotschaften präsentiert wurden, um sie dazu zu bringen, die „heilige Spritze“ zu nehmen. Vergessen Sie auch nicht die anfängliche Botschaft, dass die Impfung nur für ältere Menschen gedacht sei – Matt Hancock hat diesbezüglich im November 2020 im Parlament gelogen – die Impfung wurde natürlich auf Kinder und sogar Babys ausgeweitet.

Wir haben jetzt auch die endlose Unterstützung des britischen Staates für den Krieg, die menschlichen Kosten dafür und all die damit verbundenen Verbrechen – lesen Sie hier die Vielzahl internationaler Gesetze, die von denselben gebrochen werden – sowie die finanziellen Kosten für die britische Öffentlichkeit insgesamt. Angesichts dieser Dinge hoffe ich, dass Sie meine Skepsis hinsichtlich der Fähigkeit des Staates, ehrliche und sinnvolle Diskussionen über die „Notwendigkeit“ von etwas so Komplexem wie Sterbehilfe zu führen, verstehen. Ich habe leider keinerlei Glauben mehr daran, dass der Staat sich um Menschen kümmert, wenn es nicht um Einnahmen geht, und ich werde nie wieder den Fehler machen zu glauben, dass der Staat die Wahrheit sagt.

Ich bin daher zutiefst besorgt darüber, dass sowohl dem Staat als auch der Gesellschaft insgesamt nichts anderes wichtig ist als die individuelle Selbsterhaltung um jeden Preis. Und als Folge davon bin ich zutiefst besorgt, dass wir nie eine ehrliche Debatte darüber führen werden, warum Sterbehilfe als Option zur Bewältigung der Vielzahl chronischer und schwächender Krankheiten in Betracht gezogen wird, die wir heute in der Gesellschaft haben – nicht nur bei älteren Menschen, sondern auch in der jüngeren Bevölkerung. Eine solche Debatte ist von entscheidender Bedeutung, da sie die Forderung nach Sterbehilfegesetzen verringern und stattdessen eine Bewegung fördern könnte, die sich mit den systemischen Problemen befasst, die zu den aktuellen Gesundheitskrisen beitragen, die wir sehen – einfacher ausgedrückt: Die Menschen wären vielleicht weniger geneigt, über die Beendigung ihres eigenen Lebens nachzudenken, und wären eher motiviert, die schädlichen Substanzen und Praktiken, die ihnen aufgezwungen werden, in Frage zu stellen, wenn wir eine ehrliche Diskussion darüber führen könnten, warum viele Krankheiten auftreten könnten.

Prognosen zufolge werden bis 2048 etwa 130.000 Menschen mehr Palliativpflege benötigen. Es gibt wahrscheinlich viele Gründe dafür, dass der Bedarf an Palliativpflege steigen wird, aber im Mittelpunkt dieser Gründe stehen sicherlich die Schäden, die durch pharmazeutische Produkte, sehr schlechte Lebensmittel und Umweltgifte verursacht werden. Was wird unternommen, um diese Probleme anzugehen und den Menschen zu helfen, gesünder zu werden? Nichts. Experimentelle Medikamente werden schnell in die Arme und Münder der Menschen gegeben. Ultra-verarbeitete Lebensmittel und Junk-Food zum Mitnehmen sind für viele zur Norm geworden. Und Umweltgifte werden weiterhin weltweit eingesetzt, wobei Glyphosat, ein weit verbreitetes Herbizid, Gegenstand zahlreicher Klagen ist, in denen behauptet wird, es verursache Krebs. Dann gibt es noch die Neonicotinoide, eine Klasse von Insektiziden, die mit dem Rückgang der Bienenpopulationen in Verbindung gebracht werden. Einmal im Boden, bleiben Neonicotinoide jahrelang aktiv, wobei Regen- und Bewässerungswasser sie über weite Strecken transportieren und neuen Boden, Pflanzen und Wasservorräte kontaminieren, mit verheerenden Folgen. Und lassen Sie uns gar nicht erst damit anfangen, wie die Großindustrie die Menschen durch Umweltverschmutzung vergiftet hat – man muss sich nur den Fall gegen DuPont und andere wegen der schädlichen Auswirkungen von Perfluoroctansäure (PFOA) ansehen, einer Chemikalie, die bei der Herstellung von Teflon verwendet wird und die Wasserversorgung in West Virginia verseucht hat. PFOA haben in der Tat den Planeten verseucht, und aufgrund der weit verbreiteten Umweltverschmutzung haben wir alle PFOA und andere PFAS (Per- und Polyfluoralkylsubstanzen) in unserem Körper. Diese „Ewig-Chemikalien“ werden nie abgebaut und reichern sich im Laufe der Zeit in der Umwelt und im menschlichen Gewebe an. Studien haben PFAS im Blut eines großen Teils der Bevölkerung nachgewiesen, auch in der Trinkwasserversorgung. „Forever Chemicals“ werden mit verschiedenen Gesundheitsproblemen in Verbindung gebracht, darunter Krebs, Schilddrüsenerkrankungen und Fortpflanzungsprobleme. Sogar die seriöse BBC gibt dies zu.

Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren, die die Gesundheit beeinträchtigen, gibt es auch den erheblichen Stress, unter dem die Menschen aufgrund der Angst leben, die durch die ständigen existenziellen Bedrohungsmeldungen der Medien und des Staates erzeugt wird. Diese Botschaften reichen von der Bedrohung durch den „Klimawandel“, der angeblich die Welt vernichtet, über unsichtbare „Viren“, die anscheinend jederzeit die Hälfte des Planeten töten können, bis hin zur Invasion der ganzen Welt durch Putin und zuletzt der existenziellen Bedrohung durch die nukleare Vernichtung. Es nimmt kein Ende. Was wird unternommen, um diese propagandistische Panikmache zu stoppen? Nichts. Tatsächlich wird ein Großteil der Botschaften von der britischen Regierung durch ihr Team für Verhaltensforschung und gewinnorientierte Unternehmen wie die Nudge Unit unterstützt, die Angst als Taktik nutzen, um Verhaltensweisen zu ändern. Stress ist ein großer Faktor beim Töten – und ein Leben in ständiger Angst verursacht Stress.

Wir haben also eine ungesunde Bevölkerung. Und es wird immer schlimmer. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass ungesunde Bevölkerungen zwei Dinge sind – unproduktiv und teuer.

Betrachten wir unsere kranke und alternde Bevölkerung und die „Kosten“, die dem Staat und seinen Vertretern dadurch entstehen. Die Zahl der neuen Invalidenrenten, die an unter 40-Jährige vergeben wurden, ist zwischen 2019 und 2024 in England und Wales um 150 % gestiegen. Aus dem Artikel: „Eduin Latimer, ein Forschungsökonom am IFS und Autor des Berichts, sagte: “Der jüngste Anstieg der gesundheitsbezogenen Leistungsansprüche bereitet der Regierung finanzielle Kopfschmerzen und ist natürlich ein schlechtes Zeichen für die Gesundheit der Bevölkerung. Zwei einfache Erklärungsansätze – dass dies nur auf die Pandemie oder die Krise der Lebenshaltungskosten zurückzuführen ist – lassen sich nur schwer mit dem Fehlen ähnlicher Trends anderswo vereinbaren. Es ist wahrscheinlich, dass diese Schocks eine Rolle gespielt haben, aber es kann sein, dass sie im Vereinigten Königreich einen überproportionalen Effekt haben – vielleicht aufgrund von Schwierigkeiten beim Zugang zu NHS-Behandlungen oder der relativ niedrigen Grundsicherung bei Arbeitslosigkeit im Vereinigten Königreich. Der entscheidende Punkt ist, dass noch nicht bekannt ist, welche Faktoren diesen Anstieg verursachen. Es muss für die Regierung sicherlich oberste Priorität haben, herauszufinden, was hinter dem jüngsten Anstieg steckt, wenn sie angemessen reagieren will.

Weitere Untersuchungen zeigen, dass die jährlichen Gesamtausgaben für gesundheitsbezogene Leistungen im erwerbsfähigen Alter in den letzten 10 Jahren von 28 Milliarden Pfund auf 43 Milliarden Pfund gestiegen sind und dass „dieser Anstieg sich in den nächsten sechs Jahren voraussichtlich beschleunigen wird, wobei die Gesamtausgaben zwischen 2022-23 und 2028-29 um 48 % (oder 20 Milliarden Pfund) auf 63 Milliarden Pfund steigen werden“.

Das Vereinigte Königreich steht auch aufgrund seiner alternden Bevölkerung und niedrigen Geburtenrate vor großen Herausforderungen. „Zwischen 2015 und 2020, in einem Zeitraum, in dem die Gesamtbevölkerung voraussichtlich um 3 % ansteigen wird, wird die Zahl der über 65-Jährigen voraussichtlich um 12 % (1,1 Millionen), die Zahl der über 85-Jährigen um 18 % (300.000) und die Zahl der Hundertjährigen um 40 % (7.000) steigen.“ Der NHS und der Pflegesektor stehen daher unter enormem Druck, einer steigenden Zahl älterer Menschen Hilfe zu leisten, da die Nachfrage nach Krankenhauseinweisungen und Sozialfürsorgediensten steigt. Da außerdem weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter sind und mehr Menschen in Rente gehen, steigt der Abhängigkeitsquotient, da weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter eine größere ältere Bevölkerung nicht unterstützen können. Dies belastet die öffentlichen Finanzen UND die Renten. Die Kosten der staatlichen Rente im Vereinigten Königreich werden aufgrund der alternden Bevölkerung voraussichtlich erheblich steigen – derzeit kostet die staatliche Rente über 100 Milliarden Pfund pro Jahr und hat sich seit 2000 verdreifacht – und bis 2040 wird es voraussichtlich mehr als 17 Millionen Menschen im Alter von 65 Jahren und darüber geben, was diese Kosten weiter in die Höhe treiben wird. Tatsächlich hat das Institute for Fiscal Studies darauf hingewiesen, dass eine Verschiebung der Erhöhung des gesetzlichen Rentenalters um sieben Jahre (wir alle erhalten unsere gesetzliche Rente erst nach unserem Tod, Leute!) über 60 Milliarden Pfund kosten könnte. Dies verdeutlicht den finanziellen Druck, der von einer alternden Bevölkerung ausgeht. Nimmt man dazu noch eine chronisch kranke Bevölkerung, bei der nicht genügend jüngere Menschen geboren werden, um zu arbeiten oder sich um eine ältere und kranke Generation zu kümmern, dann steht uns schlicht und einfach eine finanzielle und soziale Katastrophe bevor.

Die Legalisierung der Sterbehilfe muss im Kontext all dessen betrachtet werden und wirft die Notwendigkeit einer tiefgreifenden ethischen Debatte über Würde, Wahlmöglichkeiten und die Rolle des Gesundheitswesens und des Staates auf, aber auch die Notwendigkeit einer ehrlichen Diskussion darüber, was Menschen so krank macht. Ich denke, die Gesellschaft ist für eine solche Debatte schlecht gerüstet, weil ein großer Teil von ihr einfach nicht weiß, welche Faktoren dazu beitragen können, dass es Menschen so schlecht geht. Ich glaube auch, dass der Staat in hohem Maße dysfunktional ist – pathologisch dysfunktional – und sich niemals mit diesen Dingen befassen wird, ebenso wenig wie mit den unzähligen moralischen, rechtlichen, ethischen und praktischen Fragen im Zusammenhang mit Sterbehilfe. Ich habe auch kein Vertrauen mehr in Ärzte, dass sie dieses Thema mit irgendjemandem sinnvoll diskutieren, angesichts der fehlenden informierten Zustimmung, die sich bei der weit verbreiteten Verabreichung der mRNA gezeigt hat.

Aber lassen Sie mich eines klarstellen. Ich bin nicht dagegen, dass Menschen ihr Leben selbst beenden, wenn sie dies wünschen. Ich glaube an die persönliche Autonomie und fühle mich in keiner Weise berechtigt, anderen vorzuschreiben, wie sie mit ihrem Körper umgehen sollen, auch wenn ich mit ihrer Entscheidung nicht einverstanden bin. Was ich vehement ablehne, ist die Beteiligung des Staates an diesen Entscheidungen – sei es durch die Gesetzgebung oder auf andere Weise. Wenn jemand beschließt, sein Leben zu beenden, ist das sein Vorrecht. Sie benötigen keine staatliche Genehmigung oder Intervention. Was das Argument betrifft, dass sehr kranke Menschen möglicherweise Hilfe benötigen, um ihr Leben zu beenden, so frage ich mich, warum man warten sollte, bis sie nicht mehr in der Lage sind, selbstständig zu handeln. Meiner bescheidenen Meinung nach ist dies also kein stichhaltiges Argument für die Legalisierung der Sterbehilfe. In solchen Fällen muss man lediglich diejenigen, die diesen Weg in Betracht ziehen, dazu ermutigen, Vorkehrungen für sich selbst zu treffen, solange sie noch dazu in der Lage sind, anstatt den Staat zu bitten, in ihrem Namen per „Gesetz“ einzugreifen.

In meinen 25 Jahren als Jurist habe ich erlebt, wie das Gesetz gegen Menschen eingesetzt wurde, und in den letzten fünf Jahren hat sich die Situation nur noch verschlechtert. Ich bin zutiefst besorgt darüber, dass Sterbehilfegesetze Teil dieses beunruhigenden Trends werden könnten. Angesichts dessen sollten wir einen Moment innehalten und dann unsere Stimme erheben, um zu fordern, dass die zugrunde liegenden Probleme, die zur zunehmenden Verbreitung chronischer Krankheiten beitragen, angegangen werden, anstatt sich für eine einfache Lösung zu entscheiden, die es dem Staat und großen Unternehmen ermöglicht, sich der Verantwortung zu entziehen.

In Teil 2 werde ich die Ausweitung der Sterbehilfe in Kanada und die schrecklichen Folgen dieser Entwicklung beleuchten.