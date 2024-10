Israels Krieg gegen den Journalismus

Chris Hedges

In Israel sind etwa 4.000 ausländische Reporter akkreditiert, die über den Krieg berichten sollen. Sie wohnen in Luxushotels und nehmen an Vorzeigeveranstaltungen teil, die vom israelischen Militär organisiert werden. Gelegentlich dürfen sie unter Aufsicht israelischer Soldaten kurze Blitzbesuche nach Gaza machen, wo ihnen angebliche Waffenlager oder Tunnel gezeigt werden, die laut Militär von der Hamas genutzt werden. Pflichtbewusst nehmen sie an täglichen Pressekonferenzen teil und erhalten inoffizielle Briefings von hochrangigen israelischen Beamten – Informationen, die sich oft als falsch herausstellen. So werden sie zu unwissenden oder manchmal sogar wissenden Propagandisten, zu Stenografen der Architekten von Apartheid und Völkermord, zu Hotelzimmer-Kriegern. Bertolt Brecht nannte sie einst sarkastisch „die Sprecher der Sprecher.“

Und wie viele ausländische Reporter gibt es in Gaza? Keinen einzigen. Die wenigen palästinensischen Journalisten in Gaza, die diese Lücke füllen, riskieren ihr Leben. Sie und ihre Familien werden gezielt angegriffen. Mindestens 128 Journalisten und Medienmitarbeiter in Gaza, im Westjordanland und im Libanon wurden getötet, 69 inhaftiert – laut dem Komitee zum Schutz von Journalisten ist dies die tödlichste Zeit für Journalisten seit Beginn der Datenerhebung im Jahr 1992.

Am Freitag bombardierte Israel ein Gebäude im Südlibanon, in dem sieben Medienorganisationen untergebracht waren. Drei Journalisten wurden getötet, 15 weitere verletzt. Seit dem 7. Oktober wurden elf Journalisten im Libanon getötet. Al Jazeera-Kameramann Fadi al-Wahidi liegt im Koma, nachdem er von einem israelischen Scharfschützen in Gaza angeschossen wurde. Israel verweigert ihm die Genehmigung für eine medizinische Behandlung außerhalb von Gaza. Wie viele andere trug er schützende Kleidung, die ihn als Pressevertreter auswies.

Das israelische Militär hat sechs palästinensische Al Jazeera-Journalisten als „Terroristen“ eingestuft. „Diese sechs Palästinenser gehören zu den letzten Journalisten, die den israelischen Angriff in Gaza überlebt haben“, sagte Francesca Albanese, Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen. „Sie als ‚Terroristen‘ zu brandmarken, klingt wie ein Todesurteil.“

Das Ausmaß und die Brutalität der Angriffe Israels auf die Pressefreiheit sind beispiellos und übersteigen alles, was in den vergangenen Jahrzehnten erlebt wurde, selbst im Vergleich zu den Jugoslawienkriegen oder Konflikten in El Salvador. Anders als in früheren Kriegen werden Journalisten in Gaza gezielt angegriffen.

Israel erhält Rückendeckung von der US-Regierung und verweigert internationalen Journalisten weiterhin die Einreise nach Gaza. Der Völkermord schreitet voran, täglich sterben Hunderte palästinensische Zivilisten. Israel verbreitet weiterhin Narrative über die Hamas, die Palästinenser als „menschliche Schutzschilde“ nutze, oder über „Massenvergewaltigungen“ und „enthauptete Babys“. Wenn sich diese Lügen später als unwahr herausstellen, sind sie bereits aus dem Medienzyklus verschwunden.

Die Unterdrückung und Ermordung von Journalisten hat weitreichende Konsequenzen. Sie schwächt den ohnehin geringen Schutz, den Kriegsreporter haben, und sendet ein gefährliches Signal an jede Regierung, die ihre Verbrechen vertuschen will. Israel entzieht der Pressefreiheit den letzten Schutz.

Kriegführende Regierungen umwerben gezielt jene Reporter, die sie kontrollieren können – Reporter, die bereit sind, „Soldat zu spielen“ und Propaganda zu verbreiten. Diese „domestizierten“ Journalisten dominieren die Kriegsberichterstattung und unterwerfen sich oft der Militärzensur. CNN beispielsweise lässt seine Berichte aus Israel und Palästina vom Jerusalemer Büro überprüfen, das an die Vorgaben des israelischen Militärs gebunden ist.

In einem internen Memo der New York Times werden Journalisten angewiesen, Begriffe wie „Völkermord“ oder „ethnische Säuberung“ zu vermeiden und das Wort „Palästina“ nur selten zu verwenden. Diese Sprachregelungen machen die Medien zu „Gefangenen der Sprache der Macht“, wie Robert Fisk sagte.

Es gibt jedoch auch unabhängige Journalisten, die aufdecken, was die Mächtigen verbergen wollen. Sie riskieren ihr Leben, um die Wahrheit zu sagen. Sie machen die Grausamkeit, Verlogenheit und Kriminalität der Mächtigen öffentlich. Sie decken die Zusammenarbeit der domestizierten Medien auf und werden von den Mächtigen als Feinde betrachtet. Julian Assange beispielsweise wird seit Jahren gnadenlos verfolgt, weil WikiLeaks ein Dokument veröffentlichte, das Journalisten als „Terroristen“ darstellt.

Israel hat die Hamas nicht besiegt, und es wird den Iran nicht besiegen. Aber es muss die eigene Bevölkerung und den Rest der Welt davon überzeugen, dass es auf der Siegerstraße ist. Zensur und das Schweigen über Kriegsverbrechen haben höchste Priorität. Das größte Hindernis für diese „Massenhypnose“ sind die palästinensischen Journalisten in Gaza. Auch deshalb ist ihre Sterberate so hoch.

Es wäre beruhigend, Israel als Sonderfall zu bezeichnen, als eine Nation, die unsere Werte nicht teilt, eine Nation, die wir trotz ihrer Gräueltaten unterstützen. Aber natürlich ist Israel ein Teil von uns.

Wie der Dramatiker Harold Pinter sagte:

Die US-Außenpolitik könnte am besten so definiert werden: Leck mich am Arsch oder ich trete dir in den Kopf. So einfach und grob ist das. Das Interessante daran ist, dass sie so unglaublich erfolgreich ist. Es nutzt die Strukturen der Desinformation, der Rhetorik, der Sprachverzerrung, die sehr überzeugend sind, aber eigentlich ein Lügenpaket sind. Es ist eine sehr erfolgreiche Propaganda. Sie haben das Geld, sie haben die Technologie, sie haben alle Mittel, um damit durchzukommen, und das tun sie auch.

Als Pinter den Nobelpreis für Literatur bekam, sagte er:

Die Verbrechen der Vereinigten Staaten waren systematisch, beständig, bösartig, erbarmungslos, aber nur sehr wenige Menschen haben wirklich darüber gesprochen. Das muss man Amerika lassen. Es hat eine ziemlich klinische Machtmanipulation in der Welt ausgeübt, während es sich als eine Kraft des universellen Guten ausgab. Das ist eine brillante, sogar lustige, sehr erfolgreiche Hypnose.

Das größte Hindernis für Israels Massenhypnose sind die palästinensischen Journalisten in Gaza. Deshalb ist die Mordrate so hoch. Deshalb schweigen die US-Offiziellen. Auch sie hassen wirkliche Journalisten. Auch sie verlangen, dass Reporter domestiziert werden, um wie Ratten von einer inszenierten Pressekonferenz zur nächsten zu huschen.

Die US-Regierung schweigt, denn auch sie verachtet unabhängigen Journalismus und unterstützt Israels Kampagne gegen die Medien ebenso wie dessen Krieg gegen die palästinensische Bevölkerung in Gaza. Journalisten sollen zusammen mit den Palästinensern zum Schweigen gebracht werden.

Chris Hedges ist ein amerikanischer Journalist, Autor und Aktivist, bekannt für seine kritische Berichterstattung über Kriege, soziale Ungleichheiten und die Machtstrukturen, die die politische und wirtschaftliche Landschaft beeinflussen. Er hat viele Jahre als Auslandskorrespondent für die New York Times gearbeitet, wobei er insbesondere aus Konfliktzonen im Nahen Osten, Afrika, Lateinamerika und auf dem Balkan berichtete. 2002 gewann er mit seinem Team den Pulitzer-Preis für die Berichterstattung über den globalen Terrorismus.

Hedges ist ein vehementer Kritiker des neoliberalen Kapitalismus, der amerikanischen Außenpolitik und der Rolle der Mainstream-Medien. Seine Bücher wie War Is a Force That Gives Us Meaning (dt.: Krieg ist eine Macht, die uns Bedeutung verleiht) und Empire of Illusion analysieren die negativen Auswirkungen von Krieg und Propaganda auf Gesellschaft und Individuum. Er setzt sich stark für soziale Gerechtigkeit ein und beschreibt die Auswirkungen von Imperialismus, Umweltzerstörung und Kapitalismus auf marginalisierte Gemeinschaften.

Nachdem er die New York Times verließ, begann Hedges, unabhängige Medienformate zu nutzen, um seine Ansichten zu verbreiten. Er arbeitete als Moderator der Sendung On Contact auf RT America, bis der Sender 2022 aufgrund des Ukraine-Kriegs geschlossen wurde. Hedges ist auch als Dozent und Redner tätig und spricht oft über die moralischen und ethischen Verpflichtungen des Journalismus.