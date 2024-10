Schockierende Zunahme von Wal-, Delfin- und Schweinswalstrandungen durch den Ausbau von Windparks vor der britischen Küste

Im letzten Jahrzehnt, als sich die Offshore-Windparks in Großbritannien ausbreiteten, gab es einen beunruhigenden Anstieg der Strandungen von Walen, Delfinen und Schweinswalen an der Küste. Seit der Jahrtausendwende haben sich die Strandungen mehr als verdoppelt und belaufen sich nun auf über 1.000 Tiere pro Jahr. Das Gemetzel wurde von den Mainstream-Medien weitgehend ignoriert, die das gängige Narrativ verbreiten, dass Offshore-Windenergie umweltfreundlich und der Schlüssel zum Erreichen des Netto-Null-Stroms bis 2050 ist. Tatsächlich stellen Windturbinen, ob an oder vor der Küste, eine eindeutige Gefahr für viele gefährdete Arten dar, und die Besorgnis über ihre weitreichenden und schädlichen Auswirkungen auf die Natur wächst. Vor Jahren war die Rettung der Wale das große Ziel des Umweltschutzes, aber diese Bedenken scheinen in letzter Zeit nachgelassen zu haben, während das Abschlachten von Millionen von Fledermäusen an Land und die Zerstörung vieler großer Greifvogelarten einfach ignoriert wird.

Andrew Montford von Net Zero Watch hat seine Grafik über die Strandung von Walen in Großbritannien aktualisiert und sie mit dem Anstieg der Offshore-Windkapazität verglichen.

Beide Zahlen sind in den vergangenen Jahren stark angestiegen. Gibt es einen kausalen Zusammenhang? Vielleicht nicht einer, der die Net-Zero-Fanatiker beunruhigen würde, aber Montford sagt, dass die Vermutung einer kausalen Beziehung „nach wie vor sehr stark ist„.

Der Daily Sceptic hat in der Vergangenheit über die zunehmende Zahl von Walen berichtet, die im Zuge des massiven Baus von Offshore-Windparks vor der Nordostküste der Vereinigten Staaten gestrandet sind. In den vergangenen fünf Jahren gab es rund 300 Todesfälle, und viele vermuten, dass die umfangreichen Sonarsondierungen, die Rammarbeiten und der starke Schiffsverkehr die Fütterung, die Fortpflanzung und die Wanderung der Wale entlang der Küste beeinträchtigen.

Die neuesten Zahlen über gestrandete Wale in Großbritannien wurden an Ascobans, eine UN-Umweltschutzorganisation für Wale im Nordostatlantik, gemeldet. In einem Kommentar zu den „schockierenden“ Zahlen bezeichnete der Umweltjournalist und -aktivist Jason Endfield sie als „Weckruf für diejenigen, die eine weitere Industrialisierung unserer Meere im Namen der erneuerbaren Energien und insbesondere der Offshore-Windparks planen“. Seiner Meinung nach macht es keinen Sinn, den Meereslärm auf Werte zu erhöhen, die „für Meeressäuger buchstäblich unerträglich sind“.

Die große Vertuschung dieser Umweltkatastrophe geht mit der Errichtung riesiger Industrieparks an den Küsten vieler Länder weiter. In Großbritannien hat sich die neue Labour-Regierung zu einer massiven Ausweitung verpflichtet, wobei der verrückte Miliband Milliarden von Pfund an zusätzlichen Subventionen versprüht, um eine Industrie anzukurbeln, die in einem freien Markt nicht existieren würde.

An vorderster Front der Vernebelung des Themas steht Arlo Hemphill, der leitende Meeresaktivist von Greenpeace USA, der behauptet, es gebe „überhaupt keine Beweise“ für einen Zusammenhang zwischen Windturbinen und dem Tod von Walen. „Das ist nur eine zynische Desinformationskampagne“, sagt ein anderer Greenpeace-Sprecher. Die Mainstream-Medien schließen sich diesem Narrativ oft an, wie neue Tweets von Agence France-Presse-Reporter Manon Jacob zeigen. Er wies den Fokus auf Windparks als Ablenkungsmanöver zurück, „wo doch die Offshore-Windkraft in den USA bisher eine Randerscheinung ist und wissenschaftliche Beweise für den Tod großer Meeressäuger fehlen“. Dies ist derselbe Jacob, der in jüngster Vergangenheit einen ‚Faktencheck‚ des Daily Sceptic verfasst hat, der so schlecht und irreführend war, dass er in künftigen Journalistenschulen als Beispiel dafür dienen sollte, wie man gut recherchiertes Material nicht kritisiert.

Der investigative Wissenschaftsjournalist Jo Nova vertritt eine andere Meinung zu diesem Thema: „Forscher wissen seit mindestens 2013, dass Rammen Schweinswale dauerhaft betäuben und sie vermutlich einen elenden Tod sterben lassen, wenn sie blind durch dunkle oder trübe Meere wandern. Wo waren all die Professoren der Meereswissenschaften, die von der Öffentlichkeit dafür bezahlt werden, diese Dinge zu wissen, und wo war die BBC?“ Verbreitet die Nachricht, fuhr sie fort. Vor fünfzig Jahren hätten Umweltschützer wegen tausend toter Wale und Delfine die Hölle losgelassen. Jetzt sind sie Teil der Vertuschung. „Sie wollen die Aufmerksamkeit nicht auf den Blubber am Strand lenken, falls die Leute anfangen, schwierige Fragen zu stellen“, hat sie beobachtet.

Es gibt jedoch einige Anzeichen dafür, dass die „Hier gibt es nichts zu sehen, Chef“-Linie zu bröckeln beginnt. In einem neuen Aufsatz in Watts Up With That? Wurde angedeutet, dass eine Umweltverträglichkeitserklärung des U.S. Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) endlich die durch Offshore-Windparks verursachten Schäden anerkennt. Bei der Prüfung von Pachtverträgen vor der Küste von New Jersey und New York, die sich auf über 488.000 Hektar erstrecken, weist das BOEM darauf hin, dass diese Entwicklungen nicht ganz ungefährlich sind, „obwohl sie immer wieder als umweltfreundliche Lösungen für die Klimakrise dargestellt werden“. Meeressäuger, Meeresschildkröten, Vögel und Fische könnten unter Lärm, Lebensraumverschiebung und veränderten Wanderungsmustern leiden, heißt es. Sogar Fledermäuse, so WUWT?, die normalerweise nicht mit Offshore-Umgebungen in Verbindung gebracht werden, könnten betroffen sein.

In dem Aufsatz wird darauf hingewiesen, dass diese jüngste BOEM-Arbeit ein Zeichen für eine vorsichtigere Herangehensweise sein könnte, „vielleicht beeinflusst durch zunehmende rechtliche Anfechtungen, öffentliche Gegenreaktionen und sogar neue wissenschaftliche Untersuchungen, die darauf hindeuten, dass Windturbinen nicht so harmlos sind, wie einst angenommen“.