Der neoliberale Konsens bröckelt

Von Jeffrey A. Tucker

Die globale Reaktion auf Covid war der Wendepunkt in Bezug auf das Vertrauen der Öffentlichkeit, die wirtschaftliche Vitalität, die Gesundheit der Bürger, die Redefreiheit, die Alphabetisierung, die Religions- und Reisefreiheit, die Glaubwürdigkeit der Elite, die demografische Langlebigkeit und vieles mehr. Jetzt, fünf Jahre nach der ersten Ausbreitung des Virus, das die größten Despotien unseres Lebens provoziert hat, scheint etwas anderes ins Wanken zu geraten: der neoliberale Konsens der Nachkriegszeit selbst.

Die Welt, wie wir sie noch vor einem Jahrzehnt kannten, steht in Flammen, genau wie Henry Kissinger in einem seiner letzten veröffentlichten Artikel warnte. Nationen errichten neue Handelsbarrieren und haben mit Bürgeraufständen zu kämpfen, wie wir sie noch nie zuvor gesehen haben, einige friedlich, einige gewalttätig, und die meisten könnten in beide Richtungen gehen. Auf der anderen Seite dieses Umbruchs liegt die Antwort auf die große Frage: Wie sieht eine politische Revolution in fortgeschrittenen Industrieländern mit demokratischen Institutionen aus? Wir sind dabei, dies herauszufinden.

Lassen Sie uns einen kurzen Streifzug durch die moderne Geschichte aus der Perspektive der Beziehungen zwischen den USA und China unternehmen. Von der Öffnung Chinas in den 1980er Jahren bis zur Wahl von Donald Trump im Jahr 2016 wuchs das Volumen der Handelsimporte aus China von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Dies war das auffälligste Zeichen für eine allgemeine Entwicklung in Richtung Globalisierung, die nach dem Zweiten Weltkrieg einsetzte und sich mit dem Ende des Kalten Krieges beschleunigte. Zölle und Handelsschranken wurden immer weiter abgebaut, während der Dollar als Weltreservewährung die Kassen der Zentralbanken der Welt füllte. Die USA waren die globale Quelle der Liquidität, die all dies ermöglichte.

Dies hatte jedoch enorme Kosten zur Folge, da die USA im Laufe der Jahrzehnte ihre Produktionsvorteile in Dutzenden von Branchen verloren, die einst das amerikanische Handelserlebnis prägten. Uhren, Klaviere, Möbel, Textilien, Kleidung, Stahl, Werkzeuge, Schiffbau, Spielzeug, Haushaltsgeräte, Heimelektronik und Halbleiter verließen alle die US-Küste, während andere Branchen in Schwierigkeiten steckten, insbesondere die Automobilindustrie. Heute scheint es, als ob auch die viel gepriesene „grüne Energie“-Branche ins Hintertreffen gerät.

Diese Branchen wurden weitgehend durch kreditfinanzierte Finanzprodukte, den explosionsartig wachsenden, staatlich geförderten medizinischen Sektor, Informationssysteme, Unterhaltung und staatlich finanzierte Bildung ersetzt, während die Hauptexportgüter der USA zu Schulden und Erdölprodukten wurden.

Viele Faktoren trugen dazu bei, dass Donald Trump 2016 ins Amt gewählt wurde, aber der Unmut über die Internationalisierung der Produktion war unter ihnen groß. Als die Finanzialisierung die inländische Produktion ersetzte und die Klassenmobilität stagnierte, bildete sich in den USA eine politische Ausrichtung heraus, die die Eliten verblüffte. Trump machte sich an sein Lieblingsthema, nämlich den Aufbau von Handelsbarrieren gegen Länder, mit denen die USA Handelsdefizite hatten, vor allem gegen China.

Im Jahr 2018 erlitt das Handelsvolumen mit China als Reaktion auf neue Zölle den ersten großen Rückschlag, der nicht nur eine 40-jährige Wachstumsphase umkehrte, sondern auch den ersten und größten Schlag gegen den 70-jährigen Nachkriegskonsens der neoliberalen Welt bedeutete. Trump handelte weitgehend auf eigene Initiative und gegen den Willen vieler Generationen von Staatsmännern, Diplomaten, Akademikern und Unternehmenseliten.

Dann geschah etwas, das die Umkehrung umkehrte. Dieses „etwas“ war die Reaktion auf Covid. In Jared Kushners Erzählung („Breaking History“) ging er nach den Abriegelungen zu seinem Schwiegervater und sagte:

„Wir bemühen uns, überall auf der Welt Vorräte zu finden. Im Moment haben wir genug, um die nächste Woche zu überstehen – vielleicht auch zwei –, aber danach könnte es sehr schnell sehr hässlich werden. Die einzige Möglichkeit, das unmittelbare Problem zu lösen, besteht darin, die Vorräte aus China zu beziehen. Wären Sie bereit, mit Präsident Xi zu sprechen, um die Situation zu deeskalieren?“

„Jetzt ist nicht die Zeit, stolz zu sein“, sagte Trump. “Ich hasse es, dass wir in dieser Lage sind, aber lasst uns das in die Wege leiten.“

Es ist unmöglich, sich den Schmerz vorzustellen, den diese Entscheidung Trump verursacht haben muss, denn dieser Schritt bedeutete eine Ablehnung all dessen, woran er grundsätzlich glaubte, und all dessen, was er sich als Präsident vorgenommen hatte.

Kushner schreibt:

„Ich wandte mich an den chinesischen Botschafter Cui Tiankai und schlug vor, dass die beiden Staats- und Regierungschefs miteinander sprechen sollten. Cui war von der Idee begeistert, und wir haben sie in die Tat umgesetzt. Als sie miteinander sprachen, beschrieb Xi schnell die Schritte, die China unternommen hatte, um das Virus einzudämmen. Dann äußerte er seine Besorgnis darüber, dass Trump COVID-19 als „China-Virus“ bezeichnete. Trump erklärte sich bereit, vorerst davon abzusehen, es so zu nennen, wenn Xi den Vereinigten Staaten bei der Lieferung von Hilfsgütern aus China Vorrang vor anderen Ländern einräumen würde. Xi versprach, zu kooperieren. Von diesem Zeitpunkt an regelte er jedes Mal, wenn ich Botschafter Cui wegen eines Problems anrief, dieses sofort.“

Was war das Ergebnis? Der Handel mit China stieg sprunghaft an. Innerhalb weniger Wochen trugen die Amerikaner in China hergestellte synthetische Gesichtsbedeckungen, ihre Nasen wurden mit in China hergestellten Tupfern behandelt und sie wurden von Krankenschwestern und Ärzten versorgt, die in China hergestellte OP-Kleidung trugen.

Die Grafik zum Handelsvolumen Chinas sieht so aus. Sie können den langen Anstieg, den dramatischen Rückgang ab 2018 und die Umkehrung des Volumens der PSA-Käufe nach den Abriegelungen und Kushners Interventionen beobachten. Die Umkehrung hielt nicht lange an, da die Handelsbeziehungen zusammenbrachen und neue Handelsblöcke entstanden.

Die Ironie ist also unübersehbar: Der abgebrochene Versuch, die neoliberale Ordnung wiederzubeleben, wenn es denn einer war, fand inmitten einer globalen Welle totalitärer Kontrollen und Einschränkungen statt. Inwieweit wurden die Covid-Lockdowns eingesetzt, um Trumps Entkopplungsagenda zu widerstehen? Wir haben keine Antworten auf diese Frage, aber die Beobachtung des Musters lässt Raum für Spekulationen.

Unabhängig davon kehrten sich die Trends von 70 Jahren um und führten die USA in eine neue Zeit, die vom Wall Street Journal im Falle eines Sieges von Trump im Jahr 2024 wie folgt beschrieben wurde:

„Wenn sich herausstellt, dass der Zoll für China 60 % und für den Rest der Welt 10 % beträgt, würde der durchschnittliche Zoll der USA, gewichtet nach dem Wert der Einfuhren, von 2,3 % im Jahr 2023 und 1,5 % im Jahr 2016 auf 17 % steigen, so Evercore ISI, eine Investmentbank. Dies wäre der höchste Wert seit der Weltwirtschaftskrise, nachdem der Kongress den Smoot-Hawley Tariff Act (1932) verabschiedet hatte, der einen weltweiten Anstieg von Handelsbarrieren auslöste. Die US-Zölle würden von den niedrigsten zu den höchsten unter den großen Volkswirtschaften aufsteigen. Wenn andere Länder Vergeltungsmaßnahmen ergreifen würden, hätte der Anstieg der globalen Handelsbarrieren keinen Präzedenzfall in der heutigen Zeit.“

Wenn man über den Smoot-Hawley-Tarif spricht, fühlt man sich wirklich in die Vergangenheit zurückversetzt. Damals richtete sich die Handelspolitik in den USA nach der US-Verfassung (Artikel I, Abschnitt 8). Das ursprüngliche System räumte dem Kongress unter anderem die Befugnis ein, den Handel mit ausländischen Nationen zu regeln. Damit sollte die Handelspolitik innerhalb der Legislative bleiben, um die demokratische Rechenschaftspflicht zu gewährleisten. Infolgedessen reagierte der Kongress auf die Wirtschafts- und Finanzkrise mit der Einführung riesiger Importbarrieren. Die Depression verschärfte sich.

In Elitekreisen war man allgemein der Ansicht, dass die Zölle von 1932 zur Verschärfung des wirtschaftlichen Abschwungs beigetragen hatten. Zwei Jahre später begannen die Bemühungen, die Handelsbefugnisse auf die Exekutive zu übertragen, damit die Legislative nie wieder etwas so Dummes tun würde. Die Theorie war, dass der Präsident eher eine Freihandels- und Niedrigzollpolitik verfolgen würde. Diese Generation hätte sich nie vorstellen können, dass die USA einen Präsidenten wählen würden, der seine Macht dazu nutzen würde, das Gegenteil zu tun.

In den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs arbeitete eine Gruppe äußerst kluger und wohlmeinender Diplomaten, Staatsmänner und Intellektueller daran, den Frieden nach den Verwüstungen in Europa und auf der ganzen Welt zu sichern. Sie alle waren sich einig, dass eine Priorität in der Nachkriegswelt darin bestand, die wirtschaftliche Zusammenarbeit so weit wie möglich zu institutionalisieren, nach der Theorie, dass Nationen, die für ihr materielles Wohlergehen voneinander abhängig sind, weniger wahrscheinlich gegeneinander Krieg führen würden.

So entstand das, was später als neoliberale Ordnung bezeichnet wurde. Sie bestand aus demokratischen Nationen mit begrenzten Wohlfahrtsstaaten, die in Handelsbeziehungen mit immer niedrigeren Barrieren zwischen den Staaten kooperierten. Insbesondere der Zoll wurde als Mittel der fiskalischen Unterstützung und des industriellen Schutzes abgelehnt. Es wurden neue Abkommen und Institutionen gegründet, die das neue System verwalten sollten: GATT, IWF, Weltbank und die UNO.

Die neoliberale Ordnung war nie im traditionellen Sinne liberal. Sie wurde von Anfang an von Staaten unter US-amerikanischer Dominanz verwaltet. Die Architektur war immer fragiler, als es den Anschein hatte. Das Bretton-Woods-Abkommen von 1944, das im Laufe der Jahrzehnte verschärft wurde, umfasste aufstrebende Institutionen des globalen Bankwesens und ein von den USA verwaltetes Währungssystem, das 1971 zusammenbrach und durch ein Fiat-Dollar-System ersetzt wurde. Der Fehler in beiden Systemen hatte eine ähnliche Ursache. Sie führten zwar ein globales Geld ein, behielten aber nationale Finanz- und Regulierungssysteme bei, wodurch die Mechanismen des Sortenflusses, die den Handel im 19. Jahrhundert glätteten und ausbalancierten, außer Kraft gesetzt wurden.

Eine der Folgen waren die oben erwähnten Produktionsverluste, die mit der wachsenden öffentlichen Wahrnehmung zusammenfielen, dass die Regierungs- und Finanzinstitutionen ohne Transparenz und Bürgerbeteiligung arbeiteten. Die Ausuferung des Sicherheitsstaates nach dem 11. September 2001 und die atemberaubenden Rettungsaktionen für die Wall Street nach 2008 verstärkten diesen Punkt und bereiteten den Boden für eine populistische Revolte. Die Lockdowns – von denen die Eliten überproportional profitierten – sowie die brennenden Städte bei den Unruhen im Sommer 2020, die Impfvorschriften und der Beginn einer Migrantenkrise verstärkten diesen Punkt.

In den USA drehen sich Panik und Raserei nur um Trump, aber das erklärt nicht, warum fast jedes westliche Land mit der gleichen Dynamik zu kämpfen hat. Heute geht es im politischen Kernkampf in der heutigen Welt um Nationalstaaten und die populistischen Bewegungen, die sie antreiben, gegen die Art von Globalismus, der eine weltweite Reaktion auf das Virus sowie die weltweite Migrantenkrise hervorgerufen hat. Beide Bemühungen scheiterten auf spektakuläre Weise, insbesondere der Versuch, die gesamte Bevölkerung mit einem Impfstoff zu impfen, der heute nur noch von den Herstellern und ihren Geldgebern verteidigt wird.

Das Problem der Migration und die Planung von Pandemien sind nur zwei der neuesten Datenpunkte, aber beide deuten auf eine bedrohliche Realität hin, der sich viele Menschen auf der Welt erst seit Kurzem bewusst sind. Die Nationalstaaten, die seit der Renaissance und in einigen Fällen sogar seit der Antike die politische Landschaft dominiert haben, sind einer Regierungsform gewichen, die wir Globalismus nennen können. Dabei geht es nicht nur um den grenzüberschreitenden Handel. Es geht um politische Kontrolle, weg von den Bürgern in den Ländern hin zu etwas anderem, das die Bürger nicht kontrollieren oder beeinflussen können.

Seit der Unterzeichnung des Westfälischen Friedens im Jahr 1648 setzte sich die Idee der staatlichen Souveränität in der Politik durch. Nicht jede Nation benötigte die gleiche Politik. Sie respektierten Unterschiede im Hinblick auf das Ziel des Friedens. Dies beinhaltete die Zulassung religiöser Vielfalt unter den Nationalstaaten, ein Zugeständnis, das zu einer Entfaltung der Freiheit auf andere Weise führte. Die gesamte Regierungsführung wurde um geografisch begrenzte Kontrollzonen herum organisiert.

Die juristischen Grenzen schränkten die Macht ein. Die Idee der Zustimmung dominierte allmählich die politischen Angelegenheiten vom 18. bis zum 19. Jahrhundert, bis nach dem Ersten Weltkrieg die letzten multinationalen Reiche zerfielen. Damit blieb uns ein Modell: der Nationalstaat, in dem die Bürger die oberste Souveränität über die Regime ausübten, unter denen sie leben. Das System funktionierte, aber nicht alle waren damit zufrieden.

Einige der angesehensten Intellektuellen haben jahrhundertelang von einer Weltregierung als Lösung für die Vielfalt der Politik der Nationalstaaten geträumt. Es ist die naheliegende Idee für Wissenschaftler und Ethiker, die so sehr von der Richtigkeit ihrer Ideen überzeugt sind, dass sie sich eine weltweite Durchsetzung ihrer bevorzugten Lösung ausdenken. Die Menschheit war im Großen und Ganzen klug genug, um nicht über Militärbündnisse und Mechanismen zur Verbesserung der Handelsströme hinauszugehen.

Trotz des Scheiterns des globalen Managements im letzten Jahrhundert haben wir im 21. Jahrhundert eine Stärkung der Macht globalistischer Institutionen erlebt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Reaktion auf die Pandemie für die Welt effektiv vorgegeben. Globalistische Stiftungen und NGOs scheinen stark in die Migrantenkrise involviert zu sein. Der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Weltbank, die als aufstrebende Institutionen für ein globales Geld- und Finanzsystem gegründet wurden, üben einen übergroßen Einfluss auf die Geld- und Finanzpolitik aus. Die Welthandelsorganisation (WTO) arbeitet daran, die Macht der Nationalstaaten über die Handelspolitik zu verringern.

Dann gibt es noch die Vereinten Nationen. Ich war zufällig vor ein paar Wochen in New York City, als die Vereinten Nationen tagten. Es steht außer Frage, dass es die größte Show auf dem Planeten Erde war. Weite Teile der Stadt waren für Autos und Busse gesperrt, und Diplomaten und einflussreiche Finanziers kamen per Hubschrauber auf den Dächern von Luxushotels an, die während der Sitzungswoche alle ausgebucht waren. Die Preise für alles wurden in die Höhe getrieben, da ohnehin niemand sein eigenes Geld ausgab.

Unter den Teilnehmern befanden sich nicht nur Staatsmänner aus aller Welt, sondern auch die größten Finanzunternehmen und Medienunternehmen sowie Vertreter der größten Universitäten und gemeinnützigen Organisationen. All diese Kräfte scheinen sich auf einmal zu vereinen, als wollten sie alle Teil der Zukunft sein. Und diese Zukunft ist eine globale Regierungsführung, in der der Nationalstaat schließlich auf reine Kosmetik ohne operative Macht reduziert wird.

Ich hatte den Eindruck, dass alle Menschen in der Stadt an diesem Tag, an dem sie sich um die große Versammlung der Vereinten Nationen scharten, das Gefühl hatten, dass ihre Welt von der Welt der übrigen Menschen völlig getrennt ist. Sie sind „Menschen in einer Blase“. Ihre Freunde, ihre Finanzierungsquellen, ihre sozialen Gruppen, ihre Karriereziele und ihr großer Einfluss sind nicht nur von normalen Menschen, sondern auch vom Nationalstaat selbst losgelöst. Die modische Einstellung unter ihnen allen ist es, den Nationalstaat und seine Bedeutungsgeschichte als überholt, fiktiv und eher peinlich zu betrachten.

Der tief verwurzelte Globalismus, wie er im 21. Jahrhundert praktiziert wird, stellt eine Abkehr von und eine Ablehnung eines halben Jahrtausends der Art und Weise dar, wie Regierungsführung in der Praxis funktioniert hat. Die Vereinigten Staaten wurden ursprünglich als ein Land lokaler Demokratien gegründet, die sich erst unter einer lockeren Konföderation zusammenschlossen. Die Artikel der Konföderation schufen keine Zentralregierung, sondern überließen es den ehemaligen Kolonien, ihre eigenen Regierungsstrukturen einzurichten (oder fortzuführen). Als die Verfassung kam, schuf sie ein sorgfältiges Gleichgewicht von Kontrollmechanismen, um den Nationalstaat einzuschränken und gleichzeitig die Rechte der Staaten zu wahren. Die Idee dabei war nicht, die Kontrolle der Bürger über den Nationalstaat zu stürzen, sondern sie zu institutionalisieren.

All diese Jahre später glauben die meisten Menschen in den meisten Ländern, insbesondere in den Vereinigten Staaten, dass sie das letzte Wort über die Struktur des Regimes haben sollten. Dies ist der Kern des demokratischen Ideals, und zwar nicht als Selbstzweck, sondern als Garant der Freiheit, die das Prinzip ist, das den Rest antreibt. Freiheit ist untrennbar mit der Kontrolle der Bürger über die Regierung verbunden. Wenn diese Verbindung und diese Beziehung zerbrechen, wird die Freiheit selbst schwer beschädigt.

Die Welt von heute ist voll von wohlhabenden Institutionen und Einzelpersonen, die sich gegen die Ideen von Freiheit und Demokratie auflehnen. Ihnen gefällt die Vorstellung von geografisch begrenzten Staaten mit Zonen rechtlicher Macht nicht. Sie glauben, eine globale Mission zu haben, und wollen globale Institutionen gegen die Souveränität der Menschen in Nationalstaaten stärken.

Sie sagen, dass es existenzielle Probleme gibt, die den Sturz des nationalstaatlichen Regierungsmodells erfordern. Sie haben eine Liste: Infektionskrankheiten, Pandemiebedrohungen, Klimawandel, Friedenssicherung, Cyberkriminalität, Finanzstabilität und die Gefahr der Instabilität, und ich bin sicher, dass es noch andere auf der Liste gibt, die wir noch nicht gesehen haben. Die Idee ist, dass diese Probleme notwendigerweise weltweit sind und sich der Fähigkeit des Nationalstaates entziehen, mit ihnen umzugehen.

Wir alle werden dahingehend sozialisiert, zu glauben, dass der Nationalstaat nichts weiter als ein Anachronismus ist, der ersetzt werden muss. Man sollte bedenken, dass dies zwangsläufig bedeutet, auch Demokratie und Freiheit als Anachronismen zu betrachten. In der Praxis ist die einzige Möglichkeit für Durchschnittsbürger, Tyrannei und Despotismus zu verhindern, die Teilnahme an nationalen Wahlen. Keiner von uns hat Einfluss auf die Politik der WHO, der Weltbank oder des IWF, geschweige denn auf die Gates- oder Soros-Stiftung. So wie die Politik in der heutigen Welt strukturiert ist, sind wir alle zwangsläufig entrechtet in einer Welt, die von globalen Institutionen regiert wird.

Und genau darum geht es: die allgemeine Entrechtung der Durchschnittsbürger zu erreichen, damit die Eliten freie Hand haben, den Planeten nach eigenem Gutdünken zu regieren. Deshalb ist es für jeden Menschen, der in Frieden und Freiheit leben möchte, äußerst dringend, die nationale Souveränität zurückzugewinnen und die Übertragung von Autorität an Institutionen, über die die Bürger keine Kontrolle haben, abzulehnen.

Die Übertragung von Macht vom Zentrum ist der einzige Weg, um die Ideale der großen Visionäre der Vergangenheit wie Thomas Jefferson, Thomas Paine und der gesamten Generation der Aufklärer wiederherzustellen. Letztendlich müssen die Regierungsinstitutionen unter der Kontrolle der Bürger stehen und sich auf die Grenzen bestimmter Staaten beziehen, sonst werden sie mit der Zeit zwangsläufig tyrannisch. Wie Murray Rothbard es ausdrückte, brauchen wir eine Welt der Nationen durch Zustimmung.

Es gibt viele Gründe, den Zusammenbruch des neoliberalen Konsenses zu bedauern, und es gibt gute Gründe, sich über den Anstieg des Protektionismus und die hohen Zölle Sorgen zu machen. Und doch hatte das, was sie „Freihandel“ nannten (nicht die einfache Freiheit, grenzüberschreitend zu kaufen und zu verkaufen, sondern vielmehr ein staatlich gelenkter Industrieplan), auch seinen Preis: die Übertragung der Souveränität von den Menschen in ihren Gemeinden und Nationen auf supranationale Institutionen, über die die Bürger keine Kontrolle haben. Das hätte nicht so sein müssen, aber so war es angelegt.

Aus diesem Grund trug der in der Nachkriegszeit geschaffene neoliberale Konsens bereits den Keim seiner eigenen Zerstörung in sich. Er war zu sehr auf die Schaffung von Institutionen angewiesen, die sich der Kontrolle der Menschen entzogen, und zu sehr auf die Beherrschung der Ereignisse durch die Elite. Er bröckelte bereits vor der Reaktion auf die Pandemie, aber erst die Covid-Kontrollen, die fast zeitgleich auf der ganzen Welt eingeführt wurden, um die Hegemonie der Elite zu unterstreichen, enthüllten die Faust unter dem Samthandschuh.

Die populistische Revolte von heute könnte eines Tages als die unvermeidliche Entfaltung von Ereignissen erscheinen, wenn sich die Menschen ihrer eigenen Entrechtung neu bewusst werden. Menschen sind nicht damit zufrieden, in Käfigen zu leben.

Viele von uns haben schon lange eine Gegenreaktion auf die Ausgangssperren und alles, was damit zusammenhängt, vorhergesagt. Das volle Ausmaß davon hätte sich niemand von uns vorstellen können. Das Drama unserer Zeit ist so intensiv wie jede der großen Epochen der Geschichte: der Untergang Roms, das Große Schisma, die Reformation, die Aufklärung und der Untergang der multinationalen Imperien. Die Frage ist nur, ob dies wie Amerika 1776 oder Frankreich 1790 endet.