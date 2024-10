Bill Gates spendete 50 Millionen Dollar für Kamala Harris – und das, während Trump in den Umfragen aufzuholen scheint

Microsoft-Gründer Bill Gates unterstützt die demokratische Vizepräsidentin Kamala Harris im Präsidentschaftswahlkampf 2024, laut The New York Times.

Quellen, die Gates nahestehen, sollen der Times berichtet haben, dass der Milliardär, der seit Langem dafür bekannt ist, sich öffentlich aus der Politik herauszuhalten, etwa 50 Millionen Dollar an eine gemeinnützige Organisation gespendet hat, die Harris‘ Kandidatur unterstützt.

In einer Erklärung gegenüber der Times bestätigte oder dementierte Gates die Spende nicht, sagte aber, „diese Wahl ist anders“. Fortune hat Gates um eine Stellungnahme gebeten.

Laut dem Bericht der Times ist Gates besorgt über die Wirtschaftspolitik des ehemaligen Präsidenten Donald Trump und mögliche Kürzungen bei Familienplanungs- und globalen Gesundheitsprogrammen.

Die Nachricht von Gates‘ Spende zur Unterstützung der demokratischen Kandidatin kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Stimmung in Bezug auf Harris‘ Chancen, Trump bei den Präsidentschaftswahlen zu besiegen, in den vergangenen Tagen geändert hat. Die Krypto-Vorhersageplattform Polymarket, die 2,3 Milliarden Dollar an Wetten auf den Wahlausgang hat, ist mit 64 % Quoten für den Republikaner als Sieger stark zugunsten von Trump geneigt. PredictIt hat ähnliche Quoten, die für einen Sieg von Trump im nächsten Monat sprechen.

Der milliardenschwere Investor Stanley Druckenmiller, der für seine vorausschauende Navigation durch die geopolitische Unsicherheit bekannt ist, deutete letzte Woche in einem Interview mit Bloomberg an, dass Marktinsider auf einen Sieg von Trump setzen. In diesem Szenario würde es einen „roten Feger“ der republikanischen Kandidaten geben, sagte er.

„Ich denke, dass jeder, der für Trump stimmt, wahrscheinlich nicht seine Stimme für einen Demokraten im Kongress ändern wird“, fügte er hinzu.

Auf der anderen Seite hat Harris weiterhin Unterstützer mit tiefen Taschen angezogen.

Die Milliardärin und Philanthropin Melinda French Gates unterstützte Harris im Juli und spendete eine große Summe für ihre Kampagne. „Ich habe das Gefühl, dass ich Kamala gerne unterstützt habe“, sagte French Gates im Juli gegenüber Stephen Colbert in The Late Show. „Ich habe schon früher mit ihr zusammengearbeitet, sie weiß, was wir in der Gesellschaft benötigen, und sie setzt sich bereits auf der Wahlkampftour für diese Themen ein, und ich wusste, dass sie das tun würde.“

French Gates hatte bereits im Juni Präsident Biden unterstützt – das erste Mal, dass sie sich für einen Präsidentschaftskandidaten aussprach.

Auch die Milliardärin und Philanthropin Laurene Powell Jobs spendete für Harris, die zu ihren langjährigen engen Freunden zählt.

Powell Jobs und ihre Philanthropie- und Investmentfirma Emerson Collective haben die demokratische Politik in den vergangenen Jahren stark gefördert. Seit 2020 haben Powell Jobs und Emerson Collective mehr als 3,4 Millionen Dollar an demokratische Kandidaten und andere Fonds gespendet, so Federal Election Commission filings collected by Fortune