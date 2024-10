Transparenzbericht von X zeigt: Deutschland ist der Zensurmeister der EU

Beachten Sie, dass X, das sich als „Plattform für freie Meinungsäußerung“ bezeichnet, Informationen über seine Nutzer an Regierungen der EU-Mitgliedsstaaten weitergibt. Dies betrifft nicht nur illegale Äußerungen – und es gibt in den EU-Ländern viele Gesetze zu sogenannten „Meinungsdelikten“ – sondern auch legale Äußerungen, die als „schädlich“ eingestuft werden.

Das ist die eigentliche Neuerung des EU-Gesetzes über digitale Dienste (DSA): Es verpflichtet Plattformen, in Form von „Inhaltsmoderation“ nicht nur gegen illegale Inhalte vorzugehen, sondern auch gegen vermeintlich schädliche Inhalte wie „Desinformation“. Es sei darauf hingewiesen, dass in dem Zeitraum, auf den sich der jüngste „Transparenzbericht“ von X an die EU über seine Bemühungen zur „Inhaltsmoderation“ bezieht, fast 90 % der Anfragen nach Informationen über die Urheber angeblich „illegaler oder schädlicher Äußerungen“ aus nur einem Land kamen: Deutschland. Siehe die nachstehende Tabelle.

Beachten Sie, dass X auch Maßnahmen gegen Beiträge oder Konten wegen „illegaler oder schädlicher Äußerungen“ ergreift, die ihm von den EU-Mitgliedstaaten oder der Europäischen Kommission gemeldet werden. Solche Maßnahmen können die Löschung oder das Geoblocking („Zurückhalten“) von Inhalten beinhalten. Aber wie die „Durchsetzungsoptionen“, die in dem Bericht verlinkt sind, deutlich machen, können sie auch verschiedene Formen der „Sichtbarkeitsfilterung“ oder der Einschränkung des Engagements umfassen – „in Übereinstimmung mit unserer Philosophie der Durchsetzung von Meinungsfreiheit, nicht von Reichweite“, wie es in dem Bericht heißt.

Auch hier steht Deutschland an der Spitze der Tabelle, da es 42 % aller Berichte an X über „illegale oder schädliche Rede“ und fast 50 % der Berichte aus den Mitgliedstaaten eingereicht hat. Siehe das nachstehende Diagramm. Deutschland hat fast doppelt so viele Berichte eingereicht, wie jeder andere Mitgliedstaat – Frankreich liegt mit Abstand an zweiter Stelle – und mehr als zehnmal so viele Berichte wie das vergleichbar große Italien. Die Europäische Kommission reichte etwa 15 % der Berichte ein.

Es ist auch bemerkenswert, dass Deutschland bei weitem die meisten Berichte über Inhalte eingereicht hat, die „negative Auswirkungen auf den gesellschaftlichen Diskurs oder Wahlen“ haben, eine weitere Kategorie von Äußerungen, die zwar nicht per se illegal sind, aber im Rahmen der DSA-Regelung als „schädlich“ genug angesehen werden, um unterdrückt werden zu müssen. (Während der Inhalt also nicht per se illegal ist, wäre es für Plattformen nach dem DSA illegal, ihn nicht zu unterdrücken. Diese Zweideutigkeit ist der Kern des DSA-Zensurregimes.) Deutschland hat weit über die Hälfte aller dieser Berichte und über 60 % der Berichte aus den Mitgliedstaaten eingereicht.

Schließlich ist noch anzumerken, dass die überwältigende Mehrheit dieser Meldungen und der damit verbundenen „Durchsetzungsmaßnahmen“ zweifellos englischsprachige Inhalte betreffen. Dies geht aus der Tatsache hervor, dass fast 90 % des „Inhaltsmoderationsteams“ von X aus englischsprachigen Personen besteht. Die „Hauptsprache“ von 1.535 der 1.726 Mitglieder des Teams ist Englisch, wie aus dem nachstehenden Diagramm hervorgeht.

Aber warum sollte Deutschland oder der EU eine Zuständigkeit für den englischsprachigen Diskurs eingeräumt werden? Natürlich sind die Deutschen in der Regel keine englischen Muttersprachler und nur 1,5 % der gesamten EU-Bevölkerung hat Englisch als Muttersprache.

Aus dem „Transparenzbericht“ von X gehen auf jeden Fall zwei Dinge klar hervor. Erstens, dass Elon Musks „Plattform für freie Meinungsäußerung“ das nicht ist und tatsächlich enorme Ressourcen, sowohl in Form von „geschulten“ menschlichen Zensoren als auch in Form von Programmierung, aufwendet, um das Zensurregime der EU zu erfüllen. Und zum anderen ist Deutschland der unangefochtene Meister der Online-Zensur in der EU – und damit zweifellos in der Welt.

Im Berichtszeitraum, der kaum mehr als drei Monate umfasst, hat X 226.350 „Durchsetzungsmaßnahmen“ als Reaktion auf Berichte von EU-Mitgliedstaaten oder der EU-Kommission ergriffen. Ganz zu schweigen von den „Durchsetzungsmaßnahmen“, die X proaktiv in Übereinstimmung mit seinen eigenen DSA-kompatiblen Nutzungsbedingungen und Regeln ergriffen hat.

Damit die Leser das Vorstehende nicht mit dem viralen Streit zwischen Elon Musk und Thierry Breton und dem berühmten „Verfahren“ gegen X, das unter Bretons Führung eingeleitet wurde, in Einklang bringen können, lesen Sie bitte Jordi Calvet-Bademunts hilfreiche Darstellung der „vorläufigen Ergebnisse“ der Untersuchung der EU-Kommission hier.

Einem neuen Bloomberg-Bericht zufolge erwägen die EU-Beamten sogar, die Einnahmen einiger von Musks anderen Unternehmen bei der Berechnung einer möglichen Geldstrafe gegen ihn zu berücksichtigen. Unnötig zu sagen, dass dies trotz der Tatsache, dass die Quellen nicht genannt werden, weithin als eine weitere Eskalation in einem gigantischen Kampf um die Meinungsfreiheit zwischen Musk und der EU gedeutet wurde.

Doch wie Calvet-Bademunts Analyse zeigt, hat die Klage der EU gegen X in ihrer jetzigen Form nichts mit unzureichender „Inhaltsmoderation“ – oder, mit anderen Worten, mit Zensur – zu tun, sondern betrifft lediglich andere, geheimnisvollere Aspekte des DSA.

Interessanterweise ging es in dem ursprünglich gegen X eingeleiteten Verfahren tatsächlich um „Inhaltsmoderation“ und hätte sich – ob man es glaubt oder nicht – sogar positiv auf die Meinungsfreiheit auswirken können, da gegen X angeblich nicht wegen der Nichtentfernung oder Unterdrückung von Nutzerinhalten ermittelt wurde, sondern vielmehr wegen der Nichtinformation der Nutzer über solche „Inhaltsmoderationsentscheidungen“ oder, mit anderen Worten, wegen Shadowbanning. Aber wie Calvet-Bademunt zeigt, wurde dieser Aspekt aus der Untersuchung herausgenommen.

Tatsache ist jedenfalls, dass keine Online-Plattform, egal welcher Größe, auf dem EU-Markt bleiben und eine „Plattform für freie Meinungsäußerung“ sein kann. Die DSA macht dies unmöglich.