BRICS-Gipfel lässt IWF-Bande für ihr Geld laufen

BRICS-Gipfel in Russland zeigt den Zerfall der westlich geführten Ordnung und gibt dem IWF in den USA einen wirtschaftlichen Realitätscheck

Der Internationale Währungsfonds (IWF) wird in dieser Woche in Washington tagen und sich mit zahlreichen Herausforderungen auseinandersetzen.

Dort wird sich die Wirtschaftselite mit einer verwirrenden Anzahl von brisanten Themen auseinandersetzen, die von Chinas Konjunkturabschwächung über Deutschlands Rezession und geopolitische Risiken bis zu den ungewissen US-Wahlen reichen, die überall die Nerven strapazieren. Hinzu kommen die Warnungen des IWF vor einer Zeitbombe von 100 Billionen US-Dollar Staatsverschuldung.

Erstaunlicherweise könnte Washington in dieser Woche Gastgeber des zweitwichtigsten Wirtschaftstreffens sein. Das spannendere Ereignis wird in Moskau stattfinden, wo die BRICS-Staaten ihren jährlichen Gipfel abhalten.

Noch vor ein paar Jahren dachten viele Experten, dass die Gruppe, die Brasilien, Russland, Indien und Südafrika umfasst, nur ein Nebenschauplatz sein würde. Im Jahr 2001 prägte der damalige Wirtschaftswissenschaftler von Goldman Sachs, Jim O’Neill, das Akronym BRIC. Im Jahr 2010 fügten die vier ursprünglichen Mitglieder Südafrika hinzu.

In den darauffolgenden Jahren schienen die BRICS an Schubkraft zu verlieren. In einem Bericht aus dem Jahr 2019 erklärte Standard & Poor’s, der Block hat an Relevanz verloren. Etwa zur gleichen Zeit nahm O’Neill selbst seine Gründung aufs Korn.

„Die divergierende langfristige wirtschaftliche Entwicklung der fünf Länder schwächt den analytischen Wert der Betrachtung der BRICS als kohärente wirtschaftliche Gruppierung“, schrieb O’Neill kürzlich. „Ich selbst habe gelegentlich gescherzt, dass ich das Akronym vielleicht ‚IC‘ nennen sollte, basierend auf der eindeutigen Enttäuschung der brasilianischen und russischen Volkswirtschaften im laufenden Jahrzehnt seit 2011, wo beide im Vergleich zu dem, was der Pfad des Szenarios 2050 vorsah, eindeutig deutlich unterdurchschnittlich abgeschnitten haben.“

Seitdem haben die BRICS jedoch wieder Tritt gefasst und expandieren mit fünf neuen Mitgliedern. Diese Woche werden Ägypten, Äthiopien, Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate aufgenommen.

Mariel Ferragamo, Analystin beim Council on Foreign Relations, stellt fest, dass „die Aufnahme von Ägypten und Äthiopien die Stimmen des afrikanischen Kontinents verstärken wird. Ägypten unterhält außerdem enge Handelsbeziehungen zu China und Indien sowie politische Beziehungen zu Russland“.

Als neues BRICS-Mitglied versucht Ägypten, „mehr Investitionen anzuziehen und seine angeschlagene Wirtschaft zu verbessern“, so Ferragamo. „China umwirbt Äthiopien, die drittgrößte Volkswirtschaft Afrikas südlich der Sahara, schon seit Langem mit Investitionen in Milliardenhöhe, um das Land zu einem Knotenpunkt seiner Belt and Road Initiative zu machen. Mit Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten kämen die zwei größten Volkswirtschaften der arabischen Welt und die zweit- und achtgrößten Ölproduzenten der Welt hinzu.“

Der Zeitpunkt dieser Expansion steht im Einklang mit einer der wichtigsten BRICS-Strategien: der Entdollarisierung.

Im Februar stellten die BRICS-Staaten Pläne zur Schaffung einer „multilateralen digitalen Abwicklungs- und Zahlungsplattform“ mit dem Namen BRICS Bridge vor, die dazu beitragen soll, „die Kluft zwischen den Finanzmärkten der BRICS-Mitgliedsländer zu überbrücken und den gegenseitigen Handel zu steigern“.

Berichten zufolge soll auf dem Treffen in dieser Woche eine neue Strategie zur Beschleunigung der Bemühungen um die Ablösung des US-Dollars vorgestellt werden. Udith Sikand, Analyst bei Gavekal Dragonomics, merkt an, dass eine Idee eine mit Gold unterlegte BRICS-Währungseinheit ist.

„Es scheint unwahrscheinlich, dass eine einzige Währung diese verbindliche Einschränkung überwinden und die zentrale Rolle des US-Dollars vollständig ersetzen könnte“, sagt Sikand.

„Es ist jedoch plausibel, dass in einer zunehmend multipolaren Welt eine breite Palette von Währungen gemeinsam an seiner überragenden Rolle rütteln könnte. Die logische Folge einer solchen Verschiebung wäre, dass der Dollar zwar für den Welthandel und die Kapitalströme von entscheidender Bedeutung bleibt, seine Tendenz, in Stresszeiten als sicherer Hafen zu dienen, jedoch abnehmen würde, da die Anleger ihre Optionen unter einer Vielzahl von Alternativen abwägen.“

Und dafür muss der Westen sich eingestehen, in welchem Maße er es den BRICS leichter macht. Diese Öffnung für die Länder des globalen Südens ist schließlich zum Teil darauf zurückzuführen, dass die Bretton-Woods-Bande ihre eigenen Volkswirtschaften – und damit das globale System – in den Sand gesetzt hat.

Nehmen wir die USA, die zu einem Zeitpunkt, da die Staatsverschuldung 35 Billionen Dollar übersteigt, im politischen Chaos versinken. Allein die Risiken der bevorstehenden Wahlen am 5. November machen die Ratingagenturen nervös, vorwiegend Moody’s Investors Service, das als letztes Unternehmen Washington ein AAA-Rating gibt.

Deutschland befindet sich im Sturzflug, was den Gegenwind verdeutlicht, der auf den gesamten Kontinent einwirkt. Nach Ansicht des deutschen Wirtschaftsministeriums „dürfte sich die wirtschaftliche Schwäche in der zweiten Jahreshälfte 2024 fortsetzen, bevor die Wachstumsdynamik im nächsten Jahr allmählich wieder zunimmt“, und es bestehe das Risiko einer „technischen Rezession“.

Wie groß die Besorgnis ist, zeigt sich daran, dass die Europäische Zentralbank in der vergangenen Woche die Zinsen zum dritten Mal in diesem Jahr gesenkt hat.

Michael Krautzberger, Global Chief Investment Officer bei Allianz Global Investors, sagt, dass „diese Beschleunigung der Zinssenkungen gerechtfertigt ist, da die Mischung aus einem unter dem Trend liegenden Euro-Wachstum und einer Inflation, die das Ziel erreicht, für eine viel weniger restriktive Geldpolitik spricht, als es derzeit der Fall ist.“

Krautzberger fügt hinzu, dass „es einige Hoffnungen gibt, dass die jüngste chinesische politische Unterstützung den handelsempfindlichen Märkten wie Deutschland helfen wird, aber wir bezweifeln, dass dies ausreichen wird, um die schwache Binnennachfrage in der Region auszugleichen. Es besteht auch das Risiko, dass nach den bevorstehenden US-Wahlen im November Handelskonflikte wieder auf die politische Tagesordnung kommen – nicht nur zwischen den USA und China, sondern auch mit der EU – was weitere Abwärtsrisiken für das Wachstum mit sich bringt.“

Erschwerend kommt hinzu, dass die Staatsverschuldung in diesem Jahr weltweit die Marke von 100 Billionen Dollar erreichen wird, was zum großen Teil auf die Kreditaufnahme der USA und Chinas zurückzuführen ist.

„Unsere Prognosen deuten auf eine unversöhnliche Kombination aus niedrigem Wachstum und hoher Verschuldung hin – eine schwierige Zukunft“, sagt die geschäftsführende Direktorin des IWF, Kristalina Georgieva. „Die Regierungen müssen daran arbeiten, die Schulden abzubauen und Puffer für den nächsten Schock aufzubauen – der mit Sicherheit kommen wird, und vielleicht früher als wir erwarten.“

Solche unvorstellbaren Schuldenniveaus sind eine klare und gegenwärtige Bedrohung für das globale Finanzsystem. Wie IWF-Analysten in einem aktuellen Bericht schreiben: „Ein hoher Schuldenstand und die Unsicherheit in Bezug auf die Finanzpolitik in systemrelevanten Ländern wie China und den Vereinigten Staaten können zu erheblichen Spillover-Effekten in Form von höheren Kreditkosten und schuldenbezogenen Risiken in anderen Volkswirtschaften führen.“

Diese Spillover-Effekte könnten geldpolitische Entscheidungen in ganz Asien erschweren – in beiden Richtungen.

In Tokio bekunden Beamte der Bank of Japan ihre Entschlossenheit, die Zinsen weiter anzuheben. Und das trotz Daten, die eine erneute Schwäche bei Einzelhandelsumsätzen, Exporten, Industrieproduktion und privaten Maschinenbestellungen zeigen. Außerdem befürchten Beamte des Finanzministeriums, dass die deflationären Kräfte in den kommenden Monaten zurückkehren könnten.

Obwohl die Inflation in Japan nachlässt, „hat die Zentralbank deutlich gemacht, dass sie die Zinssätze anheben wird“, sagt Danny Kim, Wirtschaftswissenschaftler bei Moody’s Analytics. „Bestenfalls wird dies das Wachstum verlangsamen. Schlimmstenfalls könnte es einen breiteren wirtschaftlichen Abschwung auslösen.

All dies wirft die Frage auf, ob die führenden Volkswirtschaften der Welt selbstgefällig mit den Risiken am Horizont umgehen.

Bei der Ankunft von Regierungsvertretern in Washington herrscht große Erleichterung darüber, dass es in den USA nicht zu der Rezession gekommen ist, die von der großen Mehrheit der Ökonomen vorhergesagt wurde. Oder dass Chinas Abschwung das Wachstum auf dem Festland nicht zu weit unter das diesjährige Ziel von 5 % gedrückt hat.

Aber es gibt Grund zu der Annahme, dass dies die Ruhe vor dem sprichwörtlichen Sturm ist. Der geopolitische Weg ist so gefährlich, wie er nur sein kann. Abgesehen von dem beängstigenden Schuldenmeilenstein, den der IWF ankündigt, nehmen die Spannungen im Nahen Osten zu, während Russlands Krieg in der Ukraine weitergeht. Und dann ist da noch die Rückkehr des „Trump-Handels“.

Umfragen deuten auf ein sehr knappes Rennen zwischen dem ehemaligen US-Präsidenten Trump und der derzeitigen Vizepräsidentin Kamala Harris hin. Die Wettmärkte deuten jedoch darauf hin, dass Trump sich durchsetzen könnte. Sollte dies der Fall sein, könnte Asien schnell in Bedrängnis geraten.

Trumps Drohung, 60% Zölle auf alle chinesischen Waren zu erheben, ist nur der Anfang. Viele sagen voraus, dass eine Trump-2.0-Administration weitaus höhere Steuern und Handelsbeschränkungen verhängen wird, die Asien 2025 mit Sicherheit in den Ruin treiben werden.

Auch wenn Trump gegen Harris verliert, wird er seine Niederlage kaum akzeptieren und friedlich weiterziehen. Viele befürchten bereits, dass seine Anhänger die US-Hauptstadt erneut stürmen könnten, um gegen seine Niederlage zu protestieren, weil die Wahl gestohlen sei. Das würde wahrscheinlich die Kreditwürdigkeit Washingtons erneut gefährden und die Anleger verschrecken, was die Aktien an der Wall Street auf ein Allzeithoch treiben würde.

Die Auswirkungen des von Trump angezettelten Aufstands vom 6. Januar 2021 waren einer der Gründe, warum Fitch Ratings sein AAA-Rating für US-Schulden zurücknahm und sich damit Standard & Poor’s anschloss. Die Frage ist nun, ob Moody’s die USA ebenfalls herabstuft.

Diese Ungewissheit spielt den BRICS in die Hände. Auch in Südwestasien ist eine deutliche Hinwendung zu den BRICS-Staaten zu erkennen. All dies ist ein globaler Wandel, den nur wenige im Westen kommen sahen.

Anfang dieses Jahres erklärte Malaysia seine Ambitionen, der zwischenstaatlichen Organisation beizutreten. Auch Thailand und Vietnam gehören zu den Mitgliedern des Verbands Südostasiatischer Nationen, die ähnliches Interesse bekunden. Auch in Indonesien ist eine wachsende Zahl von Gesetzgebern an den BRICS interessiert.

Die Beteiligung Südostasiens könnte ein besonders schwerer Schlag für US-Präsident Joe Biden sein. Ein Markenzeichen der Ära Biden seit 2021 war die Schaffung eines regionalen Bollwerks gegen den wachsenden Einfluss Chinas und die Bemühungen, den US-Dollar im Handel und im Finanzwesen zu ersetzen.

Das BRICS-Phänomen stellt einen immer größer werdenden Riss in den Beziehungen zwischen den USA und vielen ASEAN-Mitgliedern dar. Und das zu einer Zeit, in der Saudi-Arabien den „Petrodollar“ abschaffen will. Riad intensiviert die Bemühungen um eine Entdollarisierung, da China, Russland und der Iran sich gegen alte Allianzen stellen.

„Eine allmähliche Demokratisierung der globalen Finanzlandschaft könnte im Gange sein und einer Welt Platz machen, in der mehr lokale Währungen für internationale Transaktionen verwendet werden können“, sagt Analyst Hung Tran vom Atlantic Council’s Geoeconomics Center.

„In einer solchen Welt würde der Dollar zwar weiterhin eine wichtige Rolle spielen, aber nicht mehr so übermächtig sein, sondern durch Währungen wie den chinesischen Renminbi, den Euro und den japanischen Yen in einer Weise ergänzt werden, die der internationalen Bedeutung ihrer Volkswirtschaften angemessen ist“, so Tran.

Tran stellt fest, dass „in diesem Zusammenhang die Art und Weise, wie Saudi-Arabien mit dem Petrodollar umgeht, ein ebenso wichtiger Vorbote der finanziellen Zukunft ist, wie es seine Schaffung fünfzig Jahre zuvor war“.

Diese potenzielle Zukunft ist diese Woche in Moskau in vollem Umfang zu sehen. Beamte, die in Washington die Runde machen, ignorieren diese Machenschaften 7.800 Kilometer entfernt auf eigene Gefahr.