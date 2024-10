Krankenhäuser behandelten weit mehr Menschen wegen Nebenwirkungen der Covid-Spritze als ungeimpfte Patienten wegen Covid-Infektionen – Studie

Ein Journalartikel, der am 5. Oktober veröffentlicht wurde, dokumentiert, dass 3,8-mal mehr mit Covid geimpfte Personen aufgrund von unerwünschten Ereignissen [AE] der Impfung ins Krankenhaus eingeliefert wurden als nicht geimpfte Personen aufgrund einer Covid-Infektion.

Die Studie konzentrierte sich hauptsächlich auf die Unterschiede zwischen den Geschlechtern bei den Covid-bedingten Folgen, doch die Daten enthielten auch bemerkenswerte Erkenntnisse. Die Autoren berichteten über vorläufige Ergebnisse zu endokrinen Systemen auf der Grundlage einer weltweiten Erhebung mit etwa 8 000-10 000 Teilnehmern, die zwischen Februar 2022 und Oktober 2023 durchgeführt wurde.

„Fast 1,49 % der Befragten berichteten über eine Krankenhauseinweisung nach COVID-19, während in unserer Kohorte 5,69 % der Befragten über eine Krankenhauseinweisung nach der Impfung berichteten. SARS-CoV-2-bedingte schwere Symptome wurden von ∼9,3 % der COVID-19-geimpften gegenüber 6,7 % der ungeimpften Personen berichtet (p<0,001)“, heißt es in dem Journalartikel im Abschnitt „Abstract“. „Frauen meldeten mehr impfstoffbezogene unerwünschte Ereignisse (AEs) als Männer; 30 % der Männer und 19 % der Frauen berichteten nach keiner Impfdosis über AEs. Nach der ersten Dosis berichteten 60 % der Frauen und 48 % der Männer über einige Nebenwirkungen, während nach der zweiten Dosis 46 % der Frauen und 40 % der Männer über mehrere Nebenwirkungen berichteten.

Eine aufsehenerregende neue Studie führender amerikanischer Forscher hat ergeben, dass in Krankenhäusern weitaus mehr Menschen wegen Nebenwirkungen des mRNA-„Impfstoffs“ behandelt wurden als ungeimpfte Patienten mit Covid-Infektionen. Die von Dr. Johannes D. Knapp und Dr. Aditi Bhargava geleitete Studie wurde von Forschern der University of California, San Francisco (UCSF) und des Datenunternehmens Aseesa Inc. durchgeführt.

„…reproduktive AEs waren bei geimpften Personen ohne COVID-19-Erkrankung häufiger als bei ungeimpften Personen mit COVID-19-Erkrankung“, heißt es im Journalartikel im Abschnitt „Abstract“.

Interessant ist auch, dass Frauen stärker von den Nebenwirkungen der Impfung betroffen waren.

„Geschlechtsspezifische Unterschiede gab es bei endokrinen und autoimmunen Vorerkrankungen, einschließlich Schilddrüsenerkrankungen (13%F vs. 3%M), Osteoporose (6%F vs. 1%M), erhöhtem Cholesterinspiegel (M>F) und Bluthochdruck (M>F). Fast 5 % der Frauen berichteten über vorbestehende Unregelmäßigkeiten des Menstruationszyklus und hormonelle Veränderungen, während nur 2 % der Männer hormonelle Unregelmäßigkeiten angaben. Bei ungeimpften Personen berichteten nach der COVID-19-Erkrankung fast 6 % der Frauen über Hitzewallungen, während 7,5 % über unregelmäßige Menstruationszyklen berichteten“, heißt es in dem Journalartikel im Abschnitt „Zusammenfassung“. „Bei den mit COVID-19 geimpften Personen ohne SARS-CoV-2-Infektion berichteten 94,6 % der Männer und 62,5 % der befragten Frauen über keine reproduktiven Veränderungen. Unter denjenigen, die über reproduktive AEs berichteten, waren hormonelle Veränderungen bei 5 % der Frauen und 3,5 % der Männer, Hitzewallungen bei 8,5 % der Frauen und 1,9 % der Männer, starke Perioden und/oder Dysmenorrhö bei 16,7 % der Frauen und unregelmäßige Perioden bei 17,1 % der Frauen.“

Unabhängig davon wurde auch kürzlich in einer Umfrage aufgedeckt, dass jeder sechste Deutsche wegen Covid-impfstoffbedingter Nebenwirkungen ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Umfrage zeigt: Mehr als jeder Sechste in Deutschland berichtet von Nebenwirkungen der COVID-19-Impfung das ist verrückt. Das ist ein unsicherer Impfstoff. Die gesamte medizinische Gemeinschaft sollte einen Stopp dieser Impfstoffe fordern. Und doch herrscht Schweigen.

Survey Reveals Over One in Six Germans Report Side Effects from COVID-19 shots



this is insane. This is an unsafe vaccine. The entire medical community should be calling for a haul to these vaccines. And yet there is silence. https://t.co/Qo54IkePBf