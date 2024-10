US-Bunkerbomben auf Jemen machen Iran, China und Nordkorea auf sich aufmerksam

Von Gabriel Honrada

B-2 wirft Bunkerbomben auf unterirdische Waffendepots der Houthi ab und sendet damit eine deutliche Botschaft an alle amerikanischen Widersacher

In einer spektakulären Aktion haben die USA Bunkerbomben auf unterirdische Waffendepots im Jemen abgeworfen. Dies ist das jüngste Anzeichen dafür, dass sich der Gaza-Krieg auf die gesamte Region ausweitet.

In diesem Monat berichteten mehrere Medien, dass die USA Tarnkappenbomber vom Typ B-2 Spirit eingesetzt haben, um unterirdische Waffenlager anzugreifen, die von den vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen im Jemen kontrolliert werden.

Die B-2-Flugzeuge warfen Berichten zufolge GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP)/B Bunkerbuster-Bomben auf fünf Bunker ab, in denen sich Waffen befanden, die bei Angriffen auf Schiffe im Roten Meer eingesetzt wurden.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin bezeichnete den Angriff als Demonstration der Fähigkeit der USA, tief vergrabene und befestigte Anlagen anzugreifen, und betonte, dass er von US-Präsident Joe Biden genehmigt wurde, um die Fähigkeiten der Houthis zu schwächen.

Die Houthis, die seit Oktober 2023 mehr als 80 Schiffe angegriffen haben, haben als Reaktion auf den Gaza-Konflikt ihre Raketen- und Drohnenangriffe verstärkt, darunter auch auf israelische und amerikanische Einrichtungen.

Der Angriff diente auch als indirekte Warnung an den Iran, einen wichtigen Verbündeten der Houthis, angesichts seiner anhaltenden Spannungen mit Israel und den USA. Trotz des ausgeklügelten Einsatzes wurden keine unmittelbaren zivilen Opfer gemeldet.

Einzelheiten über die GBU-57 MOP/B sind zwar nach wie vor geheim, doch Global Security gibt an, dass es sich bei der Munition um eine leistungsstarke, präzisionsgelenkte Bombe mit einem Gewicht von fast 13.600 Kilogramm und über 2.400 Kilogramm Sprengstoff handelt, die dafür ausgelegt ist, tief vergrabene Ziele zu durchschlagen.

Laut Global Security wird die Bombe von einem GPS-gestützten Trägheitsnavigationssystem (INS) gesteuert. Sie kann von B-52- und B-2-Bombern aus eingesetzt werden und 61 Meter Stahlbeton mit 34,5 Megapascal (MPa) oder 38 Meter mäßig harten Fels durchschlagen.

Was die Art der bei dem Angriff zerstörten Ziele betrifft, so erwähnen Ian Williams und Shaan Shaikh in einem Bericht über die Bedrohung durch Raketen vom Juni 2020, dass die Houthi-Rebellen ausgeklügelte unterirdische Anlagen entwickelt haben, um ihre Raketenwerfer zu verbergen und zu schützen, so dass sie schwerer zu entdecken und zu zerstören sind.

Williams und Shaikh stellen fest, dass diese unterirdischen Anlagen zur Lagerung und zum Abschuss ballistischer Raketen genutzt werden, mit denen saudi-arabische Ziele angegriffen und die Schifffahrt im Roten Meer gestört wurden.

Sie sagen, dass die Houthi-Medien häufig diese versteckten Raketenlager zeigen und ihre Fähigkeit hervorheben, sich der Luftüberwachung zu entziehen. Diese Taktik in Verbindung mit dem Einsatz von Aufklärungsdrohnen ermögliche es den Houthis, trotz der Luftangriffe der Koalition auf ihre Raketenarsenale und Abschussrampen eine robuste Raketenkapazität aufrechtzuerhalten.

Darüber hinaus stellt der Einsatz von Tunnelkriegsführung durch die Houthis selbst für technologisch fortschrittliche Streitkräfte wie die USA eine Herausforderung dar.

In einem im August 2023 in der Fachzeitschrift Studies in Conflict and Terrorism veröffentlichten Artikel weisen Daphné Richemond-Barak und Stefan Voiculescu-Holvad darauf hin, dass Tunnelnetze die moderne Präzisionskriegsführung auf strategischer Ebene untergraben. Ihrer Meinung nach erfordert die Zerstörung von Tunnelnetzen einen enormen Aufwand für die Entdeckung und Neutralisierung, was häufig zu hohen Kollateralschäden und einer begrenzten langfristigen Wirkung führt.

Trotz dieser Herausforderungen könnte der Einsatz von B-2-Luftfahrzeugen mit MOP-Bomben im Jemen ein Hinweis auf das Konzept der konventionellen Abschreckung der USA sein.

In einem Artikel für Strategic Studies Quarterly aus dem Jahr 2018 erwähnt Robert Haffa Jr., dass konventionelle Abschreckung auf die Verhinderung von Aggressionen durch den glaubwürdigen Einsatz fortschrittlicher konventioneller militärischer Fähigkeiten abzielt, wobei die wesentlichen Komponenten Fähigkeit, Glaubwürdigkeit und Kommunikation weiterhin entscheidend sind.

Haffa Jr. argumentiert, dass konventionelle Abschreckung sichtbare, schnelle und entschlossene Kräfte erfordert, die durch fortschrittliche Technologien wie Präzisionsmunition, Tarnkappen und Cyberfähigkeiten unterstützt werden, und dass sie erfolgreich ist, indem sie Aggression kostspielig und aussichtslos macht.

Im Einklang mit Haffas Konzept zeigen die B-2-Angriffe mit MOP-Bomben auf die Houthis, dass die USA in der Lage sind, Präzisionsschläge mit großer Reichweite gegen befestigte Ziele durchzuführen, und demonstrieren, dass Gegner mit erheblichen Verteidigungsanlagen immer noch durch die Feuerkraft der USA verwundbar sind.

Während die versteckten iranischen Atomanlagen als potenzielle Ziele für US-amerikanische oder israelische Bunkersprengungen identifiziert wurden, könnten auch die unterirdischen Raketen- und Luftwaffenstützpunkte des Landes für solche Angriffe in Frage kommen.

Im Februar 2023 berichtete die Asia Times über die Enthüllung des unterirdischen Luftwaffenstützpunkts Oghab-44 durch den Iran, der eine erhebliche Verbesserung seiner militärischen Fähigkeiten, insbesondere für Präzisionsschläge auf See im Persischen Golf, darstellt.

Oghab-44 liegt nordöstlich von Bandar Abbas und schützt die veralteten iranischen Flugzeuge aus der Zeit vor 1979, darunter F-4 Phantom, vor Präventivschlägen. Ausgestattet mit kritischen Einrichtungen unterstützt es die asymmetrische Anti-Access/Area-Denial (A2/AD)-Strategie des Irans und ermöglicht Überraschungsangriffe und Präzisionsschläge gegen die US-Marinekräfte im Persischen Golf.

Über den Nahen Osten hinaus sendet der Einsatz von B-2-Bombern zum Abwurf von MOP-Bomben durch die USA auch eine klare Botschaft an Nordkorea und könnte China wegen der Öffnung seiner U-Boot-Basis in Hainan zum Südchinesischen Meer beunruhigen.

In einem zweiteiligen Beyond Parallel-Bericht aus dem Jahr 2024 erwähnen Joseph Bermudez Jr. und andere Autoren, dass Nordkorea seine Raketenfähigkeiten durch sein Netzwerk unterirdischer Anlagen (UGF) weiter ausbaut, die für die Verbergung und den Schutz seiner ballistischen Raketensysteme von entscheidender Bedeutung sind.

Bermudez Jr. und andere weisen auf die laufenden Bauarbeiten auf dem Raketenstützpunkt Hoejung-ri nahe der chinesischen Grenze hin, darunter ein neues Gebäude neben einer unterirdischen Raketenanlage. Sie stellen fest, dass dieser Stützpunkt und andere wie Goal und Kumchon-ni Teil von Nordkoreas strategischem Raketengürtel sind.

In einem separaten Beyond Parallel-Bericht vom November 2018 erwähnen Bermudez Jr. und andere Autoren, dass Nordkorea seine Raketen an drei Standorten des Gürtels stationiert: strategisch, operativ und taktisch, je nach Entfernung zur entmilitarisierten Zone (DMZ).

Der strategische Raketengürtel Nordkoreas befindet sich mehr als 150 Kilometer nördlich der DMZ. Er war ursprünglich mit Nodong-Raketen ausgestattet und beherbergt wahrscheinlich neuere Hwasong-Raketen. Der operative Gürtel befindet sich 90-150 Kilometer nördlich der DMZ und ist mit ballistischen Nodong-Mittelstreckenraketen oder Systemen mit größerer Reichweite ausgestattet.

Der taktische Gürtel schließlich, der sich 50-90 Kilometer nördlich der DMZ befindet, ist mit Scud-Kurzstreckenraketen (SRBM) ausgestattet und deckt wichtige Einrichtungen im Norden Südkoreas ab.

Was China betrifft, so berichtete CNN im August 2020, dass auf Satellitenbildern ein chinesisches atomgetriebenes Angriffs-U-Boot (SSN) vom Typ 093 zu sehen ist, das in eine unterirdische Basis auf dem Marinestützpunkt Yulin auf der Insel Hainan einfährt.

CNN erwähnt, dass diese seltene Sichtung Chinas strategische Nutzung unterirdischer Anlagen unterstreicht, um militärische Einrichtungen zu verbergen, die operative Sicherheit zu erhöhen und die Überwachung durch den Gegner zu erschweren.

Doch selbst ein konventioneller Angriff auf Nordkoreas Raketenstreitkräfte und Chinas unterseeische nukleare Abschreckung könnte trotz der „No-first-use“-Politik des Landes eine nukleare Reaktion beider potenzieller US-Gegner auslösen.