„Das ist Krieg“: Musk reagiert auf bombenartiges „Kill Twitter“-Komplott, an dem britische Berater von Kamala Harris beteiligt sind

1) EXKLUSIVE DOKUMENTE: In Zusammenarbeit mit mtaibbi berichten wir über CCDHate Dokumente, die zeigen, dass das Ziel der politischen Front der Labour Party darin besteht, „Musk‘s Twitter zu töten“, indem man sich auf „Werbung“ konzentriert, was bedeutet, seine Werbekunden zu schikanieren. Sehen Sie sich interne Dokumente an, die von einem Whistleblower bereitgestellt wurden.

This is war https://t.co/tesncwEoXE — Elon Musk (@elonmusk) October 22, 2024

Elon Musk hat auf Enthüllungen über einen angeblichen Plan zur Zerstörung von Twitter (jetzt X) scharf reagiert. Laut einem Bericht soll das Center for Countering Digital Hate (CCDH), eine in Großbritannien ansässige Organisation, eng mit Kamala Harris’ Wahlkampfteam und demokratischen Politikern wie Amy Klobuchar zusammenarbeiten, um X durch Regulierungen zu schwächen. CCDH sieht die Plattform als Verbreiter von „Hass“ und „Fehlinformationen“. Musk sieht darin einen gezielten politischen Angriff, insbesondere vor den US-Wahlen 2024. Er kündigte an, sich vehement dagegen zur Wehr zu setzen.

Das Center for Countering Digital Hate gibt bekannt, dass sein Hauptziel darin besteht, „Musks Twitter zu töten“, indem es Werbung gezielt einsetzt und EU-Vorschriften ausnutzt.

NEWS: Center for Countering Digital Hate enthüllt, dass ihr Hauptziel darin besteht, "Musk's Twitter" durch gezielte Werbung und Ausnutzung von EU-Vorschriften zu töten. https://t.co/RJAz9R1Yjj pic.twitter.com/Z5EaX1Khvx — X Daily News (@xDaily) October 22, 2024

Die CCDH hat enge Verbindungen zu britischen Labour-Beratern, was die internationale Dimension dieses Konflikts unterstreicht. Das Ziel dieser Bemühungen scheint darin zu liegen, die Verbreitung von Fehlinformationen online zu regulieren, wobei X als zentraler Akteur ins Visier genommen wird. Musk jedoch argumentiert, dass dies Teil eines größeren Plans sei, die Meinungsfreiheit auf digitalen Plattformen zu unterdrücken.

Musk betrachtet diese Bemühungen als politische Instrumentalisierung, um die Kontrolle über Plattformen wie X zu erlangen, und sieht dies als direkten Angriff auf sein Unternehmen. Besonders im Hinblick auf die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen 2024 in den USA deutet er an, dass solche Maßnahmen darauf abzielen könnten, den politischen Diskurs zu manipulieren und die Opposition zu schwächen.

Zusammengefasst beschreibt der Artikel einen eskalierenden Konflikt zwischen Musk und politischen Akteuren, die versuchen, durch die Regulierung von Online-Inhalten den Einfluss von X einzuschränken.

