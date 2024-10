Journalist über die „unmenschliche Behandlung“ von Reiner Füllmich: „Das grenzt an Folter!“

Der seit über einem Jahr in Untersuchungshaft sitzende Rechtsanwalt Reiner Füllmich wird menschenunwürdig behandelt. Das geht aus einem Briefwechsel zwischen dem Anwalt und der Journalistin Kerstin Heusinger hervor, über den der Medienkanal BAM.news berichtet.

Der Briefwechsel ist schockierend. Die Behandlung sei schockierend und erniedrigend, schreibt die Journalistin Djamila le Pair.

Er wird unter dem Vorwand, dass die Rechtsberatung, die er anderen Gefangenen gibt, eine Rebellion auslösen könnte, in völlige Isolation versetzt. Seine Isolation geht so weit, dass er seinen täglichen Hofgang ohne andere Gefangenen machen muss. Dieser Spaziergang wird unterbrochen, als er dabei erwischt wird, wie er mit einem anderen Gefangenen kommuniziert, auch wenn es nur eine Handbewegung ist.

„Wenn ich mit einem Mithäftling durch die Gitterstäbe eines Fensters eine Begrüßung – auch nur ein Nicken – austausche, werden er und ich sofort bestraft“, sagte der wegen Unterschlagung verdächtige Füllmich.

An den Tagen, an denen er vor Gericht muss, werden ihm Hände und Füße gefesselt und er erhält einen Ledergürtel, an dem seine gefesselten Hände mit Ketten und einem großen Vorhängeschloss befestigt sind.

Einmal wurde er von einem Team schwer bewaffneter Offiziere in kugelsicheren Westen und mit Maschinengewehren begleitet. Eine Kolonne Polizeiwagen begleitete ihn zum Gericht. Als er sich weigerte, selbst eine kugelsichere Weste anzuziehen, wurde er gezwungen, eine Erklärung zu unterschreiben, in der er erklärte, dass sie nicht verantwortlich seien, wenn er erschossen oder getötet würde. Laut Le Pair wurde die Aktion als Einschüchterungsversuch für Füllmich gewertet.

Füllmich befindet sich in der Haftanstalt auf der Ebene A0, auf der die als besonders gefährlich oder schutzbedürftig eingestuften Häftlinge untergebracht sind. Auf dieser Ebene gelten erhöhte Sicherheitsvorkehrungen und zusätzliche Einschränkungen.

