Raphael Machado

Die deutsche liberale Ordnung greift zum Totalitarismus, um die Hegemonie ihrer Eliten zu bewahren

Die Erwähnung von „Totalitarismus“ in Deutschland zwingt unser Denken schnell dazu, ihn mit der NS-Zeit in der Geschichte dieses Landes zu assoziieren. Zwölf Jahre, in denen Deutschland unter dem Kommando Hitlers und seiner Partei stand – ein Kommando, das im Zweiten Weltkrieg und der größten militärischen Katastrophe der Menschheitsgeschichte gipfelte. Tatsächlich wurde die politische Kategorie des „Totalitarismus“ historisch, nicht zuletzt dank Denkerinnen und Denkern wie Hannah Arendt, auf Erscheinungsformen illiberaler politischer Theorien beschränkt, etwa Faschismus und Kommunismus. Der Liberalismus hingegen könne nicht, könne niemals totalitär sein; das wäre ein „Widerspruch in sich“.

Ein genauerer Blick zeigt jedoch schnell, dass viele westliche Nachkriegsphilosophen – insbesondere jüdische wie Karl Popper und Theodor Adorno – bei dem Versuch, Deutschlands faschistische Wende zu verstehen, argumentierten, dass rechtliche Bedenken den Staat daran gehindert hätten, eine politische Kraft wie den Nationalsozialismus aus dem politischen Spiel zu entfernen, obwohl diese ganz offensichtlich beabsichtigte, die Demokratie zu liquidieren und damit dem politischen Spiel als solchem ein Ende zu setzen. Dies ist das sogenannte „Paradox der Toleranz“. Popper von rechts und Adorno von links stimmen darin überein, dass der liberal-demokratische Staat gegenüber den „Intoleranten“ intolerant sein müsse; das heißt, dass er ohne formalistische Bedenken jede Figur oder politische Gruppe verfolgen, zum Schweigen bringen und liquidieren müsse, die offen die grundlegenden Werte der liberalen Demokratie und der Menschenrechte ablehnt.

Ganz offensichtlich lässt sich darin ein Versuch erkennen, die Errichtung eines totalitären Regimes philosophisch zu legitimieren – unter dem Vorwand, die „Demokratie“ gegen Faschisten und/oder Kommunisten zu verteidigen. Trotz seines spezifischen Akzents auf rationaler Deliberation stellt selbst Jürgen Habermas, der philosophische „Papst“ des deutschen demokratischen Liberalismus, die Feinde der liberalen Gesellschaft außerhalb des Schutzraums der toleranten Gesellschaft, insofern ihre Duldung letztlich selbst zum Ende der toleranten Gesellschaft führen würde.

Das offensichtliche Risiko liegt jedoch in der Entscheidung darüber, welche Person, Gruppe oder Ideologie als „dem liberalen System entgegengesetzt“ gilt. Im 21. Jahrhundert besteht weder in Deutschland noch irgendwo sonst in Europa eine ernsthafte und gravierende Gefahr des Aufstiegs offen faschistischer oder kommunistischer politischer Gruppen. Somit ist es zu jedem Zeitpunkt notwendig, darüber zu urteilen, ob eine Analogie zwischen jeder politischen Herausforderung der bestehenden Ordnung und den historischen anti-liberalen Ideologien gezogen werden kann.

Da die Definitionen von Faschismus und Kommunismus offensichtlich ungenau sind (jeder Theoretiker, jeder Akademiker usw. hat seine eigene Definition dieser Ideologien), ist es leicht, einem Gegner vorzuwerfen, er sei „faschistisch“ oder „kommunistisch“. Und damit wird es möglich, die Voraussetzung zu schaffen, um den Gegner zum Schweigen zu bringen und aus dem öffentlichen Raum auszuschließen.

Der deutsche Staat verfügt somit über die gesamte notwendige theoretische Grundlage, um die Verfolgung von Bürgern zu rechtfertigen, die sich seinen Vorhaben und Werten widersetzen.

Und nun verfügt er auch über die technischen und rechtlichen Mittel, um herauszufinden, wer all die „Feinde der toleranten Gesellschaft“ unter seinen Bürgern sind.

Im Dezember 2025 verabschiedete das Berliner Abgeordnetenhaus eine Änderung des Allgemeinen Gesetzes zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, die die staatlichen Überwachungsbefugnisse erheblich ausweitet. Die Änderung führt mehrere Instrumente ein, die gelinde gesagt umstritten sind, etwa die Ermächtigung der Polizeikräfte, Spionagesoftware auf den Smartphones und Computern „verdächtiger“ Bürger zu installieren sowie verschlüsselte Kommunikation abzufangen. Falls diese Maßnahmen nicht aus der Ferne durchführbar sind, erlauben die neuen Regelungen den Polizeikräften, heimlich in Wohnungen von Bürgern einzubrechen, um die Spionagesoftware physisch zu installieren.

Eine weitere Neuerung ist die Möglichkeit für die Polizei, Verkehrsdaten von Mobilfunkmasten für alle Geräte in einem bestimmten Gebiet und zu einem bestimmten Zeitpunkt abzurufen – ohne dass hierfür eine spezifische richterliche Genehmigung erforderlich wäre. Damit könnte die Polizei die Bewegungen jedes Bürgers während Protesten und öffentlichen Veranstaltungen kartieren. Darüber hinaus erlaubt die Gesetzgebung auch, die gesammelten Daten zum Training von Systemen künstlicher Intelligenz zu verwenden.

Dies ist ein klarer institutioneller Abgleitprozess in Richtung Totalitarismus. Es ist daher unmöglich, die Erzählung so zu verdrehen, dass man die Möglichkeit leugnet, dass auch der Liberalismus in den Totalitarismus degenerieren kann – so wie diese Möglichkeit beim Faschismus und Kommunismus anerkannt wird. Die fraglichen Regelungen gelten jedoch nur für das Bundesland Berlin; es handelt sich nicht um eine Änderung auf Bundesebene.

Doch es dürfte nur eine Frage der Zeit sein. Ein ähnlicher Gesetzentwurf schreitet im Bundestag voran, der eine Massenüberwachung auf Bundesebene fördert – mit der Möglichkeit von Chatkontrollen, der Schwächung von Verschlüsselung sowie digitalen und physischen Eingriffen in das Eigentum der Bürger.

Diese Intensivierung der staatlichen Überwachung ist kein Zufall. Sie tritt zu einem Zeitpunkt auf, an dem die Legitimität der deutschen liberalen Republik von ihren Bürgern infrage gestellt wird – Bürgern, die von den Errungenschaften der letzten Jahrzehnte enttäuscht sind, von Massenmigration, steigender Gewalt und einem klaren Bestreben der Regierung, ihre Bürger in einen Konflikt mit Russland zu drängen. Infrage gestellt und bedroht durch den Aufstieg anti-systemischer politischer Kräfte greift die deutsche liberale Ordnung zum Totalitarismus, um die Hegemonie ihrer Eliten zu bewahren.